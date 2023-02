Wizards of the Coast

Der Herr der Ringe ist zu Magic: The Gathering gekommen, und es ist an der Zeit, die Lieblingshelden auf eine ganz neue Reise mitzunehmen, hin und zurück. Im kommenden Set Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™, hast du die Möglichkeit, dich den Gefährten anzuschließen und Abenteuer voller Tapferkeit, Mut und mit einem zweiten Frühstück zu erleben. Spiele deine Lieblingsmomente des dritten Zeitalters nach, oder stelle Mittelerde auf den Kopf und gib dich der Versuchung des Rings hin. Egal, was du tust: Mittelerde liegt in deinen Händen.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde ist in Modern legal und besteht aus Draft-, Set-, Sammler- und Jumpstart-Boostern, Commander-Decks, einem Einsteigerpaket, einem Bundle und Geschenk-Bundle, Scene-Boxen und Secret Lair Drops. Das Set hat zwei primäre Launch-Zeiträume (im Juni 2023 und ein Launch zu den Feiertagen im November 2023) und ist das erste vollständige Set-Release als Teil von Jenseits des Multiversums, das die kultige Welt von J.R.R. im Rahmen von Magic zum Leben erweckt. Wir können es kaum erwarten, Ihnen in den kommenden Wochen mehr darüber zu erzählen, aber lesen Sie weiter, um einige erste Details zu erfahren.

Das Release im Juni 2023 umfasst:

Einsteigerpaket

Mach dich bereit für deine erste Partie! Einsteigerpakete enthalten zwei thematische Decks aus Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde.

Jumpstart

Schnell, unterhaltsam und einfach mit fünf einzigartigen Themen aus Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde. Kombiniere einfach zwei Booster, mische sie, und schon kannst du loslegen!

Prerelease-Pack

Spiele mit dem neuen Set in deinem Store! Spaß für neue und erfahrene Spieler.

Draft-Booster-Display

Ein Hit für Limited. Drafte mit deinen Freunden und spiele direkt aus der Packung!

Set-Booster-Display

Reiße die Booster auf und begib dich auf dein eigenes Abenteuer.

Sammler-Booster-Display

Werde Teil der Gefährten! Sammler-Booster sind eine Abkürzung zu den coolsten Karten in einem Set, mit Boostern voller seltener Karten, glänzender Foilkarten, Karten mit besonderen alternativen Illustrationen und Karten mit alternativem Kartenrand.

Bundle

Schnapp dir das ultimative Fan-Kit und begib dich auf ein Abenteuer durch Mittelerde.

Geschenk-Bundle

Das perfekte Geschenk für Fans von Magic und Der Herr der Ringe!

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde kommt auch nach Magic: The Gathering Arena mit allen Karten, die auch in der Tabletop-Version enthalten sind. Das Set wird in Alchemy und Historic legal sein und den gleichen Support wie ein vollständiges Release erhalten, einschließlich Vorbestellungen, Meisterungspass und kosmetische Gegenstände.

Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mehr über die vier Commander-Decks, das Einsteigerpaket, die Secret Lair Drops, die Scene-Boxen und das Release zu den Feiertagen im November bekannt geben.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Set-Code: LTR

Website: Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

