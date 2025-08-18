디지털 전용 형식을 위한 신규 매직 카드들이 가득 찬 MTG 아레나 전용 출시작인 알케미: 영원함의 가장자리에서 모험과 영광을 추구하며 별들 사이를 항행하세요. 총 39장으로 구성된 세트가 2025년 8월 19일에 출시되며, 새롭게 디자인된 모든 카드들을 영원함의 가장자리 카드 이미지 갤러리에서 살펴볼 수 있습니다.

알케미: 영원함의 가장자리에는 플레이하는 동안 추가적인 카드를 드래프트할 수 있게 해 주는 주문서를 가진 카드가 다섯 장 들어있습니다. 해당 카드들에 대한 세부사항 및 주문서 안에 들어 있는 카드들을 소개합니다.

주문서

유미디안 생명씨앗

98813_Y25-EOE: Eumidian Lifeseed
  • 바람이 몰아치는 요새, 아다지아
  • 폭발 지역
  • 쏟아지는 대폭포
  • 경쟁적인 전쟁 지구
  • 버려진 신전
  • 황진 지대
  • 메모리얼 세계, 카바론
  • 변이의 방
  • 둥지 만드는 땅
  • 영웅들의 광장
  • 가라앉은 성채
  • 공허 제단, 수수르 세쿤디
  • 지형 발생장치
  • 거대한 신핵, 우트로스

행성

98812_Y25-EOE: Brood Astronomer 98821_Y25-EOE: Volatile Orbit 98822_Y25-EOE: Vv'viza, Orbital Overseer
  • 바람이 몰아치는 요새, 아다지아
  • 깨어나는 안식처, 에벤도
  • 메모리얼 세계, 카바론
  • 공허 제단, 수수르 세쿤디
  • 거대한 신핵, 우트로스

슬리버

98819_Y25-EOE: Sliver Weftwinder
  • 바람이 몰아치는 요새, 아다지아
  • 적대적인 슬리버
  • 칼날등짝 슬리버
  • 찰나 슬리버
  • 칼날뼈 슬리버
  • 반으로 가르는 슬리버
  • 구름절단 슬리버
  • 확산 슬리버
  • 썩은 땅 슬리버
  • 견뎌내는 슬리버
  • 최초의 슬리버의 정예병
  • 빈머리 슬리버
  • 창잡이 슬리버
  • 용암배때기 슬리버
  • 거머리 슬리버
  • 마나를 엮는 슬리버
  • 포식 슬리버
  • 재촉하는 슬리버
  • 보초 슬리버
  • 슬리버 소굴의 지배자
  • 악의적인 슬리버
  • 철제 슬리버
  • 타격 슬리버
  • 단련된 슬리버
  • 최초의 슬리버

알케미: 영원함의 가장자리의 팩 및 카드들을 MTG 아레나에서 찾아보세요! 모든 알케미: 영원함의 가장자리 카드는 전체 영원함의 가장자리 카드 이미지 갤러리에서 확인할 수 있습니다.