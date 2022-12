Wir wussten, dass wir uns etwas ganz Großes einfallen lassen müssen, um das 30. Jubiläum von Magic: The Gathering gebührend zu feiern. Wir mussten ein Erlebnis für neue wie auch altgediente Fans schaffen, das der drei Jahrzehnte des Original-Sammelkartenspiels würdig ist. Wir wollten ein Sammlerstück, ein Erinnerungsstück, etwas Atemberaubendes, das wir in unseren gemeinsamen Erinnerungen hegen können, während wir auf die nächsten 30 Jahre Magic blicken.

Wir präsentieren: die 30th Anniversary Edition.

So sieht die Rückseite der Karten aus. Aber was dich wirklich interessieren dürfte, ist die Vorderseite.

Moderner Kartenrand Retro-Kartenrand

Die 30th Anniversary Edition ist ein nicht für Turniere zulässiges, als Andenken für Sammler konzipiertes Produkt, das die vergangenen 30 Jahre Magic feiert. Inspiriert durch die Limited Edition Beta lässt die 30th Anniversary Edition Kultelemente aus früheren Jahren von Magic für Fans und Sammler wieder aufleben.

Retro-Kartenrand Retro-Kartenrand Retro-Kartenrand

Mit Illustrationen, die eine ganze Generation von Magic-Fans begeistert haben, ist die 30th Anniversary Edition ein echter Nostalgie-Trip und dennoch zeitgemäß. Die 30th Anniversary Edition ist ab dem 28. November für 999 $ auf 30thEdition.wizards.com zum Kauf erhältlich. Während Magic im Laufe der vergangenen 30 Jahre unglaublich gewachsen ist, treten wir mit einer limitierten Auflage eine Zeitreise zurück zu den Ursprüngen an.

Wir erwarten, dass Bestellungen in Nordamerika noch in diesem Jahr zugestellt werden. Lebst du in einer anderen Region, in die dieses Produkt versandt wird, wirst du es voraussichtlich Anfang 2023 erhalten. Mehr Details zum Ablauf des Verkaufs werden wir kurz vor seinem Beginn am 28. November teilen.

Jedes Display der 30th Anniversary Edition enthält vier Booster voller purer Nostalgie in moderner Interpretation. Jeder Booster enthält 15 Karten, von denen 13 – 1 seltene, 3 nicht ganz so häufige, 7 häufige und 2 Standardländer – einen modernen Kartenrand haben; dazu kommen ein Standardland und eine Karte mit Retro-Kartenrand sowie eine Spielsteinkarte.

Retro-Kartenrand 30th Anniversary Edition Token

Besonders interessant sind die Karten mit Retro-Kartenrand, denn bei ungefähr drei von zehn Packungen befindet sich unter ihnen eine seltene Karte – von Black Lotus über Mahamoti Djinn bis hin zu Volcanic Island ist alles möglich. Das bedeutet, dass einige Packungen zwei seltene Karten enthalten – und manche sogar zweimal die „Power 9“!

Apropos Volcanic Island, wir wissen, was für eine wichtige Rolle Doppelländer in den ersten Jahren von Magic gespielt haben, also ist jedes Doppelland zweimal so oft vertreten wie alle anderen seltenen Nicht-Doppelländer. Dies gilt nicht nur für Doppelländer mit modernem Kartenrand, sondern auch für jene mit Retro-Kartenrand.

Moderner Kartenrand Retro-Kartenrand

Nicht nur das – fast jede Karte der 30th Anniversary Edition entspricht in puncto Seltenheit ihrem Gegenstück in der Limited Edition Beta. Es gibt keine sagenhaft seltenen Karten und keine Änderungen an der Seltenheit. Allerdings haben wir diesen Karten moderne Texte und Ecken verliehen und einige Illustrationen klarer und moderner gestaltet.

Moderner Kartenrand Retro-Kartenrand Moderner Kartenrand

Die einzige Karte, die nicht ihrer ursprünglichen Seltenheit entspricht, ist ein weiterer, ganz besonderer Bonus der 30th Anniversary Edition: Sol Ring ist eine Karte, die vielen Spielern sehr am Herzen liegt, also haben wir eine besondere Neuauflage der Original-Illustration kreiert, die als häufige Karte sowohl mit modernem als auch mit Retro-Kartenrand vorkommen wird. Sol Ring gibt es außerdem als nicht ganz so häufige Karte.

Es gibt noch mehr, das die Herzen von Nostalgikern höher schlagen lassen wird. Wir haben nicht nur den gleichen Retro-Kartenrand wie in Zeitspirale Remastered verwendet, sondern außerdem das weiße Original-Manasymbol und die Original-Standardlandvorlage zurückgebracht, und dazu die klassischen Illustrationen!

Retro-Kartenrand Retro-Kartenrand

Diese Karten sind für Sammler gedacht und nicht für Turniere zulässig. Mit ihren markanten Kartenrückseiten sind sie in sanktionierten Magic-Events nicht legal. Vielmehr wurden sie eigens als Sammlerstücke und Andenken an 30 Jahre Magic konzipiert. Nur die Wenigsten hatten das Glück, einen Black Lotus oder Mox Sapphire in Händen zu halten, als Magic ursprünglich veröffentlicht wurde, und so wollten wir neue wie alte Spieler einmal mehr an diesem ganz besonderen Erlebnis teilhaben lassen.

Moderner Kartenrand Retro-Kartenrand

Obwohl wir alte Glanzzeiten Revue passieren lassen, haben wir dieses Produkt dennoch zeitgemäß interpretiert. Doch während wir dieser Edition nostalgisches Flair verleihen wollten, entsprach nicht alles unseren modernen Standards. Sechs Karten haben wir daher komplett entfernt. Die Karten, die wir außen vor gelassen haben, sind:

Contract from Below

Darkpact

Demonic Attorney

Earthbind

Weakness

Crusade

Außerdem haben wir einige kleinere Änderungen an einer Handvoll anderer Karten vorgenommen, vor allem am Anekdotentext.

Und weil wir in Feierstimmung sind, möchten wir die Freude weiterverbreiten. Wir möchten allen WPN-Stores ein Display der 30th Anniversary Edition schenken – und WPN Premium-Stores sogar drei. Dies schließt Stores in Ländern ein, in denen dieses Produkt sonst nicht erhältlich ist. Mit diesem Geschenk möchten wir unseren treuesten Partnern danken. WPN-Stores, die mehr darüber erfahren möchten, können sich gerne an ihre Ansprechpartner wenden.

Moderner Kartenrand Moderner Kartenrand

Die 30th Anniversary Edition zelebriert 30 Jahre Magic, indem sie die Magie seiner Anfänge wiederaufleben lässt. Sie ist ein wahrhaft denkwürdiges Sammlerstück, ein echtes Kulterlebnis und eine wirklich unvergessliche Art, an unser aller Lieblingsspiel zu erinnern.

Moderner Kartenrand Retro-Kartenrand Retro-Kartenrand

Retro-Kartenrand Moderner Kartenrand

Jene, die jetzt schon alle Karten sehen möchten, finden sie in der Magic: The Gathering 30th Anniversary Edition Kartengalerie.