Egal, ob du deine ersten Schritte in Magic machst, deinem Standard-Deck den letzten Schliff verpasst oder tief in Modern, Commander und mehr eintauchst – Magic: The Gathering Grundstein ist der Ort, an dem du mit dem Spielen beginnst.

Deine Lieblingslegenden und -planeswalker sind hier mit der Quintessenz von Magic aus dem gesamten Multiversum. Dieses Set wurde für ehemalige, gegenwärtige und zukünftige Magic-Spieler gemacht. Es enthält Produkte für neue oder bekannte Spieler und steckt voller Karten, die in Standard mindestens bis 2029 legal sind!

Magic: The Gathering Grundstein wird weltweit in den Stores und in MTG Arena erhältlich sein.

Wir werden bald mehr über dieses neue Set bekannt geben, bevor es am 15. November 2024 erscheint. Melde dich an und erhalte Updates und Informationen direkt in deinen Posteingang, um vorbereitet zu sein. Es ist Zeit, deinen Funken zu teilen!