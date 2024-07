Wizards of the Coast

Spiele in Bloomburrow-Standard-Events mit und verdiene dir ein Mythic-Pack in MTG Arena

Ein überlebensgroßes Abenteuer hat begonnen: Die Bloomburrow-Spielsaison ist am 26. Juli mit dem Prerelease gestartet. Aber da hört der Spaß nicht auf — da bald eine weitere auf dem Spielbetrieb im Store basierende Magic: The Gathering Arena Promotion beginnt, werden Magic-Spielende noch mehr Gelegenheiten haben zu sehen, was es mit den ganzen Wuschelköpfen auf sich hat.

Spiele vom 2. bis 31. August in teilnehmenden WPN-Stores in bis zu vier Standard-Events, um in MTG Arena pro gespieltem Event eine Belohnung zu erhalten. Du musst in Regionen, in denen MTG Arena unterstützt wird, an jedem Event mit deinem Wizards Account teilnehmen, der mit deinem MTG Arena Account verknüpft ist.

Sobald du dich mit deinem Wizards Account bei einem berechtigten Event im Store angemeldet hast, kannst du dir je nach Anzahl der Events, an denen du teilnimmst, die folgenden Belohnungen verdienen:

Nach dem ersten Event: eine zufällige seltene Karte als Belohnung aus Standard

Nach dem zweiten Event: eine zufällige seltene Karte als Belohnung aus Standard

Nach dem dritten Event: einen Bloomburrow -Booster und den Kartenstil Ral, Knisternder Verstand

-Booster und den Kartenstil Ral, Knisternder Verstand Nach dem vierten Event: ein Bloomburrow-Mythic-Pack

Du erhältst deine Belohnungen in MTG Arena für jedes Event, in dem du spielst. Du musst dich mit deinem Wizards Account, der mit deinem MTG Arena Account verknüpft ist, für dein Event anmelden, damit du die Belohnungen erhalten kannst. Die Belohnungen werden ab dem 1. September 2024 per MTG Arena Post verschickt.

Dies ist eine großartige Möglichkeit, mehr Standard-Partien zu spielen und dabei digitale Belohnungen zu verdienen, sei es als Übung für Standard Showdown oder einfach nur, um neue Bloomburrow-Karten zu erkunden – zumal du für die Teilnahme in MTG Arena tolle Belohnungen erhältst.

Bist du bereit, zusammen mit deinen Planeswalkern in noch mehr Abenteuer zu hoppeln? Schaue in deinem Store vorbei und melde dich für kommende Events an, um dabei zu sein!