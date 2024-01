Wizards of the Coast

Was ändert sich an der Liste für Mord in Karlov Manor?

Lass die Jagd in Mord in Karlov Manor beginnen, das in MTG Arena am 6. Februar und in Stores weltweit am 9. Februar erscheint. Die Liste wurde mit frischen neu aufgelegten Karten aktualisiert, die zum Release passen, es gibt neue Special Guests, und zum ersten Mal wird es die Liste auch in MTG Arena geben – mit ein paar Anpassungen.

Die Liste ist eine Auswahl an Karten aus der Geschichte von Magic, die in Play-Boostern sowohl beim Tabletop als auch in MTG Arena zu finden sind. Eine Karte von der Liste ersetzt in etwa 12,5 % der Fälle eine häufige Karte. Unter den Karten der Liste sind alle Seltenheiten von häufig bis sagenhaft selten vertreten, und es gibt sie auf Englisch, außer in japanischen Play-Boostern, in denen sie übersetzt sind.

Karten von der Liste und Special Guests (mehr dazu unten) sind außerdem bei Tabletop- und MTG Arena Limited-Events spielbar und bringen so spannende Abwechslung in diese Formate.

In Tabletop-Play-Boostern erkennst du die Karten von der Liste am Planeswalker-Symbol in der unteren linken Ecke.

Die Liste in MTG Arena

Die Liste ist eine weitere großartige Gelegenheit, ältere Magic-Karten fürs digitale Spielen verfügbar zu machen. Karten von der Liste erscheinen in MTG Arena Play-Boostern, die mit dem Erscheinen von Mord in Karlov Manor ihr Debüt feiern. Wir ersetzen dabei drei Karten aus der Tabletop-Version der Liste – Unheilvolles Können , Reiter der Dornen und Todeswolke –, um stattdessen drei Karten neu in MTG Arena einzuführen:

Sturm der Möglichkeiten Evolutionssprung Schmuggler-Kopter

Special Guests

Special Guests Karten sind beliebte neu aufgelegte Versionen mächtiger Magic-Karten, die statt einer Karte von der Liste erscheinen können. Es gibt in Mord in Karlov Manor zehn Special Guests Karten als Nicht-Foilkarten ohne Rand, (Special Guests-Karten gibt es in Sammler-Boostern auch als traditionelle Foilkarten.) Die Special Guests werden auch in MTG Arena verfügbar sein!

Hinweis: Aufgrund eines Druckproblems kommen die übersetzten Versionen der Special Guests Karten nicht in französischen, deutschen, italienischen, spanischen und portugiesischen Play-Boostern vor; stattdessen enthalten die Play-Booster dieser Sprachen englische Versionen der Special Guests. Alle Details dazu findest du in der Ankündigung.

Gespenstisches Gefängnis Herstellung Sachkunde

Tragischer Ausrutscher Ausschlachten Wagnis

Donnernde Hufschläge Unermüdliche Spurensucherin

Im See ertrinken Feld der Toten

Das Vorkommen auf der Liste ändert die Format-Legalität einer Karte nicht; Karten auf der Liste sind nur in den Formaten spielbar, in denen sie bereits legal sind. Wie bereits gesagt sind Karten von der Liste und Special Guests in Limited-Formaten legal.

Karten auf der Liste

Unten findest du alle Karten, die diese Version der Liste ausmachen, darunter die drei Karten, die in MTG Arena ersetzt wurden.

(Hinweis: Kartenbilder entsprechen nicht unbedingt der Version auf der Liste. Das Set-Kürzel in der rechten Spalte zeigt an, welche Version in der Liste zu finden ist.)

Die Liste für Mord in Karlov Manor Kartenname Set Unheilvolles Können (MTG Arena: Schmuggler- Kopter) STX (MTG Arena: KLD) Bischof der Blutbesudelten XLN Schuldgefühle DKA Reiter der Dornen (MTG Arena: Evolutionssprung) M20 (MTG Arena: ORI) Larvenkammer des Kombinats MH2 Anheimfallen /// Vergessenheit HOU Todeswolke (MTG Arena: Sturm der Möglichkeiten) DST (MTG Arena: DGM) Dämmerhülle, Haus der Schatten RAV Verpflichteter Wurm ARB Geisterviertel DIS Bis auf die Knochen abnagen ISD Goblin-Kriegshäuptling DAR Eindeutiger Beweis MH2 Oberste Alarmstufe RNA Ixidor, Realitätsgestalter ONS Jace, Beherrscher der Mysterien WAR Krosanischer Keiler ONS Wiedergeburt in Kuldotha SOM Letzte Ruhestätte VOW Reliktenwächter-Leonide MBS Magmamaul UMA Massenhysterie MRD Einzelgängerischer Thopterist DDU Mentor der Sanften 2X2 Metallweber-Rätselknoten KLD Mühlstein M14 Nebelschleier-Ebene UMA Geschmolzene Psyche SOM Monolog-Steuer STX Mysterienschlüssel CLB Nyx-Weberin JOU Verwester Krieger APC Quintorius der Feldhistoriker STX Waldläufer-Hauptmann von Eos MH1 Glasscherbe SOI Zauberschlinge DIS Hauptmann von Stromkirch DKA Syr Konrad der Grimmige ELD Tückisches Gelände C16 Weltenwirbelwurm RTR

