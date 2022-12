An Tagen wie heute machen wir gerne einen schönen kühlen Superdrop auf und beobachten die vorbeiziehenden Wolken.

Kannst du die warme Brise spüren und den Sommerjasmin riechen? Schaue dir mit deinem erfrischenden Lieblingsgetränk in der Hand in aller Ruhe die unten stehenden Optionen an. Schlendere dann zwischen dem 21. Juni, 9 Uhr PT (17 Uhr MEZ), und dem 23. Juli, 9 Uhr PT (17 Uhr MEZ), auf secretlair.wizards.com, um deine nächsten Gaumenfreuden vorzubestellen!

SATURDAY MORNING D&D

Saturday Morning D&D ist in Foil und Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Commander's Sphere ohne Rand

1x Hero's Downfall ohne Rand

1x Impact Tremors ohne Rand

1x Primal Vigor ohne Rand

1x Unbreakable Formation ohne Rand

1x Whir of Invention ohne Rand

Preise:

Nicht-Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00 CN¥

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Wir schreiben das Jahr 1983. Es ist ein Samstagmorgen. Du gießt Milch in eine Schüssel mit zuckerhaltigem Müsli und läufst zum Fernseher. (Du versuchst, nicht zu kleckern, aber du kleckerst trotzdem ein bisschen. Darum wird sich jemand anderes kümmern.) Nachdem du an den Knöpfen herumgespielt hast, schaltest du die allererste Folge der Fernsehserie Dungeons & Dragons ein. Der Cartoon-Zeichner und gelernte Künstler Tyler Walpole hat dieses Gefühl erfolgreich in Magic-Illustrationen eingefangen. Schau dir diese Kunstwerke einfach an; sie treffen genau den Punkt! Egal, ob du ein Fan von D&D oder Magic oder einfach nur von Spaß bist, du wirst in diesem Drop finden, was du suchst.

ARTIST SERIES: MARK POOLE

Artist Series: Mark Poole ist in Foil und Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Alternate-art Balance

1x Birds of Paradise

1x Alternate-art Brainstorm

1x Counterspell

1x Howling Mine

1x Alternate-art Wasteland

Preise:

Nicht-Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00 CN¥

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

Mark Poole ist einer der Besten aller Zeiten. Er ist seit den Anfängen des Spiels dabei und schafft bis heute großartige Illustrationen. Wir wollten unbedingt, dass dieser Drop die lange Geschichte feiert, die ihn mit dem Spiel verbindet. Aus diesem Grund sind sowohl klassische Illustrationen – von denen einige noch nie zuvor in einem modernen Kartenrand zu sehen waren – als auch brandneue Meisterwerke für beliebte Karten enthalten. Und das ist jetzt keine Überraschung: Mark hat geliefert, und zwar im großen Stil.

SPECIAL GUEST: FIONA STAPLES

Special Guest: Fiona Staples ist in Foil und Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Dryad of the Ilysian Grove ohne Rand

1x Metallic Mimic ohne Rand

1x Sakura-Tribe Elder ohne Rand

1x Soul-Scar Mage ohne Rand

1x Spell Queller ohne Rand

Preise:

Nicht-Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00 CN¥

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

Du würdest nicht glauben, was Fiona Staples gesagt hat, als wir sie gefragt haben, ob sie einen Secret Lair Drop illustrieren möchte. Sie hat „Ja“ gesagt. Nun, da du dir diese Produktseite anschaust, glaubst du es wahrscheinlich ohne Probleme, aber uns kommt es immer noch wie ein Traum vor. Die Fiona Staples, die preisgekrönte Comic-Zeichnerin, die für ihre gefühlvolle Kunst und fesselnden Charaktere bekannt ist, hat die Magic-Arena betreten! (Nicht diese Arena.) Sie hat ihre unglaublichen Reserven an Talent in fünf tolle Karten gesteckt – Karten, die auch dir gehören können!

SPECIAL GUEST: JEN BARTEL

Special Guest: Jen Bartel ist in Foil und Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Archaeomancer ohne Rand

1x Bloom Tender ohne Rand

1x Mesa Enchantress ohne Rand

1x Meteor Golem ohne Rand

Preise:

Nicht-Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00 CN¥

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

Jen Bartel ist hier, und sie meint es ernst. Sie hat ihre Fähigkeiten in den gefährlichen Hinterhöfen mehrerer großer Comic-Verlage verfeinert und knöpft sich jetzt Magic vor. Als sie die Türen zum Wizards-HQ mit einem Karatetritt aufgetreten hat, ist sie sofort in den Künstlerring gestürmt. Aber erst als sie mindestens sechs verschiedene Judowürfe an mehreren verdutzten Mitarbeitern ausgeführt hatte, sagte sie uns, weshalb sie hier war: für ihren eigenen Secret Lair Drop. Wir haben sofort eingewilligt – zum Teil aus Angst, aber hauptsächlich aus tiefem Respekt vor ihrem außergewöhnlichen Talent. Sie hat ihre preisgekrönten Fähigkeiten sofort zum Einsatz gebracht. Einige Wochen später krachte ein Brandpfeil durch das Fenster des Büros unseres Chefs und verbrannte einen sorgfältig gepflegten Farn.

PHYREXIAN PRAETORS: COMPLEAT EDITION

Phyrexian Praetors: Compleat Edition ist in Foil und Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Phyrexian Elesh Norn, Grand Cenobite

1x Phyrexian Jin-Gitaxias, Core Augur

1x Phyrexian Sheoldred, Whispering One

1x Phyrexian Urabrask the Hidden

1x Phyrexian Vorinclex, Voice of Hunger

1x Code, einzulösen für jeweils fünf (5) Kartenstile, basierend auf den Karten der Phyrexian Praetors: Compleat Edition, zur Verwendung in MTG Arena**

Preise:

Nicht-Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00 CN¥

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

Ruhm und Ehre für Phyrexia! Feiere den unvermeidlichen Sieg der Praetors über den Rest des Multiversums mit diesen fünf furchterregenden neu aufgelegten Karten. Dies sind die ursprünglichen Praetor-Karten, liebevoll restauriert in dem ursprünglichen Phyrexianisch, in dem sie geschrieben waren, als wir sie in einer Lache aus zähflüssiger schwarzer Flüssigkeit fanden, die begonnen hatte, aus dem Spuk-Mini-Kühlschrank unseres R&D-Teams zu tropfen. Zur Sicherheit haben wir sie in den neuen legendären Praetor-Kartenrand gesetzt, der in Kaldheim sein Debüt hatte. Es ist nie zu früh, sich bei seinen zukünftigen monströsen Oberherren anzubiedern.

**Die Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

MOTHER'S DAY 2021

Mother's Day 2021 ist in Foil und Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

4x verschiedene Mother of Runes ohne Rand

Preise:

Nicht-Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00 CN¥

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

Wir feiern den Muttertag mit einer Hommage an die beliebteste Mutter in Magic: Mother of Runes. Wir haben vier verschiedene Künstler hinzugezogen, die ihre eigene Sicht auf das Mutterdasein zeigen. Man spürt die Zuneigung und den Schutz in den wunderschönen Illustrationen sowohl von Ejiwa „Edge“ Ebenebe als auch von Livia Prima. Rebecca Guay und Eliette Mitchell, im echten Leben Mutter und Tochter, schufen beide ergreifende Kunstwerke aus verschiedenen Blickwinkeln einer solchen Beziehung. (Und ja, du hast richtig gelesen – Rebecca Guay ist auch wieder dabei!)

DAN FRAZIER IS BACK: THE ALLIED SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Allied Signets ist als Foil in neuartigem Stil und Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Azorius Signet mit Retro-Kartenrand

1x Dimir Signet mit Retro-Kartenrand

1x Gruul Signet mit Retro-Kartenrand

1x Rakdos Signet mit Retro-Kartenrand

1x Selesnya Signet mit Retro-Kartenrand

Preise:

Nicht-Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil in neuartigem Stil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

Man kann „klassische Magic-Illustrationen“ nicht ohne „Dan Frazier“ buchstabieren. Okay, du hast uns erwischt. Man kann es. Aber im übertragenen Sinn kann man es absolut nicht. Der Mann ist eine Bastion der alten Schule, er hat die Original-Moxe und unzählige weitere Karten illustriert. Als wir also beschlossen, Modern Horizons 2 mit einigen Retro-Kartenrändern zu feiern, wussten wir genau, wen wir anrufen mussten. Dan hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und die verbündeten Petschafte illustriert, als wären die Gilden vor fast 30 Jahren erdacht worden. Einige werden dir bekannt vorkommen. Andere nicht. Nur eines ist sicher: Dan Frazier ist zurück und gibt Vollgas.

DAN FRAZIER IS BACK: THE ENEMY SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Allied Signets ist als Foil in neuartigem Stil und Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Boros Signet mit Retro-Kartenrand

1x Golgari Signet mit Retro-Kartenrand

1x Izzet Signet mit Retro-Kartenrand

1x Orzhov Signet mit Retro-Kartenrand

1x Simic Signet mit Retro-Kartenrand

Preise:

Nicht-Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil in neuartigem Stil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

Man kann „klassische Magic-Illustrationen" nicht ohne „Dan Frazier" buchstabieren. Okay, du hast uns erwischt. Man kann es. Aber im übertragenen Sinn kann man es absolut nicht. Der Mann ist eine Bastion der alten Schule, er hat die Original-Moxe und unzählige weitere Karten illustriert. Als wir also beschlossen, Modern Horizons 2 mit einigen Retro-Kartenrändern zu feiern, wussten wir genau, wen wir anrufen mussten. Dan hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und die verfeindeten Petschafte illustriert, als wären die Gilden vor fast 30 Jahren erdacht worden.

ALL-NATURAL FOIL BUNDLE

Inhalt:

1x Artist Series: Mark Poole Foil Edition

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets Foil Edition

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets Foil Edition

1x Mother's Day 2021 Foil Edition

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition Foil Edition

1x Saturday Morning D&D Foil Edition

1x Special Guest: Fiona Staples Foil Edition

1x Special Guest: Jen Bartel Foil Edition

Preise:

$269.99/€299.99*/£269.99*/CN¥1,833.23

Nimm einen großen Schluck von allen Foil-Drops im All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. Alle Drops werden in Foil geliefert, sodass du nichts verpasst. Kühle Erfrischung statt Hitzestau mit diesen glänzenden Drops!

TOTALLY REFRESHING NON-FOIL BUNDLE

Inhalt:

1x Saturday Morning D&D

1x Artist Series: Mark Poole

1x Special Guest: Fiona Staples

1x Special Guest: Jen Bartel

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1x Mother's Day 2021

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

Preise:

$199.99/€229.99*/£199.99*/CN¥1,357.93

Nimm einen großen Schluck von allen Nicht-Foil-Drops im All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. Alle Drops werden in Nicht-Foil geliefert, sodass du nichts verpasst. Kühle Erfrischung statt Hitzestau mit diesen köstlichen Drops!

ALL 4 U BUNDLE

Inhalt:

1x Saturday Morning D&D

1x Saturday Morning D&D Foil Edition

1x Artist Series: Mark Poole

1x Artist Series: Mark Poole Foil Edition

1x Special Guest: Fiona Staples

1x Special Guest: Fiona Staples Foil Edition

1x Special Guest: Jen Bartel

1x Special Guest: Jen Bartel Foil Edition

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition Foil Edition

1x Mother's Day 2021

1x Mother's Day 2021 Foil Edition

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets Foil Edition

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets Foil Edition

Preise:

$444.44/€499.99*/£444.44*/CN¥3,017.75

Hat jemand nach einem 16er-Pack gefragt? Trink eine Dose von jedem einzelnen Drop im All-Natural, Totally Refreshing Superdrop – sowohl in Foil als auch in Nicht-Foil erhältlich. Dies ist für den Secret Lair Superfan, der nach einem Schnäppchen sucht. Ahhhh, wirklich erfrischend!

Das ist noch nicht alles!

Du dachtest, wir wären nur hier, um deine Decks aufzufrischen? Zusammen mit unseren Freunden von Ultra PRO und MTG Proshop möchten wir deinen Stil am Tisch und darüber hinaus beleben. Aber du musst schnell handeln – diese tollen Produkte sind nur während des All-Natural, Totally Refreshing Superdrops erhältlich! (Der, zur Erinnerung, vom 21. Juni – 23. Juli läuft!)

Spielmatten von Ultra PRO!

Ultra PRO wird ein wunderbares Sortiment an Spielmatten zur Verfügung stellen, mit Illustrationen von Dan Frazier, Mark Poole, Jen Bartel, Fiona Staples, Tyler Walpole, Igor Kieryluk und Livia Prima. Schau auf shop.ultraPRO.com vorbei, um dir deine zu schnappen, bevor es zu spät ist!

Merchandising auf MTG Proshop!

Falls es dir nicht reicht, dich mit brandneuen Karten zu entspannen, präsentiere deinen Stil mit T-Shirts und Taschen mit acht fantastischen Illustrationen aus dem All-Natural, Totally Refreshing Superdrop von den großartigen Dan Frazier, Mark Poole und mehr! Aber du musst schnell handeln – diese tollen Artikel werden nur für die Dauer des All-Natural, Totally Refreshing Superdrops auf MTGProshop.com erhältlich sein!

Playmat by Secret Lair

Es ist neu. Es ist anders. Es ist etwas Besonderes, das wir ausprobieren. Diese Secret Lair Spielmatte wird in ausgewählten Regionen Europas für begrenzte Zeit erhältlich sein. Alle Details findest du unter secretlair.wizards.com!

Teilnehmende Regionen Großbritannien

Österreich

Belgien

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Kroatien

Zypern

Tschechien

Dänemark

Estland

Finnland

Frankreich

Deutschland

Ungarn

Island

Irland

Italien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Mazedonien

Malta

Niederlande

Norwegen

Polen

Portugal

Rumänien

Serbien

Slowakei

Slowenien

Spanien

Schweden

Schweiz

Gleiches großartiges Secret Lair, neue schlankere Box!

Die besten Spürnasen unter euch haben vielleicht etwas noch Überraschenderes auf den Bildern mit den leckeren Köstlichkeiten des All-Natural, Totally Refreshing Superdrops bemerkt – die kleinen schwarzen Schachteln sind jetzt noch kleiner!

Die neue Verpackung, die wir ab diesem Superdrop für alle Secret Lair Drops verwenden werden, wurde auf weniger als die Hälfte des ursprünglichen Volumens reduziert, besteht vollständig aus wiederverwertbarem Papier (mit Ausnahme der Plastikverpackung der Karten, die wir in Zukunft ändern wollen) und enthält 91 % weniger Plastik.

Diese aktualisierte Verpackung ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, die Wiederverwertbarkeit zu erhöhen und Plastik bei allen Magic-Produkten im Jahr 2021 und darüber hinaus zu reduzieren. Wie immer freuen wir uns darauf, diese Reise mit dir zu teilen, und sind dankbar für jedes Feedback, wie wir unsere Verpackungen in Zukunft weiter verbessern können.

Anmelden + Vorbestellen = kostenloser Booster!

Abenteuer in den Forgotten Realms ist fast da und die Aufregung kocht bald über. Wir müssen so schnell wie möglich etwas Druck ablassen, damit wir nicht wie ein brodelnder Hexenkessel explodieren! Hier ist das Angebot – jeder Kunde, der eine Vorbestellung aufgibt, während er angemeldet ist, erhält mit seiner Lieferung einen Abenteuer in den Forgotten Realms-Set-Booster.

Kunden erhalten nur einen Booster, unabhängig von der Anzahl der Vorbestellungen, aber wir freuen uns, dass die meisten Kunden mit einem Wizards Account teilnahmeberechtigt sind (auch diejenigen außerhalb von Nordamerika). Möge Bahamuts rechtschaffener Ruhm im ganzen Land bekannt werden!

Genieße mit dem All-Natural, Totally Refreshing Superdrop das sprudelnde Wunder, bevor es sich verflüchtigt. Besuche secretlair.wizards.com zwischen dem 21. Juni, 9 Uhr PT (17 Uhr MEZ), und dem 23. Juli, 9 Uhr PT (17 Uhr MEZ), um die Erfrischung für deine Sammlung vorzubestellen!