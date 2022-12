Wizards of the Coast

WEISS

Bejubelte Wettstreiterin

Alles, was glänzt

Archon der Absolution

Ardenthal-Paladin

Ardenthal-Taktikerin

Ertauschte Kuh

Geliebte Prinzessin

Bezaubernder Prinz

Kreis der Loyalität

Ohrenbetäubende Stille

Wegweisende Fee

Flatterfuchs

Stärkender Proviant

Riesentöter

Gläserner Sarg

Glücklich bis ans Ende

Harmonischer Archon

Bringerin des Schweigens

Ritter der Festung

Linden, standhafte Königin

Einsames Einhorn

Mysteriöser Pfadleuchter

Flankenangriff

Geschätzter Greif

Für die Krone

Reichsmantel-Riese

Rechtschaffenheit

Schäfer der Herde

Glänzende Rüstung

Silberflammen-Ritual

Silberflammen-Junker

Syr Alin Löwenpranke

Gefangen im Turm

Kuss der wahren Liebe

Erhabene Ritterin

Würdige Ritterin

Jugendlicher Ritter

BLAU

Erweckende Fee

Dreister Langfinger

Magischer Schlaf

Überwacher der Korridore

Wie heißt das Zauberwort

Emry, Wächterin des Sees

Feen der Wünsche

Feen-Vandale

Foliant der Begehrlichkeiten

Froschifizieren

Gadwick der Alte

Hypnotisierende Sylphide

In die Geschichte eintauchen

Der Zauberspiegel

Mantel der Gezeiten

Meervolk-Geheimniswahrerin

Mitternachtsuhr

Spiegel-Manufakt

Nebelfurt-Schildkröte

Nächtliche Plünderer

Mystischer Disput

Optionen

Überforderter Zauberlehrling

Eiskönigin

Zusammen durchbrennen

Weiser der Wasserfälle

So winzig

Stahlblick-Greif

Von Feen gestohlen

Syr Elenora die Scharfsichtige

Zauberbuch-Plünderin

In Kürbis verwandeln

Unerklärliche Vision

Vantress-Gargoyle

Vantress-Paladin

Sehnsüchtiges Meervolk

Wünschelbrunnen

SCHWARZ

Ayara, Herrscherin von Locthwain

Backe, backe Kuchen

Grabhügelhexen

Schöhheit auf dem Schlachtfeld

Schwarzlanzen-Vorbild

Sumpfkremsch

Vertraute des Kessels

Kessel der Ewigkeit

Geschenk des Kessels

Klackerbrückentroll

Epischer Untergang

Augensammler

Feierliches Begräbnis

Unheilvolle Frucht

Ewige Jugend

Faulschlamm-Ritter

Bratspieß des Riesen

Dornenpeitsche

Locthwain-Paladin

Vergessene Legion

Heimtückischer Adliger

Gedankenraub

Mörderische Reiterin

Eidgebundener Ritter

Mitternachtsorden

Flötender Rattenfänger

Rankel, Meister der Streiche

Schnitter der Nacht

Seelenraub

Rache der Raben

Vernarrter Schwertmeister

Kreischen des Specters

Syr Konrad der Grimmige

Verführerische Hexe

Böse Stiefmutter

Wunschkrallen-Talisman

Rache der Hexe

ROT

Hereinplatzen

Blutschleier-Vielfraß

Puste dein Haus weg

Knochenmalmer-Riese

Schwefelbomben-Tribock

Feuerhof-Lehrmeister

Raub des Erstgeborenen

Gläserner Schuh

Funkenspalter

Funkenhort-Paladin

Funkenhort-Schildbrecher

Wut der Wildnis

Inbrünstiger Champion

Feuer der Innovation

Flugstunde

Eisenfels-Großtat

Eisenfels-Pyromagierin

Tjostieren

Verrückter Rattennarr

Händler des Tals

Fahrender Oger

Besitzergreifender Drache

Tobende Blutkappe

Blutkappen-Keilerei

Blutkappen-Plünderer

Rimmstein-Ritter

Bestehler der Reichen

Brennendes Drachenfeuer

Sengendes Sperrfeuer

Sieben Zwerge

Schädelrammer-Oger

Tötendes Feuer

Zerteilender Hieb

Syr Carah die Tapfere

Verlockung der Möglichkeiten

Torbran, Than von Bluthall

Wieselreiter-Blutkappe

GRÜN

Bohnenranken-Riese

Neugierige Kinder

Wirt von Wallstädt

Schmausender Trollkönig

Fasanenjagd

Erbitterter Hexenjäger

Flachsblonder Eindringling

Garenbruck-Plattner

Garenbruck-Paladin

Garenbruck-Junker

Riesen-Gelegenheit

Goldene Gans

Der Große Steinkreis

Unstillbarer Appetit

Hüter der Fabeln

Kenriths Verwandlung

Verliebtes Biest

Maralaub-Reiterin

Eichenheim-Widersacher

Einstig und zukünftig

Es war einmal

Niederringen

Das Questentier

Rückkehr des Wildsprechers

Rückkehr zur Natur

Rosendorn-Tempeldienerin

Rosendorn-Hellebarde

Sporenbedeckte Spinne

Syr Faren, Hammer des Steinkreises

Groß wie eine Bohnenranke

Spur aus Brotkrumen

Tuinwald-Baumhirte

Böser Wolf

Wildgeborener Bewahrer

Wildholz-Fährtensucher

Wolfsbeute

Yorvo, Fürst von Garenbruck

MEHRFARBIG

Tanz im Herrenhaus

Vorhergesagte Verdammnis

Im See ertrinken

Flucht in die Wildnis

Feenheim-Älteste

Garruk, verfluchter Jäger

Grumgully der Großzügige

Ungewöhnliche Allianz

Inspirierender Veteran

Lochmere-Seeschlange

Maralaub-Fee

Oko, Dieb der Kronen

Vergnügung der Geächteten

Die Kinder des Königs

Gerissene Jägerin

Glitzerjägerin

Stahlklauen-Lanze

Sturmfaust-Kreuzritterin

Walzross

Wintermoor-Kommandant

Eule des Arkanisten

Gieriges Verlangen

Todloser Ritter

Elite-Kopfgeldjäger

Feuergeborener Ritter

Seedrache

Eichenheim-Waldläuferin

Palisadenbrecher

Entschlossene Reiterin

Donnernder Schnapper

ARTEFAKT

Mechanischer Diener

Krachende Zugbrücke

Verzauberte Kutsche

Lebkuchen-Rohling

Goldenes Ei

Steinkreis-Schreiter

Wappenbanner

Wissbegierige Holzpuppe

Turnierattrappe

Locthwain-Gargoyle

Vierblättriges Kleeblatt

Prophet der Bergspitze

Vagabundierende Burg

Siedender Kessel

Trottende Rüstung

Wegweiser-Scheuche

Besen des Hexenmeisters

Magisches Fernrohr

Spinnrad

Steinerne Schlange

Waffenständer

Hexenofen

LAND

Schloss Ardenthal

Schloss Funkenhort

Schloss Garenbruck

Schloss Locthwain

Schloss Vantress

Zwergenmine

Sagenumwobener Durchgang

Lebkuchenhaus

Idyllisches Gehöft

Mystisches Heiligtum

Turniergelände

Hexenhaus

Ebene

Ebene

Ebene

Ebene

Insel

Insel

Insel

Insel

Sumpf

Sumpf

Sumpf

Sumpf

Gebirge

Gebirge

Gebirge

Gebirge

Wald

Wald

Wald

Wald

PLANESWALKER DECK

Rowan, kühne Funkenmagierin

Greif der Garnison

Rowans Schwertmaid

Rowans Getreue

Windgepeitschte Felswand

Oko der Trickser

Okos Komplizen

Dornburg-Hutzel

Okos Gastfreundschaft

Dornwaldfälle

BRAWL

Mace of the Valiant

Silverwing Squadron

Faerie Formation

Shimmer Dragon

Workshop Elders

Chittering Witch

Taste of Death

Embereth Skyblazer

Steelbane Hydra

Thorn Mammoth

Alela, Artful Provocateur

Banish into Fable

Chulane, Teller of Tales

Gluttonous Troll

Knights' Charge

Korvold, Fae-Cursed King

Syr Gwyn, Hero of Ashvale

Arcane Signet

Tome of Legends

Command Tower

