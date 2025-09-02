오멘패스 너머에 마스터리 패스 및 세트 마스터리가 여러분의 여정을 안내하고 강화해 드립니다. 이벤트에서, 그리고 친구들 및 다른 플레이어들과의 매치를 플레이하고 경험치를 얻어 세트 마스터리 트랙을 이동하여 팩 및 세트 마스터리 백화점에서 보상과 교환할 수 있는 마스터리 오브를 받으세요.

마스터리 패스로 업그레이드하여 마스터리 패스 보상 트랙을 잠금해제하고 이벤트 토큰, 카드 보상, 슬리브, 카드 스타일, 골드 및 보석과 같은 더 많은 보상을 받으세요!

보상 배분 및 등장 확률 정보 기사를 방문하여 세트 마스터리 등에 대한 전체 세부사항을 확인하세요.

오멘패스 너머에 세트 마스터리

오멘패스 너머에 팩 23개

팩 23개 마스터리 오브 5개(오멘패스 너머에 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)

오멘패스 너머에 마스터리 패스

아바타

슬리버 무덤어머니 아바타

카드 및 팩

팩 20개

오멘패스 너머에 팩 4개



영원함의 가장자리 팩 4개



타르커: 용 폭풍 팩 4개



에테르 드리프트 팩 4개



매직: 더 개더링 파운데이션 팩 4개



오멘패스 너머에 미식레어 개별 카드 보상(ICR) 10장

레벨 61 이상: 언커먼 ICR 1장

카드 슬리브

둥지 부활자, 드루네스 슬리브

운명방직거미 정교한 슬리브

카드 스타일

마스터리 오브 35개( 오멘패스 너머에 마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능)

마스터리 백화점에서 카드 스타일 또는 슬리브로 교환 가능) 커먼 카드 스타일 15개

언커먼 카드 스타일 10개

이벤트 토큰

플레이어 드래프트 토큰 1개(프리미어 또는 전통적 드래프트 입장권 중 하나로 교환 가능)

골드 및 보석

4,000 골드

보석 1,200 개

컴패니언

슬리버 단짝 3개

오멘패스 너머에 세트 마스터리에는 레벨이 몇 개나 있나요?

오멘패스 너머에 세트 마스터리는 60레벨까지 올라갑니다. 모든 플레이어는 레벨 46까지 보상을 받고, 마스터리 패스를 소유한 플레이어는 레벨 60까지, 또한 그 이후로도 보상을 받습니다!

오멘패스 너머에 마스터리 백화점

플레이어들은 오멘패스 너머에 마스터리 오브를 사용하여 오멘패스 너머에 마스터리 백화점에서 물품을 얻을 수 있습니다.

카드 스타일

각 카드 스타일은 마스터리 오브 한(1) 개로 이용 가능합니다:

커먼 카드 스타일 5개

언커먼 카드 스타일 5개

레어 카드 스타일 10개

미식레어 카드 스타일 5개

카드 슬리브

각 슬리브는 (2) 마스터리 오브 두 개로 이용 가능합니다: