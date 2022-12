Krieg der Brüder ist eine epische Nacherzählung des wichtigsten Ereignisses des Multiversums. Dieses weitreichende, epische Ereignis setzte fast alles in Bewegung, was Magic heute ausmacht und dient als Auslöser für die Freisetzung des größten Übels, das Magic je erlebt hat – der Phyrexianer.

Nach den Ereignissen von Dominarias Bund müssen unsere Helden in die Vergangenheit blicken, um ihre Zukunft zu retten, und damit die wahre Geschichte des Konflikts der Brüder Urza und Mishra aufdecken. Bereite dich auf einen nie dagewesenen Konflikt vor, der das Schicksal aller Lebewesen entschied – und vielleicht wieder entscheiden wird.

Die uns bekannte Chronik

Heute werfen wir einen ersten Blick auf Krieg der Brüder, aber es steht noch viel mehr in den Sternen. Weiter unten findest du wichtige Daten und Informationen zu Krieg der Brüder: Set-Logos und Details, wann du einschalten solltest, wann du in die Geschichte einsteigen kannst und natürlich, wann du mit den neusten Karten spielen kannst.

Krieg der Brüder Krieg der Brüder Commander

Krieg der Brüder Set-Code: BRO

Krieg der Brüder Commander-Set-Code: BRC

Website: Krieg der Brüder

Stream zum Start des 30. Jubiläums : 4. Oktober

: 4. Oktober Krieg der Brüder Geschichte : 20.–26. Oktober

: 20.–26. Oktober Podiumsdiskussion: Welten kreieren : 20. Oktober

: 20. Oktober Debütvideo und Beginn der Vorschauen : 27. Oktober

: 27. Oktober Krieg der Brüder Magic 30 Vorschauen : 28.–30. Oktober

: 28.–30. Oktober Krieg der Brüder Weitere Vorschauen : 31. Oktober – 4. November

: 31. Oktober – 4. November WPN-Store Prerelease-Events : 11.–17. November

: 11.–17. November Release in MTG Arena und Magic Online : 15. November

: 15. November Krieg der Brüder Weltweites Erscheinungsdatum : 18. November

: 18. November WPN Game Store Commander-Party-Events : 16.–18. Dezember

Ein Krieg zwischen Brüdern

In der Vergangenheit von Dominaria gibt es viele Geschichten, aber die prägendste von ihnen ist der Namensgeber des Sets: der Krieg der Brüder. Bevor die Zeitlinien bluteten und das Multiversum selbst wiederhergestellt wurde. Bevor die Invasion der Phyrexianer – die erste Invasion der Phyrexianer – das Land entzweite. Vor der Eiszeit, welche die Welt einfror. (Das Ende des Krieges der Brüder sorgte dafür, dass die Welt einfror.)

Die Ereignisse, die zu wiederholter Zerstörung und Herausforderungen für Dominaria führten, begannen mit streitlustigen Egos und führten zum Konflikt mit riesigen Kriegsmaschinen. Diese gigantischen Waffen befinden sich auf Showcase-Mech-Standardländern: Mech-Standardländer mit großflächiger Illustration, die Standorte und die mechanischen Riesen in Szene setzen, die dort kämpften.

Wir zeigen später auch Standardländer ohne großflächige Illustration, doch diese Mech-Standardländer sind in Draft-, Set- und Sammler-Boostern zu finden.

Ohne die Brüder Urza und Mishra gäbe es keinen Krieg der Brüder. Das Set bietet mehrere Versionen der überlebensgroßen Legenden. Die beiden sind Helden ihrer eigenen Geschichten und Schurken für den jeweils anderen, und stehen sich in einem Konflikt gegenüber, der im Laufe der Geschichte von Legenden geprägt wurde. Und niemand ragt höher heraus als Urza. Wortwörtlich.

Verschmelzen kehrt zurück, um die Grandiosität einzufangen, die Urza als Planeswalker darstellt. (Um zu sehen, was mit seinem Bruder Mishra geschieht, schau dir am 4. Oktober auf twitch.tv/magic den Stream zum Start des 30. Jubiläums an.)

Genau wie beim aktuellen Set veröffentlichen wir ebenfalls Krieg der Brüder Commander-Decks. Diese zwei Decks wurden mit der Ästhetik einer Zeitreise zurück zu den Schlachten während des Krieges der beiden Brüder geschaffen. Sie werden nicht nur von neuen Versionen von Urza und Mishra angeführt (als traditionelle Foilkarten oder als Display-Kommandeurkarten als Etched-Foilkarten), sondern jede Magic-Karte in den Decks hat einen Retro-Kartenrand.

Regulär Display-Kommandeurkarte

Regulär Display-Kommandeurkarte

Ja, jede einzelne Karte. Neue Karten haben den Retro-Kartenrand. Neu aufgelegte Karten haben den Retro-Kartenrand (viele zum ersten Mal). Länder haben den Retro-Kartenrand. Alle – und hier sind nur ein paar davon.

Fans von Retro-Kartenrändern dürfen dieses Commander-Release auf keinen Fall verpassen.

Zudem erhalten diese Versionen von Urza und Mishra auch den typischen erweiterten Kartenrand (mit dem modernen Magic-Kartenrand) in den Krieg der Brüder Sammler-Boostern.

Promokarten

Durch den Kauf oder das Spielen in deinem Store kannst du Krieg der Brüder Promokarten erhalten.

Wenn du beispielsweise ab dem 11. November an einem Prerelease-Event teilnimmst, kannst du eine der folgenden Promokarten von einem teilnehmendem Wizards Play Network (WPN) Store als Teil des 30. Jubiläums von Magicerhalten:

Waldelfen Wurzelmauer

Glücksfall Loyale Gefolgsleute

Und falls du es noch nicht wusstest, bei Krieg der Brüder kannst du jetzt alle Produkte in beliebiger Anzahl während des Prerelease-Zeitfensters kaufen. Set-Booster? Kannst du haben. Sammler-Booster? Starte deine Sammlung frühzeitig. Draft-Booster, Bundles, Commander-Decks und Jumpstart-Booster? Ja, ja, ja und ja.

Wenn du ein Booster-Display mit Set-, Draft- oder Sammler-Boostern kaufst, kannst du die „Buy-a-Box“-Promokarte Mishras Schmelze erhalten, solange der Vorrat reicht.

Aber selbst, wenn du das verpasst, befindet sich Mishras Schmelze ebenfalls im Set, sowohl als normale Karte, als auch mit erweitertem Kartenrand.

Bundles enthalten ebenfalls Promokarten, inklusive einen der legendären Charaktere, die sich im Krieg der Brüder auf eine Seite stellten: Königin Kayla bin-Kroog.

Die Königin gibt es in Krieg der Brüder ebenfalls als normale Karte und mit erweitertem Kartenrand.

Zurück in die Vergangenheit

Letztlich wollen wir, da unsere Helden in die Vergangenheit zurückreisen, natürlich mit ihnen gehen. Deshalb haben wir eine Reihe von Retro-Artefakten aus der Geschichte von Magic erschaffen, bis zurück zu den Anfängen von Magic.

Artefaktklassiker mit Retro-Kartenrand haben ihr eigenes Set-Symbol und sind in Draft-, Set- und Sammler-Boostern zu finden.

Artefakte mit Retro-Kartenrand

Zudem haben wir der Zeit noch eine Wendung hinzugefügt: Wir haben ein zweites, besonderes Set mit Artefakten mit Retro-Kartenrand hinzugefügt, das einem Bauplan zum Nachbau ähnelt.

Diese sind ebenfalls üblicherweise in Draft-, Set- und Sammler-Boostern zu finden.

Üblicherweise?

Gute Frage, faules Schreibgerät. Zum ersten Mal wird es in Magic-Booster-Produkten Karten mit Seriennummern geben, die angeben, wie viele davon existieren und welche du hast. Beispielsweise drucken wir 500 Exemplare jedes Retro-Bauplans mit Seriennummer – die wir Foilkarten mit „Doppel-Regenbogen“ nennen – in Krieg der Brüder Sammler-Boostern. Jede Karte verfügt über eine Nummer von 1 bis 500 und ist nur in Sammler-Boostern erhältlich! (Bauplan-Versionen ohne Seriennummer sind ebenfalls verfügbar.) Es ist wahrlich eine aufregende Zeit für Sammler.

Wurmspiralmaschine | Illustration von: Raymond Swanland

Sämtliche Details – von epischen Kriegsmaschinen und den Schlachtfeldern, auf denen wir kämpfen werden, bis zu den knackigen Details zu allen unglaublichen Karten, die auf dich warten – werden bei der Enthüllung von Krieg der Brüder am 27. Oktober bekannt gegeben.

Und wenn du es nicht erwarten kannst: Wir haben noch eine weitere Enthüllung zu Krieg der Brüder dank unserer Freunde bei Hasbro Pulse Con 2022 bekannt zu geben. Bleib also dran, damit du diese Enthüllung nicht verpasst!