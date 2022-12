Welcome to the Card Image Gallery for Planechase (2012 Edition). This is a constantly updated archive of every preview card for Planechase (2012 Edition), so check back often for updates!

Chaotischer Äther



Weltenverbindungstunnel



Morphende Strömung



Gemeinsame Erleuchtung



Weltweites Desaster



Realitätsformung



Zusammenwachsen des Raumes



Zeitverzerrung



Akoum



Aretopolis



Astrale Arena



Bluthügel-Bastion



Rand von Malacol



Schmelzofenschicht



Gaven



Elendraschlucht



Das große Beinhaus



Hain der Traumschoten



Polyederfelder von Agadeem



Jund



Kessig



Kharasha-Hügelland



Distrikt der Schlote



Hort des grauen Abgotts



Keralienberg



Nefalen



Elesh Norns Reich



Die Katakomben von Onakke



Orochi-Kolonie



Orzhova



Prahv



Quecksilbersee



Die Selesnija-Dachgärten



Stenzen



Takenuma



Das Krallentor



Weg der Magierringe



Der Truga-Dschungel



Windrätsel-Paläste



Das Westwind-Labyrinth





Gepanzerter Greif



Auraschöpfer



Auraumwobener Magier



Käfig aus Händen



Himmlisches Urwesen



Schattenhafte Raubkatze



Gespenstisches Gefängnis



Schattenhafte Hyäne



Kor-Geistertänzerin



Schattenhaftes Mammut



Siegel des leeren Throns



Geistermantel



Drei Träume





Weissagungseule



Abbrechen



Konzentrieren



Gomazoa-Wachposten



Higure, der laue Wind



Illusorischer Engel



Nebelklingen-Shinobi



Ninja der späten Stunden



Wandernder Sceada



Ursprüngliches Plasma



Sakashimas Lehrling



Darüber hinaus sehen



Versunkene Hoffnung



Kenner der geheimen Pfade



Frostmauer



Wasserwirbelkrieger





Meucheln



Kadaverbold



Dunkle Brut



Tintenauge, Diener der Oni



Lilianas Specter



Shinobi der Okiba-Bande



Schädelschnapper



Kehlenschlitzer



Gequälte Seele





Lichtbogen-Spur



Anführer der Käferreiter



Erratische Explosion



Feuriges Ende



Feuriger Fall



Flugstunde



Ausbruch der Teufelsbraten



Zischender Leguan



Zeichen der Meuterei



Massenmeuterei



Schlammknopf-Fackelläufer



Beutegreiferdrache



Duell der Rivalen



Viashino der Dornenbande



Ältester der Donnerbande



Anschwellender Kriegssturm





Aura-Knurrer



Zone des Erwachens



Die innere Bestie



Schattenhafter Keiler



Brombeerstrauchelementar



Gescheckter Frischling



Vertierer-Exarch



Kultivieren



Wünschelruten-Schamane



Traumschotendruide



Gefräßiger Schleim



Knotenholz



Mitotischer Schleim



Mykoloth



Nest-Eindringling



Advokat des Annullierens



Ondu-Riese



Überrennen



Halbschatten-Spinne



Drang der Raubtiere



Stiller Verfall



Grüner Zorn



Silhana-Simskletterin



Schattenhafte Ophis



Zuzzelzungen-Thallid



Viridischer Gesandter



Blütenmauer





Unheilskauz



Pechhaltiger Strahl



Blutzopf-Elf



Realität leugnen



Dimir-Infiltrator



Drachenhortspinne



Spross des Hollerwalds



Rätsel-Sphinx



Verpflichteter Wurm



Ätheriumhorn-Hexer



Feuer von Yavimaya



Fusionselementar



Vasall der Elendraschlucht



Höllendrachen-Küken



Schattenhaftes Indrik



Tintentiefenhexer



Kathari-Überrest



Krond der Lichtumhüllte



Letztes Gefecht



Mahlstrom-Wanderer



Noggele-Einsacker



Pollenbenetzte Flügel



Fragmentlose Agentin



Oni der lautlosen Klinge



Thromok der Unersättliche



Vela die Nachtumhüllte



Armillarsphäre



Maske der Fernsicht



Schinderhülle



Gesplitteter Kraftstein



Todesstoß-Nadel



Sai des Shinobis



Thran-Golem



Mantel aus Flüsterseide



Dimir-Aquädukt



Exotischer Obstgarten



Graupelz-Refugium



Gruulgrund



Jwar-Insel-Refugium



Kazandu-Refugium



Khalni-Garten



Krosas Waldrand



Turm am Riss



Selesnija-Heiligtum



Schimmernde Grotte



Skarrg, die Gruben des Zorns



Verseuchtes Eiland



Immerändernde Weite



Vitu-Ghazi, der Stadtbaum



Munterer Bach



Ebene



Ebene



Ebene



Ebene



Ebene



Insel



Insel



Insel



Insel



Insel



Sumpf



Sumpf



Sumpf



Sumpf



Sumpf



Gebirge



Gebirge



Gebirge



Gebirge



Wald



Wald



Wald



Wald



Wald



Wald



