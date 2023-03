Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ erweckt die berühmte Welt von J.R.R. Tolkien zum Leben. Jetzt kannst du die Abenteuer der beliebten Charaktere auf die einzigartige Art erleben, wie das nur in Magic: The Gathering Jenseits des Multiversums möglich ist. Spiele deine Lieblingsmomente des Dritten Zeitalters nach oder stelle Mittelerde auf den Kopf und ergib dich der Versuchung des Einen Rings. Du hast die Wahl, also bereite dich auf eine aufregende Reise vor – du kannst nicht wissen, wohin es geht und wen du unterwegs alles treffen wirst!

Der Eine Ring

Und es gibt noch mehr in Mittelerde als den Einen Ring. Du spielst als einer der beliebten Charaktere und besuchst dabei die wichtigsten Schauplätze der Geschichte, vom Auenland bis hin zum Schicksalsberg. Der Ring wird dich unterwegs in Versuchung führen (wir erzählen dir beim Debüt mehr über diese Mechanik), aber während des Spiels geht es vor allem um die Reise hin und zurück.

Frodo, Saurons Untergang Samweis der Beherzte

Gollum, beharrlicher Ränkeschmied Der Schicksalsberg

Beliebte Charaktere, einzelne Momente, die uns die Tränen in die Augen getrieben haben, und der Kampf um den Einen Ring: Wir haben die Geschichte von Der Herr der Ringe in Magic neu aufgelegt, damit du sie nachspielen kannst.

Gandalf der Graue Du kannst nicht vorbei!

Galgenfrist Tom Bombadil

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde enthält mehrere Darstellungen berühmter Charaktere – die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden –, um die Details der Geschichte und die Veränderungen darzustellen. Dieses Set ist in Modern und Commander (und anderen Eternal-Formaten) legal und sowohl in Draft- als auch in Sealed-Deck-Formaten spielbar und ist eine Liebeserklärung an die Geschichte, die Generationen berührt hat und dich direkt nach Mittelerde versetzt. Das Commander-Release von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde – das im Eternal-Format legal ist – vermittelt dasselbe Gefühl und dieselbe Liebe für die Welt und Erzählkunst von Tolkien.

Der Eine Ring, sie alle zu knechten

Das wohl bekannteste Element aus Der Herr der Ringe ist der Eine Ring selbst: der Schatz – und die Versuchung – von Saurons Macht. Während andere Ringe der Macht für Elbenkönige, Zwergenherrscher und die sterblichen Menschen Mittelerdes geschmiedet wurden, spielt letztendlich nur einer die wichtigste Rolle: der Eine Ring, sie alle zu knechten.

Der Eine Ring

Und darum haben wir im Rahmen dieser außergewöhnlich seltenen und aufregenden Promotion nur für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde extra eine Karte dafür entworfen.

Der Eine Ring (Seriennummer 1/1)



Als einziges Exemplar mit der Seriennummer 1/1 ist dieser „Schatz“ eine traditionelle Foilkarte, die in der Schwarzen Sprache Saurons unter Verwendung von Tengwar-Schriftzeichen gedruckt wurde und nur in einem einzigen englischsprachigen Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Sammler-Booster zu finden ist.

Aber was hat es mit diesen Ringen der Macht auf sich?

Sonnenring (Elben) Sonnenring (Zwerge) Sonnenring (Menschen)

Die Sonnenringe sind in allen Sprachen der Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Sammler-Booster erhältlich. Diese Versionen der Sonnenringe greifen das Thema der Ringe der Macht auf, die für die Elben, Zwerge und sterbliche Menschen in Mittelerde geschmiedet wurden. Sie zeigen die Sprache der Hochelben, Quenya, in Tengwar-Schriftzeichen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von sowohl Doppel-Regenbogen Foil- als auch Nicht-Foil-Versionen, wobei Doppel-Regenbogen-Foil-Versionen mit Seriennummern in unterschiedlichen Gesamtzahlen erhältlich sein werden:

300 Sonnenringe als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer (Elben)

700 Sonnenringe als Doppel-Regenbogen Foilkarte mit Seriennummer (Zwerge)

900 Sonnenringe als Doppel-Regenbogen Foilkarte mit Seriennummer (Menschen)

3.000 Sonnenringe als Nicht-Foilkarte (Elben)

7.000 Sonnenringe als Nicht-Foilkarte (Zwerge)

9.000 Sonnenringe als Nicht-Foilkarte (Menschen)

Die einzigartige Promokarte Der Eine Ring ist nur in einem englischsprachigen Sammler-Booster enthalten, während die Ringe der Macht, also die thematischen Sonnenringe, in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sind.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde – Details

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Set-Code: LTR

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander-Set-Code: LTC

Tabletop-Legalität (neue Magic-Karten):

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde (LTR): Modern, Legacy, Vintage und Commander

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander (LTC): Legacy, Vintage und Commander

Legalität in MTG Arena:

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde (LTR): Alchemy und Historic

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander (LTC): Nicht in MTG Arena verfügbar

Website: Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde – Wichtige Termine

MagicCon: Minneapolis : 5.–7. Mai

: 5.–7. Mai Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde – Beginn von Debüt und Vorschauen : 30. Mai

: 30. Mai Kartenvorschauen : 30. Mai – 9. Juni

: 30. Mai – 9. Juni Commander-Kartenvorschauen und Decklisten : 8. Juni

: 8. Juni Komplette Kartengalerien : 9. Juni

: 9. Juni Prerelease-Events im Store : 16.–22. Juni

: 16.–22. Juni Digitales Release in MTG Arena : 20. Juni

: 20. Juni Weltweites Tabletop-Release : 23. Juni

: 23. Juni Launch-Party-Events : 23.–25. Juni

: 23.–25. Juni Bundle: Geschenk-Edition Release : 7. Juli

: 7. Juli Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Celebration-Events im Store : 7.–9. Juli

: 7.–9. Juli Commander-Partys : 21.–23. Juli

: 21.–23. Juli MagicCon: Barcelona mit Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde : 28.–30. Juli

: 28.–30. Juli Championship-Events im Store : 5.–13. August

: 5.–13. August Feiertagsrelease: 3. November

Dieses Jahr kannst du im Juni und Juli gemeinsam mit den Gefährten viele neue Produkte erleben:

Einsteigerpaket

Jumpstart-Booster

Prerelease-Pack

Set-Booster

Draft-Booster

Sammler-Booster

Commander-Decks

Bundle

Bundle: Geschenk-Edition

Reiche und Relikte Box-Topper und „Buy-a-Box“-Promokarte

Jedes Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Draft-, Set- und Sammler-Booster-Display enthält eine Reiche und Relikte Box-Topper-Karte als traditionelle Foilkarte, eine mächtige und spannende Magic-Karte mit einer Illustration und einem Kartendruck, die dich in die Welt von Der Herr der Ringe versetzen.

Reiche und Relikte: Der Große Steinkreis Reiche und Relikte: Lebendige Brücke Reiche und Relikte: Einöde

Es gibt insgesamt 30 Reiche und Relikte Box-Topper-Karten, jede entweder eine sagenhaft seltene Länder- oder Artefaktkarte ohne Rand mit dem Set-Code (LTC) und dem Set-Symbol der Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander-Karten. Diese Reiche und Relikte Karten sind auch in Sammler-Boostern enthalten, sowohl als Nicht-Foil- als auch als Surge-Foilkarten!

Reiche und Relikte: Der Große Steinkreis als Surge-Foilkarte Reiche und Relikte: Lebendige Brücke als Surge-Foilkarte Reiche und Relikte: Einöde als Surge-Foilkarte

Außerdem präsentieren wir heute ein weiteres Bonus-Artefakt: die „Buy-a-Box“-Promokarte für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde! Mit der Vorbestellung oder dem Kauf eines Draft-, Set-, Sammler- oder Jumpstart-Booster-Displays in deinem Store erhältst du möglicherweise auch eine thematische Version von Pionierstiefel (solange der Vorrat reicht).

„Buy-a-Box“-Promokarte Pionierstiefel

In deinem Store erhältst du weitere Informationen zum Vorbestellen von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde und dazu, wie du diese Karte erhältst!

Einsteigerpaket

Zwei Decks mit 60 Karten und allem, was du brauchst, um Magic: The Gathering zu erlernen und zu spielen. Das Einsteigerpaket enthält auch zehn weitere neue Magic-Karten (fünf in jedem Deck), darunter eine traditionelle sagenhaft seltene Foilkarte in jedem Deck – perfekt für alle, die sich mit den Gefährten auf die Magic-Reise von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde machen wollen. Die neuen Magic-Karten im Einsteigerpaket sind in Modern legal, und jede der Karten ist mit Bildern zum Thema Der Herr der Ringe illustriert.

Aragorn und Arwen, das Brautpaar Sauron, das lidlose Auge

Bundle

Mit acht Set-Boostern, einer thematischen Aufbewahrungsschachtel, 40 Standardländern (20 Foil- und 20 Nicht-Foil) und einem übergroßen Spindown-Lebenspunktezähler ist das Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Bundle ein tolles Geschenk für jeden Fan von Magic oder Der Herr der Ringe. Und diese Bundles enthalten ein exklusives Set von Varianten, die eines der schönen Features des Sets hervorheben: Szenenkarten ohne Rand.

Frodo, Saurons Untergang, als Szenenkarte ohne Rand Samweis der Beherzte als Szenenkarte ohne Rand

Gollum, beharrlicher Ränkeschmied, als Szenenkarte ohne Rand Der Eine Ring als Szenenkarte ohne Rand

Diese vier Varianten-Szenenkarten sind ausschließlich im Bundle und im Bundle: Geschenk-Edition (plus die Nicht-Foil-Versionen in den Sammler-Boostern) enthalten und zeigen den entscheidenden Moment, kurz bevor der Eine Ring zerstört wird. Du kannst dir diese Szene in einem Raster aus zwei mal zwei Kartenraster ansehen, aber andere Szenen gibt es in einer Reihe von Rastern bis hin zu sechs mal drei Karten – die einer epischen Szene würdig sind!

Das Set enthält mehrere weitere Szenen, die du mit Karten aus den Draft-, Set- und Sammler-Boostern zusammenstellen kannst.

Prerelease-Pack

Dein Store hat alles, was du für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde brauchst. Sichere dir einen Platz unter den Ersten, die dieses Abenteuer beim Prerelease-Event vom 16. bis 22. Juni erleben. Baue dein Sealed-Deck mit 6 Draft-Boostern und 2 Promokarten mit Promo-Aufdruck: eine seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Set und eine wunderschönen Szenenkarte ohne Rand, um eine Szene zusammenzustellen. Diese Karten sind nur in Prerelease-Packs und Sammler-Boostern enthalten! Prerelease-Packs enthalten auch einen Spindown-Lebenspunktezähler (manchmal als besondere Version, auf die wir später noch eingehen). Genau das brauchst du, um deine Gefährten zusammenzustellen und schnell deine Freunde vor Ort herauszufordern.

Commander-Decks

Die vier Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander-Decks enthalten noch mehr Charaktere und erweitern das Erlebnis. Jedes Deck enthält 20 neue Magic-Karten (darunter zwei sagenhaft seltene Karten), die in Commander, Legacy und Vintage legal sind. Außerdem enthalten sie eine Sammler-Booster-Probepackung, und jede Karte in jedem Deck ist mit Bildern aus Mittelerde illustriert. Diese wunderschön gestalteten Decks sind spielfertige Abenteuer mit bekannten Charakteren, die gemeinsam um das Schicksal von Mittelerde kämpfen.

Sam, treuer Leibdiener Radagast, Zauberer der Wildnis Sonnenring

Diese Decks feiern die einzelnen Fraktionen aus Der Herr der Ringe auf ganz eigene Art und Weise.

Reiter von Rohan (Blau-Rot-Weiß) Gelage und Gefährten (Weiß-Schwarz-Grün)

Rat der Elben (Grün-Blau) Die Horden Mordors (Blau-Schwarz-Rot)

Sammler-Booster-Display

Für Fans, die alles wollen, bieten Sammler-Booster die einfachste Möglichkeit, deinen Decks und deiner Sammlung die coolsten Karten hinzuzufügen. Diese Booster enthalten mehrere seltene oder sagenhaft seltene Karten und bieten wunderschöne „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke (dazu weiter unten mehr!) und Foilkarten sowie die Gelegenheit, fantastische Sammlerkarten zu erhalten, die es so nur in Sammler-Boostern gibt. Außerdem enthält jedes Sammler-Booster-Display auch eine Reiche und Relikte Box-Topper-Karte!

Ein erster Blick auf Spaß mit Boostern

Der Eine Ring und die Ringe der Macht sind nicht die einzigen Arten, wie wir wunderschöne Illustrationen und Geschichten für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde veröffentlichen.

Landkarte-Ebene mit großflächiger Illustration Landkarte-Ebene mit großflächiger Illustration

Landkarte-Insel mit großflächiger Illustration Landkarte-Insel mit großflächiger Illustration

Landkarte-Sumpf mit großflächiger Illustration Landkarte-Sumpf mit großflächiger Illustration

Landkarte-Gebirge mit großflächiger Illustration Landkarte-Gebirge mit großflächiger Illustration

Landkarte-Wald mit großflächiger Illustration Landkarte-Wald mit großflächiger Illustration

Diese Landkarte-Standardländer mit großflächiger Illustration erinnern an die unglaubliche Arbeit von Pauline Baynes, die eine der ersten Landkarten von Mittelerde illustriert hat. Jedes Landkarte-Standardland mit großflächiger Illustration zeigt einen anderen Ort, der in den Geschichten von Der Herr der Ringe vorkommt. Sie sind in Draft-, Set-, Jumpstart- und Sammler-Boostern enthalten – und in den Sammler-Boostern sind sie als traditionelle Foilkarten enthalten.

Frodo, Saurons Untergang, mit Ring-Rahmen Samweis der Beherzte mit Ring-Rahmen Gollum, beharrlicher Ränkeschmied, mit Ring-Rahmen

Gandalf der Graue mit Ring-Rahmen Tom Bombadil mit Ring-Rahmen

Die einzigartige Ring-Rahmen-Kartendruck hebt 30 legendäre Karten in epischen Momenten der Geschichte hervor und verleiht deinen geliebten Charakteren einen stylischen Look. Karten mit Ring-Kartendruck können in Draft-, Set- und Sammler-Boostern enthalten sein.

Der Schicksalsberg ohne Rand Das Auenland ohne Rand

Länder ohne Rand sind ebenfalls in Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde enthalten und zeigen wichtige Orte von Mittelerde in ihrer ganzen Schönheit mit großflächiger Illustration. Diese Länder ohne Rand sind in Draft-, Set- und Sammler-Boostern zu finden.

Der Eine Ring mit erweitertem Kartenrand Aragorn und Arwen, das Brautpaar, mit erweitertem Kartenrand Sauron, das lidlose Auge, mit erweitertem Kartenrand

Auch Karten mit erweitertem Kartenrand kehren in Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde zurück. Diese Versionen von seltenen und sagenhaft seltenen Karten zeigen noch mehr von ihren wunderschönen Illustrationen.

Und natürlich gibt es noch eine ganz andere Art von Kartendruck, die dir ein einzigartiges Kunsterlebnis bietet: Szenenkarten ohne Rand.

Frodo, Saurons Untergang, als Szenenkarte ohne Rand Samweis der Beherzte als Szenenkarte ohne Rand

Gollum, beharrlicher Ränkeschmied, als Szenenkarte ohne Rand Der Eine Ring als Szenenkarte ohne Rand

Diese Szenenkarten ohne Rand zeigen Illustrationen, die sich nahtlos über mehrere Karten erstrecken und einen der wichtigsten Momente aus Der Herr der Ringe abbilden.

Die Szenen erstrecken sich über zwei mal zwei Karten (wie oben abgebildet) bis zu sechs mal drei Karten – epische 18 Karten, um eine epische Szene richtig groß darzustellen. Im Juni werden insgesamt sieben Szenen verfügbar sein, von denen fünf in den Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Draft- und Set-Boostern erscheinen. In den Sammler-Boostern erscheinen alle sieben Szenen. (Die obige Szene ist in Bundle und Bundle: Geschenk-Edition sowie in Sammler-Boostern erhältlich und bietet dir einen kleinen Vorgeschmack auf das, was dich erwartet.)

Im November erscheinen dann vier zusätzliche Szenen (jeweils drei mal zwei Karten), mit denen wir die unglaublichen Anblicke in Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde ergänzen. (Später im Jahr erzählen wir dir mehr darüber).

Jumpstart-Booster-Display

Weißt du schon, wie man Magic spielt? Jumpstart-Booster mit fünf einzigartigen Themen ermöglichen es Spielern, direkt in die Geschichte von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde einzusteigen und so blitzschnell eine unterhaltsame Partie zu starten. Wie bei den jüngsten Jumpstart-Booster-Releases enthält jedes der fünf Themen auch eine seltene Karte, die speziell für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Jumpstart gestaltet wurde. (Diese fünf seltenen Jumpstart-Karten sind auch in den Sammler-Boostern erhältlich.)

Set-Booster-Display

Erfahre mehr darüber, was Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde zu bieten hat, und erweitere deine Magic-Sammlung mit Set-Boostern – Boostern, die beim Öffnen Spaß machen und die Möglichkeit bieten, mehrere seltene oder sagenhaft seltene Karten zu finden, sowie einer Chance auf wunderschön gestaltete neu aufgelegte Karten aus der Vergangenheit von Magic mit Karten aus der Liste und einer Artwork-Karte in jedem Booster. Jedes Set-Booster-Display enthält außerdem eine Reiche und Relikte Box-Topper-Karte!

Draft-Booster-Display

Bereit, mit deinen Freunden zu draften? Brauchst du noch mehr Sealed-Deck-Pools? Draft-Booster sind die bewährte Art, Magic zu spielen, indem man einfach Booster öffnet und neue Karten erhält. Und es wird noch besser: Jedes Draft-Booster-Display enthält außerdem eine Reiche und Relikte Box-Topper-Karte!

Bundle: Geschenk-Edition

Am 7. Juli erscheint das Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Bundle: Geschenk-Edition mit allem, was du in einem regulären Bundle findest, aber auch ein paar fantastischen Extras: einer thematischen Kartenaufbewahrungsschachtel mit anderer (aber genauso epischer) Illustration, einem übergroßen Spindown-Lebenspunktezähler in einer Farbvariation und einem Sammler-Booster, damit du noch mehr Karten entdecken kannst. Ein turbogeladenes Geschenk für dich oder deine Freunde!

Die Feiertagsreleases stehen an

Zusätzlich zu unserem Release am 23. Juni haben wir dieses Jahr für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde noch etwas mehr zu bieten. Am 3. November erscheinen einige aufregende Ergänzungen, in denen du noch mehr über Der Herr der Ringe erfährst, darunter:

Szenenboxen – wunderschöne, Szenenkarten als traditionelle Foilkarten ohne Rand mit neuen Momenten aus Der Herr der Ringe.

Sammler-Booster: Special Edition – vollgepackt mit einem neuen Kartendruck und einer Special Edition für langjährige Fans von Magic und Der Herr der Ringe.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ – Jumpstart Volume 2 – mehr Themen, die du innerhalb von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde kombinieren kannst.

Die November-Releases für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde machen die Zeit vor den Feiertagen noch ein wenig spannender!

Magic-Celebration-Event für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

Komm vom 7. bis 9. Juli zu deinem nächstgelegenen teilnehmenden WPN-Store und nimm am Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Celebration-Event teil! Neue und erfahrene Spieler können hier direkt in die Geschichte von Der Herr der Ringe eintauchen, um Promokarten zu erhalten, ein Souvenirfoto aufzunehmen, einen Bonus-Code für MTG Arena (wo verfügbar) direkt an ihren Account zu erhalten und darüber hinaus einen speziellen Spindown-Lebenspunktezähler mit Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Thema mit nach Hause zu nehmen.

Für neue und alte Fans von Magic und Der Herr der Ringe ist dies die Chance, mit einem fantastischen Set an einem unvergesslichen Event teilzunehmen. Weitere Informationen zum Magic-Celebration-Event erhältst du später im Jahr.

Secret Lair schließt sich den Gefährten an

Nicht alle, die umherwandern, haben sich verirrt, wie die fantastischen Karten, die Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde feiern und ihren Weg in einen Secret Lair Drop gefunden haben, den wir später im Jahr vorstellen. Bleib dran und erfahre bald mehr, wann du was von dieser unglaublichen Zusammenarbeit erwarten kannst.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde in MTG Arena

Neben dem epischen Tabletop-Release trifft Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde am 20. Juni auch in MTG Arena ein. Vom Einen Ring und der Versuchung, die er bietet, bis hin zu den beliebten Geschichten und Charakteren aus Der Herr der Ringe bringt diese Version das gleiche Tabletop-Magic-trifft-auf-Mittelerde-Abenteuer auf deinen PC und dein Handy.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde wird sowohl in Alchemy als auch in Historic legal sein, was den Spielern in MTG Arena ein frisches Gameplay und neue Karten zum Entdecken bietet.