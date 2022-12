Dieser Superdrop kommt aus der fernen Zukunft, oder vielleicht der ebenso fernen Vergangenheit, um eine Warnung zu übermitteln! Er hat die Haftnotiz mit der Warnung irgendwo im Zeitwirbel verloren, also solltest du dir wohl keine Sorgen machen und dir stattdessen einfach die Drops anschauen.

Doch noch verläuft die Zeitachse (zumindest meistens) linear – also schau sie dir auf secretlair.wizards.com zwischen dem 24. August, 9 Uhr PT (17 Uhr MEZ), und dem 14. September, 9 Uhr PT (17 Uhr MEZ), an und bestelle sie vor, bevor sie wieder im Äther verschwinden!

KAMIGAWA INK

Kamigawa Ink ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Heartless Hidetsugu

1x Borderless Kami of the Crescent Moon

1x Borderless Michiko Konda, Truth Seeker

1x Borderless Reki, the History of Kamigawa

1x Borderless Toshiro Umezawa

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Kamigawa ist eine uralte Welt mit jahrhundertelanger Geschichte. Erlebe ihre fantastischen Geschichten durch die unvergleichliche Pinselkunst von JungShan! Traditionelle japanische Pinselkunst trifft auf klassische Magic-Story – die perfekte Methode, um deinem Deck oder deiner Sammlung mehr Klasse zu verleihen. Rekis Tinte ist nichts gegen dieses Pack!

TEFERI'S TIME TROUBLE

Teferi's Time Trouble ist in Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Retro Frame Dack Fayden

1x Retro Frame Karn, the Great Creator

1x Retro Frame Teferi, Time Raveler

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Teferi hier. Ich habe möglicherweise einen kleinen Fehler gemacht. Ganz ehrlich, das könnte jedem passieren. Kennst du das, wenn du eine neue Art von Zeitmagie ausprobierst und dabei aus Versehen eine instabile Zeitschleife erzeugst? Das kannst du sicher nachvollziehen. Jetzt stecke ich mit Dack und Karn in der Vergangenheit fest, und das mit Retro-Kartenrändern! Außerdem ist unser Regeltext …anders – als wäre er vor fast 30 Jahren geschrieben worden. Zumindest sind unsere Illustrationen von den klassischen Magic-Künstlern Adam Rex, Greg Staples und Mark Zug – etwas hat also funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir lange hier sein werden, also handle schnell, wenn du diesen Moment festhalten möchtest!

ARTIST SERIES: JOHANNES VOSS

Artist Series: Johannes Voss ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Sanctum Prelate

1x Carpet of Flowers

1x Sphere of Safety

1x Karmic Guide

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Die Sache bei Johannes Voss ist die: Er ist wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich talentiert. Und das gleich doppelt – diese Karten erzählen zusammen eine Geschichte, mit einem Gedicht, das er selbst geschrieben hat. Ganz ehrlich, es ist irgendwie irre, dass er so viel Talent nur für sich hat, aber wir lassen ihm das durchgehen, weil er so verdammt nett ist. Diese wunderschönen Karten sind Farbtupfer für jedes Deck und jede Sammlung. Tu es für Johannes, er würde dasselbe für dich tun!

ARTIST SERIES: THOMAS BAXA

Artist Series: Thomas Baxa ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1 Ob Nixilis Reignited

1 Sliver Hivelord

1 Sire of Insanity

1 Spellskite

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Irgendwie muss Thomas Baxa direkt in unser Unterbewusstsein gegriffen und diese fachmännisch ausgeführten Monster direkt aus unseren Albträumen gezogen haben. Stell dir vor, du hast einen super gruseligen Traum, und Baxa sitzt ganz entspannt da und macht sich Notizen. „Hey, lass dich von mir nicht stören, während ein außerirdischer Käfer dich abschlachtet. Ich werde es einfach später zeichnen!“ Wir wissen nicht, woher er diese Kraft hat, aber wir wissen, dass er sie benutzt hat, um einer der besten Künstler des Spiels zu werden. Füge diese wachen Schrecken noch heute deinem Deck oder deiner Sammlung hinzu!

MATH IS FOR BLOCKERS

Math Is for Blockers ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Brazen Borrower

1x Vindictive Lich

1x Meandering Towershell

1x Ohran Frostfang

1x Thragtusk

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Wir wissen, dass du jetzt wahrscheinlich eine Produktbeschreibung voller Mathe-Wortspiele erwartest, aber ganz ehrlich, die haben wir schon bei den Anekdotentexten für diese Karten aufgebraucht. Es sind einfach keine mehr übrig. Aber wen interessiert schon dieser Text – schau dir stattdessen die großartigen Illustrationen von Alexandre Chaudret an! Alexandre fängt mit einfachen geometrischen Formen an und zaubert daraus in jeder Bedeutung des Wortes fantastische Illustrationen von spektakulären Kreaturen. Bring mit diesen mathemagischen Karten dein Deck oder deine Sammlung in Form. Wenn du einen Blick auf Stärke und Widerstandskraft dieser Kreaturen wirfst, erkennst du vielleicht ein Muster, das sich ziemlich gut anhört…

THE WORLD'S NON-FOIL-EST BUNDLE

Inhalt:

1x Artist Series: Johannes Voss

1x Artist Series: Thomas Baxa

1x Kamigawa Ink

1x Math Is for Blockers

1x Teferi's Time Trouble

Preise:

119,99 $/139,99 €*/119,99 £*/988,00 CN¥

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Bei Secret Lair haben wir mehr als nur ein herausragendes Bundle, das alle fünf Non-Foil-Drops aus dem Out of Time Superdrop enthält. Wir sind auch der weltweit größte Verwahrer von Geheimnissen, wie ja unser Name schon sagt. Wir wissen alles Mögliche, zum Beispiel welches Deo oder welche Conditioner-Marke Bigfoot benutzt. Okay, also geht es bei den meisten unserer Geheimnisse um Bigfoot-Körperpflege, aber einige dieser Geheimnisse sind so quälend, dass sie dich vorzeitig ins Grab bringen. Möchtest du wissen, wie lange Bigfoot sich jeden Morgen die Zähne putzt? Bist du bereit, dich den Konsequenzen zu stellen? Die Antwort ist zwei Minuten, genau wie vom Hohen Rat der Zahnärzte empfohlen…DER NUR AUS BIGFOOTS BESTEHT. WENDUNG!

THE WORLD'S FOIL-EST BUNDLE

Inhalt:

1x Foil Artist Series: Johannes Voss

1x Foil Artist Series: Thomas Baxa

1x Foil Kamigawa Ink

1x Foil Math Is for Blockers

Preise:

129,99$/144,99€*/129,99£*/1008,00 CN¥

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Wie die bescheidene Elster ziehst du im Leben die glänzenden Dinge vor. Aber im Ernst, hast du schon mal eine bescheidene Elster gesehen? Die fliegen ständig durch die Gegend, klauen unser gutes Porzellan und schreien ihre schrecklichen Vogelgeräusche in den Himmel, als wären sie auf jedes Flugzeug böse. Und wir lassen sie einfach damit durchkommen, weil sie nicht schlau genug für eine Steuererklärung sind? Wir finden, genug ist genug. Es ist Zeit, dass sich etwas ändert. Wir benennen Elstern in Dreckskerl-Vögel um und beantworten derzeit dazu keine Fragen. Nimm stattdessen ein Exemplar von jedem Foil-Drop, den wir anbieten.

THE WORLD'S BUNDLIEST BUNDLE

Inhalt:

1x The World's Foil-est Bundle

1x The World's Non-Foil-est Bundle

Preise:

239,99$/269,99€*/239,99£*/1908,00 CN¥

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Wir alle kennen das klassische Gleichnis vom Bundler-Dilemma. Eine Frau geht durch den Wald, als sie versehentlich ihr Secret Lair Superdrop Bundle in einen nahe gelegenen See fallen lässt. Ein Geist taucht auf mit zwei Bundles, eins Foil und das andere Non-Foil. Der Geist fragt die Frau, welches Bundle sie fallen gelassen hat, und dann bekommt sie eine goldene Axt oder so? Es ist eigentlich schon eine Weile her, dass ich diese Geschichte gehört habe, aber die Sache ist die: Du musst dich, im Gegensatz zu der armen Frau, nicht entscheiden. Mit The World's Bundliest Bundle hast du beide Bundles zur Verfügung!

Die Zeit tickt, verrinnt oder dreht sich im Kreis – es ist etwas unklar hier in der Gegenwart. Eines aber ist umso klarer: Dieser Superdrop wird bald der Vergangenheit angehören. (Oder der Zukunft? Wir wissen immer noch nicht ganz, woher er überhaupt gekommen ist.)

Schaut also zwischen dem 24. August, 9 Uhr PT (18 Uhr MESZ), und dem 14. September, 9 Uhr PT (18 Uhr MESZ), auf secretlair.wizards.com vorbei, bevor sie wieder im Sand der Zeit versinken!