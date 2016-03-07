안녕하세요, 플레인즈워커 여러분. 젠디카르를 성공적으로 방문하신 것을 축하드립니다. 여러분의 여행담은 다우주 전체에 널리 퍼질 것입니다. 놀라운 영웅담이죠! 온 세상을 구했으니 분명 기쁘실 것입니다. 여러분은 아마 휴식을 위해 목가적인 분위기의 차원으로 향하고 있을 것입니다. 잠깐만요, 어디를 가신다고요? 이니스트라드요? 공포와 죽음으로 가득 찬 암울한 세계 말인가요? 바로 그 이니스트라드? 음... 그렇다면 여러분이 준비할 수 있도록 이니스트라드에 드리운 그림자의 기능을 살펴봐야겠군요. 좋습니다. 그림자가 무지개 그림자가 아니라는 점은 분명 알고 계시죠?

양면 카드

끔찍한 존재가 다른 끔찍한 존재로 변신하지 않는다면 그곳은 이니스트라드가 아니죠. 양면 카드가 돌아왔습니다. 각 양면 카드에는 두 개의 앞면이 있고 뒷면이 없습니다. 와우! 전체적으로 큰 변화는 없습니다. 다만, 몇 가지 규칙만 약간 변경되었습니다. 양면 카드에 익숙하다면, 이 부분을 건너 뛰고 양면 카드 규칙 변경사항 섹션으로 이동하셔도 괜찮습니다. 처음 접하는 얘기라면 양면 카드에 대해 알아야 할 사항을 살펴보겠습니다.

(이봐요, 여담이지만. 제 편집자가 이걸 그냥 놔둘지는 모르겠지만, 매번 "양면 카드(Double-Faced Card)"라고 타이핑하는 게 힘드네요. 지금부터는 줄여서 DFC라고 부르겠습니다. 모두 DFC가 무엇의 약자인지 알고 계시죠? 좋습니다.)

카드 면 뒤집기

각 면에는 카드명, 유형, 능력 등 고유한 특성이 적혀 있습니다. DFC가 전장에 있는 동안에는 위를 향한 면만 효과를 발휘합니다. DFC가 전장에 없는 경우에는 전면만 효과를 가집니다. 여러분은 모든 DFC를 전면을 사용하여 발동합니다. 즉, {2}{B}{B}를 지불하고 잡히지 않는 고문관을 발동합니다. 은밀히 퍼지는 안개 또는 다른 후면을 발동할 수는 없습니다. 주문이 해결될 때 잡히지 않는 고문관이 전장에 들어옵니다.

DFC의 전면과 일부의 경우 후면에는 각각 해당 지속물을 변신시키는 능력이 있습니다. DFC가 변신할 때는 카드를 뒤집어 다른 면이 보이게 만듭니다. 변신하는 DFC는 절대 전장을 떠나지 않으므로 보유한 카운터, 부착된 마법진 또는 장비는 그대로 유지되며 기존에 영향을 미치는 모든 요소는 계속해서 효과를 발휘합니다. 만약 공격 또는 방어 중이라면 공격 또는 방어 중인 상태를 유지합니다. 변신해도 해당 지속물은 "소환후유증"을 겪지 않습니다. 따라서 생물이 당신의 턴 시작부터 당신의 조종하에 전장에 있었다면, 변신해도 여전히 공격할 수 있습니다(지속물이 생물로 변신하는 경우). 잡히지 않는 고문관/은밀히 퍼지는 안개와 같은 일부 DFC는 게임 내내 원래 모습으로 다시 변신할 수 있습니다. 다른 카드의 경우에는 대개 그렇지 않습니다.

카드 면 뒤집기

체크리스트 카드

덱에 있는 모든 카드는 뒤집어 놓았을 때 서로 구분되지 않는 것이 매우 중요합니다. 현재는 대부분의 사람들이 이를 위해 불투명 카드 슬리브를 사용합니다. DFC와 불투명 카드 슬리브를 사용해 플레이하고 계신다면 잘하고 계신 것입니다. 하지만 특히 리미티드 이벤트에서 슬리브를 사용하지 않는 사람들도 있습니다. 그럼 어떻게 하는 것일까요?

대부분의 이름이 카드에서 실제로 가려져 있는 건 아닙니다. 아직 무슨 카드인지를 알려 드릴 수 없어서 그런 겁니다. 아니면 알려 드리고 싶지 않아서일 수도 있구요. 어느 쪽이든 여러분에게 큰 차이는 없겠지요.

일부 이니스트라드에 드리운 그림자 부스터팩에는 체크리스트가 있습니다. 두 가지 체크리스트가 있는데, 하나는 커먼 및 언커먼 카드용이고 다른 하나는 레어 및 미식레어 카드용입니다. DFC가 손 또는 서고에 있거나 후면 상태로 추방된 경우에 체크리스트가 DFC 대신 사용됩니다. 게임 전에 플레이할 DFC를 체크리스트 카드에 표시하고 덱에 넣어 사용하세요. 체크리스트 카드를 사용하려면 실제 DFC를 가지고 있어야 합니다. DFC가 있다면 사이드보드와 함께 섞지 마세요. 전장 또는 무덤에서는 실제 DFC를 사용하세요. DFC가 당신의 손으로 돌아오거나 서고에 섞여 들어가면, 체크리스트 카드를 대신 넣으세요. 반드시 체크리스트 카드, 불투명 슬리브 또는 이 두 개 모두를 사용해야 합니다.

양면 카드 규칙 변경사항

저희는 DFC의 일부 문제를 해결하기 위해 이번에 세 가지 사항이 변경되었습니다. 어, 위에서 이 섹션으로 건너 뛰신 건가요? 맞아요, "DFC" 말입니다.참 멋지지요. 이 부분은 다소 기술적인 부분일 수도 있지만 "손쉬운 기능 살펴보기"가 될 테니 너무 걱정하지 마세요.

1. 전환마나비용

위로 향한 면의 특성들만 효과를 가진다고 언급했던 것을 기억하시나요? 그게 완전히 정확한 표현은 아닙니다. 새 규칙에 따르면 DFC 후면의 전환마나비용은 전면의 마나 비용에 기반합니다. (이전에는 후면에 마나 비용이 없었기 때문에 전환마나비용은 0이었습니다.) 한 가지 예외가 있다면, 무언가가 DFC 후면을 복사한 복사본인 경우 전환마나비용은 0입니다. 따라서 제가 은밀히 퍼지는 안개를 조종하는 경우, 마나 비용은 없지만 그 생물의 전환마나비용은 4입니다. 제가 은밀히 퍼지는 안개의 복사본을 전장에 놓으면, 그 복사본의 전환마나비용은 0입니다.

2. 변신한 상태로 전장에 들어가기

일부 효과로 인해 카드를 변신한 상태로 전장에 놓아야 할 때가 있습니다. 즉, 카드의 후면을 위로 향한 채 전장에 놓는다는 것을 의미합니다. 이 세트를 시작으로, DFC가 아닌 카드를 변신한 상태로 전장에 놓으라는 지시를 받는 경우, 해당 카드는 이전의 자리에 머물러 있어야 한다는 새로운 규칙이 적용됩니다. 이 규칙은 이번 세트의 카드 몇 장에 영향을 줄 것 같습니다만, 제가 생각하기엔 매직의 기원 플레인즈워커들 이 이 변화를 잘 보여주는 것 같습니다. (이 말은 "예시로 들 수 있는 이 세트의 멋진 카드들의 미리보기가 아직 공개되지 않았다."는 것을 의미하죠. 알아요. 저도 동감입니다.) 예를 들어, 당신이 브린의 신동 제이스를 복제하는 복제인간을 조종하고 있으며, 당신의 무덤에는 4천장의 카드가 있는 상태에서 가짜 제이스의 능력을 활성화한다고 가정하겠습니다. 뭐, 4천장은 "5장 이상"이므로 가짜 제이스는 자기 자신을 추방해야 합니다. 그런 다음 제이스는 변신한 상태로 돌아오려고 합니다. 하지만 추방 영역에서 제이스는 단면인 복제인간입니다. 가짜 제이스는 DFC가 아니므로, 경계에 갇혀서 추방 영역에 머무르게 됩니다. 뽑은 카드가 좋은 카드였기를 바랍니다. 그렇지 않으면 그다지 좋지 않은 플레이였으니까요.

3. 변신 제한

가장 기술적인 변경사항은 맨 뒤에 남겨두었습니다. 새로운 규칙은 바로 이것입니다. DFC가 자신을 변신시키는 활성화 또는 격발 능력을 가진 경우, 그 지속물은 해당 능력이 스택에 쌓이고 나서 변신하지 않은 경우에만 변신합니다. 이게 무슨 의미일까요? 예를 들어, 당신이 잡히지 않는 고문관의 능력을 활성화한 후, 이에 대응해 그 능력을 다시 활성화한다고 가정해 보겠습니다. 왜냐구요? 당신이 카드를 많이 버리고 싶어하니까요. 왜냐구요? 곧 설명해 드릴 테니 전정하세요. 예상하신 대로, 첫 번째로 해결되는 능력에 의해 잡히지 않는 고문관이 변신합니다. 하지만 잡히지 않는 고문관이 첫 번째 능력으로 인해 이미 변신했기 때문에 두 번째 효과로는 변신하지 않습니다.

섬망

이미 이야기한 것처럼, 이니스트라드는 공포와 죽음으로 가득한 암울한 세상입니다. 따라서 무덤에 주목하는 것은 당연할지도 모릅니다. 섬망은 당신의 무덤에 네 개 이상의 카드 유형이 있는 경우 능력이 더 강해지는 카드를 나타내는 새로운 능력어입니다. 은달빛 편대의 사신에 있는 활성화능력을 비롯해, 매우 다양한 종류의 섬망 능력이 있습니다.

당신의 무덤에 나타날 수 있는 카드 유형은 마법물체, 생물, 부여마법, 순간마법, 대지, 플레인즈워커, 집중마법 및 종족(일부 기존 카드에 등장했던 카드 유형)입니다. 기본 또는 전설적과 같은 상위 유형이나 흡혈귀 또는 장비와 같은 하위 유형은 세지 마십시오. 중요한 것은 카드의 수가 아니라 네 개 이상의 카드 유형이 있는지 여부입니다. 마법물체 생물과 순간마법, 플레인즈워커가 있으면 섬망을 사용할 수 있습니다.

당신의 무덤에 이 모든 카드 유형을 포함하는 전통적인 방식이 있습니다. 즉, 일부 생물을 전투 중에 죽게 하고, 일부 주문을 발동할 수 있습니다. 당신이 하는 짓에 진절머리가 난 플레인즈워커가 무덤에 남아 있기로 할 수도 있지요. 왜냐면 충성도가... 이봐요, 비유라는게 항상 먹혀드는 건 아니라구요, 알겠어요? 아니면 뒤틀린 풍경처럼 카드를 당신의 무덤에 넣을 수 있는 다른 방법을 이용할 수도 있습니다.

일부 순간마법 및 집중마법은 당신의 무덤에 네 개 이상의 카드 유형이 있으면 추가 효과를 얻습니다. 다른 카드들은 "대신에"를 사용해 향상된 효과를 나타냅니다. 해결되는 중인 순간마법 또는 집중마법은 세지 않는 점을 명심하십시오. 이 카드들의 지시를 따르는 동안, 해당 카드들은 당신의 무덤이 아니라 스택에 있습니다.

조사 및 단서

기이한 참고자료들이 제 글에 스며들 듯, 온갖 미스터리가 이니스트라드에 스며들고 있습니다. 이런! 이러한 비밀들을 밝히려면 조사를 하고 단서를 따라야 합니다.

아주 유용해 보이는 군요. 큰 도움이 될 것 같습니다! '조사'는 이니스트라드에 드리운 그림자에 포함된 새로운 키워드 동작입니다. 매우 직관적이죠. 조사하려면, 전장에 단서 토큰 한 개를 놓습니다. '단서'는 새로운 마법물체 유형입니다. 단서는 무색 마법물체(네? 청색이라고 생각하셨다고요?)로, 각각 "{2}, 이 마법물체를 희생한다: 카드 한 장을 뽑는다." 능력을 가집니다.

검사관도 약간의 조사를 하긴 하지만, 검사관은 너무 일찍 쉬러 간다는 문제가 있습니다. 아마도 전통적인 조사 방법이 더 믿을 만한 정보 확인 수단일 수 있습니다.

대개의 경우 카드를 뽑기 위해 단서를 희생합니다. 하지만 단서는 마법물체이므로 다른 활용방법을 찾을 수도 있습니다.

광기

다음에 살펴볼 완전히 새로운 이니스트라드에 드리운 그림자 능력은 '광기'입니다. 이전에 본 적이 있는 능력으로 이 세트에도 등장합니다. 광기를 가진 카드를 버리는 경우, 당신은 그 카드를 당신의 무덤에 놓는 대신에 즉시 추방합니다. 그러면 능력이 격발됩니다. 그 능력이 해결될 때, 당신은 광기 비용을 지불해 주문을 발동할 수 있습니다. 이런 식으로 주문을 발동하지 않으면, 그 카드는 당신의 무덤으로 들어갑니다. 좀 이상하게 들릴 수도 있겠네요.

이전 규칙과 달라진 점은 카드를 추방 영역에 버려야 한다는 것입니다. 예전에는 광기를 가진 카드를 당신의 무덤에 버린 후 전체 광기 능력 사용 과정은 건너 뛰었습니다. 이 점은 브린의 신동 제이스와 같은 카드와도 관련이 있을 수 있습니다. 이 카드는 이번 세트에 포함되지 않는 데도 이 문서에서 꽤나 자주 등장하는 군요.

광기 능력을 사용해 주문을 발동하는 경우 좋은 점은 카드 유형의 제한을 받지 않는다는 점입니다. 따라서 광기를 가진 생물 카드를 상대의 턴 동안 버리는 데 성공하면 그 주문을 발동해 강력한 방어생물을 만들 수도 있습니다. 주문의 마나 비용과 전환마나비용은 변하지 않습니다. 단지 광기 비용을 대신 지불할 뿐입니다.

광기를 가진 카드를 버리는 이유는 중요하지 않습니다. 잡히지 않는 고문관의 능력에 대한 활성화 비용을 지불하기 위해 버리거나, 상대가 주문을 통해 버리도록 요구할 수도 있습니다. 아니면 턴종료에 손에 7장이 넘는 카드가 있어서 버릴 수도 있겠네요. 그 이유가 무엇이든 간에, 당신은 광기 비용을 지불해 카드를 발동할 기회를 가집니다. 하지만 아무 때나 카드를 버리고 싶어서 버릴 수는 없다는 점만 기억하세요. 무언가가 카드를 버리라고 해야만 가능합니다. 그저 바람일 뿐으로는 안됩니다.

네, 그래요. 좋습니다. 그렇게 하라고 할 수도 있겠네요. 아무런 문제 없습니다. 넘어가지요...

은폐

이제 이니스트라드가 암울한 세계라는 점... 아, 이 부분은 위에서 이미 다뤘군요. 일부 생물의 경우 대놓고 모습을 드러내는 것이 최선이 아닐 때가 있습니다. 이 생물들은 새로운 키워드 '은폐'를 부여받았습니다. 은폐를 가진 생물은 공격력이 더 높은 생물에게 방어될 수 없습니다. 먼늪지 망령을 예로 들어보겠습니다.

오오... 이 녀석은 어느 모로 봐도 아주 사랑스러운 생물이지요. 은폐를 사용하면, 당신은 방어가 선언될 때에만 잠재적 방어생물의 공격력을 고려합니다. 먼늪지 망령이 공격력이 1인 생물에게 방어당하면, 그 방어생물의 공격력을 올려도 방어는 취소되지 않습니다. 하지만 상대가 강력한 방어를 구축했다면 은폐는 이를 뚫고 피해를 줄 수 있는 효과적인 수단입니다.

즐거운 사냥 되세요!

여기까지입니다. 이 이니스트라드에 드리운 그림자 안내서를 통해 프리릴리즈 등의 이벤트를 성공적으로 준비하길 바랍니다. 새로운 기능과 다시 돌아온 기능 외에도, 수많은 멋진 카드들이 당신과 같은 플레인즈워커도 발 끝으로 서 있게 만들 겁니다. 아니면 지느러미로. 돌기로? 뭐로 서있던 간에. 제가 상관할 일은 아니죠.