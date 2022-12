Ist das zu glauben? Secret Lair gibt es schon seit einem ganzen Jahr! Wir hatten Kätzchen und Götter und Schleim. Wir haben den Internationalen Frauentag und Extra Life 2020 gefeiert. Den König der Monster und das allerbravste Hündchen. Es war ein ziemlich aufregendes Jahr mit jeder Menge Drops. Und jetzt begehen wir diesen bedeutsamen Jahrestag auf die für Secret Lair passendste Art und Weise – mit Drops, bei denen ihr sagen werdet: „Die haben was gemacht?!"

Kommt vom 30. November bis zum 14. Dezember zu unserem Secretversary-Superdrop!

Wir haben im Lauf dieses Jahres jede Menge Neues ausprobiert, aber um unseren ersten Jahrestag gebührend zu feiern, gehen wir aufs Ganze – mit etwas Brandneuem, von dem wir glauben, dass ihr daran alle Spaß haben werdet!

Ab dem 30. November um 9 a.m. PT (18:00 MEZ) werden wir fünf Secret Lair-Drops und drei Bundle-Optionen zur Vorbestellung auf secretlair.wizards.com veröffentlichen. Denkt daran, dass es sich um Vorbestellungen handelt, das heißt, sie werden versandt, sobald das Produkt verfügbar ist. Anders jedoch als bei vorherigen Superdrops, bei denen einzelne Drops nur 24 Stunden lang verfügbar waren, könnt ihr alles aus dem Secretversary-Superdrop zwei Wochen lang vorbestellen. Ihr habt richtig gehört! Stellt euch eure Lieblingskarten zusammen oder geht mit den Bundles aufs Ganze (oder so richtig aufs Ganze mit dem Bundle-Bundle – mehr dazu weiter unten!) Aber ihr müsst schnell sein! Der Secretversary-Superdrop verschwindet am 14. Dezember um 9 a.m. PT (18:00 MEZ) in den Äther.

Schauen wir uns jetzt diese brandneuen Drops etwas genauer an!

A Box of Rocks

Als Premium- und Nicht-Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

1x Arcane Signet (Arkanes Petschaft) mit alternativer Illustration

1x Darksteel Ingot (Nachtstahlbarren) mit alternativer Illustration

1x Chromatic Lantern (Chromatische Laterne) mit alternativer Illustration

1x Commander's Sphere (Sphäre des Kommandeurs) mit alternativer Illustration

1x Gilded Lotus (Vergoldeter Lotus) mit alternativer Illustration

1x Code zum Einlösen einer jeden Karte aus A Box of Rocks in Magic Online (Mit Codes für Nicht-Premiumkarten erhaltet ihr Nicht-Premiumkarten, mit Codes für Premiumkarten erhaltet ihr Premiumkarten.)

Preise:

Premiumkarten: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

Nicht-Premiumkarten: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*einschließlich MwSt.

Manasteine sind der Grundstein (ha!) vieler Magic-Partien, aber wir sehen sie fast nie in den Geschichten. Dieser Drop lotet aus, wie seltsame und unheimliche Zauberer aus dem gesamten Multiversum die Steine verwenden, die wir alle kennen und lieben, und das in einem atypischen Pop-Art-Stil. Dieser Drop beinhaltet Illustrationen von Caramelaw, Mab Graves, Dani Pendergast, Theodoru und Yosuke Ueno. Möge eure Manaversorgung so mächtig wie reichhaltig sein!

Artist Series: Seb McKinnon

Als Premium- und Nicht-Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

1x Damnation (Verdammung) mit alternativer Illustration

1x Enchanted Evening (Verzauberter Abend) mit alternativer Illustration

1x Sower of Temptation (Säerin der Versuchung) mit alternativer Illustration

1x voll illustrierter Sumpf

1x Code zum Einlösen für eine Kartenhülle basierend auf der Artist Series: Seb McKinnon „Verzauberter Abend“-Karte für MTG Arena**

1x Code zum Einlösen für je ein Exemplar jeder Karte aus der Artist Series: Seb McKinnon für Magic Online (Mit Codes für Nicht-Premiumkarten erhaltet ihr Nicht-Premiumkarten, mit Codes für Premiumkarten erhaltet ihr Premiumkarten.)

Preise:

Premiumkarten: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

Nicht-Premiumkarten: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*einschließlich MwSt.

Willkommen zum ersten von (hoffentlich) vielen Artist-Series-Drops von Secret Lair, in denen sich einige der großartigsten Magic-Illustratoren so richtig austoben können. Dieses Mal haben wir mit Seb McKinnon zusammengearbeitet und vier Karten ausgesucht, denen er seinen Stempel aufdrücken wollte. Dann haben wir ihn einfach in Ruhe gelassen, damit er sie so illustrieren konnte, wie er wollte. Nach einem Monat Funkstille tauchte Seb aus dem Wald nahe dem Hauptsitz von Wizards mit zerschlissener Kleidung, aber makelloser Frisur auf und überreichte uns vier unglaubliche Kunstwerke. Diese Werke erzählen die Geschichte der Zufallsbegegnung eines Ritters mit einer Fee, und sie werden von einem Gedicht begleitet, das Sebs Bruder Liam McKinnon geschrieben hat. Ignoriert uns einfach. Wir starren bloß noch ein bisschen die Illustration von Verdammung an ...

Happy Little Gathering

Als Premium- und Nicht-Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

2x verschiedene Ebenen-Karten mit Illustrationen von Bob Ross

2x verschiedene Insel-Karten mit Illustrationen von Bob Ross

2x verschiedene Sumpf-Karten mit Illustrationen von Bob Ross

2x verschiedene Gebirge-Karten mit Illustrationen von Bob Ross

2x verschiedene Wald-Karten mit Illustrationen von Bob Ross

1x Code zum Einlösen von (5) Standardland-Karten mit Illustrationen von Bob Ross: Ebene, Insel, Sumpf, Gebirge und Wald (SLD-Karten mit den Nummern 100, 103, 104, 107 und 109) in MTG Arena

1x Code zum Einlösen für je ein Exemplar jeder Karte aus Happy Little Gathering in Magic Online (Mit Codes für Nicht-Premiumkarten erhaltet ihr Nicht-Premiumkarten, mit Codes für Premiumkarten erhaltet ihr Premiumkarten.)

Preise:

Premiumkarten: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

Nicht-Premiumkarten: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*einschließlich MwSt.

Heute haben wir einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. In diesem Drop findet ihr zehn verschiedene Standardländer. Das sind zwei Ebenen, zwei Inseln, zwei Sümpfe, zwei Gebirge und zwei Wälder – jedes Land mit einer einzigartigen Illustration von Rob Ross. Das macht also insgesamt zehn verschiedene Werke von der geduldigen Legende mit der sanften Stimme! Ob ihr sie nun dazu verwendet, etwas Freude in euer Deck zu bringen oder ob ihr sie einfach nur irgendwo ausstellt: Wir sind sicher, dass sich diese glücklichen kleinen Karten in eurer Sammlung wie zu Hause fühlen werden.

„Aber was ist mit den anderen fünf Ländern von Rob Ross?", fragt ihr. „Wie bekomme ich die in MTG Arena?!" Da macht euch mal keine Sorgen. Wir stellen sie jedem mithilfe zeitlich limitierter Codes zur Verfügung. Folgt einfach @MTGSecretLair. Dort findet ihr schon bald weitere Informationen!

Party Hard, Shred Harder

Nur als Nicht-Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

1x Anguished Unmaking (Schmerzerfüllte Auslöschung), handgezeichnet

1x Assassin's Trophy (Trophäe der Meuchlerin), handgezeichnet

1x Decimate (Dezimieren), handgezeichnet

1x Dreadbore (Grauenvolles Aufbohren), handgezeichnet

1x Thraximundar, handgezeichnet

1x Code zum Einlösen für je ein Nicht-Premiumexemplar jeder Karte aus Party Hard, Shred Harder in Magic Online

Preise: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*einschließlich MwSt.

Hier ist er: der heftigste, zerschmetterndste, brutalste Secret Lair-Drop aller Zeiten. Wir haben fünf Karten mit den metalmäßigsten Namen ausgesucht, die man sich überhaupt denken kann, und sie in handgezeichnete Versionen verwandelt. Diese Karten sind so unverwechselbar krass, dass der bloße Gedanke an Thraximundar uns schon dazu bringt, mit den Füßen Luft-Doublebass zu spielen. Dieser Drop wäre ohne eine Gruppe talentierter Künstler nicht möglich gewesen: Scott Buoncristiano, Illustranesia, Vance Kelly, Robbie Trevino und Rafal Wechterowicz (Too Many Skulls).

We Hope You Like Squirrels

Nur als Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

1x Chatter of the Squirrel (Eichhörnchengeschnatter), Premiumkarte mit alternativer Illustration

1x Krosan Beast (Krosanische Bestie), Premiumkarte mit alternativer Illustration

1x Squirrel Mob (Eichhörnchenhorde), Premiumkarte mit alternativer Illustration

1x Squirrel Wrangler (Eichhörnchentreiber), Premiumkarte mit alternativer Illustration

1x Swarmyard (Ungezieferhof), Premiumkarte mit alternativer Illustration

1x Squirrel-Spielstein, Premiumkarte mit alternativer Illustration

1x Code zum Einlösen für eine Kartenhülle basierend auf der Karte Eichhörnchenhorde aus dem We Hope You Like Squirrels-Drop in MTG Arena**

1x Code zum Einlösen für je ein Premiumexemplar jeder Karte aus We Hope You Like Squirrels in Magic Online

Preise: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

*einschließlich MwSt.



Man hat uns für verrückt gehalten. Man hat gesagt, wir verbreiten nur Unsinn – Angst, Hysterie, Paranoia! Aber die Eichhörnchen ... die Eichhörnchen, wisst ihr, die haben etwas vor! Ihr glaubt und nicht? Schaut euch nur diese Karten an! Ihr haltet sie für flauschige, freundliche, sanftmütige Kreaturen? Sicher, sie sind possierlich, aber das ist nur eine Maskerade, damit wir uns in Sicherheit wiegen! (Unter uns gesagt: Wir glauben, dass die Illustratoren Puffygator, Joy Ang, Carl Critchlow, Ivan Shavrin, Rudy Siswanto und Ron Spencer auf ihrer Seite sind. Schaut euch nur diese großartigen Illustrationen an! Sie sind ganz ohne Zweifel Doppelagenten!) Wir hoffen nur, dass diese Karten nicht unterschätzt, wenn ihr eine von ihnen auf der anderen Seite des Tisches seht. Wir hoffen nur, dass es noch nicht zu spät ist ...

Jede Menge Bundles!

Für unsere ausgedehnten Feierlichkeiten könnte ein Bundle niemals genug sein. Also haben wir gleich drei geschnürt. Ganz recht: Beim Secretversary-Superdrop gibt es drei Bundles. Ein Bundle für jeden Geschmack! Diese eigens zusammengestellten Angebote gibt es als „Premiumkarten“, „Nicht-Premiumkarten“ und „Einmal alles mit allem bitte“! Und damit nicht genug! Jedes Bundle gewährt euch einen satteren Rabatt, als wenn ihr alle Bestandteile einzeln vorbestellen würdet! Das lohnt sich!

Für die Freunde von Nicht-Premiumkarten gibt es das „No Foils, No Nonsense“-Bundle. Es beinhaltet ein Exemplar eines jeden Drops, der als Nicht-Premiumkarte verfügbar ist. (Das sind alle außer We Hope You Like Squirrels.)

„No Foils, No Nonsense“-Bundle

Inhalt:

1x Nicht-Premiumkarten aus A Box of Rocks

1x Nicht-Premiumkarten aus Artist Series: Seb McKinnon

1x Nicht-Premiumkarten aus Happy Little Gathering

1x Nicht-Premiumkarten aus Party Hard, Shred Harder

Preis: 99,99 /119,99 €*/99,99 £*

*einschließlich MwSt.

Ihr spart: 19,97 $!

Wenn ihr eure Karten lieber viel, viel glitzernder mögt, ist das „Foils Forever“-Bundle genau das Richtige für euch. Es beinhaltet ein Exemplar eines jeden Drops, der als Premiumkarte verfügbar ist. (Das sind alle außer Party Hard, Shred Harder.)

„Foils Forever“-Bundle

Inhalt:

1x Premiumkarten aus A Box of Rocks

1x Premiumkarten aus Artist Series: Seb McKinnon

1x Premiumkarten aus Happy Little Gathering

1x Premiumkarten aus We Hope You Like Squirrels

Preis: 139,99 $/159,99 €*/139,99 £*

*einschließlich MwSt.

Ihr spart: 19,97 $!

Und zu guter Letzt: Wenn ihr keine Sekunde dieser Secretversary-Feierlichkeiten verpassen wollt, gibt es noch das Bundle-Bundle. Wie der Name schon sagt, beinhaltet das Bundle-Bundle all die tollen Dinge aus „Foils Forever“ und „No Foils, No Nonsense“ – und das ist natürlich ALLES! Ihr bekommt einfach alles!

Das Bundle-Bundle

Inhalt

1x „No Foils, No Nonsense“-Bundle 1x Nicht-Premiumkarten aus A Box of Rocks 1x Nicht-Premiumkarten aus Artist Series: Seb McKinnon 1x Nicht-Premiumkarten aus Happy Little Gathering 1x Nicht-Premiumkarten aus Party Hard, Shred Harder

1x „Foils Forever“-Bundle 1x Premiumkarten aus A Box of Rocks 1x Premiumkarten aus Artist Series: Seb McKinnon 1x Premiumkarten aus Happy Little Gathering 1x Premiumkarten aus We Hope You Like Squirrels



Preis: 229,99 $/259,99 €*/229,99 £*

*einschließlich MwSt.

Ihr spart: 49,93 $!!



**Das Einlösen in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hong Kong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Aber halt! Das ist noch nicht alles!

Ganz genau: Bei der Secretversary-Party geht's nicht nur um Karten! Wir haben uns mit unseren Partnern von Ultra PRO und Design by Humans zusammengetan, um die Illustrationen am Tisch und darüber hinaus zum Leben zu erwecken. Aber ihr müsst schnell sein, denn diese Produkte sind nur während des Secretversary-Superdrops erhältlich. (30. November bis 14. Dezember!)

Spielunterlagen von Ultra PRO

Ultra PRO bietet vier Spielunterlagen mit den Illustrationen von Caramelaws Chromatischer Laterne, Seb McKinnons Verdammung, Rudy Siswantos Eichhörnchenhorde und Robbie Trevinos Thraximundar. Schaut gleich bei shop.ultraPRO.com vorbei und schnappt euch eine, bevor es zu spät ist!

Kleidung von Design by Humans

Design by Humans bietet Kleidung mit fünf Illustrationen aus Secretversary-Drops an: Caramelaws Chromatische Laterne, Seb McKinnons Verdammung, Mab Graves’ Vergoldeter Lotus, Rudy Siswantos Eichhörnchenhorde und Robbie Trevinos Thraximundar. Schaut euch diese – und alle anderen tollen Magic-T-Shirts – auf designbyhumans.com an!

Globale Erweiterung

Und jetzt erlaubt uns, kurz das Thema zu wechseln, denn wir würden gern über einige sehr wichtige Veränderungen sprechen, die wir mit dem Secretversary-Superdrop einführen werden.

Bei der ersten geht es um unsere Pläne zur Weltherrschaft! Und außerdem darum, unseren Fans rund um den Globus ein umfassenderes Erlebnis bieten zu können.

Anfang des Jahres starteten wir mit einer Secret Lair-Erfahrung speziell für Europa. Fans in der EU und dem Vereinigten Königreich können nun Produkte in ihrer bevorzugten Währung kaufen, die dann aus Europa versandt werden, um Zollgebühren zu sparen. Dies ist Teil unserer Bemühungen, die globale Verfügbarkeit von Secret Lair weiter zu erhöhen. Als nächsten Schritt wird es ab diesem Secretversary-Superdrop eine neue WeChat-Option für Secret Lair für Fans aus China geben. 2021 hoffen wir, ähnliche Optionen, die den Kauf erleichtern, auch für Lateinamerika und andernorts anbieten zu können.

Vorbestellungen

Bei Secret Lair ging es schon immer um Experimente, und als wir anfangs umrissen haben, wie Secret Lair-Drops genau funktionieren sollen, trafen wir Entscheidungen zur Produktion und zur Preisgestaltung, die zu dieser Vision passten. Jetzt sind wir bereit, einige Veränderungen daran vorzunehmen, die darauf basieren, was wir im ersten Jahr gelernt haben.

Ab unserem Secretversary-Superdrop werden den meisten Käufern beim Kaufabschluss keine Vorbestellungen in Rechnung gestellt. Stattdessen erfolgt die Rechnungsstellung, kurz bevor die Bestellung zum Versand bereit ist. Bevor die von den Käufern gewählte Zahlungsmethode tatsächlich genutzt wird, werden sie zwei Mal per E-Mail an die uns zur Verfügung gestellte Adresse benachrichtigt: einmal zwei Wochen vor dem Geldeinzug und einmal zwei Tage direkt vor selbigem. Bei bestimmten großen Bestellungen erfolgt beim Kaufabschluss eine Benachrichtigung, dass die gewählte Zahlungsmethode nun genutzt wird, kurz nach dem Schließen des Vorbestellungsfensters. Codes für digitale Inhalte werden Käufern zugeschickt, sobald das Produkt versandt wurde.

Natürlich wissen wir, dass sich für manche Kunden Dinge zwischen der Vorbestellung und dem tatsächlichen Kauf ändern können. Wir werden Möglichkeiten bereitstellen, damit die Käufer selbst ihre Informationen für jede Vorbestellung ändern können. Unter diesen Optionen wird auch ein „Jetzt zahlen“-Prozess zu finden sein. Die Käufer können diese Möglichkeiten auch nutzen, um ihre Informationen im Fall eines erfolglosen Geldeinzugs ändern zu können.

Happy Secretversary!

Wenn ihr bis hierhin gelesen habt, gehört ihr zweifellos zu jenen treuen Liebhabern von Secret Lair, die dieses erste Jahr zu einem so aufregenden und erfolgreichen Experiment gemacht haben. Wir haben das Ende des Jahres erreicht, aber wir könnten uns kaum mehr auf die Feierlichkeiten zum Secretversary-Superdrop freuen und auf die ganzen spannenden Drops, die wir für 2021 und darüber hinaus geplant haben!

Wie es bei Secret Lair üblich ist, werden diese Drops ruckzuck weg sein: Greift also schnell zu und nehmt diese Meisterwerke in eure Sammlung auf. Schaut ab und zu auf secretlair.wizards.com vorbei und folgt @MTGSecretLair, um über die aktuellen Neuigkeiten und Enthüllungen auf dem Laufenden zu bleiben!