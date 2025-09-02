오멘패스 너머에 마스터리 세부사항
오멘패스 너머에 마스터리 패스 및 세트 마스터리가 여러분의 여정을 안내하고 강화해 드립니다. 이벤트에서, 그리고 친구들 및 다른 플레이어들과의 매치를 플레이하고 경험치를 얻어 세트 마스터리 트랙을 이동하여 팩 및 세트 마스터리 백화점에서 보상과 교환할 수 있는 마스터리 오브를 받으세요.
마스터리 패스로 업그레이드하여 마스터리 패스 보상 트랙을 잠금해제하고 이벤트 토큰, 카드 보상, 슬리브, 카드 스타일, 골드 및 보석과 같은 더 많은 보상을 받으세요!
보상 배분 및 등장 확률 정보 기사를 방문하여 세트 마스터리 등에 대한 전체 세부사항을 확인하세요.
오멘패스 너머에 세트 마스터리
- 오멘패스 너머에 팩 23개
- 마스터리 오브 5개(오멘패스 너머에 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)
오멘패스 너머에 마스터리 패스
아바타
- 슬리버 무덤어머니 아바타
카드 및 팩
- 팩 20개
- 오멘패스 너머에 팩 4개
- 영원함의 가장자리 팩 4개
- 타르커: 용 폭풍 팩 4개
- 에테르 드리프트 팩 4개
- 매직: 더 개더링 파운데이션 팩 4개
- 오멘패스 너머에 미식레어 개별 카드 보상(ICR) 10장
- 레벨 61 이상: 언커먼 ICR 1장
카드 슬리브
- 둥지 부활자, 드루네스 슬리브
- 운명방직거미 정교한 슬리브
카드 스타일
- 마스터리 오브 35개(오멘패스 너머에 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)
- 커먼 카드 스타일 15개
- 언커먼 카드 스타일 10개
이벤트 토큰
- 플레이어 드래프트 토큰 1개(프리미어 또는 전통적 드래프트 입장권 중 하나로 교환 가능)
골드 및 보석
- 4,000 골드
- 보석 1,200 개
컴패니언
- 슬리버 단짝 3개
오멘패스 너머에 세트 마스터리에는 레벨이 몇 개나 있나요?
오멘패스 너머에 세트 마스터리는 60레벨까지 올라갑니다. 모든 플레이어는 레벨 46까지 보상을 받고, 마스터리 패스를 소유한 플레이어는 레벨 60까지, 또한 그 이후로도 보상을 받습니다!
오멘패스 너머에 마스터리 백화점
플레이어들은 오멘패스 너머에 마스터리 오브를 사용하여 오멘패스 너머에 마스터리 백화점에서 물품을 얻을 수 있습니다.
카드 스타일
각 카드 스타일은 마스터리 오브 한(1) 개로 이용 가능합니다:
- 커먼 카드 스타일 5개
- 언커먼 카드 스타일 5개
- 레어 카드 스타일 10개
- 미식레어 카드 스타일 5개
카드 슬리브
각 슬리브는 (2) 마스터리 오브 두 개로 이용 가능합니다:
- 오멘패스 너머에 슬리브 5개