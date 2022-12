Wizards of the Coast

Schließe dich in unserem bisher gruseligsten Superdrop der Crew aus Stranger Things an! In dieser gespenstischen Ausgabe findest du Karten, die so IRRE, so KRASS sind, dass es geradezu gruselig ist. Pass also auf deinen Kopf auf, wenn du … unseren Unterschlupf betrittst … unseren Secret Lair. Also … falls du dich traust.

Na los, trau dich! Du weißt, du willst es! Genau wie vor der Szene, bei der du weißt, dass das Monster auftaucht, du aber einfach nicht wegsehen kannst, musst du diesen Release im Auge behalten. Gehe vom 18. Oktober 18:00 Uhr MESZ, bis zum 15. November 17:00 Uhr MEZ, auf secretlair.wizards.com, um vorzubestellen, bevor es sich fortschlängelt (oder dich auffrisst, während du ihm den Rücken zukehrst).

SECRET LAIR X STRANGER THINGS

Das Artwork für die Karte des Secret Lair x Stranger Things Will the Wise wurde seit der ursprünglich gezeigten Version aktualisiert. Die Karte, die in diesem Artikel zu sehen ist zeigt die Variante, die in dem Oktober Superdrop zur Vorbestellung verfügbar ist.

Secret Lair x Stranger Things ist in in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Chief Jim Hopper

1x Dustin, Gadget Genius

1x Eleven, the Mage

1x Lucas, the Sharpshooter

1x Max, the Daredevil

1x Mike, the Dungeon Master

1x Mind Flayer, the Shadow

1x Will the Wise

1x Clue Token

Preise:

Non-Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SGD 61,88

Foil: $49,99/€54,99*/£49,99*/CN¥398,00/SGD 77,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Die Rätsel von Hawkins und der anderen Seite sind bei Magic: The Gathering eingetroffen! Dieser Drop enthält acht brandneue Karten und einen einzigartigen Hinweis-Spielstein. Beschwöre einige deiner Lieblingscharaktere aus der Serie und setze ihre einzigartigen Talente in unvergesslichen Partien ein. Egal, ob du sie als Kommandeure oder Sammlerstücke betrachtest, dieser Drop ist perfekt für den größten Stranger Things und/oder Magic-Fan in deinem Leben – gerade, wenn du selber dieser Fan bist!

MIRRODINSANITY

Mirrodinsanity ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Ancient Den

1x Borderless Seat of the Synod

1x Borderless Vault of Whispers

1x Borderless Great Furnace

1x Borderless Tree of Tales

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SGD 45,88

Foil: 39,99$/44,99€*/39,99£*/CN¥318,00/SGD 61,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Wir also: „Hey DXTR, uns gefällt die Karte, die du für uns gemacht hast, sehr gut. Hast du Lust, einen Zyklus von Artefakt-Ländern zu entwerfen?“ DXTR meinte nur: „Klar.“ Wir hatten eigentlich ein paar supercoole, handgemalte, von Pixelart inspirierte Stücke erwartet, aber stattdessen gab er ALLES und lieferte diese FURIOSEN Stücke ab, die nur so strotzen vor Details und Hinweisen. Krark gehört dazu! UND sein Daumen! Es ist prallvoll mit Leben und jeder Fleck läuft geradezu über vor Stil! (Echte Karten laufen nicht über.)

MONSTER ANATOMY 101

Monster Anatomy 101 ist als Foil-Etched und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Fleet Swallower

1x Borderless Goblin Trashmaster

1x Borderless Ilharg, the Raze-Boar

1x Borderless Protean Hulk

1x Borderless Gishath, Sun's Avatar

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SGD 45,88

Foil-Etched: 39,99$/44,99€*/39,99£*/CN¥318,00/SGD 61,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Hast du dich jemals gefragt, wie einige der abartigsten Magic-Kreaturen von innen aussehen? Wir auch nicht, aber Timba Smits hat uns die Wahrheit gezeigt: Sie sehen eigentlich ziemlich süß aus! Betrachte diese Karten als Einführungslektion in das Innenleben einiger gefräßiger Biester. Die Alternative wäre, sich von einem riesigen Dino fressen zu lassen. Das birgt mehr logistische Fehler, als wir in einer einfachen Produktbeschreibung behandeln können. Egal, ob du diese Karten chirurgisch in dein Deck implantierst oder sie stolz vorzeigst, um Passanten zu informieren: Du kannst dich beruhigt zurücklehnen, denn du hast dein Wissen mit der Welt geteilt. Und das, mein Freund, ist wundervoll.

MONSTER MOVIE MARATHON

Monster Movie Marathon ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Hand-Drawn Beast Within

1x Hand-Drawn Blasphemous Act

1x Hand-Drawn Dismember

1x Hand-Drawn Grafdigger's Cage

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SGD 45,88

Foil: 39,99$/44,99€*/39,99£*/CN¥318,00/SGD 61,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Nur in diesem Superdrop haben wir ein gruseliges Vierfach-Feature von Martin Ansin, dem Meister des Makabren. BEOBACHTE voller Schrecken, wie sich in Beast Within ein Mensch in ein Monster verwandelt! KAUERE dich ängstlich hin angesichts des unaussprechlichen Horrors von Blasphemous Act! WEICHE entsetzt zurück angesichts des Wahnsinns des Doktors in Dismember! ENTFLIEHE dem Terror von Amonkhet in Grafdigger's Cage! Sichere dir schnell deine Tickets – wenn diese Shows nicht mehr im Kino laufen, hast du sie verpasst.

READ THE FINE PRINT

Read the Fine Print ist als Foil Etched, Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Demonlord Belzenlok

1x Griselbrand

1x Kothophed, Soul Hoarder

1x Liliana's Contract

1x Razaketh, the Foulblooded

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SGD 45,88

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SGD 61,88

Foil-Etched: 39,99$/44,99€*/39,99£*/CN¥318,00/SGD 61,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Genau wie wir alle immer die vollständigen Nutzungsbedingungen lesen, ist es wichtig, das Kleingedruckte in jedem Vertrag genau zu prüfen. Hätte Liliana das getan, hätte sie entdeckt, dass nach dem Tod ihrer vier Vertragspartner die Kontrolle über ihren Vertrag auf jemanden übertragen wird, der noch viel … Bolas-mäßiger ist. Um die gespenstische Zeit des Jahres und dieses coole Stück Magic-Geschichte zu feiern, haben wir den Künstler ZIUK gebeten, uns sein beachtliches Talent zur Verfügung zu stellen und Liliana und ihre Dämonen in ihrer vollen vergoldeten Pracht darzustellen. Ob du diese Karten spielen oder einfach nur für immer anstarren möchtest, sie können dir gehören – du musst nicht einmal mit Blut unterschreiben.

SHOWCASE: MIDNIGHT HUNT

Showcase: Midnight Hunt ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Showcase Moorland Haunt

1x Showcase Vault of the Archangel

1x Showcase Nephalia Drownyard

1x Showcase Desolate Lighthouse

1x Showcase Stensia Bloodhall

1x Showcase Grim Backwoods

1x Showcase Kessig Wolf Run

1x Showcase Slayer's Stronghold

1x Showcase Gavony Township

1x Showcase Alchemist's Refuge

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SGD 45,88

Foil: 39,99$/44,99€*/39,99£*/CN¥318,00/SGD 61,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Erlebe zehn klassische Innistrad-Länder in KNOCHENTROCKENEM SCHWARZWEIẞ! Zehn Künstler von Innistrad: Mitternachtsjagd lassen ihren Stil im unheimlichen Eternal Night Stil wieder aufleben. Alayna Danner, DZO, Nico Delort, Daria Khlebnikova, Rio Krisma, Dan Mumford, Kerby Rosanes, Jessica Seamans, Robbie Trevino und N.C. Winters erinnern dich daran, dass das Einzige, was du fürchten musst, die Angst selbst ist – und diese Länder!

THRILLING TALES OF THE UNDEAD

Thrilling Tales of the Undead ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Hand-Drawn Gravecrawler

1x Hand-Drawn Liliana, Death's Majesty

1x Hand-Drawn Rise of the Dark Realms

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SGD 45,88

Foil: 39,99$/44,99€*/39,99£*/CN¥318,00/SGD 61,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Willkommen zu den ersten Ausgaben von THRILLING TALES OF THE UNDEAD! In diesem von Groschenromanen inspirierten Set von Magic-Karten findest du ACTION, ABENTEUER, HORROR und VIELES MEHR! Fay Dalton hat diese gruseligen Cover sorgfältig gestaltet, die auf ihren hypothetischen, nicht existierenden Seiten jeweils eine neue Geschichte von tollkühnen Taten versprechen. Egal, ob du sie in dein Deck mischen oder in dein Regal stellen willst, diese Groschenroman-Cover versprechen eine spannende Geschichte!

NON-FOIL NIGHTMARE BUNDLE

Inhalt:

1x Mirrodinsanity

1x Monster Anatomy 101

1x Monster Movie Marathon

1x Read the Fine Print

1x Secret Lair x Stranger Things

1x Showcase: Midnight Hunt

1x Thrilling Tales of the Undead

Preise:

$189,99/€219,99*/£189,99*/CN¥1.518,00/SGD 292,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Du hast also Interesse an jedem Non-Foil-Drop? Dann könntest du Interesse an diesem NON-FOIL NIGHTMARE BUNDLE haben? Ein Mann verliert bei einem mysteriösen Unfall seine Hand. Um sich abzulenken, nimmt er an einem Friday Night Magic Event teil. Sein Kontrahent in der ersten Runde? SEINE EIGENE ABGETRENNTE HAND! Das war ein gutes Match, sie stehen heute noch in Verbindung. ENTSETZLICH!

FEROCIOUS FOIL BUNDLE

Inhalt:

1x Secret Lair x Stranger Things Foil Edition

1x Mirrodinsanity Foil Edition

1x Monster Anatomy 101 Foil Etched Edition

1x Monster Movie Marathon Foil Edition

1x Read the Fine Print Foil Edition

1x Read the Fine Print Foil Etched Edition

1x Showcase: Midnight Hunt Foil Edition

1x Thrilling Tales of the Undead Foil Edition

Preise:

$279,99/€309,99*/£279,99*/CN¥2.258,00/SGD 431,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Du hast eine Schwäche für ein bisschen Glanz im Leben, was? Vielleicht gehört Geiz zu deinen Lastern? Ein Bundle mit allen Foil-Drops, sowohl mit traditionellen als auch mit Etched-Foilkarten? Nun, wir haben eine gespenstische Geschichte von einem Mann, der auch Dinge mochte, die im Licht funkelten: Er starb! An Altersschwäche! Nach einem langen und erfüllten Leben! Na, gruselt es dich schon? Das sollte es auch.

BOO-TACULAR BUNDLE BUNDLE

Inhalt:

1x Secret Lair x Stranger Things

1x Secret Lair x Stranger Things Foil Edition

1x Mirrodinsanity

1x Mirrodinsanity Foil Edition

1x Monster Anatomy 101

1x Monster Anatomy 101 Foil Etched Edition

1x Monster Movie Marathon

1x Monster Movie Marathon Foil Edition

1x Read the Fine Print

1x Read the Fine Print Foil Edition

1x Read the Fine Print Foil Etched Edition

1x Showcase: Midnight Hunt

1x Showcase: Midnight Hunt Foil Edition

1x Thrilling Tales of the Undead

1x Thrilling Tales of the Undead Foil Edition

Preise:

$449,99/€499,99*/£449,99*/CN¥3.618,00/SGD 693,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Unser erstes Grusel-Bundle ist für Leute, die Bundles lieben … UND ZWAR BIS ZUM BITTEREN ENDE! Dieses Bundle enthält jeden einzelnen Drop – in Foil und Non-Foil. Weißt du, wer Bundles noch liebt? Sieh dich vor … die Antwort könnte dich erschüttern … bis ins Mark. Es ist die verfluchte Mumie – in Binden eingewickelt und umgeben von Angsthasen! Was? Zu unheimlich? Du hast nach deiner eigenen Mami gerufen? (Mummy (Mumie) und Mami sind Homophone, wenn du sie mit einer EXTREM GRUSELIGEN STIMME liest).

Das Seltsame ist nicht so beängstigend, sobald es vertraut ist – wenn du jedoch Angst hast, diese Drops zu verpassen, verlierst du besser keine Zeit. Begib dich vom 18. Oktober, 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ), bis zum 15. November, 9:00 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ), zu secretlair.wizards.com, bevor diese Nervenkitzel und Schrecken für immer verschwinden!