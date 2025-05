Ein spaßiges Format, in dem alles erlaubt ist, was gefällt! Freeform ist ein Constructed-MTG-Format, in dem alle Sets und Karten erlaubt sind. Und das heißt wirklich ALLE. Decks können eine beliebige Anzahl an Exemplaren einer Karte enthalten. Freeform-Partien dauern in etwa so lange wie normale Partien (etwa 10 Minuten).

– Hauptdeck mit mindestens 40 Karten (Sideboard mit bis zu 15 Karten) – 1-gegen-1-Duelle