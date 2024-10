Hallo zusammen! Hier ist Gavin Verhey. Vor ein paar Wochen hat das Commander-Regelkomitee die Verantwortung für die Verwaltung des Commander-Formats an Wizards of the Coast übertragen. Mehr dazu und den Ereignissen, die dazu geführt haben, kannst du in unserem Artikel und dem darauffolgenden WeeklyMTG-Livestream erfahren.

Eine solche Situation hat es noch nie gegeben. Ich danke euch allen für eure Geduld, während wir die nächsten Schritte ausloten. Ich weiß, dass viele von euch begierig darauf warten, mehr zu erfahren, und heute teile ich euch mit, was gerade geschieht und was ihr in Zukunft erwarten könnt.

Als ich mit Commander angefangen habe, war ich sofort davon beeindruckt, wie Community-orientiert dieses Format ist. Es wird begeistert zu Hause oder bei Spielabenden im Freundeskreis gespielt. Es wurde von Mitgliedern der Community erschaffen. Daher ist es für mich absolut entscheidend, dass die Entscheidungen rund um Commander sich immer an der Community von Magic-Spielenden aus aller Welt orientieren.

Ich freue mich daher, das Commander-Formatgremium vorstellen zu können. Wir haben diesen Schritt bereits vor ein paar Wochen während des Streams angedeutet und haben in der Zwischenzeit hart daran gearbeitet, ihn zu verwirklichen.

Worum handelt es sich dabei, wie wird es funktionieren und wer sind die Mitglieder? Ich werde es euch verraten!

Die Bildung des Commander-Formatgremiums

Wie ich bereits erwähnt habe, ist es unerlässlich, dass die Community hierbei im Mittelpunkt steht. Daher wollten wir eine Gruppe aus der Community zusammenstellen, um Commander zu verwalten: das Commander-Formatgremium (auf Englisch: Commander Format Panel, CFP).

Es ist vom Pauper-Formatgremium inspiriert. Falls du noch nicht davon gehört hast: Das ist eine Gruppe, die Anfang 2022 angekündigt wurde. Wir sind verschiedene Personen aus aller Welt, die zusammenarbeiten, um den Zustand des Pauper-Formats im Auge zu behalten, Veränderungen anzuregen und Dinge wie Aktualisierungen der Liste ausgeschlossener Karten zu diskutieren. Ich finde, das funktioniert gut, und daher dient dieses Modell als Vorbild für unsere Commander-Community-Gruppe.

Neben vielen Gemeinsamkeiten gibt es dabei allerdings auch einige Unterschiede. Im Gegensatz zu Pauper gab es beispielsweise für Commander bereits mehrere Community-Gruppen, die das Format verwaltet haben: das Commander-Regelkomitee und die Commander-Beratungsgruppe (auf Englisch: Commander Advisory Group, CAG). Diese Gruppen haben hart daran gearbeitet, die Vision und die Seele von Commander zu erhalten. Es war mir wichtig, dass die beteiligten Personen die Gelegenheit bekommen, weiterzumachen, um gerade während dieser Übergangszeit für Kontinuität zu sorgen.

Daher haben wir als ersten Schritt zur Bildung dieser Gruppe allen eine Position angeboten, die Mitglieder des Commander-Regelkomitees und der CAG waren. Mir war es wichtig, diese Führungspersonen der Community als Erstes an Bord zu haben.

Neben diesen Gruppen wollten wir auch ein paar frische Augen mit dabei haben. Magic ist ein vielfältiges, globales Spiel, und Commander ist aus allerlei verschiedenen Gründen bei Spielenden besonders beliebt. Ich wollte daher Spielende aus anderen Orten auf der Welt einbinden, die gerne auf unterschiedlichen Ebenen Commander spielen. So können wir Rückmeldungen aus mehr Regionen und der gesamten Bandbreite des Commander-Spektrums sammeln, von Spielenden, die gerne besonders lockere Partien spielen, bis hin zu Fans von „cEDH“ (kompetitivem Commander).

Das ist eine große Gruppe. Im ersten Jahr wird das Commander-Formatgremium siebzehn Mitglieder haben! Ihr werdet sie alle gleich kennenlernen, aber ich möchte vorher kurz noch auf ein paar andere Dinge eingehen. Und zwar … was wird diese Gruppe tun?

Die Mission des Commander-Formatgremiums

Diese Gruppe wird mit unseren Design-Teams und anderen Teams bei Wizards zusammenarbeiten, um Rückmeldungen zur Commander-Erfahrung zu geben und diese mitzugestalten. Wir werden in einer Discord-Gruppe in ständigem Kontakt sein und Woche um Woche über das Format reden.

Dabei werde ich oft Themen einbringen, die wir gerade intern bei Wizards besprechen, und um Gedanken und Meinungen dazu bitten. Längerfristig gehe ich davon aus, dass diese Leute uns auch Trends, die sie beobachten, oder Bedenken aus der Community zutragen werden, damit wir sie als Gruppe besprechen können. Das Ganze soll also auf Gegenseitigkeit beruhen. Die Mitglieder bekommen Einblicke in unsere Arbeit sowie die Gelegenheit, Beiträge dazu zu leisten, und teilen uns mit, was wir ihrer Meinung nach genauer unter die Lupe nehmen sollten.

Eines möchte ich explizit und deutlich betonen: Commander ist ein fantastisches Format, das jahrelang unter Führung der Community gewachsen ist, und wir möchten diese Dynamik aufrechterhalten. Wizards hat kein Interesse daran, jede Menge Änderungen vorzunehmen, und ich gehe davon aus, dass das auch für das Commander-Formatgremium gelten wird.

Mir ist es ein zentrales Anliegen, dass jede große Commander-Ankündigung, die Wizards plant, zuerst von dieser Gruppe in Augenschein genommen wird. Das gilt übrigens auch für diesen Artikel – ihn durchzusehen, war die erste gemeinsame Tätigkeit des Gremiums! Uns ist an Feedback von Spielenden unserer Community gelegen, die eng mit dem Format vertraut sind, aus aller Welt stammen und ihre eigene einzigartige Perspektive mitbringen. Es soll dabei nicht darum gehen, ihnen alle Karten jedes Sets zur Durchsicht vorzulegen (wobei wir sie möglicherweise gelegentlich um Rückmeldungen zu einzelnen Karten oder Mechaniken bitten werden), sondern darum, alle möglichen Pläne oder Experimente zu besprechen, die das Format betreffen.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen (und habe das auch allen Mitgliedern des Gremiums verdeutlicht), dass ich nicht erwarte, dass sich bei jedem Thema alle einig sind. Siebzehn Commander-Spielende dazu zu bringen, sich auf irgendetwas zu einigen, ist ein bisschen viel verlangt, und diese Leute wurden zum Teil gerade deswegen ausgewählt, weil sie verschiedene Meinungen vertreten. Letztendlich treffen ich und andere Mitglieder des Design-Teams bei Wizards die endgültigen Entscheidungen, aber ich gehe davon aus, dass diese in den allermeisten Fällen mit der Mehrheitsmeinung im Gremium übereinstimmen.

Daher habe ich den Mitgliedern des Gremiums auch gesagt, dass es nicht nur in Ordnung ist, wenn sie ihre Meinung öffentlich äußern, sondern dass wir sie sogar dazu ermuntern. Sie haben ihre Rolle inne, weil sie Mitglieder der Community sind, und es ist wichtig, dass sie ehrlich sein können; sie sollten nicht das Gefühl haben, dass sie jede Entscheidung des Gremiums oder von Wizards of the Coast mittragen müssen. Ich möchte auf keinen Fall, dass sie unauthentisch handeln oder kommunizieren müssen. Es ist völlig in Ordnung, wenn sie öffentlich ihre eigene Meinung äußern. Es ist völlig in Ordnung, wenn sie lautstark uneinig sind. Es ist völlig in Ordnung, wenn sie lautstark und öffentlich unsere Entscheidungen kritisieren. Da Wizards die endgültigen Entscheidungen trifft, sollte etwaiger Unmut immer an uns bei Wizards gerichtet werden, nicht an die Mitglieder dieses Gremiums. Viele Mitglieder des Gremiums sind Content Creators, daher ist es uns und ihnen wichtig, dass sie die Freiheit haben, zu widersprechen und auf ihren eigenen Kanälen andere Meinungen zu vertreten.

Die Mitglieder des ersten Commander-Formatgremiums haben allesamt zugestimmt, diese Rolle ein Jahr lang auszufüllen. Commander verändert sich ständig, und es melden sich immer wieder tolle neue Stimmen aus der Community zu Wort; außerdem hat dieses erste Gremium zwar ein globales Profil, aber es gibt immer noch viele Orte, die ich gerne durch Mitglieder vertreten sehen würde. Daher werden jedes Jahr einige Leute das Gremium verlassen, einige neue Leute werden sich ihm anschließen, und andere werden bleiben. So kommt es jedes Jahr zu einer natürlichen Rotation, sodass wir eine Mischung aus Leuten haben, die eine konstante Vision des Formats vertreten, und neuen Stimmen, die die Community vertreten. Diese Rotation ist für Mitte Oktober bis Anfang November angesetzt.

Damit die Erwartungen realistisch bleiben: Bei der ersten Rotation wird die Anzahl der Mitglieder wahrscheinlich sinken. Siebzehn Leute, und dann noch ich, ist eine riesige Gruppe! Im ersten Jahr wird es jede Menge Aspekte geben, die wir gemeinsam erörtern müssen, daher freue ich mich über zusätzliche Perspektiven und Erfahrungen; und es ist wirklich wichtig, dass während dieses Übergangs Kontinuität und Vision gewahrt bleiben.

Angesichts des Umfangs der Arbeit am beliebtesten Format von Magic und der Diskussionen darum war es uns außerdem wichtig, dass die Mitglieder dies nicht ehrenamtlich tun müssen. Daher wird jedes Mitglied des Gremiums für die Arbeit bezahlt.

Was kommt als Nächstes für Commander?

Womit wird sich das Gremium nach seiner Gründung als Erstes befassen?

Vielleicht erinnerst du dich an das Gruppen-System, das wir bereits im ersten Artikel zu diesem Thema und im WeeklyMTG-Stream erwähnt haben. Wir hier bei Wizards haben viel daran getüftelt und uns dabei eure Rückmeldungen zu Herzen genommen – vielen Dank dafür! Wir haben etwas, das wir gerne ausprobieren würden.

Während ich zuerst gehofft hatte, dass ich es bei der MagicCon: Las Vegas dieses Wochenende einem Beta-Test unterziehen könnte, ist es mir doch wichtiger, das Gremium in solche Dinge einzubeziehen – und das meine ich wirklich ernst. Statt also auf Teufel komm raus bei der MagicCon einen Beta-Test durchzuführen, würde ich dem Gremium lieber Zeit geben, sich eingehend mit dem System zu befassen, Feedback zu geben und daran zu tüfteln. Dabei kann es zu geringfügigen Anpassungen kommen oder auch zu einer kompletten Überarbeitung, je nachdem, wie das Feedback aussieht. Wir werden euch mehr dazu verraten, wenn wir bereit sind, und haben immer noch vor, bei einem bevorstehenden Event einen Beta-Test durchzuführen. Aber wenn das System schließlich sein Debüt feiert, kannst du dich darauf verlassen, dass die klügsten Commander-Köpfe gemeinsam daran gearbeitet und darüber diskutiert haben.

Eine Sache möchte ich bezüglich der Gruppen jedoch schon einmal klarstellen: Sie sind völlig optional und sollen nur ein Hilfsmittel sein, um deine Partien einzuordnen, genau wie die Frage „Welches Powerlevel hat dein Deck?“, nur weniger schwammig. Es ist schön, das zu haben, aber ich gehe davon aus, dass sich Commander für die allermeisten Leute dadurch nicht verändern wird.

Nachdem wir uns auf unser Gruppen-System geeinigt und ein paar Tests durchgeführt haben, werden wir uns wahrscheinlich einer Bewertung der Liste ausgeschlossener Karten zuwenden. Als Orientierung: Ich würde nicht davon ausgehen, dass es vor Anfang nächsten Jahres zu Änderungen kommt, und wir werden im Voraus darauf hinweisen, wenn Änderungen bevorstehen. Nach wie vor gilt, dass du nicht davon ausgehen solltest, dass im Rahmen dieser Bewertung weitere Karten ausgeschlossen werden.

Ein zentraler Aspekt, der mir gegenüber in Gesprächen und Rückmeldungen immer wieder betont wurde, ist, dass Commander sich nur langsam verändert. Es ist kein Format, in dem viele Eingriffe oder ständige Neubewertungen willkommen sind, im Gegensatz zu kompetitiven Formaten. Obwohl es Dinge gibt, an denen wir im Rahmen dieses Übergangs und dieser Bewertung arbeiten möchten, werden wir uns daher die Zeit nehmen, dies ordentlich zu tun. Wir möchten nicht, dass sich Dinge ständig ändern. Stabilität ist ein Eckpfeiler dessen, was Commander so großartig macht. Heute soll der Schwerpunkt auf der Kommunikation liegen, damit du weißt, was als Nächstes geschehen wird.

Vorstellung des Gremiums

Also … wer sind die Mitglieder des Gremiums? Einige Gesichter werden dir bekannt vorkommen. Andere sind dir vielleicht völlig neu. Lernen wir die siebzehn Mitglieder kennen!

Attack on Cardboard – @AttackOnCards Attack on Cardboard kommt aus Victoria in Australien und ist der neueste in einer langen Linie von Judges, die an Commander beteiligt sind. Tatsächlich ist er nicht nur Judge, sondern auch äußerst bemüht darum, Leuten beim Lernen von Magic zu helfen und die Regeln über seinen Kanal, auf dem er Interaktionen und Regelauslegungen ausführlich erklärt, leichter zugänglich zu machen. Während er sich an vielen Formaten probiert, verbringt er den Großteil seiner Magic-Freizeit mit Commander – als ich ihn anrief, um ihm diese Position anzubieten, hat er sich bei mir beschwert, dass er eigentlich vorhatte, das ganze Wochenende Commander bei der PAX Australia zu spielen! Neben seinem Talent, Dinge verständlich zu erklären und sich um neue Spieler zu kümmern, hat er auch eine analytische Begabung, sodass ich mich schon darauf freue, wie er sich in Dinge wühlt, die wir uns für Commander genauer ansehen müssen.

Bandit – @BanditMTG1 Leute außerhalb von Europa kennen Bandit vielleicht nicht, aber in Frankreich ist er eine Berühmtheit: Er ist eine bedeutende Stimme der französischen Magic-Community mit Schwerpunkt auf Commander. Auf seinem YouTube-Kanal findest du alles von Diskussionen bis hin zu Commander-Partien. Ich hatte die Gelegenheit, ihn beim CommandFest Annecy persönlich kennenzulernen, und war in unserem Gespräch beeindruckt von der Tiefe seines Wissens über Commander und seiner Fähigkeit, über das Format zu reflektieren. Ich bin begeistert, dass er die französischsprachige Community vertritt.

Benjamin Wheeler – @BWheelerMTG Das kanadische Kraftpaket Ben Wheeler kennst du vielleicht von LoadingReadyRun, seinem Podcast mit Shivam Bhatt, Shivam and Wheeler Love Magic, oder aufgrund seiner tragenden Rolle in Formaten wie Canadian Highlander. Neben seinem trockenen Humor und seinem enzyklopädischen Wissen über obskure Magic-Karten bringt er ein großartiges Verständnis des Spiels sowie des Aufbauens von Formaten und Communitys mit – Fähigkeiten, die für das Team äußerst wertvoll sein werden.

Charlotte Sable – @Jaqalyte Charlotte wohnt in Finnland und kennt das Spiel dank ihrer langjährigen Tätigkeit als Magic-Judge in- und auswendig. Sie hat 1994 ihre erste Magic-Karte in den Händen gehalten und leistet bereits seit Langem einen bedeutenden Beitrag zur Magic-Judge-Community, zum Beispiel dadurch, dass sie eine bereits lange bestehende Tumblr-Seite verwaltet, auf der Leute Regelfragen stellen können! Sie hat ein hervorragendes Verständnis des Formats, da sie schon seit Ewigkeiten darin involviert ist und seine Entwicklung mitverfolgt hat, sowie ein Händchen für die Arbeit an Systemen. Sie wird jedes System zum Organisieren ausgeglichener Partien auf Herz und Nieren prüfen – und dafür bin ich dankbar.

DeQuan Watson – @Powrdragn Falls du denkst, ich hatte schon viele verschiedene Rollen in der Magic-Community inne, dann schau dir erst einmal DeQuan an. Er war schon an fast allem beteiligt, was Magic-Spielende so tun können: Er war Store-Inhaber, kompetitiver Spieler, Turnier-Organisator und hat früher sogar bei Wizards gearbeitet; außerdem streamt er, schreibt Artikel und spielt natürlich Commander und noch viel mehr. DeQuan bringt eine unschätzbar vielseitige Perspektive auf das Spiel mit, und all diese verschiedenen Einblicke werden für das Gremium von großem Wert sein. Er wohnt in den USA.

Deco – @Deco_PDC Bei der Auswahl neuer Mitglieder für das Gremium habe ich ausführliche Nachforschungen angestellt und mit vielen Spielenden geredet. Ich wollte durch die Neuzugänge von Anfang an sicherstellen, dass auch cEDH im Gremium eine Stimme hat. Als ich cEDH-Spielende fragte, wen sie dafür empfehlen würden, fiel immer wieder derselbe Name: Deco. Er stammt aus Brasilien und ist dort eine Stimme der Community; dank seiner früheren Mitgliedschaft im Kanal cEDH Brazil bringt er nicht nur eine hervorragende Perspektive auf cEDH, sondern auch auf Casual-Partien mit: Er hat sogar vor Kurzem einen Kanal namens Papo del Commander gestartet, der allen Themen rund um Commander gewidmet ist, von Casual bis kompetitiv. Die Tatsache, dass Deco an der Organisation von vielen großen Commander-Events beteiligt war, darunter ein Wohltätigkeits-Event für eine Budget-Variante mit über 200 Spielenden, zaubert mir immer ein Lächeln auf die Lippen. Ich freue mich immer, zu sehen, wenn Magic für einen guten Zweck gespielt wird!

Greg Sablan – @GregorySablan Greg stammt aus Guam, spielt Magic bereits seit der Vierten Edition und ist seit fast neunzehn Jahren Offizier der US Army; aktuell ist er in der Republik Korea stationiert. Vielleicht kennst du ihn als ThePaintersServant auf Twitch. Unter anderem hat er ein großes Talent dafür, Online-Communitys aufzubauen – was uns in dieser Gruppe sehr hilfreich sein wird. Er ist Mitgründer der Alliance of Military Magic Players (AMMP, zu Deutsch: Allianz der Magic-Spielenden im Militär). Eine Geschichte bringt mich immer zum Lächeln: Eines Abends war ich bei Sheldon Menery zu Besuch. Wir sprachen über die CAG und wie großartig es war, ihre Rückmeldungen zu erhalten. Wie aus dem Nichts sagte er: „Einer der klügsten Commander-Köpfe, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört hast, ist Greg Sablan.“ Ich freue mich darauf, dass dieser Kopf in dieser Gruppe mit dabei ist!

Ittetu – @Ittetu_ Zwar waren Formate wie Standard und Modern in Japan bislang am beliebtesten, aber Commander ist in letzter Zeit rasant gewachsen – und Ittetu ist einer von vielen, die von dieser Wachstumswelle erfasst wurden. Er ist ein Content Creator für Hareruya und hat keine Mühe gescheut, um ein Kompendium beliebter Commander-Karten sowie Videos zur Erklärung von Decks und Strategien zu erstellen. Er gehört zu den Hauptverantwortlichen für die Commander Summit Serie von Hareruya, eine riesige Commander-Zusammenkunft dort drüben. Auf seinen Artikel über das Organisieren ausgeglichener Commander-Partien, der so erfolgreich war, dass seine Vorschläge beim CommandFest in Japan angewendet wurden, ist er besonders stolz, und durch ihn bin ich überhaupt erst auf Ittetu aufmerksam geworden! Ich war sehr beeindruckt von der Ausführlichkeit seiner Ausführungen – und während er sich auf Commander spezialisiert hat, kennt er sich auch mit den anderen Formaten gut aus. Er hat ein großartiges Auge auf die Commander-Szene in Japan und somit auf etwas, über das wir auf jeden Fall Bescheid wissen möchten.

Josh Lee Kwai – @JoshLeeKwai Bei Josh Lee Kwai kann ich mich auf ein paar Dinge verlassen. Erstens natürlich, dass er immer versucht, aus seinen Zaubersprüchen so viel Kapital zu schlagen wie nur möglich. Aber auch, dass er ein unschlagbares Gespür für den Puls von Commander hat und dafür, was Spielende auf allen Ebenen gerade sagen. Durch seine Aktivitäten im Zusammenhang mit dem The Command Zone Podcast, Game Knights, der Teilnahme an Magic-Events und den sozialen Medien entgeht Josh nichts. Er hält mit seiner Meinung nie hinter dem Berg und liegt meist genau richtig, was die Reaktion der Leute auf eine Veränderung angeht. Sowie wir neue Programme und Anpassungen an Commander einführen, möchte ich seine Stimme auf jeden Fall an Bord haben, damit er uns sagen kann, wie sie ankommen werden. Er wohnt in den USA.

Kristen Gregory – @NarukamiKnight Kristen lebt im Vereinigten Königreich und hat eine Vorliebe für die Welt von Commander, darunter ihr Format „Bulk Commander“, das beim CommandFest im Vereinigten Königreich zum Einsatz kam, aber vor allem verbinde ich mit ihr (nun ja, neben ihrer Liebe zu den Boros) ihr Schreibtalent. Außerdem spielt sie gerne Limited, ist eine hervorragende Kommunikatorin und arbeitet nach zahlreichen Aufträgen als Magic-Schreiberin nun für Card Kingdom als Chefredakteurin. Sie liebt es, Systeme und Philosophien verständlich aufzuschlüsseln, und schon bevor ich sie wegen dieser Rolle ansprach, war sie dabei, ihre Gedanken zum Organisieren ausgeglichener Commander-Partien in Worte zu fassen! Ich bin mir sicher, dass eine große Hilfe sein wird, wenn wir in naher Zukunft tief in diese Systeme einsteigen.

Lua Stardust – @LuaStardust Wenn ich über das Wachstum von cEDH als Community und Format im Laufe des letzten Jahres nachdenke, muss ich immer wieder an Lua Stardust als treibende Kraft dahinter denken. Als Vorkämpferin des Formats aus den USA, die immer bestrebt ist, eine einladende Spielumgebung zu schaffen, hat Lua dank ihrer Teilnahme an Turnieren und ihrer Rolle als Mitverantwortliche für den Gameplay-Kanal ScryBabies wertvolle Einblicke in alle Aspekte von cEDH. Zwar hat Wizards weder Pläne noch die Intention, cEDH-Turniere zu veranstalten, aber zu wissen, was die Community gerne möchte und mit welchen Problemen sie zu kämpfen hat, ist wichtig, um zu verstehen, wie unsere Entscheidungen bei Wizards und als Formatgremium sich auf jenes Format auswirken werden.

Olivia Gobert-Hicks – @Goberthicks Kaum etwas auf der Welt scheint Olivia glücklicher zu machen, als ein Commander-Deck mit einem verrückten Thema zusammenzustellen und dann wild zu kichern, während sie ihre Zaubersprüche wirkt. (Schau ihr einfach nur einmal in ihrer YouTube-Serie Commander at Home beim Spielen zu!) Olivia vergisst nie den spaßigen und verspielten Aspekt von Commander, kann aber auch sofort umschalten und ein ernstes Gespräch über Zukunft und Bedürfnisse des Formats führen. Während ihrer Arbeit als Mitglied des Commander-Regelkomitees lieferte sie stets großartige, ehrliche Einblicke, und ich bin mir sicher, das wird sich auch im CFP nicht ändern. Sie lebt in den USA.

Rachel Weeks – @Wachelreeks Bei Rachel muss ich immer an den von ihr geprägten Begriff „Lasagne-Stufe“ denken, der ein verrücktes Deck beschreibt, das mit Spaß und einer Geschichte im Hinterkopf gebaut wurde, und wie sehr er die Seele von Commander widerspiegelt. Was dir dies jedoch nicht verrät, ist, wie knallhart sie als Deckbauerin und Spielerin sein kann, wenn sie die Lasagne-Stufe hinter sich lässt – was viele von euch sicher schon bei The Command Zone und Game Knights gesehen haben. Sie hat ein Talent dafür, die Rückmeldungen zu ihrer Serie in eine Sprache Magic-Deckbau und -Gameplay, die Spaß machen, zu übersetzen, und ich freue mich darauf, dass sie dieses Talent in die Arbeit des Gremiums einbringen wird. Sie lebt in den USA.

Rebell Lily – @Rebell_Lily Rebell ist eine echte Wanderin zwischen den Welten: Sei es Casual-Commander, cEDH oder kompetitive Magic-Turniere in Formaten wie Standard und Modern, sie ist in New York unterwegs und spielt all diese Formate, stets bestrebt, besser zu werden. Diese Einblicke in viele Formate und viele Spielniveaus schätze ich sehr, wenn es um die Spielmuster von Karten geht, und Rebell und ich hatten schon viele großartige Diskussionen darüber, was für ein Gameplay für Commander am besten ist, sowie über die Liste der ausgeschlossenen Karten – ich freue mich, dass sie diese Gedanken nun nicht mehr nur in unseren Gesprächen, sondern gegenüber dem ganzen Gremium Ausdruck einbringen kann.

Scott Larabee – @ScottLarabee Scott hat maßgeblichen Anteil daran, dass Commander in seiner heutigen Form existiert. Nicht nur war er einer der Ersten bei Wizards, die 2005 auf Commander aufmerksam wurden, als es nach getaner Arbeit von Judges gespielt wurde, sowie ein frühes Mitglied des Commander-Regelkomitees, er hat auch seine Eindrücke zu Wizards mitgebracht und letztendlich dazu beigetragen, dass die ersten vorgefertigten Decks entwickelt wurden. Seine Hauptaufgabe bei Wizards hier in Seattle ist zwar die Arbeit an unseren professionellen Events, aber er hat seine Finger auch als Magic-Designer im Spiel und war Mitglied mehrerer Design-Teams – ihm haben wir coole Karten wie Arixmethes, die schlummernde Insel, und Nelly Borca zu verdanken. Ich bin froh, dass er dem Gremium mit seiner tiefen Kenntnis des Formats, seinem Fachwissen und seinem unbeirrbaren Blick in die Zukunft zur Seite stehen wird.

Tim Willoughby – @timswheelbarrow Tim hat immer irgendein kreatives Deckbauprojekt am Laufen – ich erinnere mich gerne daran, wie ich kurz nach der Ankündigung von Straßen von Neu-Capenna in seiner Wohnung in London saß und zusah, wie er all die gewitzten Möglichkeiten herunterratterte, wie man mit Jinnie Fay als Commander unbegrenzt viele Spielsteine erzeugen kann. Er hat von Magic-Berichterstattung über die Leitung eines Magic-Stores bis hin zum kompetitiven Magic-Spielen alles schon gemacht – und jetzt liegt sein Schwerpunkt auf Commander. In meinen Gesprächen mit ihm habe ich festgestellt, dass eine seine Stärken darin besteht, größere, komplexe Aufgaben in kleinere Teile zu zerlegen, was für uns sehr hilfreich sein wird.

Toby Elliott – @TobyElliott Toby war lange Mitglied des ehemaligen Commander-Regelkomitees und hat dazu beigetragen, das Format zu dem zu machen, was es heute ist. Neben seinen vielen anderen Vorzügen ist er auch ein Meister der Präzision. Er hält die Magic-Turnierregeln auf dem neusten Stand – ein wirklich beeindruckendes Dokument! – und ist ein wahrlich legendärer Judge, der Head Judge von mehr Pro-Tour-Turnieren war als irgendjemand sonst in der Geschichte. Dieser Hintergrund wird im CFP besonders nützlich sein, da wir sowohl an der Kommunikation arbeiten werden als auch möglicherweise eines Tages an Regeländerungen; in diesem Fall wird Toby zweifelsohne großartige Vorschläge einbringen, wie wir diese angehen sollten, und sogar wissen, wie wir sie in die bestehenden Regeln eingliedern können. Er lebt in den USA.

Wir sind alle begeistert, dass wir gemeinsam zur Zukunft von Commander beitragen werden. Dies ist eine Gruppe unglaublich talentierter Leute – ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was wir alles zusammen erreichen werden.

— Gavin, im Namen des gesamten Commander-Formatgremiums und der Folgenden:

Attack on Cardboard

Bandit

Ben Wheeler

Charlotte Sable

DeQuan Watson

Deco

Greg Sablan

Ittetu

Josh Lee Kwai

Kristen Gregory

Lua Stardust

Olivia Gobert-Hicks

Rachel Weeks

Rebell Lily

Scott Larabee

Tim Willoughby

Toby Elliott