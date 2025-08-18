디지털 전용 형식을 위한 신규 매직 카드들이 가득 찬 MTG 아레나 전용 출시작인 알케미: 영원함의 가장자리에서 모험과 영광을 추구하며 별들 사이를 항행하세요. 총 39장으로 구성된 세트가 2025년 8월 19일에 출시되며, 새롭게 디자인된 모든 카드들을 영원함의 가장자리 카드 이미지 갤러리에서 살펴볼 수 있습니다.

알케미: 영원함의 가장자리에는 플레이하는 동안 추가적인 카드를 드래프트할 수 있게 해 주는 주문서를 가진 카드가 다섯 장 들어있습니다. 해당 카드들에 대한 세부사항 및 주문서 안에 들어 있는 카드들을 소개합니다.

주문서

유미디안 생명씨앗

98813_Y25-EOE: Eumidian Lifeseed

바람이 몰아치는 요새, 아다지아

폭발 지역

쏟아지는 대폭포

경쟁적인 전쟁 지구

버려진 신전

황진 지대

메모리얼 세계, 카바론

변이의 방

둥지 만드는 땅

영웅들의 광장

가라앉은 성채

공허 제단, 수수르 세쿤디

지형 발생장치

거대한 신핵, 우트로스

행성

98812_Y25-EOE: Brood Astronomer 98821_Y25-EOE: Volatile Orbit 98822_Y25-EOE: Vv'viza, Orbital Overseer

바람이 몰아치는 요새, 아다지아

깨어나는 안식처, 에벤도

메모리얼 세계, 카바론

공허 제단, 수수르 세쿤디

거대한 신핵, 우트로스

슬리버

98819_Y25-EOE: Sliver Weftwinder

바람이 몰아치는 요새, 아다지아

적대적인 슬리버

칼날등짝 슬리버

찰나 슬리버

칼날뼈 슬리버

반으로 가르는 슬리버

구름절단 슬리버

확산 슬리버

썩은 땅 슬리버

견뎌내는 슬리버

최초의 슬리버의 정예병

빈머리 슬리버

창잡이 슬리버

용암배때기 슬리버

거머리 슬리버

마나를 엮는 슬리버

포식 슬리버

재촉하는 슬리버

보초 슬리버

슬리버 소굴의 지배자

악의적인 슬리버

철제 슬리버

타격 슬리버

단련된 슬리버

최초의 슬리버

알케미: 영원함의 가장자리의 팩 및 카드들을 MTG 아레나에서 찾아보세요! 모든 알케미: 영원함의 가장자리 카드는 전체 영원함의 가장자리 카드 이미지 갤러리에서 확인할 수 있습니다.