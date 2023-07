Wizards of the Coast

Hallo zusammen! Heute haben wir besondere Neuigkeiten von unserem Team in Japan zu Wildnis von Eldraine, dem neuen Magic-Set, das am 8. September erscheint!

Magic kehrt nach Eldraine zurück, auf eine Welt voller Ritter, Königsfamilien, Feenwesen, Hexen, Märchen und Legenden. Möglicherweise wisst ihr schon ein wenig darüber, was euch in diesem Set erwartet – ja, es wird ein Bonus-Set geben, dessen Schwerpunkt auf einem bestimmten Kartentyp liegt, genau wie bei den Retro-Artefaktkarten in Krieg der Brüder und den Karten aus dem Mystischen Archiv in Strixhaven: Akademie der Magier.

Dieses Mal lautet das Thema Verzauberungen. Mit einigen der großartigsten Verzauberungen aller Zeiten präsentieren diese 63 Bezauberndes-Märchen-Karten die Welt Eldraine und werden in Draft-, Set-, und Sammler-Boostern zu finden sein.

Erweiterte Auramagie Nekropotenz

Von den 63 Bezauberndes-Märchen-Karten haben 20 Anime-„Spaß mit Boostern“-Kartendrucke ohne Rand mit Illustrationen von japanischen Künstlern. Heute zeigen wir sechs Anime-Karten ohne Rand!

Illustration von: Mai Okuma

Erweiterte Auramagie

Illustration von: Daisuke Tatsuma

Erdrückender Zehnt

Illustration von: Fuzichoco

Rhystisches Studium

Illustration von: Kuregure

Nekropotenz

Illustration von: Zizero

Anhaltender Ansturm

Illustration von: Kemonomichi

Zeit der Verdopplung

Spannend, oder? Die Illustrationen der Anime-Karten ohne Rand stellen die Welt Eldraine in japanischer künstlerischer Ästhetik dar. Die restlichen dieser Karten werden während der Vorschau-Saison enthüllt, die am 15. August beginnt.

Diese Anime-Karten ohne Rand sind in einigen Wildnis von Eldraine Boostern im selben Slot zu finden wie andere Bezauberndes-Märchen-Karten. Japanische Booster enthalten japanischsprachige Versionen dieser Karten, während Booster anderer Sprachen englischsprachige Versionen enthalten.

Außerdem gibt es in Wildnis von Eldraine Sammler-Boostern Konfetti-Foil-Versionen dieser Anime-Karten ohne Rand. Diese haben einen besonderen Konfetti-ähnlichen Foil-Kartendruck, der wirklich magisch aussieht!

Konfetti-Foilkarte

Wir werden weitere Details zum Inhalt der einzelnen Produkte veröffentlichen, wenn das Debüt von Wildnis von Eldraine näher rückt.

Das war’s auch schon! Schau dir das Debüt von Wildnis von Eldraine an und sei in der Vorschau-Saison des Sets dabei, die am 15. August beginnt. Vom 1.–7. September kannst du an Prerelease-Events teilnehmen und dich auf den Launch am 8. September freuen! Du kannst Wildnis von Eldraine jetzt online unter Amazon, bei deinem Store, und überall sonst vorbestellen, wo Magic-Produkte verkauft werden.