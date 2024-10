Wizards of the Coast

Die letzte Woche war für Commander-Fans, Mitglieder des Commander-Regelkomitees und die Magic-Community als Ganzes turbulent. Spielende und Fans haben sich auf vielfältige Weise leidenschaftlich zu Wort gemeldet – leider waren viel zu viele dieser Wortmeldungen verletzend oder bösartig.

Im Folgenden und im Verlauf der nächsten Tage und Wochen werden wir uns umfassend zu Commander äußern, angefangen mit der dringlichsten Ankündigung: In der letzten Woche ist die Diskussion aus dem Ruder gelaufen, was in absolut inakzeptablen Drohungen gegenüber den Mitgliedern des Commander-Regelkomitees gipfelte, die ihre Sicherheit gefährdeten. So etwas können wir nicht tolerieren. Ganz gleich, wie deine Einstellung zu bestimmten Aspekten von Magic ist, es ist niemals angemessen, jemandem zu drohen. Wir alle bei Wizards of the Coast sind uns da einig – wir werden keinen Augenblick zögern, gegen Personen vorzugehen, die Mitglieder der Community oder unseres Personals Gewalt androhen.

Diese Woche hat auch klar gemacht, mit welch gewaltigen Aufgaben das Commander-Regelkomitee konfrontiert war. Das Commander-Regelkomitee besteht aus fünf talentierten, engagierten Personen, die allesamt einen anderen Beruf und ein eigenes Privatleben haben, die sie damit in Einklang bringen müssen, dass sie mit dem beliebtesten Format von Magic betraut sind. Dies führt zu einem gewaltigen Arbeitspensum, einem großen Zeitaufwand für reifliche Überlegungen und einer Präsenz im öffentlichen Leben.

Niemand hat es verdient, sich deswegen unsicher zu fühlen, dass sie sich für ihr Lieblingsspiel einsetzen. Bedauerlicherweise ist die Aufgabe, Commander zu verwalten, über den Umfang hinausgewachsen, den man fünf Leuten sicher zumuten kann.

Daher kündigen wir heute gemeinsam mit den Mitgliedern des bestehenden Regelkomitees an, dass das Regelkomitee die Verwaltung des Commander-Formats in die Hände des Teams für Spiel-Design von Wizards of the Coast gibt.

Commander war schon immer ein Community-orientiertes Format, und diese Änderung der Zuständigkeit wird nichts daran ändern.

Zwar ändert sich die Verantwortlichkeit für das Format, aber Mitglieder des Regelkomitees und andere Mitglieder der Community werden auch weiterhin an dem Format beteiligt sein, und die Vision als soziales Format wird bestehen bleiben. Wir haben bereits erste Gespräche darüber geführt, was wir gerne erreichen würden, und haben auch schon einige Ideen, die wir in den kommenden Monaten gemeinsam einführen werden.

Dieses Format zusammen mit der Community zu gestalten ist für uns alle von entscheidender Bedeutung. Wir haben einen neuen Discord-Kanal im offiziellen Magic-Discord-Server geöffnet (im Kanal #Commander_News) und werden auch in einem WeeklyMTG-Stream am 1. Oktober um 10:00 Uhr PT (19:00 Uhr MEZ) auf Twitch.tv/Magic über dieses Thema reden.

Was ist der nächste Schritt?

Zwar stecken diese Überlegungen noch in den Kinderschuhen, aber wir wollten bereits eine Sache teilen, an der wir zusammen mit dem Regelkomitee arbeiten: an einer objektiveren Bewertung des Powerlevels eines Decks sowie zusätzlichen Leitlinien und Formulierungen, an denen sich Spielende orientieren können, um Partien zu finden, die ihren Wünschen entsprechen.

Dies ist alles andere als endgültig, aber im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der Community bitten wir schon einmal um Feedback, Gedanken und deine Version dessen, wie ein solches System aussehen könnte. Verstehe es als eine Art offene Beta.

Das ist die Idee: Es gibt vier Powerlevel-Gruppen, und jedes Commander-Deck kann in eine dieser Gruppen eingeordnet werden, indem man die Karten und Kombinationen im Deck betrachtet und sie mit Listen abgleicht, für deren Erstellung wir die Hilfe der Community benötigen werden. Gruppe eins kannst du dir sich als das Niveau eines durchschnittlichen vorgefertigten Decks oder niedriger vorstellen, während sich in Gruppe vier Decks mit hohem Powerlevel finden. Für die niedrigeren Gruppen werden wir uns möglicherweise an Kartenklassen und einer Beschreibung der Funktionsweise des Decks orientieren, während die höheren Gruppen wahrscheinlich durch konkrete Kartenlisten definiert werden.

Gruppe eins könnte zum Beispiel Karten enthalten, die in jedem Deck gespielt werden können, ohne Probleme zu verursachen, wie Schwerter zu Pflugscharen, Grabes-Titan und Kultivieren, während Gruppe vier Karten wie Blutsaugender Lehrmeister, Armageddon und Finsterer Monolith enthalten würde, also Karten, die zu sehr zu immer gleichen, unfairen oder schnellen Partien führen, als dass ein durchschnittliches Deck damit zurechtkäme.

In diesem System würde dein Deck anhand seiner Karte oder Karten in der höchsten Gruppe eingestuft. So wäre klar definiert, welche Karten in welche Gruppe gehören und mit welchen Karten du in den Decks anderer Personen rechnen kannst. Falls zum Beispiel das Grab der Ahnen eine Karte der Gruppe vier wäre, würde dein Deck normalerweise als eine Vier eingestuft. Falls es jedoch in einem Deck mit Grab-Thema vorkommt, könnte man ein Gespräch führen wie „Mein Deck ist eine Vier mit dem Grab der Ahnen, aber eine Zwei ohne es. Ist das für alle in Ordnung?“

Wird dieses System perfekt ausbalancierte Partien garantieren? Nein, und vielleicht ist das an deinem Spieltisch auch in Ordnung, aber wenn das Gespräch darüber von einer gemeinsamen Basis ausgeht, ist das für den Tisch bereits ein Gewinn.

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen zu all dem und dazu, in welche Powerlevel-Gruppen ihr bestimmte Karten einordnen würdet.

Wir werden außerdem die aktuelle Liste ausgeschlossener Karten gemeinsam mit dem Commander-Regelkomitee und der Community noch einmal unter die Lupe nehmen. Wir werden im Rahmen dieser Überprüfung keine weiteren Karten ausschließen. Obwohl eine Diskussion über die Liste ausgeschlossener Karten das alles losgetreten hat, haben sofortige Änderungen an der Liste für uns keine Priorität.

Unsere unmittelbare Priorität sind Wohlergehen und Sicherheit des Regelkomitees. Was letzte Woche vorgefallen ist, ist ganz und gar inakzeptabel. Durch unsere Zusammenarbeit als Team können wir die Verantwortung für dieses Format und alles, was damit einhergeht, stemmen.

Bitte halte die Augen nach zukünftigen Ankündigungen offen. In der Zwischenzeit laden wir dich herzlich ein, unserem Discord-Server beizutreten und konstruktiv zur weiteren Diskussion beizutragen. Wir sehen uns dann auch beim WeeklyMTG-Stream am 1. Oktober um 10:00 Uhr PT (19:00 Uhr MEZ) auf Twitch.tv/Magic.