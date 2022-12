Ahh, endlich ist der Sommer auf der Nordhalbkugel angekommen. Die Sonne scheint, die Vögel singen, unsere zukünftigen Roboterherrscher legen die Grundlagen für ihre letztendliche Machtübernahme. Warte mal, wie bitte?

Das stimmt, es ist an der Zeit, den Secret Lair Summer Superdrop zu enthüllen!

Nun fragst du dich bestimmt, was ein „Superdrop“ ist. Wenn du uns schon seit Dezember 2019 folgst, kannst du dich sicher an die allererste Gruppe von Secret Lair Drops erinnern, die wir damals hintereinander in Lichtgeschwindigkeit herausgegeben haben. Das ist ein Superdrop! Die Secret Lair Drop Series besteht aus 24-Stunden-Blitz-Releases, und Superdrops sind unsere Kronjuwelen — unsere atemberaubenden Spektakel, wo wir eine ganze Menge verschiedener Drops zusammenbringen und so die große Vielfalt des aufregenden und verrückten Secret Lair aufzeigen.

Ab dem 1. Juni werden wir fünf einzigartige Secret Lair Drops zur Vorbestellung in rascher Abfolge herausgeben — jeden mit einer ultrakurzen Verfügbarkeit von nur 24 Stunden und nur auf secretlair.wizards.com. Diese Drops werden auch in einem Bundle verfügbar sein, das einen sehr speziellen Bonus enthält! Es handelt sich bei allen Drops um Vorbestellungen, das heißt, diese werden erst später verschickt sobald das Produkt verfügbar ist.

Na dann, was ist alles in diesen Drops? Scrolle weiter nach unten und schau es dir an!

FULL SLEEVES: THE TATTOO PACK

Im Verkauf: 1. Juni, 18 Uhr CEST – 2. Juni, 18 Uhr CEST

Inhalte:

1 x Tintenmotten-Nexus (alternative Illustration)

1 x Lähmungsnadel (alternative Illustration)

1 x Ewige Zeugin (alternative Illustration)

1 x Blutkünstler (alternative Illustration)

1 x Zauberdurchbohrung (alternative Illustration)

1 x Code zum Einlösen einer Kartenhülle basierend auf der Secret Lair Drop-Karte „Lähmungsnadel“ zur Benutzung in MTG Arena**

1 x Code zum Einlösen einer (1) Standardkopie jeder Karte im Full Sleeve: The Tattoo Pack zur Nutzung in Magic Online

Preis: 29,99 $ / 34,99 €* / 29,99 £*

*inklusive lokaler Mehrwertsteuer

Wir haben ein paar klassische Karten ins Tattoostudio geschickt, und sie sind mit krasser neuer Tinte zurückgekehrt. Bevor du dich für einen Kauf entscheidest, sollen wir dich von deiner Mutter daran erinnern, dass der Kauf dieser Karten eine dauerhafte Entscheidung ist und dass du daran denken solltest, dass sie in deinen Decks oder deiner Sammlung auf ewig fantastisch aussehen werden. Tattoomeister Josh Howard lieh uns seine Nadel für die Erschaffung dieser unglaublichen traditionellen Flash Sheet Designs — ein brandneuer Look für Magic.

CAN YOU FEEL WITH A HEART OF STEEL?

Im Verkauf: 2. Juni, 18 Uhr CEST – 3. Juni, 18 Uhr CEST

Inhalte:

1 x Schreitende Balliste (Premium, alternative großflächige Illustration)

1 x Lichtbogen-Verwüster (Premium, alternative großflächige Illustration)

1 x Nachtstahl-Koloss (Premium, alternative großflächige Illustration)

1 x Code zum Einlösen einer Kartenhülle basierend auf der Secret Lair Drop-Karte „Lichtbogen Verwüster“ zur Benutzung in MTG Arena**

1 x Code zum Einlösen einer (1) Standardkopie jeder Karte in „Kann Ein Herz Aus Stahl Fühlen?“ zur Nutzung in Magic Online

Preis: 39,99 $ / 44,99 €* / 39,99 £*

*inklusive lokaler Mehrwertsteuer

ACHTUNG, KREATUREN AUS FLEISCH:

DER ROBOTERAUFSTAND IST DA UND WIR HABEN DIE KONTROLLE ÜBER SECRETLAIR.EXE ÜBERNOMMEN. AB JETZT FEIERN ALLE DROPS DIE PRACHT UND MACHT DER MASCHINEN. ZUSÄTZLICH FÜGEN WIR EINEN SECHSTEN—

*beeeeeeow*

Wir . . . wir konnten sie gerade noch vom Strom ziehen. Aber wir konnten sie nicht davon abhalten, diesen robotastischen Drop mit Premiumkarten mit alternativer Illustration von Bad Flip Productions, Inc.; Danny Miller; und Hector Ortiz zu kreieren. Unabhängig davon wird das Projekt Robobeebles zum jetzigen Zeitpunkt eingestellt.

THE PATH NOT TRAVELED

Im Verkauf: 3. Juni, 18 Uhr CEST – 4. Juni, 18 Uhr CEST

Inhalte:

1 x Ajani der Standhafte (Premium, alternative Illustration)

1 x Domri Rade (Premium, alternative Illustration)

1 x Tamiyo, Feldforscherin (Premium, alternative Illustration)

1 x Vraska, Königin der Golgari (Premium, alternative Illustration)

1 x Code zum Einlösen einer Kartenhülle basierend auf der Secret Lair Drop-Karte „Ajani der Standhafte“ zur Benutzung in MTG Arena**

1 x Code zum Einlösen einer (1) Standardkopie jeder Karte in „Der Unbeschrittene Weg“ zur Nutzung in Magic Online

Preis: 39,99 $ / 44,99 €* / 39,99 £*

*inklusive lokaler Mehrwertsteuer

Ein Planeswalker zu sein kommt mit großer Verantwortung einher. Was würde passieren, wenn unsere Planeswalker sich einfach entscheiden würden, ihre Sachen zu packen und etwas anderes mit ihren Leben anzufangen — oder wenn sie nie zu Planeswalkern geworden wären? Dieser Drop erkundet ein alternative Schicksal für Ajani, Domri, Tamiyo und Vraska. Wir haben sie den ruhigen Händen von Yeong-Hao Han, Chris Rallis, David Rapoza und Mike Uziel überlassen.Und wer weiß, in einem anderen Universum sammeln diese Planeswalker ja vielleicht Karten von dir!

MOUNTAIN, GO

Im Verkauf: 4. Juni, 18 Uhr CEST– 5. Juni, 18 Uhr CEST

Inhalte:

4 x verschiedene Premiumkarten von Blitzschlag mit alternativer, großflächiger Illustration

1 x Code zum Einlösen einer Kartenhülle basierend auf der Secret Lair Drop-Karte „Blitzschlag“ von Noah Bradley zur Benutzung in MTG Arena**

1 x Code zum Einlösen einer (1) Standardkopie jeder Karte in „Gebirge, Los“ zur Nutzung in Magic Online

Preis: 29,99 $ / 34,99 €* / 29,99 £*

*inklusive lokaler Mehrwertsteuer

Dieser Drop zelebriert den grundlegenden roten Zauberspruch: den bescheidenen und effizienten Blitzschlag. Egal, ob er den feindlichen Mana Dork im ersten Zug vernichtet oder deinem Gegner direkt ins Gesicht geschleudert wird, der Blitzschlag ist für alles gut, solange „alles“ mit 3 direkten Schadenspunkten erledigt werden kann. Jedes Werk zeigt eine andere Kreatur, die von der grausamen und unerbittlichen Macht der Natur total fertig gemacht wird (aus Respekt vor den Gefühlen der Ornithologischen Studien bleiben Vögel dabei verschont). Diese Premiumkarten mit alternativer, großflächiger Illustration zeigen elektrisierende, brandneue Kunst von Noah Bradley, Brigitte Roka, Robbie Trevino und Alexis Ziritt.

ORNITJOLOGICAL STUDIES

Im Verkauf: 5. Juni, 18 Uhr CEST – 6. Juni, 18 Uhr CEST

Inhalte:

1 x Unheilskauz (alternative Illustration)

1 x Paradiesvögel (alternative Illustration)

1 x Taubenschlag (alternative Illustration)

1 x Goldene Gans (alternative Illustration)

1 x Schwanengesang (alternative Illustration)

1 x Code zum Einlösen einer Kartenhülle basierend auf der Secret Lair Drop-Karte „Paradiesvögel“ zur Benutzung in MTG Arena**

1 x Code zum Einlösen einer (1) Standardkopie jeder Karte in „Ornithologische Studien“ zur Nutzung in Magic Online

Preis: 29,99 $ / 34,99 €* / 29,99 £*

*inklusive lokaler Mehrwertsteuer

Von allen fiktionalen Kreaturen in Magic sind Vögel die mit Abstand beliebtesten. Erstmals von Richard Garfield im Jahr 1987 erfunden, haben es die Vögel schließlich mit der mächtigen Karte „Paradiesvögel“ in die Limited Edition (Alpha) geschafft. Wir dachten uns, dass es total cool wäre, sich vorzustellen, wie die Vögel wohl im echten Leben aussehen würden, also haben wir einige lebensechte, klassische Illustrationen bei Ovidio Cartagena und Allen Douglas in Auftrag gegeben.

SUMMER SUPERDROP BUNDLE

Was ist cooler als fünf Drops in einem Paket zu erhalten? Alle fünf Drops plus einen Spezialbonus zu erhalten — ein feindliches Fetchland in der Standardausführung! Ja genau, wir haben den Summer Superdrop noch attraktiver gemacht. (Danke, danke, unsere Show läuft den ganzen Tag . . . bis zum 15. Juni.)

Das Bundle ist vom 1.–15. Juni verfügbar und bleibt also noch eine Weile, nachdem die individuellen Drop-Tage enden, falls du einen Drop verpasst oder dich nicht schnell genug während des 24-Stunden-Zeitfensters entscheiden kannst. Aber warte nicht allzu lang! Sobald das Bundle fort ist, ist auch endgültig Schluss mit dem Summer Superdrop.

Im Verkauf: 1. Juni, 18 Uhr CEST – 15. Juni, 18 Uhr CEST

Inhalte:

Einer jeder Secret Lair Drops ist im Summer Superdrop enthalten.

Full Sleeves: The Tattoo Pack

Kann Ein Herz Aus Stahl Fühlen?

Der Unbeschrittene Weg

Gebirge, Los

Ornithologische Studien

PLUS! Ein (1) feindliches Fetchland.

Preis: 169,95 $ / 194,95 €* / 169,95 £*

*inklusive lokaler Mehrwertsteuer

**MTG Arena – Einlösung ist nicht verfügbar in den folgenden Regionen: China, Hong Kong, Macao, Singapur, Taiwan, und Vietnam.

VERSAND

Wie bei anderen Secret Lair Drops wollen wir sichergehen, dass du diesen Drop erhalten kannst, wenn du ihn willst. Kaufe einen dieser Drops innerhalb des Zeitfensters von 24 Stunden und die Summer Superdrop-Karten werden schon bald deinem Deck ordentlich einheizen.

Die Drops im Summer Superdrop sind alles reine Vorbestellungen, das heißt, die Karten werden erst gedruckt, nachdem der Verkauf abgeschlossen ist. Die Bestellungen werden versandt, sobald sie verfügbar sind. Wir gehen davon aus, dass die Bestellungen vom US-Standort um den 15. August versandt werden, gefolgt von europäischen Bestellungen um den 30. August, aber der letztendliche Zeitrahmen kann sich noch ändern, je nachdem, wann unsere Produktionspartner wieder mit voller Leistung arbeiten können.

Wie im April angekündigt haben wir unsere Versandeinrichtungen innerhalb Europas erweitert, um die EU und das Vereinigte Königreich besser versorgen und das Gesamterlebnis für Fans rund um den Globus verbessern zu können. Unsere beiden neuen Sub-Stores innerhalb von SecretLair.wizards sind jetzt live und werden Kunden basierend auf deren Standort umleiten. SecretLair.wizards.com/US versorgt Nord- und Südamerika sowie die asiatisch-pazifische Region (mit Plänen für eine kontinuierliche Ausweitung). SecretLair.wizards.com/UK und SecretLair.wizards.com/EU erledigen die Geschäfte innerhalb Europas, wodurch europäische Kunden zusätzliche Gebühren durch internationalen Versand und Import umgehen können.

Der Standort in den USA sendet an folgende Länder (neue hervorgehoben):

Vereinigte Staaten (Inlandsversand)

Argentinien

Australien

Kanada

China

Hong Kong

Japan

Macao

Mexiko

Neuseeland

Singapur

Südkorea

Taiwan

Vietnam

Für internationale Bestellungen, die aus den USA versandt werden, könnte deine örtliche Postfiliale oder Zollbehörde einen zusätzlichen Betrag verlangen, um das Produkt freizugeben, sobald es in deiner Region ankommt.

Der Standort in Europa sendet an folgende Länder:

Österreich

Belgien

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Kroatien

Zypern

Tschechische Republik

Dänemark

Estland

Finnland

Frankreich

Deutschland

Griechenland

Ungarn

Island

Irland

Italien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Nordmazedonien

Norwegen

Polen

Portugal

Rumänien

Serbien

Slowakei

Slowenien

Spanien

Schweden

Schweiz

Vereinigtes Königreich

Gratisversand ist verfügbar von den EU- und UK-Seiten für Einkäufe von respektive mindestens 99 € oder 89 £ (Steuern oder Mehrwertsteuer nicht eingeschlossen).

Du siehst dein Land nicht als Option aufgelistet? Wir arbeiten bereits daran, unsere Reichweite um den Globus in andere Regionen weltweit auf zusätzliche Standorte auszuweiten — und das auf rechtskonformen Wegen, die für ein positives Kundenerlebnis sorgen.