Datum der Ankündigung: 26. August 2024

Standard:

Keine Änderungen.

Pioneer:

Amalia Benavides Aguirre ist ausgeschlossen.

ist ausgeschlossen. Sorin, gebieterischer Blutfürst, ist ausgeschlossen.

Modern:

Nadu, geflügelte Weisheit, ist ausgeschlossen.

ist ausgeschlossen. Gram ist ausgeschlossen.

Legacy:

Gram ist ausgeschlossen.

Vintage:

Urzas Sage ist eingeschränkt.

ist eingeschränkt. Verzwickte Brosche ist eingeschränkt.

Alchemy:

Keine Änderungen.

Explorer:

Amalia Benavides Aguirre ist ausgeschlossen.

ist ausgeschlossen. Sorin, gebieterischer Blutfürst, ist ausgeschlossen.

Historic:

Keine Änderungen.

Timeless:

Keine Änderungen.

Brawl:

Keine Änderungen.

Datum des Inkrafttretens für Tabletop und Magic Online: 26. August 2024

Datum des Inkrafttretens für MTG Arena: 27. August 2024

Ein angepasster Rhythmus für die Ankündigung ausgeschlossener und eingeschränkter Karten



Heute beginnen wir damit, ein Problem mit dem Timing unserer Ankündigungen ausgeschlossener und eingeschränkter Karten zu beheben. Derzeit sind Ankündigungen ausgeschlossener und eingeschränkter Karten an Set-Releases gebunden, sodass diese Ankündigung am Montag vor Beginn der Duskmourn: Haus des Horrors Vorschauen erfolgt. Der Gedanke dabei war, sicherzustellen, dass die Karten jedes Sets im richtigen Kontext bewertet werden können und es weniger Zeitpunkte geben sollte, zu denen Decks sich ändern. Diese zeitliche Abstimmung berücksichtigte jedoch nicht den Zeitplan unserer Saisons kompetitiven Spielens, insbesondere Regional Championships (RCs), Regional Championship Qualifier (RCQs) und die Pro Tour.

Das führte dazu, dass die Ankündigungen ausgeschlossener und eingeschränkter Karten oft mitten in kompetitive Saisons fielen oder sogar in die Woche der Pro Tour, wie es bei der letzten Ankündigung am 24. Juni der Fall war. Dies kann dazu führen, dass Spielende sich ihrer Deckwahl für Events, für die sie ihre Teilnahme bereits geplant hatten, nicht sicher sein können, sowohl im Hinblick auf die spielerische Vorbereitung als auch auf die Logistik des Kartenbeschaffens.

Es ist offensichtlich, dass das Timing der Ankündigung ausgeschlossener und eingeschränkter Karten am 24. Juni ungünstig war. Das zeigte sich schon allein durch unsere vorzeitige Ankündigung, dass wir keine Änderungen an Modern vornehmen würden, damit Spielende sich angemessen auf die Pro Tour Modern Horizons 3 vorbereiten konnten. Das war sicher nicht ideal.

In Zukunft werden wir unsere Ankündigungen ausgeschlossener und eingeschränkter Karten an den RC- und RCQ-Saisons ausrichten. So können wir Anpassungen an unseren Spielumgebungen auf eine Weise vornehmen, die ideal auf unsere Pläne für kompetitives Spielen zugeschnitten ist. Wir haben vor, die RC- und RCQ-Saison (die die Pro Tour einschließt) zu nutzen, um Daten zu sammeln und die Entwicklung aller Formate nach dem Erscheinen neuer Releases zu beobachten. Das bedeutet auch insgesamt weniger Ankündigungen ausgeschlossener und eingeschränkter Karten.

In diesem Sinne wird unsere nächste Ankündigung ausgeschlossener und eingeschränkter Karten am 16. Dezember 2024 stattfinden.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass wir nicht vorhaben, die aktuelle Philosophie zu Ankündigungen ausgeschlossener und eingeschränkter Karten für Standard zu ändern. Das heißt, wir möchten weiterhin bei einem Fenster pro Jahr bleiben, in dem wir Änderungen am Standard-Format erwägen, mit Ausnahme von Notfällen.

(Erklärungen zu den Tabletop-Formaten von Dan Musser.)

Standard

Apropos Standard … wir haben gerade die erste Rotation des neuen, drei Jahre umfassenden Standard-Formats erlebt, und es sieht spannend aus! Viele der Ziele unseres neuen Plans für Standard werden erreicht. Wir wollten erreichen, dass Spielende ihre Decks länger spielen können und dass neue Sets neue Werkzeuge für bestehende Decks liefern, aber auch neue Strategien ermöglichen. Da wir nur einmal pro Jahr in Erwägung ziehen, Karten aus Standard auszuschließen, haben die Leute mehr Vertrauen, dass ihre Sammlungen sicher sind und sie das meiste aus ihren Karten herausholen können.

Das Release von Bloomburrow sowie die Rotation der vier ältesten Sets haben neue Strategien hervorgebracht und auch einigen existierenden Archetypen ein paar neue Karten beschert. Die Makro-Archetypen Midrange, Aggro und Kontrolle sind unter den erfolgreichen Strategien allesamt gut vertreten.



Zwar können wir hier nicht auf alles eingehen, was gerade in Standard passiert, aber wir wollen trotzdem einige Beispiele für Dinge nennen, die uns nach unserer ersten Rotation gefallen.



Die Domäne-Strategien des letzten Jahres, die die dreifarbigen Länder mit Standardlandtypen aus Straßen von Neu-Capenna genutzt haben ( Jetmirs Garten und seine Freunde), haben den Verlust jener Länder verkraftet. Sie wurden durch den Sagenumwobenen Durchgang aus Bloomburrow sowie die Überwachen-Länder aus Mord in Karlov Manor ersetzt, während gleichzeitig der Topiari-Stampfer der Angehäuften Ernte weichen musste. Spielende können also nach wie vor ihre Domäne-Decks spielen, indem sie sie nur ein wenig aktualisieren.

Auf der anderen Seite konnten wir auch beobachten, dass Leute Decks wie Rakdos-Eidechsen als brandneue Stammesstrategie ausprobieren, die vor allem auf neuen Karten aus Bloomburrow beruhen. Dieser bislang wenig unterstützte Kreaturentyp durfte sich über zahlreiche neue Mitglieder freuen, darunter Gev, schuppiger Versenger, und Schillernder Rankenpeitscher . Das Deck kann ganz schön zuschlagen, und die vielen Synergien zwischen den Eidechsen setzen gegnerische Spielende ganz schön unter Druck, während enttappt ins Spiel kommende Länder aus verschiedenen Sets wie das Seelengewölbe, für das Eidechse bestimmt wurde, für eine verlässliche Manakurve sorgen.



Während es in Standard großartig läuft, ist es um viele unserer anderen Formate weniger gut bestellt. Im Folgenden gehen wir auf die offensichtlichen Missstände in jedem Format ein und ergreifen heute so viele Maßnahmen in einer einzelnen Ankündigung ausgeschlossener und eingeschränkter Karten wie schon lange nicht mehr.

Pioneer

Amalia Benavides Aguirre ist ausgeschlossen.

ist ausgeschlossen. Sorin, gebieterischer Blutfürst, ist ausgeschlossen.

In den vergangenen Monaten konnten wir für eine ganze Saison an Regional Championship Qualifiern im Pioneer-Format Daten sammeln und Ergebnisse beobachten sowie Daten aus anderen Tabletop-Events und zahlreichen Ligen und Challenges in Magic Online analysieren. Im Format gibt es zwei klare Sonderfälle, die wir heute angehen: Vampire und Amalia.

Venenreißer

Seit Seth Manfield im Februar die Pro Tour gewann, haben Vampire im Pioneer-Metagame deutlich zugelegt. Der Metagame-Anteil des Decks ist im Laufe der Zeit stetig gestiegen und nähert sich nun einem Niveau, das wir für problematisch halten. Der charakteristische Spielzug des Decks, im dritten Zug mit Sorin, gebieterischer Blutfürst, einenins Spiel zu bringen, ist so stark, dass viele Decks kaum damit interagieren können. Traditionelle Entfernungszauber funktionieren nur, wenn du zusätzlich noch eine Kreatur zum Opfern hast, und selbst dann siehst du dich noch Sorin gegenüber, musstest zwei Karten einsetzen, hast ein paar Lebenspunkte verloren, und dein Gegenüber hat ein paar Lebenspunkte dazuerhalten. Von einem solchen Ressourcentausch erholt man sich nur schwer. Und das alles kalkuliert noch nicht einmal mit ein, dass deine Antworten bzw. Präsenz auf dem Spielfeld oft bereits durch die effiziente Kombination des Decks aus der Gedankenergreifung und dem Tödlichen Stoß auseinandergepflückt wurden.

Angesichts eines derart großen Anteils am Metagame, der im Laufe der RCQ-Saison fast 30 % erreichte, ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Existenz des Decks die Diversität des Metagames in einem Ausmaß einschränkt, das wir für ungesund halten. Zwar ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Rakdos-Vampire sich einfach wieder in ein traditionelles Rakdos-Midrange-Deck verwandelt, aber wir sind der Auffassung, dass das Entfernen des immensen Drucks, der aus dem dritten Zug entstehen kann, den anderen Decks im Metagame etwas Luft zum Atmen verschaffen sollte.

Obwohl Sorin, gebieterischer Blutfürst, schon seit vielen Jahren in Pioneer existiert, ohne Probleme zu verursachen, konnten wir beobachten, wie das Erscheinen eines einzigen mächtigen Vampirs am oberen Ende der Kurve ihn direkt an die Spitze des Metagames katapultiert hat. Wenn wir entscheiden, gegen welchen Teil einer Zwei-Karten-Kombination wir vorgehen sollen, überlegen wir unter anderem, wie wahrscheinlich es ist, dass eine der beiden Karten in Kombination mit anderen bereits existierenden oder zukünftigen Karten Probleme im Format verursachen könnte. Wenn Karten für ihre aufgedruckten Manakosten gewirkt werden, führt das zumeist zu unbedenklichen und fairen Strategien, während die Fähigkeit, einen Rabatt von mehreren Mana zu bewirken, manchmal zu stark sein kann. Aus diesem Grund ist Sorin, gebieterischer Blutfürst, in Pioneer ausgeschlossen.

Wie bereits in der letzten Ankündigung ausgeschlossener und eingeschränkter Karten erwähnt, beobachten wir das Amalia-Deck bereits seit einiger Zeit kritisch. Angemessene auf Kreaturen basierende Kombodecks sind ein positiver Aspekt für die Zusammensetzung des Metagames eines Formats. Leider verursacht diese spezielle Version eines Kreaturen-Kombodecks zu viele Probleme.

Das Deck verwendet Amalia Benavides Aguirre, den Wandelnden Wildwuchs und verschiedene Möglichkeiten, Lebenspunkte dazuzuerhalten, um eine Lawine ausgelöster Fähigkeiten loszutreten, die normalerweise mit einer Amalia mit Stärke zwanzig, einem Haufen gezogener oder gemillter Karten, einer gewaltigen Menge dazuerhaltener Lebenspunkte und dem Zerstören aller anderen Kreaturen endet. Und als wäre das nicht genug, haben Spielende auch Mittel und Weg gefunden, um dem Wandelnden Wildwuchs Unzerstörbarkeit zu verleihen, was dazu führt, dass die Partie unentschieden endet, da Amalias Fähigkeit unendlich oft immer weiter ausgelöst wird. Das ist alles andere als ein ideales Spielerlebnis und etwas, das unserem Team bei unserem Playtesting für Die verlorenen Höhlen von Ixalan zugegebenermaßen nicht aufgefallen war.

Zu den eher seltenen Situationen, in denen das Deck unentschiedene Partien erzwingt, kommt noch hinzu, dass das Gesamtpaket ziemlich widerstandsfähig ist. Die verschiedenen Elemente der Kombo können mit Karten wie der Rückkehr zur Truppe oder der Exfiltrationsspezialistin ins Spiel zurückgebracht werden oder mit Karten wie dem Akkord des Rufes oder der Truppensammlung direkt aus der Bibliothek gesucht werden, sodass das Deck dank dieses hohen Maßes an Konstanz und Stärke sich zu einem der erfolgreichsten Decks des Formats gemausert hat. Die Kombination aus Stärke, Konstanz und der Fähigkeit, unentschiedene Partien zu erzwingen, hat uns bewogen, Amalia Benavides Aguirre in Pioneer auszuschließen.

Wir haben auch andere Karten in Betracht gezogen. Lohnende Ausfahrt und Fabel vom Spiegelzerbrecher wurden intensiv diskutiert. Unser Team entschied, dass in jedem der folgenden Formate zwar offenkundig Änderungen notwendig waren, wir aber diese notwendigen wichtigsten Entscheidungen so treffen wollten, dass wir nicht Gefahr liefen, zu weit zu gehen (ein Anliegen, das sich wie ein roter Faden auch durch die Änderungen an anderen Formaten zieht). Wir sind zuversichtlich, dass durch jede dieser Änderungen die betreffenden Formate mehr Spaß machen werden, aber wie viel mehr Spaß? Wir möchten zunächst einmal die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Entwicklung der Formate beobachten und dann entscheiden, ob weitere Änderungen in der nächsten Ankündigung ausgeschlossener und eingeschränkter Karten am 16. Dezember notwendig sind.

Modern

Nadu, geflügelte Weisheit, ist ausgeschlossen.

ist ausgeschlossen. Gram ist ausgeschlossen.

Wie in der Einleitung dieses Artikels erwähnt, war das Timing der letzten Ankündigung ausgeschlossener und eingeschränkter Karten ungünstig. Wir sind der Auffassung, dass die Spielenden stets wissen sollten, wann Änderungen an Formaten zu erwarten sind. Daher war es uns wichtig, uns an das angekündigte Datum, das wir versprochen hatten, zu halten. Das Datum direkt vor der Woche, in der die Modern Pro Tour in Amsterdam stattfand, war einfach zu früh. Es wäre für alle besser gewesen, wenn die Ankündigung für ein paar Wochen danach geplant worden wäre. Diese Fehlentscheidung hat dazu geführt, dass das Modern-Format in den letzten anderthalb Monaten eher stagniert. Den Spielenden war klar, dass wir Nadu höchstwahrscheinlich ausschließen würden, aber sie wussten auch, dass Nadu ihnen die höchste Chance verschaffte, ihre Events zu gewinnen. Dies war für Spielende, Stores und Turnierorganisierende gleichermaßen eine missliche Lage.

Mit dem veränderten Rhythmus der Ankündigungen ausgeschlossener und eingeschränkter Karten hätten wir wahrscheinlich Ende Juli ins Auge gefasst, bevor die Leute anfingen, sich an der laufenden RCQ-Saison im Modern-Format zu beteiligen. Zwar können wir nicht die Zeit zurückdrehen und dies in Ordnung bringen, aber wir können unsere Lehren aus der Vergangenheit ziehen und unseren Ansatz für die Zukunft ändern. Und wir können mit Sicherheit diese Gelegenheit nutzen, um die offensichtlichen Probleme mit dem Format anzugehen.

Michael Majors, der Lead Designer für Modern Horizons 3 und unser hauseigener Experte für das Modern-Format, hat an anderer Stelle ein paar Worte über die Ursprünge von Nadu und die Gründe, aus denen wir ihn heute ausschließen, geschrieben.

Der Gram gilt bereits seit einiger Zeit als einer der unangenehmsten Aspekte kompetitiver Modern-Events. Wenn man durch die verschiedenen Möglichkeiten, sie für nur ein Mana ins Spiel zurückzubringen, die Partie mit zwei oder sogar drei Karten weniger beginnt, ist das ein brutaler Schlag. Ein Mulligan ist schon schmerzhaft genug, aber wenn man direkt danach zweimal den Gram abbekommt, verschlimmert das nur eine Situation, die schon vorher keinen Spaß gemacht hat. Selbst ohne Mulligans ist es zu viel verlangt, im ersten Zug eine Antwort auf eine Kreatur mit Bedrohlichkeit und Stärke drei oder vier zu haben, nachdem dir die besten Karten aus deiner Hand genommen wurden.

Der Gram wird zwar aktuell nicht mehr ganz so oft gespielt wie in der Vergangenheit, ist aber dennoch eine tragende Säule des Formats und wird von mehreren Decks genutzt. Mono-Schwarz Nekrodominance, Esper Goryos Vengeance, Living End, Rakdos-Midrange und eine Handvoll anderer Decks nutzen immer noch Karten für ein Mana, um die Interaktion mit dem manalosen Herbeirufen des Grams zu missbrauchen. Wir schließen heute den Gram mit dem Ziel aus, dass das Format wieder mehr Spaß macht.

Wir haben auf jeden Fall auch ein paar andere Karten für die heutige Ankündigung in Betracht gezogen – allen voran den Einen Ring . Zwar ist er in mehreren Decks präsent, jedoch gibt es kein klares Deck mit dem Einen Ring, das Modern terrorisiert. Als einzigartige Kombination aus Selbstschutz und Kartenvorteil ist er eine starke Karte, der zur Stärkung mehrerer verschiedener Strategien beiträgt. Letztendlich haben wir uns entschieden, nicht gegen den Einen Ring vorzugehen. Die Probleme, die er gegebenenfalls für Modern verursacht, sind einfach nicht so klar ersichtlich wie bei Nadu und dem Gram. Sobald wir einschätzen können, wie sich das Format nach dieser Änderung entwickelt, werden wir weiterhin die Entwicklung und Gesundheit von Modern beobachten und entscheiden, welche Maßnahmen in Zukunft notwendig sind.

Positiv anzumerken ist, dass Nadu das Potenzial dessen, was Modern Horizons 3 Spielenden zu bieten hat, nicht völlig überschattet. Wir konnten auch beobachten, wie einige Strategien, die nicht auf Nadu beruhen, entstanden sind und Erfolg hatten. Energie- und Eldrazi-Decks waren Themen, die wir bewusst stärken wollten. Nekrodominanz ist die namensgebende Karte einer brandneuen, monoschwarzen Strategie. Psychofrosch hat frühere Izzet Murktide Decks in Dimir-Versionen verwandelt. Was wohl alles noch entdeckt werden wird, wenn Nadus erdrückende Präsenz entfernt wurde?

Legacy

Gram ist ausgeschlossen.

Legacy kann so einiges wegstecken. In diesem Format kann man mit einigen der mächtigsten Karten der Geschichte spielen. Aber ganz gleich, wie mächtig deine Karten sind, du musst sie wirken können, um aus ihnen Kapital zu schlagen. Genau wie in Modern hindert die Gram Spieler auch in Legacy daran, dies zu tun.

Während die Leute in Modern Nischenkarten wie Malakir-Wiedergeburt oder Verflüchtigen einsetzen, um die manalose Herbeirufen-Fähigkeit der Gram ausnutzen, können sie in Legacy auf Reanimation und Belebung der Toten zurückgreifen und diese durch Zaubersprüche schützen, wie Dämmerzustand und Willenskraft . Verschiedene Reanimator-Strategien sind schon seit Langem in Legacy erfolgreich, jedoch wurden sie meist dadurch in Schach gehalten, dass die stärksten Anti-Friedhof-Karten, die jemals gedruckt wurden, weit verbreitet sind. Der Gram stellt eine Bedrohung dar, die gute Synergien mit Reanimationseffekten hat und gleichzeitig gegen die Anti-Karten vorgeht, auf die die Konkurrenz sich sonst verlassen würde.

Einfach gesagt ist das Legacy-Format nicht imstande, durch Selbstkorrektur die mächtige Kombination aus dem Gram und der Reanimation zu verkraften. Angesichts des stetig wachsenden Metagame-Anteils von Dimir-Reanimator haben wir den Entschluss gefasst, den Gram in Legacy auszuschließen.

Wie auch in Modern haben wir ebenfalls eine Handvoll anderer Karten für diese Runde an Änderungen in Betracht gezogen. Wir hatten ein Auge auf das neue Eldrazi-Deck mit mehreren Karten aus Modern Horizons 3 und diskutierten auch viel über den Psychofrosch . Allerdings waren Gram und Reanimator ein so bedeutender Teil des aktuellen Legacy-Metagames, dass wir die eindeutig notwendige und offensichtliche Änderung an dem Format vornehmen wollten, bevor wir noch mehr verändern. Insbesondere sind Gram und Psychofrosch zusammen in Dimir-Reanimator vertreten. Der Psychofrosch kommt zwar auch in verschiedenen Delver-Decks zum Einsatz, aber man kann davon ausgehen, dass er im Metagame weniger präsent sein wird, sobald der Gram aus dem Format entfernt wurde.

Vintage

Urzas Sage ist eingeschränkt.

ist eingeschränkt. Verzwickte Brosche ist eingeschränkt.

Seit Lurrus aus der Traumhöhle 2021 von der sehr kurzen Liste der in Vintage ausgeschlossenen Karten entfernt wurde, beansprucht der Gefährte einen immer größer werdenden Teil des Vintage-Metagames für sich. Vintage entwickelt sich generell langsamer als andere Formate, sodass normalerweise viel Zeit vergeht, bis ein Eingriff offensichtlich notwendig wird. Mit Ausnahme des kürzlichen Ausschlusses von Sticker- und Attraction-Karten wurden durch die letzten paar Änderungen am Format nur Karten von der Liste ausgeschlossener bzw. eingeschränkter Karten entfernt. Das ist ein gutes Zeichen, dass Vintage schon seit einiger Zeit in einem gesunden Zustand ist.

Lurrus-Decks mit Urzas Sage waren im Laufe des letzten Jahres die Nummer eins des Metagames, und oft erreichten mehrere Exemplare die Top 8 von Tabletop-Events und Magic Online Challenges. Lurrus Saga wird zwar allgemein als beste Strategie in Vintage angesehen, aber die Opportunitätskosten, in diesem Format vier Exemplare von Urzas Sage zu spielen, sind auch allgemein einfach zu niedrig. Fast alle Decks enthalten eine Auswahl an Artefakten, die null oder ein Mana kosten. Von Decks mit Mishra's Workshop bis hin zur Bastelei nutzen zahlreiche Strategien dieses mächtige Land, ohne ihren allgemeinen Schlachtplan einschränken zu müssen.

Da Urzas Sage zu den fünf meistgespielten nicht eingeschränkten Karten in Vintage zählt, wird ihre Einschränkung wohl kaum dazu führen, dass sie aus vielen Strategien verschwindet, in denen sie derzeit gespielt wird, obwohl das zu einem gewissen Grad geschehen wird. Allerdings sollten weniger Partien durch zwei 6/6 Konstrukte und einen Manaschub durch den Schwarzen Lotus im dritten oder vierten Zug entschieden werden. Dies sollte zu einem vielfältigeren Spielerlebnis für Vintage-Spielende führen. Aus den genannten Gründen ist Urzas Sage folglich in Vintage eingeschränkt.

Da wir schon von den meistgespielten nicht eingeschränkten Karten in Vintage reden, können wir gleich auch die Verzwickte Brosche ansprechen. Dieses kleine Juwel aus Modern Horizons 3 wurde gedruckt, um die Leute daran zu hindern, in Modern verschiedene kostenlose Zaubersprüche zu spielen wie Gram , Negierungskraft , Lebendiges Lebensende und andere Dinge, die man lieber nicht erleben würde. In manchen Formaten ist das ein angemessenes Ziel, in anderen jedoch nicht unbedingt.

Insbesondere in Vintage geht es schließlich darum, die mächtigsten Zaubersprüche aus der Geschichte vonMagic zu spielen! Startspielende können eine Verzwickte Brosche verrechnen, bevor gegnerische Spielende überhaupt am Zug waren, und so verhindern, dass jene all die coolen Karten spielen, die sie selbst bereits spielen konnten. Moxe, Lotusse und die Willenskraft sind die Hauptattraktionen des Formats. Zwei bis vier Exemplare der Verzwickten Brosche zu spielen hindert dich außerdem kaum daran, deine eigene Strategie umzusetzen, im Gegensatz zum Beispiel zum Kelch der Leere . Schließlich kannst du einfach überschüssige Exemplare opfern, weitere Zaubersprüche für null Mana verrechnen und dann ein weiteres Exemplar verrechnen, bevor du den Zug abgibst. Damit sich Vintage wieder wie Vintage anfühlt, ist die Verzwickte Brosche eingeschränkt.

(Erklärungen zu MTG Arena Formaten von Dave Finseth.)

Alchemy

Die Rotation hat in Alchemy für frischen Wind gesorgt, indem mehrere Decks aus dem Format verschwunden sind und der Weg in ein neues Jahr spannenden Deckbaus geebnet wurde. Auf der Raubzug-Mechanik beruhende Decks gehören immer noch zu den beliebtesten des Formats, obwohl sie im Vergleich zu Maus- und Kaninchen-Decks eine weniger beeindruckende Siegquote haben. Wir freuen uns darauf, welche neuen Decks die Spielenden sich nach dem Release von Alchemy: Bloomburrow in diesem sich rasant wandelnden Format einfallen lassen.

Explorer

Amalia Benavides Aguirre ist ausgeschlossen.

ist ausgeschlossen. Sorin, gebieterischer Blutfürst, ist ausgeschlossen.

Alle Karten, die in Pioneer ausgeschlossen und auch in MTG Arena verfügbar sind, sind in Explorer ebenfalls ausgeschlossen. In Explorer werden auch weiterhin die gleichen Karten ausgeschlossen wie in Pioneer, während wir daran arbeiten, die Turnierumgebung von Pioneer auch in MTG Arena anzubieten. Wir sind froh, dass die Spielstrategie der Amalia-Kombo nun auch MTG Arena verlässt, da die damit verbundene Erfahrung ein Problem darstellte.

Historic

Seit dem Release von Magic Horizons 3 hat sich das Historic-Metagame erheblich verändert, da Boros Energy einen erheblichen Anteil der kompetitiven Szene im Sturm erobert hat. Um das Format anzupassen, haben wir Balanceanpassungen an drei der stärksten Karten vorgenommen, und zwar Seelenführerin , Galvanische Entladung und Ozelot-Rudel . Jede der Karten mit Balanceanpassungen ist immer noch eine kompetitive Option, entspricht aber eher dem Powerlevel des Formats. Diese Balanceanpassungen haben sich als erfolgreich erwiesen, da das Boros Energy Deck immer noch eine starke und beliebte Option in Historic ist, aber nun nicht mehr die eindeutig beste Wahl ist. Da Energy nun nicht mehr das Metagame dominiert, ist Historic wieder eines der vielfältigsten Formate in MTG Arena.

Timeless

Das Format Timeless kommt langsam zur Ruhe und wir sind zufrieden mit dem Stand der Dinge nach den neusten Neuzugängen! Timeless begeistert eine kleine, aber leidenschaftliche Community von Spielenden, die einander herausfordern, die mächtigsten Decks zu erstellen. Boros Energy ist ein gesunder Neuzugang für das Format, da es eine aggressive Antwort auf das ansonsten kontroll- und kombolastige Metagame bietet. Die Sachkunde ist weiterhin eine mächtige, formatdefinierende Karte und ermöglicht Dimir- und Jeskai-Kontrolldecks.

Wir sind der Auffassung, dass Timeless für mehr kompetitiven Spielbetrieb bereit ist, und haben daher die Events des ersten Qualifier-Wochenendes in diesem Format angesetzt.

Brawl