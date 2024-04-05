瓯柯和他的同伙在光雷驿镖客准备了一场精彩惊天劫案，只等你的加入。本系列会在4月16日《MTG竞技场》和本地游戏店全球同步上市。与普通更新不同的是，光雷驿镖客的精选列表包含特别登场（SPG）和满载而归（BIG）的牌。

SPG系列符号

BIG系列符号 BIG系列符号

0029_MTGOTJ_SpeGuest_OTJSpecialGuest: 锻石秘教徒 0025_MTGOTJ_Epilogue: 形变连结点

和卡洛夫庄园谋杀案常规补充包相比，在光雷驿镖客常规补充包中开到精选列表的几率更高。每5包常规补充包中，就有1包内含一张精选列表牌张，取代一张普通牌。OTJ精选列表包含40张牌，30张为满载而归的秘稀牌，10张为特别登场的秘稀牌。特别登场牌均为重印牌，带有光雷驿镖客风格的全新插画。每64包常规补充包中，会有1包内含一张不闪的特别登场牌。传统闪的特别登场牌则能从聚珍补充包中开出。

在《MTG竞技场》，从商店购买的光雷驿镖客补充包中，约每5张秘稀牌中会有1张为满载而归的牌。在《MTG竞技场》的光雷驿镖客限制赛用补充包中，每5包中有1包里的一张普通牌升级为满载而归或特别登场的牌，其中满载而归的牌和特别登场的牌之间的比例约为三比一。

光雷驿镖客（OTJ）和满载而归（BIG）的牌在标准赛中可用。特别登场（SPG）牌在指挥官、薪传和特选赛制中可用，这些牌在本就可用的赛制中继续可用。精选列表的牌也在桌面版和《MTG竞技场》的限制赛赛事中可用，让该类赛制更加激动人心。

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