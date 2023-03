Eidbrecher ist ein Multiplayer-Format, bei dem jeder Spieler ein Deck um seinen Lieblingsplaneswalker herum baut. Das Deck jedes Spielers besteht aus 60 Karten:

– 1 Eidbrecher (eine Planeswalker-Karte)

– 1 Signaturzauber (eine Spontanzauber- oder Hexerei-Karte)

– 58 Hauptdeck-Karten

Jede Karte im Deck eines Spielers, einschließlich seines Signaturzaubers, muss mit der Farbidentität seines Eidbrechers übereinstimmen. Mit Ausnahme der Standardländer dürfen die Spieler von jeder Karte nur eine in ihrem Deck haben. Karten aus allen Sets in der Geschichte von Magic sind erlaubt.

FARBIDENTITÄT

Die Farben der Symbole in den Manakosten deines Eidbrechers, plus die Farben jedes Manasymbols in seinem Regeltext, machen die Farbidentität deines Decks aus. Auf allen Karten deines Decks, einschließlich deines Signaturzaubers, dürfen ausschließlich die Manasymbole vorkommen, die auch auf deinem Eidbrecher vorkommen. Farblose Karten sind in jedem Deck erlaubt.

KOMMANDOZONE

Du hast bereits zu Beginn jeder Partie Zugriff auf deinen Eidbrecher und deinen Signaturzauber. Wenn du eine Partie Eidbrecher beginnst, lege deinen Eidbrecher und Signaturzauber aufgedeckt in deine Kommandozone.

Du kannst deinen Eidbrecher für seine normalen Manakosten aus der Kommandozone wirken, plus zusätzlichen 2 Mana für jedes Mal, das er in dieser Partie bereits auf diese Weise gewirkt wurde. Falls dein Eidbrecher von irgendwoher ins Exil geschickt, auf den Friedhof oder in die Bibliothek gelegt oder auf die Hand zurückgeschickt würde, kannst du ihn stattdessen in seine Kommandozone legen.

Falls dein Eidbrecher im Spiel und unter deiner Kontrolle ist, kannst du deinen Signaturzauber für seine normalen Manakosten aus der Kommandozone wirken, plus zusätzlichen 2 Mana für jedes Mal, das er in dieser Partie bereits auf diese Weise gewirkt wurde. Wenn dein Signaturzauber verrechnet wird, lege ihn in deine Kommandozone, anstatt ihn auf deinen Friedhof zu legen. Falls dein Signaturzauber irgendwo anders als in die Kommandozone oder auf den Stapel gelegt werden würde, lege ihn stattdessen in die Kommandozone.

JEDER-GEGEN-JEDEN-MULTIPLAYER SPIELEN

Eidbrecher eignet sich am besten für Jeder-gegen-Jeden-Multiplayer-Partien mit drei bis fünf Spielern.

Jeder Spieler beginnt mit 20 Lebenspunkten. Bevor die Partie beginnt, setzen sich die Spieler zufällig in einen Kreis und legen ihren Eidbrecher und ihren Signaturzauber aufgedeckt in ihre Kommandozone. Ein Spieler nach dem anderen ist im Uhrzeigersinn an der Reihe.

Während der Partie kann ein Spieler jeden anderen Spieler angreifen, unabhängig von dessen Sitzplatz. Es ist auch möglich, in einer Kampfphase mehrere Spieler anzugreifen. Bleibende Karten, Zaubersprüche und Fähigkeiten können jeden Spieler am Tisch zum Ziel haben (solange auf ihnen nicht explizit steht, dass „Du“ das Ziel sein musst). Ein Spieler gewinnt, wenn alle anderen Spieler der Partie eliminiert wurden.

Wenn du herausfinden willst, was passiert, wenn deine Lieblingsplaneswalker gegeneinander antreten, oder wenn du nach einer neuen und aufregenden Herausforderung für den Deckbau suchst, ist Eidbrecher genau das richtige Format für dich.

Weitere Informationen zum Eidbrecher-Format findest du auf https://oathbreakermtg.org/.