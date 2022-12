Vor einigen Monaten haben wir neue aufregende Partnerprojekte in unserem Universes Beyond Projekt vorgestellt und haben gleichzeitig unsere Firmenphilosophie neu überdacht und wie wir Universes Beyond Karten in der Zukunft einbinden werden. Wir werden bald eine aufregende Partnerschaft verkünden, doch bevor wir dies tun, haben wir einige Updates dazu, wie wir die mechanisch einzigartigen Universes Beyond Karten durch Secret Lair verfügbar machen werden.

Einzigartig und Sammelbar

Unser Ziel mit den neuen Universes Beyond Kartendesigns, die durch Secret Lair veröffentlicht werden, ist es interessante und sammelbare Ausdrücke deiner Lieblingscharaktere aus anderen Universen zu veröffentlichen. Das Ziel ist dabei nicht die mechanischen Ausdrücke und Spielfiguren vor Spielern zurückzuhalten, die diese nicht durch direct-to-consumer Channel kaufen.

Mit anderen Worten wollen wir euch die Option geben, die Spielelemente zu finden, die ihr verwenden möchtet.

Für Spieler, die an Magics Interpretation einiger ihrer Lieblingscharaktere oder Welten interessiert sind, bietet Secret Lair einzigartige Universes Beyond Sammelkarten, deren Artwork und Gestaltung eine Aufbereitung durchlaufen haben, die euch in eine Welt ziehen, die außerhalb des bekannten Magic Universums liegt.

Für Spieler, die kein Problem damit haben zu warten oder Karten und Charaktere bevorzugen, die in Magics Multiversum existieren, keine Sorge, wir haben auch an euch gedacht. Für das nächste Universes Beyond Secret Lair planen wir:

Versionen der mechanisch einzigartigen Secret Lair Universes Beyond Karten, die ins Magic Multiversum importiert worden sind, werden ungefähr 6 Monate (das genaue Datum kann variieren) nach ihrem Release in Secret Lair kreiert und gedruckt.

Die in-Magic Versionen werden auf der Liste aufgeführt und sind zu finden in Set Boostern, so lange wie Spieler daran interessiert sind, diese zu öffnen. Zu Beginn werden sie auf der Liste öfter als andere Karten auftauchen um das Finden ebendieser zu vereinfachen. In der Zukunft können diese Karten in zukünftigen Produkten neu aufgelegt werden – diese Flexibilität behalten wir uns vor.

Diese Karten sind equivalente Spielelemente – das heißt, dass sie nur bis zu 4 mal in einem Deck gespielt werden können, egal ob es die Magic Version oder die Universes Beyond Version ist.

Hinzu kommt, dass wir begonnen haben, den Zeitraum, in dem man Secret Lair erstehen kann, zu verlängern. Der kommende Universes Beyond Secret Lair (glaubt uns, die Wartezeit lohnt sich) wird nächsten Monat als Teil unseres Superdrops verfügbar sein. Gemeinsam mit der Expansion der Regionen in die das Produkt versendet werden kann, erwarten wir, dass die meisten Spieler, die diese Drops erstehen wollen, sie auch bekommen werden.

Wir planen all dies bereits für die Secret Lair Universes Beyond Partnerschaft, die wir demnächst ankündigen werden, umzusetzen. Wir planen allerdings nicht, dies für die The Walking Dead Karten rückwirkend geltend zu machen. Unser derzeitiges Konzept sieht vor, dass Universes Beyond durch Secret Lair verkauft wird und keine anderen Universes Beyond Releases werden hier miteingeschlossen sein. Wir werden der Community zuhören, unseren Ansatz stets neu evaluieren und unseren Prozess anpassen, wenn dies vonnöten ist.

Mit dem Blick nach vorne

Wir entwickeln unser Universes Beyond Sortiment stetig weiter, erwartet also mehr Updates, Veränderungen und Wachstum. Wir glauben, dass die Intersektion von beliebten Welten und Magics Spielsystem Sammlern und Spielern viel Spaß und Freude bringt und wir freuen uns darauf, euch mehr Wege zu eröffnen, euch an diesen Karten zu erfreuen, auf die Art und Weise wie ihr es möchtet. Bleibt also gespannt.