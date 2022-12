Es ist unser zweites Secretversary! Jeder Superdrop ist im Grunde eine Party – und du bist immer eingeladen. Wir haben dieses Jahr eine Reihe von Partygeschenken im Angebot, schau sie dir an!

Schließe dich der Party zwischen dem 29. November (ab 9:00 Uhr PT/18:00 Uhr MEZ) und dem 23. Dezember (bis 9:00 Uhr PT/18:00 Uhr MEZ) auf secretlair.wizards.com an und bestelle deine Drops, bevor die Musik aufhört, die Sonne aufgeht und deine Eltern aus dem Urlaub zurückkommen!

SECRET LAIR X ARCANE

Die Kartenillustrationen für Duress, Seize the Day as "Round Two" und Krosan Grip as "Denting Blows" werden am 28. November enthüllt!

Secret Lair X Arcane ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Path to Exile

1x Rhystic Study as "Unstable Harmonics"

1x Duress

1x Seize the Day as "Round Two"

1x Krosan Grip as "Denting Blows"

1x Counterflux

1x Thran Dynamo as "The Hexcore"

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SG$43,88

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SG$58,88

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Secret Lair freut sich, eine zweiteilige Zusammenarbeit mit Arcane ankündigen zu können, der neuen Fernsehserie, die auf League of Legends basiert.

Dieser erste Drop bringt Szenen aus der Fernsehserie direkt auf berühmte Magic-Karten. Er enthält klassische Zaubersprüche wie Rhystic Study und Path to Exile, die mit bei Fans beliebten Charakteren wie Vi, Jinx und Jayce (nein, nicht der) neu gestaltet wurden. Diese Karten sind ein Muss für jeden Fan von League of Legends oder Magic in deinem Leben. Hol sie dir, solange du kannst!

SECRET LAIR X ARCANE: LANDS

Secret Lair X Arcane: Lands ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Plains

1x Island

1x Swamp

1x Mountain

1x Forest

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SG$43,88

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SG$58,88

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Secret Lair freut sich, eine zweiteilige Zusammenarbeit mit Arcane ankündigen zu können, der neuen Fernsehserie, die auf League of Legends basiert.

Dieser zweite Drop enthält je ein Standardland, das einen berühmten Ort aus Piltover und Zaun darstellt. Die Karten zeigen wunderschöne Szenen direkt aus der Serie, und jeder League-Schauplatz bringt etwas Besonderes in dein Deck oder deine Sammlung. Sichere dir ein Exemplar für dich selbst oder einen Fan von League of Legends oder Magic in deinem Leben – solange du noch kannst!

WELCOME TO CASTLE DRACULA

Welcome to Castle Dracula ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Exquisite Blood as "Hunger of the Ancient One"

1x Night's Whisper as "Nightfeeder's Visitation"

1x Phyrexian Tower as "Dracula's Tomb"

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SG$43,88

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SG$58,88

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für eine (1) thematische Kartenhülle zu Welcome to Castle Dracula (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden kann).

**Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

[ANMERKUNG DES AUTORS: Es hat sich herausgestellt, dass das Schreiben in einem Dracula-Akzent die Lesbarkeit des Textes erschwert. Wenn du also das Folgende liest, tu bitte so, als ob alle Ws Vs wären und so weiter. Beißenden Dank.]

Ah ah ah! Willkommen in meinem Schloss, Reisender. Fühle dich bitte wie zu Hause, ja? Wir wollten uns gerade zum Essen setzen – bitte geselle dich zu uns. Es gibt warmen Walnuss-Zander und einen Salat mit Wasabi, Wassermelone und Brunnenkresse. Einfach fantastisch! Wir sind so froh, dass wir dich haben … ich meine, dass du da bist. Zum Abendessen. Aber vielleicht möchtest du zuerst ein paar Kunstwerke bewundern? Ich habe kürzlich einige wunderbare Porträts von den Künstlern Tomas Duchek, Nicholas Gregory und Nils Hamm anfertigen lassen, die definitiv keine Vampire sind. Ich habe sie im Internet bestellt, und das kannst du jetzt auch!

THE DRACULA LANDS

The Dracula Lands ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Full-Art Plains

1x Full-Art Island

1x Full-Art Swamp

1x Full-Art Mountain

1x Full-Art Forest

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SG$43,88

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SG$58,88

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Erweitere dein Deck oder deine Sammlung mit diesem unglaublichen Set von Dracula-Standardländern. Jede Karte zeigt gespenstisch schöne Illustrationen von Jonas De Ro, Donato Giancola, Yeong-Hao Han, Andreas Rocha und Grzegorz Rutkowski – jede mit ihrer eigenen Sicht auf den berüchtigtsten Vampir der Welt.

FBLTHP: COMPLETELY, UTTERLY, TOTALLY LOST

Fblthp: Completely, Utterly, Totally Lost ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Path to Exile

1x Borderless Well of Lost Dreams

1x Borderless Frantic Search

1x Borderless Intruder Alarm

1x Borderless Shelldock Isle

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SG$43,88

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SG$58,88

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Hast du unseren Jungen gesehen? Er ist etwa zwei Fuß groß (vielleicht auch drei, je nach Darstellung des Künstlers), hat ein großes, wässriges Auge und hört auf einen Namen, der sich anhört, als hätte jemand in eine Himbeere geblasen? Wir hassen den Gedanken, dass er allein durch die Straßen von Ravnica irrt. Kannst du bitte einen Blick darauf werfen? Wir glauben, dass er sich irgendwo in diesem Secret Lair Drop versteckt ...

Ja, das ist richtig. Es handelt sich um ein Panorama aus fünf Karten ohne Rand von Marija Tiurina, das voller versteckter Hinweise auf Magic und Ravnica ist. Bitte, kannst du Fblzzp auf jeder Karte finden?

CROCODILE JACKSON'S MONSTROUS MENAGERIE

Crocodile Jackson's Monstrous Menagerie ist als Nicht-Foil und als Etched-Foilkarten erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Ravenous Chupacabra

1x Borderless Managorger Hydra

1x Borderless Pathbreaker Ibex

1x Borderless Temur Sabertooth

1x Borderless Winding Constrictor

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SG$43,88

Etched-Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SG$58,88

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Kommt, kommt alle zu der erstaunlichsten Show diesseits von Muraganda. Der legendäre Cowboy Crocodile Jackson hat alle möglichen verrückten und wilden Tiere illustriert, die ihr euch hier anschauen könnt. Wundervoll! Dieses goldenen Grinsen des Ravenous Chupacabra! Zum Mitfühlen! Die sanfte Umarmung der Winding Constrictor! Lauft! Lauft so schnell wie möglich vor dem rasenden Pathbreaker Ibex davon! Holt euch diese Tiere und noch vieles mehr für eure eigene Menagerie, indem ihr diesen Drop noch heute abholt!

FAR OUT, MAN

Far Out, Man ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Aether Gust

1x Borderless Counterspell

1x Borderless Fabricate

1x Borderless Fact or Fiction

1x Borderless Mystical Tutor

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SG$43,88

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SG$58,88

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für drei (3) thematische Kartenhüllen zu Far Out, Man (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden können).

**Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Habt ihr euch jemals eure Zaubersprüche angeschaut? Wir meinen damit, sie sich so richtig angeschaut. Schaut euch diese blauen Schönheiten von Mateus Manhanini einmal ganz genau an. Es gibt so viel zu entdecken! Diese Karten sind das perfekte Herzstück einer jeden Sammlung und eine atemberaubende Ergänzung für jedes Deck. Eure Gegner werden so verzaubert sein, dass sie euch vielleicht sogar verzeihen, wenn ihr ihre Zaubersprüche neutralisiert.

PIXELSNOWLANDS.JPG

PixelSnowLands.jpg ist als Foil, Nicht-Foil und Etched-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Snow-Covered Plains

1x Snow-Covered Island

1x Snow-Covered Swamp

1x Snow-Covered Mountain

1x Snow-Covered Forest

Preise:

Non-Foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238,00/SG$43,88

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SG$58,88

Etched-Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318,00/SG$58,88

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Wir schenken einigen unserer Secret Lair Testbögen ein zweites Leben, indem wir daraus die Plattformen herstellen, die du in deinen PixelSnowLands.jpg Packungen findest! Eine begrenzte Anzahl dieser Bögen wird erstellt, um Farben und Bildqualität zu kalibrieren, und wir probieren dies als Möglichkeit aus, unseren Industrieabfall zu reduzieren, indem wir diese Testbögen als Secret Lair Verpackungskomponenten wiederverwenden.

Es schneit! Es schneit, meine Herrschaften! Liebt ihr es nicht auch, einfach nach draußen zu gehen und die erste Schneeflocke auf eure Zunge fallen zu lassen – WARUM IST DIESER SCHNEE NUR SO SPITZ? ER BESTEHT AUS PIXELN! ER IST SO SCHARFKANTIG! WIR BEDAUERN ALLES!

Bei näherer Betrachtung glauben wir, dass es am besten ist, diese schöne Pixel-Schneelandschaft der Künstlerin Jubilee aus sicherer Entfernung zu bewundern – z. B. auf einer Magic-Karte. Dies sind einige der coolsten verschneiten Standardländer, die wir je gedruckt haben, und sie sind genau das, wonach man sucht, um ein Deck oder eine Sammlung aufzuwerten. Lasst einfach die Schneebälle weg. Vertraut uns.

HEADS I WIN, TAILS YOU LOSE

Umdrehen

Umdrehen

Umdrehen

Umdrehen Umdrehen

Inhalt:

1x Foil reversible borderless Zndrsplt, Eye of Wisdom

1x Foil reversible borderless Okaun, Eye of Chaos

1x Foil reversible borderless Propaganda

1x Foil reversible borderless Stitch in Time

1x Foil reversible borderless Krark's Thumb

45x Additional foil reprints (View the full decklist)

50x Non-Foil reprints

1x Super-special coin

2x Display Commanders

10x Double-faced tokens

1x Deckbox

1x Life wheel

1x Strategy insert

1x Reference card

Preise:

$99,99/€115,99*/£99,99*/CN¥788,00/SG$145,88

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für zwei (2) thematische Kartenhüllen zu Heads I Win, Tails You Lose (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden können).

**Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

WAS ZUM TEUFEL IST HIER LOS?

Wir sind total begeistert, euch das allererste Secret Lair Commander-Deck vorstellen zu können. Ihr habt richtig gehört, für eine begrenzte Zeit könnt ihr euch ein einzigartiges Deck mit 100 Karten sichern, das mit tonnenweise Foilkarten, 10 tollen neuen Illustrationen (auf fünf Karten verteilt, wir erklären es euch) und einem Haufen anderer Extras wie einer einzigartigen Münze für Münzwürfe und einem Lebenspunkterad kommt

UMKEHRBARE KARTEN? WAS IN ALLER WELT IST DAS?

Umkehrbare Karten sind eine coole neue Magic-Technologie, die wir hier gerne vorstellen. Es ist ein relativ einfaches Konzept, aber es führt zu einigen fantastisch aussehenden Karten. Es handelt sich um doppelseitige Karten, die jedoch auf beiden Seiten die gleiche Funktion haben. Jedoch hat jede Seite ihre eigene Illustration. Man kann die Seite wechseln, die man beim Wirken zeigen will, oder einfach bei seiner Lieblingsseite bleiben. Man kann sogar eine Münze werfen, um zu wählen! Das ist nur eine weitere Möglichkeit, sich beim Spielen auszudrücken.

SAUBER! WAS MACHT DAS DECK?

Dieses Deck stammt aus dem geheimen Tresor von Gavin Verhey, und es macht einfach Spaß, damit zu spielen. Hier ein paar Worte von ihm selbst:

„Ich liebe Zndrsplt und Okaun, seit ich sie in Battlebond geschaffen habe – und dieses Commander-Deck aus meiner persönlichen Sammlung stellt sie in den Mittelpunkt! Es sieht so liebenswert und unschuldig aus … und wenn du dann anfängst, Gegner tödlich anzugreifen, ist es zu spät, um deine Schreckensherrschaft der Münzwürfe zu beenden.“

„Du solltest die ersten Runden damit verbringen, deine Mana Rocks und deine Ausrüstung aufzubauen und ein paar dumme Münzwurfkarten zu spielen. Dann fängst du an, deine Kommandeure einzusetzen! Normalerweise würde ich vorschlagen, mit Zndrsplt anzufangen, damit du beginnen kannst, Münzen zu werfen und Karten zu ziehen. Deine Gegner werden das so süß finden und lachen. ‚Sieh dir das lustige Münzwurf-Deck an! Haha.‘“

„Und dann weißt du, dass du sie hast. Setze Okaun ein – so erledigt dieses Deck normalerweise deine Gegner. Wenn du ein paar Ausrüstungen hast, rüste ihn damit aus! Man muss nur drei Münzwürfe gewinnen, um mithilfe von Okaun Kommandeur-Schaden zufügen zu können – mit der richtigen Ausrüstung vielleicht sogar weniger. Ich habe schon einmal mit einem einzigen Okaun für über 10.000 Schaden angegriffen! Sie werden versuchen, ihn zu entfernen, aber dafür sind deine Gegenzauber ja da. Wenn dir Kreaturen im Weg stehen, kannst du dich mit Karten, die Unblockbarkeit gewähren, an ihnen vorbeischleichen. Oder wenn du wirklich willst, dass alle am Tisch ausflippen, benutze Chandras Entflammen, damit dein Okaun mit Stärke 10.000 (oder so ähnlich) den ganzen Tisch auf einmal aufräumt!“

„Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, wie sich das Deck spielt, kannst du mich auf Twitter @gavinverhey erreichen. Viel Spaß!“

NON-FOIL BUNDLE SECOND SECRETVERSARY BUNDLE

Inhalt:

1x Secret Lair x Arcane

1x Secret Lair x Arcane: Lands

1x Welcome to Castle Dracula

1x The Dracula Lands

1x Fblthp: Completely, Utterly, Totally Lost

1x Crocodile Jackson's Monstrous Menagerie

1x Far Out, Man

1x PixelSnowLands.jpg

Preise:

$199,99/€234,99*/£199,99*/CN¥1.588,00/SG$291,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für eine (1) thematische Kartenhülle zu Welcome to Castle Dracula

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für drei (3) thematische Kartenhüllen zu Far Out, Man

(Die Kartenhüllen können möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden.)

**Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Genieße alle Annehmlichkeiten der Non-Foilkarten in einem einzigen Paket verpackt. Es ist ein bisschen so, als wenn du auf eine Party gehst und nicht sicher bist, wer dort sein wird – du kennst den Gastgeber durch einen Freund eines Freundes und ihr habt euch super verstanden, aber du bist dir nicht sicher, welche seiner Freunde auch deine Freunde sind, und was ist, wenn seine Freunde Spinner sind, die auf Dinge wie Lavarodeln und Wettbewerbe im Maisschälen stehen – es sich dann aber herausstellt, dass seine Freunde auch alles Leute sind, mit denen du gut zurechtkommst bzw. es wirklich coole Leute sind, die auf tolle Dinge wie normales Rodeln und normales Maiswettessen stehen. Das wäre doch wirklich toll, oder nicht?

FOIL SECOND SECRETVERSARY BUNDLE

Inhalt:

1x Secret Lair x Arcane Foil Edition

1x Secret Lair x Arcane: Lands Foil Edition

1x Welcome to Castle Dracula Foil Edition

1x The Dracula Lands Foil Edition

1x Fblthp: Completely, Utterly, Totally Lost Foil Edition

1x Crocodile Jackson's Monstrous Menagerie Foil Etched Edition

1x Far Out, Man Foil Edition

1x PixelSnowLands.jpg Foil Edition

1x PixelSnowLands.jpg Foil Etched Edition

Preise:

$299,99/€334,99*/£299,99*/CN¥2.388,00/SG$436,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für eine (1) thematische Kartenhülle zu Welcome to Castle Dracula

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für drei (3) thematische Kartenhüllen zu Far Out, Man

(Die Kartenhüllen können möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden.)

**Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Feiere mit einem großen Bundle fantastischer Foils. Dieses Bundle enthält jeden einzelnen Drop, der in Foil erhältlich ist (mit traditionellen Foilkarten oder Etched-Foilkarten, wo dies zutrifft). Es ist ein bisschen so, als wenn du auf eine Party gehst und weißt, dass es Snacks geben wird, und du ein paar Kleinigkeiten erwartest. Du weißt schon, etwas Käse und Cracker, Chips, vielleicht eine Schale mit Mandeln, wenn der Gastgeber sich nobel fühlt. Aber in diesem Fall werden die Kleinigkeiten zu einer Art Hardcore-Catering mit kleinen Crostini-Sandwiches mit Kapern darauf und Mini-Tacos mit Jackfrucht oder so. Damit wollen wir sagen, es ist großartig.

THE BUNDLE BUNDLE

Inhalt:

1x Foil Second Secretversary Bundle

1x Non-Foil Second Secretversary Bundle

Preise:

$479,99/€544,99*/£479,99*/CN¥3.688,00/SG$698,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Für den Secret Lair Fanatiker, der alles haben möchte. Dieses Bundle enthält jeden einzelnen Drop – in Foil und Nicht-Foil. Das ist im Grunde so, als würde man die Party mit siebzehn Geschenktüten verlassen.

Bitte beachte, dass dieses Bundle NICHT das Commander-Deck Heads I Win, Tails You Lose enthält. Falls du ein Bundle suchst, das es enthält, dann schau dir The Bundled Bundle Bundle weiter unten an!

THE BUNDLED BUNDLE BUNDLE

Inhalt:

1x Foil Second Secretversary Bundle

1x Non-Foil Second Secretversary Bundle

1x Heads I Win, Tails You Lose Commander Deck

Preise:

$549,99/€599,99*/£549,99*/CN¥4.288,00/SG$800,88

*inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Für den Secret Lair Fanatiker, der alles haben möchte und außerdem noch ein wenig mehr. Dieses Bundle enthält jeden einzelnen Drop – in Foil und Non-Foil und AUCH ein Exemplar des Commander-Decks Heads I Win, Tails You Lose! Das ist in etwa so, als würde man die Party mit siebzehn Geschenktüten UND einer riesigen Torte verlassen, die mindestens eine Stunde lang nicht angeschnitten werden konnte.

Hier im Secret Lair gibt’s zum zweiten Secretversary viel im Angebot, aber wir glauben an dich. Also hol sie dir zwischen dem 29. November (ab 9:00 Uhr PT/18:00 Uhr MEZ) und dem 23. Dezember (bis 9:00 Uhr PT/18:00 Uhr MEZ) auf secretlair.wizards.com, bevor die Polente den Laden dichtmacht und diese Party nur noch eine verschwommene Erinnerung ist!