카미 전쟁 이후에 회복하는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 수년간 지속된 전쟁과 갈등은그 땅과 주민들에게 타격을 입혔습니다. 카미가와의 시민들에게 있어 카미 전쟁의 근본적인 원인은 대부분이 여전히 수수께끼였고, 불신과 적개심이 사방에 만연해 있었습니다. 자신의 아버지가 초래한 피해를 복구하기 위해, 콘다 미치코는 위대한 카미인 쿄다이와 함께 이 땅의 평화와 화합을 회복하는 일을 맡았습니다.

이 협력 관계는 두려움과 의심을 받았습니다. 카미가와의 주민들 대부분에게, 콘다 경은 분노한 카미들로부터 그들을 보호해 주던 보호자였습니다. 콘다 경의 딸과 오카가치의 아이가 서로 아주 긴밀하게 협력하는 일은 충격적이고 부자연스러웠으며, 미치코의 노력은 모든 면에서 저항에 부딪혔습니다. 미치코는 카미가와가 진정으로 치유되려면 사람들이 진실을 알아야 한다는 것을 깨달았습니다. 쿄다이의 축복을 받아, 그녀는 카미 전쟁의 기원을 밝혔습니다.

나중에는, 역사학자들이 미치코의 행동이 진정한 치유를 이끌어 필멸자들과 카미 간의 조화로운 협력의 길을 닦았다고 말할 수 있게 되었습니다. 그러나 그 당시에는, 이것이 차원을 복원하려는 그녀의 시도에 더 많은 난관들을 만들어냈습니다. 많은 사람들은 미치코가 콘다 경의 딸인 것이야말로 그녀가 그 임무를 맡기에 적합하지 않은 이유라고 주장하면서 미치코의 복원에 저항했습니다. 진실을 받아들이는 일을 거절한 채로 계속 저항하는 이들도 있었습니다. 하지만 미치코의 결심에는 망설임이 전혀 없었습니다. 진실과 행동이야말로 과거의 죄를 바로잡는 유일한 해결책이라는 것이 그녀의 신념이었습니다.

이 정교한 접부채는 카미가와의 진실을 밝히는 자이자, 치유자였으며, 통합한 자인 미치코의 역할을 묘사하고 있습니다. 그녀는 생전에는 황제의 칭호를 거절했지만, 사후에 신 카미가와의 초대 황제로 추대되었습니다. 부채에는 그녀가 일생 동안 입었던 콘다 문양이 새겨진 옷을 입고 있는 모습이 그려져 있는데, 이는 그녀가 아버지의 유산으로부터 도망치거나 이를 그림자 속에 숨기지 않았다는 것을 의미합니다.