Während wir uns darauf vorbereiten, in der Zeit zurückzureisen, haben wir uns entschieden, das Prerelease für Krieg der Brüder etwas … historischer zu gestalten.

Zwei Updates werden dafür sorgen, dass die Krieg der Brüder Prerelease-Events – ab dem 11. November – die Muss-Events in diesem Herbst werden.

Erstens: Bei Prerelease-Events in teilnehmenden Stores wirst du jetzt während des Prerelease-Zeitraums alle Produkte in beliebiger Menge kaufen können. Set-Booster? Kannst du haben. Sammler-Booster? Starte deine Sammlung frühzeitig. Draft-Booster, Bundles, Commander-Decks und Jumpstart-Booster? Ja, ja, ja und ja.

Zweitens: Wir werden einen Test fortsetzen, den wir mit Straßen von Neu-Capenna gestartet haben, und das Tabletop-Prerelease vor dem digitalen Release veranstalten. Das bedeutet, dass der 11. November der erste Tag ist, an dem du die Chance bekommst, mit Krieg der Brüder zu spielen, und das nur über deinen Store. Tatsächlich probieren wir das auch bei den folgenden zwei Sets – Phyrexia: Alles wird eins und Marsch der Maschinen.

Für Krieg der Brüder findet das digitale Release in Magic: The Gathering Arena und auf Magic Online am 15. November statt.

Nie stand für Dominaria mehr auf dem Spiel, während die größten Helden und Schurken von Magic zusammen mit den verheerendsten Artefakten, die jemals geschmiedet wurden, in einem Kampf aufeinanderprallen, der das Multiversum erschüttern wird. Achte in den nächsten Wochen auf weitere Details, während wir weiterhin 30 Jahre Magic: The Gathering feiern!