Dies ist eine Wiedergabe der Ankündigung des Commander Rules Committee. Du kannst die vollständige Ankündigung und Erläuterung auf mtgcommander.net lesen.

Datum der Ankündigung: 23. September 2024

Commander:

Erpresser vom Hafen ist ausgeschlossen.

Juwelenlotus ist ausgeschlossen.

Manakrypta ist ausgeschlossen.

Nadu, geflügelte Weisheit, ist ausgeschlossen.

Andere:

Aktuelle Informationen über das Silver Border Project und andere neue Initiativen.

Detaillierte Erläuterungen zu jeder dieser Initiativen folgen weiter unten.

Datum des Inkrafttretens für Tabletop: 23. September 2024

Datum des Inkrafttretens für Magic Online: 23. September 2024, 21 Uhr MESZ

Erläuterung des Commander Rules Committee zu den ausgeschlossenen Karten

Die Philosophie von Commander legt den Schwerpunkt auf Kreativität, und eine der Methoden, mit denen wir dies in den Regeln und der Liste der ausgeschlossenen Karten widergespiegelt haben, ist die Förderung eines langsameren Spieltempos als bei traditionellen Formaten. Dies gibt Decks Zeit und Raum, sich zu entwickeln und verschiedene Dinge zu tun. Unser Ziel ist es, Spielenden, die langsamere, geselligere Spiele mögen, eine Umgebung zu bieten, in der sie sich entfalten können.

Bei Commander gab es schon immer die Möglichkeit, dass jemand einen schnellen Start hinlegt und der erste Erzbösewicht in der Partie wird, aber dieser Vorteil wurde dadurch ausgeglichen, dass mehrere Spielende auf ihn losgehen, sobald das passiert. In den letzten Jahren, vor allem seit Strixhaven: Akademie der Magier, haben wir ein Muster von stärkeren Mid-Game-Karten gesehen, die es Spielenden, die die frühe Spielphase überspringen, ermöglichen, ihren Vorteil direkt bis zum Sieg auszuspielen. Gelegentliche Partien dieser Art sind in Ordnung, aber sie sollten nicht alltäglich sein, und wir unternehmen Schritte, um diese Häufigkeit ein wenig einzudämmen, indem wir drei der explosivsten Karten in diesem Format verbieten.

Manakrypta – Da sie im ersten Zug für null Mana gewirkt werden kann, ist folgender explosiver Start möglich: Manakrypta und damit ein Petschaft oder einen Talisman wirken, Land spielen, ein weiteres Petschaft wirken, und schon kann man im zweiten Zug enttappen und hat fünf Mana zur Verfügung. In Partien, die länger als zwölf Runden dauern, bietet die akkumulierte Bedrohung durch den Schaden der Manakrypta ein angemessenes Gegengewicht zu ihrem explosiven Effekt, aber wenn man sich auf einen Sieg in Runde sechs bis acht zubewegt, ist dies ein bedeutungsloser Nachteil.

Juwelenlotus – Eine weitere Karte, die dir im zweiten Zug fünf Mana bescheren kann, und der Juwelenlotus tut dies, ohne dass du eine gute Hand brauchst. Obwohl die Einsatzmöglichkeiten für das Mana eingeschränkt sind, können Commander für vier und fünf Mana heutzutage eine beachtliche Wirkung entfalten, da sie oft Karten ziehen und somit den Umstand ausgleichen, dass dieses Mana nur einmal verwendet werden kann, und defensive Fähigkeiten wie „Abwehr“ können nicht so früh in der Partie umgangen werden.

Erpresser vom Hafen – Er ist zu Spielbeginn normalerweise nicht ganz so explosiv wie die anderen beiden Karten, aber er kann trotzdem im zweiten Zug Mana-positiv werden und später beträchtlich viele Schätze erzeugen. Die Karte steht schon seit Jahren auf der Kippe, und wir haben uns in der Vergangenheit davor gescheut, etwas zu unternehmen, weil sie gut mit dem Powerlevel des Spiels skaliert hat, aber sie trägt häufig zu ungeheuerlichen Schneeballeffekten bei.

Wir sollten auch über das offensichtliche, aber bisher totgeschwiegene Problem sprechen. Wir haben den Sonnenring nicht ausgeschlossen und haben das auch nicht vor. Ja, nach den Kriterien, die wir hier besprochen haben, müsste er ausgeschlossen werden. Sonnenring – Das ist die ikonische Karte des Formats, und sie ist so sehr mit der Identität des Formats verbunden, dass sie den Gesetzen der Physik in einer Weise trotzt, wie es keine andere Karte tut. Den Sonnenring auszuschließen, würde die Identität des Formats grundlegend verändern. Wir versuchen nicht, alle explosiven Starts zu eliminieren – dass sie hin und wieder vorkommen, ist aufregend – und das Entfernen der anderen drei Karten reduziert mathematisch die Anzahl der Hände, die in der Lage sind, in den ersten paar Zügen substanziell über der Kurve Mana zu erzeugen.

Es wird noch eine weitere Karte ausgeschlossen, die explosiv ist, aber auf andere Art und Weise. In Anbetracht der Tatsache, dass Nadu, geflügelte Weisheit, inzwischen aus mehreren Formaten ausgeschlossen wurde, ist es keine Überraschung, dass wir ihn uns für Commander genauer angesehen haben. Manchmal sind äußerst problematische Karten in anderen Formaten (Oko, Begleiter) in Commander in Ordnung, aber unsere Beobachtung von Nadu legt nahe, dass sein inhärentes Spielmuster Probleme verursachen wird.

Ein Teil des Problems liegt in der Art und Weise, wie Nadu gewinnt: Es dauert sehr lange, nicht-deterministische Sequenzen auszuführen, die nicht abgekürzt werden können und am Ende vielleicht im Sande verlaufen. Das sind keine speziellen Kombos, um die man ein Deck bauen muss; wenn man Nadu in ein „normales“ Simic-Deck einbaut, besteht immer noch die Gefahr, dass die Partie zu einer langwierigen, quälenden Ressourcenschlacht wird. Er interagiert schlecht mit Karten, die zu den Grundpfeilern des Casual Play gehören, vor allem mit den Beinschienen des Blitzes, was bedeutet, dass Decks, in die er ohne böse Absicht geworfen wird, trotzdem eine Situation schaffen können, in der die betreffende Person die gesamte Zeit der Partie monopolisiert. Das ist keine Erfahrung, die wir riskieren wollen, also wird Nadu aus einem weiteren Format ausgeschlossen.

Was ist demnächst zu erwarten?

Hoffentlich ruhigere Updates!

Im letzten Update haben wir darüber gesprochen, wie wir den Spielenden bessere Möglichkeiten bieten können, über Karten mit silbernem Rand in ihrem Deck zu kommunizieren. Dieses Projekt läuft gut, ist aber noch nicht ganz reif für die Veröffentlichung, weshalb wir es hier noch nicht ankündigen. Wir gehen davon aus, dass es spätestens mit der nächsten Ankündigung verfügbar sein wird.

Wir arbeiten mit den Leuten von Wizards zusammen, um einige neue Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die in Gesprächen vor der Partie verwendet werden können, um Gleichgesinnte zu finden, und wir sind sehr gespannt auf die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Allerdings gibt es noch keine Versprechungen bezüglich eines Zeitplans.

Was auch immer passiert, wir melden uns mit unserem nächsten Update am 18. November nach dem Magic: The Gathering Grundstein Prerelease zurück! In der Zwischenzeit könnt ihr in den Charity Stream einschalten und weiter Decks bauen!