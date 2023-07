Wizards of the Coast

Die Gefährten gesellen sich diesen Sommer auf ganz besondere Weise zur Zusammenkunft und du wurdest eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Das Magic Celebration Event wird in teilnehmenden WPN und WPN Premium Stores weltweit vom 7.–9. Juli stattfinden.

Beim Magic Celebration Event kannst du (und alle Freunde und Familienmitglieder, die du mitbringst) in ein unglaubliches Erlebnis eintauchen, indem du zwei Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ Jumpstart-Booster öffnest und drei ungezwungene Runden in deinem Store spielst.

Für diejenigen, die eigene Gefährten mitbringen: Du und deine Freunde erhaltet die Promokarte fürs Mitbringen eines Freundes – Gedankengefäß. Aber das ist noch nicht alles: Ihr solltet euch unbedingt mit eurem Wizards Account über die Magic: The Gathering Companion App registrieren, um weitere wertvolle Belohnungen zu erhalten.

Was für wertvolle Belohnungen? Gut, dass du fragst! An den teilnehmenden WPN-Standorten erhalten die ersten 30 Spieler eines von drei verschiedenen Würfelsets mit drei gleichfarbigen Würfeln, die sicher in einem weinroten Beutel mit einem goldenen Planeswalker-Symbol verpackt sind.

Würfel zum Sammeln Würfel-Set zum Sammeln & Beutel

Jede der drei verfügbaren Farben passt nahezu zu den verschiedenen Spindown-Würfeln, die in anderen geschlossenen Produkten zu finden sind: in einigen Prerelease-Packs, im Bundle und in der Bundle: Geschenk-Edition, insbesondere. Wenn du deinen Lieblingsstore besuchst, möchtest du vielleicht deine Würfelsammlung um ein Set (oder alle drei) erweitern.

Und wenn du in einer Region wohnst, in der Magic: The Gathering Arena Codes gültig sind, schicken wir dir etwas ganz Besonderes in deinen Posteingang: ein vorkonstruiertes Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Themendeck. Verwende unbedingt denselben Wizards Account, der mit deinem MTG Arena Account verbunden ist, und prüfe ab dem 25. Juli deinen Posteingang.

Indem du an der Magic Celebration in einem WPN Premium-Standort in deiner Nähe teilnimmst, kannst du ein Erinnerungsfoto machen, das in einen Fotorahmen gelegt und zu einem verwendbaren 1/1 Mensch-Spielstein wird. Nun kannst du dich dem Kampf um Mittelerde anschließen!

Die teilnehmenden WPN Premium-Stores haben außerdem genügend Würfel-Sets, um die ersten 90 Spieler beim Magic Celebration Event zu unterstützen, also verpasse nicht die Gelegenheit, dich anzumelden.

Bist du bereit für die Gefährten in der Zusammenkunft? Melde dich bei deinem Store an und mach dich bereit für die größte Party seit Bilbos einundelfzigstem Geburtstag!