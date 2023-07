Wizards of the Coast

Commander Masters erscheint weltweit am 4. August 2023. Mit diesem Set werden wir vier neue Commander-Decks veröffentlichen, jedes vollgepackt mit brandneuen Karten, spannenden neu aufgelegten Karten und zehn doppelseitigen Spielsteinkarten, die dir helfen, dich auf deine nächste Commander-Partie vorzubereiten.

Eldrazi entfesselt (farblos) Ewige Verzauberungen (Weiß-Schwarz-Grün)

Planeswalker-Party (Weiß-Blau-Rot) Remasuri-Schwarm (Weiß-Blau-Schwarz-Rot-Grün)

Die Karten in diesen Decks können in unserer Commander Masters Commander-Kartengalerie gefunden werden. Den Rest der Karten aus dem Set findest du in unserer Commander Masters Kartenbildergalerie und Commander Masters Varianten-Kartengalerie.

ELDRAZI ENTFESSELT

Zhulodok, Verschlinger der Leere Omarthis, Geisterfeuer-Eingeweihter Display-Commander Zhulodok, Verschlinger der Leere

Zhulodok, Verschlinger der Leere, und Omarthis, Geisterfeuer-Eingeweihter, sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Commander-Karte Zhulodok, Verschlinger der Leere, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Zhulodok, Void Gorger 1 Omarthis, Ghostfire Initiate 1 Kozilek, the Great Distortion 1 Abstruse Archaic 1 Calamity of the Titans 1 Desecrate Reality 1 Flayer of Loyalties 1 Rise of the Eldrazi 1 Skittering Cicada 1 Ugin's Mastery 1 Darksteel Monolith 1 All Is Dust 1 Endbringer 1 Endless One 1 It That Betrays 1 Matter Reshaper 1 Oblivion Sower 1 Ugin, the Ineffable 1 Ancient Stone Idol 1 Duplicant 1 Endless Atlas 1 Forsaken Monument 1 Hangarback Walker 1 Investigator's Journal 1 Kaldra Compleat 1 Mazemind Tome 1 Metalwork Colossus 1 Mirage Mirror 1 Myriad Construct 1 Mystic Forge 1 Perilous Vault 1 Phyrexian Triniform 1 Solemn Simulacrum 1 Soul of New Phyrexia 1 Steel Hellkite 1 Stonecoil Serpent 1 Transmogrifying Wand 1 Arch of Orazca 1 Blast Zone 1 Bonders' Enclave 1 Geier Reach Sanitarium 1 Mirrorpool 1 Ruins of Oran-Rief 1 Scavenger Grounds 1 Sea Gate Wreckage 1 Shrine of the Forsaken Gods 1 Tyrite Sanctum 1 War Room 1 Burnished Hart 1 Geode Golem 1 Lightning Greaves 1 Meteor Golem 1 Sol Ring 1 Thought Vessel 1 Thran Dynamo 1 Unstable Obelisk 1 Reliquary Tower 1 Rogue's Passage 1 Artisan of Kozilek 1 Bane of Bala Ged 1 Not of This World 1 Spatial Contortion 1 Titan's Presence 1 Warping Wail 1 Crashing Drawbridge 1 Dreamstone Hedron 1 Everflowing Chalice 1 Fireshrieker 1 Hedron Archive 1 Mind Stone 1 Ornithopter of Paradise 1 Palladium Myr 1 Scaretiller 1 Suspicious Bookcase 1 Worn Powerstone 1 Arcane Lighthouse 1 Eldrazi Temple 1 Forge of Heroes 1 Guildless Commons 1 Mage-Ring Network 1 Temple of the False God 1 Tomb of the Spirit Dragon 1 Urza's Mine 1 Urza's Power Plant 1 Urza's Tower 15 Wastes

Eldrazi entfesselt – Spielsteine

1 Spielstein Thopter // Konstrukt

1 Spielstein Geist // Eldrazi, Brut

3 Spielsteine Manifestieren // Eldrazi, Brut

1 Spielstein Manifestieren // Phyrexianer, Keim

1 Spielstein Segen der Stadt // Konstrukt

3 Spielsteine Phyrexianer // Ochse

Umdrehen Thopter // Konstrukt Umdrehen Geist // Eldrazi, Brut Umdrehen Manifestieren // Eldrazi, Brut

Umdrehen Manifestieren // Phyrexianer, Keim Umdrehen Segen der Stadt // Konstrukt Umdrehen Phyrexianer, Golem // Ochse

Ewige Verzauberungen

Anikthea, Gehilfin von Erebos Narci die Fabelsängerin Display Commander Anikthea, Gehilfin von Erebos

Anikthea, Gehilfin von Erebos, und Narci die Fabelsängerin sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Commander-Karte Anikthea, Gehilfin von Erebos, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Anikthea, Hand of Erebos 1 Narci, Fable Singer 1 Battle at the Helvault 1 Boon of the Spirit Realm 1 Ondu Spiritdancer 1 Cacophony Unleashed 1 Demon of Fate's Design 1 Ghoulish Impetus 1 Composer of Spring 1 Nyxborn Behemoth 1 Archon of Sun's Grace 1 Felidar Retreat 1 Grasp of Fate 1 Heliod, God of the Sun 1 Mesa Enchantress 1 Sigil of the Empty Throne 1 Starfield Mystic 1 Starfield of Nyx 1 Cunning Rhetoric 1 Doomwake Giant 1 Dreadhorde Invasion 1 Erebos, Bleak-Hearted 1 Abundance 1 Arasta of the Endless Web 1 Courser of Kruphix 1 Dryad of the Ilysian Grove 1 Eidolon of Blossoms 1 Enchantress's Presence 1 Herald of the Pantheon 1 The Mending of Dominaria 1 Sanctum Weaver 1 Sandwurm Convergence 1 Setessan Champion 1 Verduran Enchantress 1 Battle for Bretagard 1 Calix, Destiny's Hand 1 Culling Ritual 1 Mirari's Wake 1 Sythis, Harvest's Hand 1 Canopy Vista 1 Exotic Orchard 1 Fortified Village 1 Necroblossom Snarl 1 Shineshadow Snarl 1 Sungrass Prairie 1 Temple of Malady 1 Temple of Plenty 1 Temple of Silence 1 Path to Exile 1 Extinguish All Hope 1 Kodama's Reach 1 Arcane Signet 1 Sol Ring 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Cast Out 1 Love Song of Night and Day 1 Omen of the Sun 1 Spirited Companion 1 The Eldest Reborn 1 Mindwrack Harpy 1 The Binding of the Titans 1 Destiny Spinner 1 Farseek 1 Font of Fertility 1 Greater Tanuki 1 Khalni Heart Expedition 1 Nessian Wanderer 1 Omen of the Hunt 1 Rampant Growth 1 Binding the Old Gods 1 Jukai Naturalist 1 Nyx Weaver 1 Satyr Enchanter 1 Golgari Rot Farm 1 Krosan Verge 1 Orzhov Basilica 1 Sandsteppe Citadel 1 Selesnya Sanctuary 1 Tainted Field 1 Tainted Wood 6 Plains 5 Swamp 8 Forest

Ewige Verzauberungen – Spielsteine

2 Spielsteine Kopie // Soldat

1 Spielstein Kopie // Vogel

1 Spielstein Kopie // Avacyn

1 Spielstein Kopie // Pegasus

1 Spielstein Kopie // Engel (4/4)

1 Spielstein Kleriker // Katze, Bestie

1 Spielstein Elf, Krieger // Kleriker

1 Spielstein Mensch, Krieger // Zombie, Armee

1 Spielstein Wurm // Spinne

Umdrehen Kopie // Soldat Umdrehen Kopie // Vogel Umdrehen Kopie // Avacyn

Umdrehen Kopie // Pegasus Umdrehen Kopie // Engel (4/4) Umdrehen Kleriker// Katze, Bestie

Umdrehen Elf, Krieger Umdrehen Mensch, Krieger // Zombie, Armee Umdrehen Wurm // Spinne

Planeswalker-Party

Kommodore Guff Leori, funkenberührter Jäger Display-Commander Kommodore Guff

Kommodore Guff und Leori, funkenberührter Jäger, sind traditionelle Foilkarten Die Display-Commander-Karte Kommodore Guff, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Commodore Guff 1 Leori, Sparktouched Hunter 1 Mangara, the Diplomat 1 Gatewatch Beacon 1 Onakke Oathkeeper 1 Teyo, Geometric Tactician 1 Sparkshaper Visionary 1 Vronos, Masked Inquisitor 1 Chandra, Legacy of Fire 1 Guff Rewrites History 1 Jaya's Phoenix 1 Ajani Steadfast 1 Deploy the Gatewatch 1 Elspeth, Sun's Champion 1 Gideon Jura 1 Norn's Annex 1 Oath of Gideon 1 Promise of Loyalty 1 Semester's End 1 Urza's Ruinous Blast 1 Deepglow Skate 1 Jace Beleren 1 Jace, Architect of Thought 1 Jace, Mirror Mage 1 Oath of Jace 1 Spark Double 1 Blasphemous Act 1 Chandra, Awakened Inferno 1 Chandra, Torch of Defiance 1 Repeated Reverberation 1 Sarkhan the Masterless 1 Nahiri, the Harbinger 1 Narset of the Ancient Way 1 Narset, Enlightened Master 1 Oath of Teferi 1 The Chain Veil 1 Nevinyrral's Disk 1 Silent Arbiter 1 Cascade Bluffs 1 Exotic Orchard 1 Frostboil Snarl 1 Furycalm Snarl 1 Karn's Bastion 1 Mobilized District 1 Mystic Gate 1 Port Town 1 Prairie Stream 1 Rugged Prairie 1 Skycloud Expanse 1 Temple of Enlightenment 1 Temple of Epiphany 1 Temple of Triumph 1 Cartographer's Hawk 1 Path to Exile 1 Kazuul, Tyrant of the Cliffs 1 Arcane Signet 1 Fellwar Stone 1 Sol Ring 1 Command Tower 1 Myriad Landscape 1 Reliquary Tower 1 Grateful Apparition 1 Oreskos Explorer 1 Swords to Plowshares 1 The Wanderer 1 Flux Channeler 1 Fog Bank 1 Narset, Parter of Veils 1 Thrummingbird 1 Saheeli, Sublime Artificer 1 Wall of Denial 1 Azorius Signet 1 Boros Signet 1 Honor-Worn Shaku 1 Izzet Signet 1 Talisman of Conviction 1 Talisman of Creativity 1 Talisman of Progress 1 Wayfarer's Bauble 1 Forge of Heroes 1 Interplanar Beacon 1 Mystic Monastery 7 Island 4 Mountain 7 Plains

Planeswalker-Party – Spielsteine

1 Spielstein Mauer // Kor, Verbündeter

1 Spielstein Drache (4/4) // Kor, Verbündeter

1 Emblem (Ajani der Standhafte) // Zauberer

1 Emblem (Chandra, erwachtes Inferno) // Zauberer

1 Emblem (Chandra, Fackel des Widerstands) // Zauberer

1 Emblem (Narset des alten Weges) // Zauberer

1 Emblem (Elspeth, Auserwählte der Sonne) // Kopie (Jace)

1 Spielstein Soldat // Servo

2 Spielsteine Soldat // Oger

Umdrehen Mauer // Kor, Verbündeter Umdrehen Drache (4/4) // Kor, Verbündeter Umdrehen Emblem (Ajani der Standhafte) // Zauberer

Umdrehen Emblem (Chandra, erwachtes Inferno) // Zauberer Umdrehen Emblem (Chandra, Fackel des Widerstands) // Zauberer Umdrehen Emblem (Narset des alten Weges) // Zauberer

Umdrehen Emblem (Elspeth, Auserwählte der Sonne) // Kopie (Jace) Umdrehen Soldat // Servo Umdrehen Soldat // Oger

Remasuri-Schwarm

Remasuri-Grabmutter Rukarumel die Biologin Display-Commander Remasuri-Grabmutter

Remasuri-Grabmutter und Rukarumel die Biologin sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Commander-Karte Remasuri-Grabmutter, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Sliver Gravemother 1 Rukarumel, Biologist 1 Regal Sliver 1 Taunting Sliver 1 Titan of Littjara 1 Lazotep Sliver 1 Capricious Sliver 1 Descendants' Fury 1 For the Ancestors 1 Hatchery Sliver 1 Bonescythe Sliver 1 Cleansing Nova 1 Harsh Mercy 1 Galerider Sliver 1 Synapse Sliver 1 Crippling Fear 1 Syphon Sliver 1 Spiteful Sliver 1 Brood Sliver 1 Megantic Sliver 1 Realmwalker 1 Cloudshredder Sliver 1 Decimate 1 Sliver Hivelord 1 Icon of Ancestry 1 Vanquisher's Banner 1 Canopy Vista 1 Cinder Glade 1 Exotic Orchard 1 Irrigated Farmland 1 Prairie Stream 1 Scattered Groves 1 Sheltered Thicket 1 Smoldering Marsh 1 Sunken Hollow 1 Arcane Signet 1 Fellwar Stone 1 Sol Ring 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Path of Ancestry 1 Constricting Sliver 1 Sentinel Sliver 1 Sinew Sliver 1 Diffusion Sliver 1 Distant Melody 1 Shifting Sliver 1 Windfall 1 Winged Sliver 1 Clot Sliver 1 Crypt Sliver 1 Blade Sliver 1 Blur Sliver 1 Bonesplitter Sliver 1 Cleaving Sliver 1 Hollowhead Sliver 1 Striking Sliver 1 Two-Headed Sliver 1 Cultivate 1 Farseek 1 Gemhide Sliver 1 Manaweft Sliver 1 Might Sliver 1 Nature's Lore 1 Quick Sliver 1 Three Visits 1 Venom Sliver 1 Crystalline Sliver 1 Firewake Sliver 1 Harmonic Sliver 1 Hibernation Sliver 1 Lavabelly Sliver 1 Necrotic Sliver 1 Herald's Horn 1 Pillar of Origins 1 Flood Plain 1 Frontier Bivouac 1 Grasslands 1 Jungle Shrine 1 Mountain Valley 1 Mystic Monastery 1 Nomad Outpost 1 Opulent Palace 1 Rocky Tar Pit 1 Sandsteppe Citadel 1 Savage Lands 1 Seaside Citadel 1 Secluded Courtyard 1 Unclaimed Territory 2 Plains 2 Island 2 Swamp 2 Mountain 3 Forest

Remasuri-Schwarm – Spielsteine

1 Spielstein Remasuri, Armee // Remasuri

8 Spielsteine Kopie // Remasuri

1 Spielstein Kopie // Der Monarch (Hilfekarte)

Umdrehen Remasuri, Armee // Remasuri Umdrehen Kopie // Remasuri Umdrehen Kopie // Der Monarch (Hilfekarte)

