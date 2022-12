Während der Vorschau auf Commander Legends stellen wir jeden Tag eine Karte vor und veröffentlichen eine kurze Geschichte zu ihr. Am 30. Oktober und am 6. November dann fassen wir all diese Geschichten aus allen Kanälen zu jedem der vorgestellten Charaktere noch einmal zusammen, damit ihr jede der Legenden im Set besser kennenlernen könnt, und das ganz bequem an nur einem Ort. Na ja, an zweien, aber es ist ja klar, was gemeint ist.

Archelos, Mystiker der Lagune

Archelos, der Schamane des Schildkrötenvolkes, lebt schon seit sehr langer Zeit. So lange tatsächlich, dass er schon vor Jahrhunderten vergessen hat, wie alt er ist. Er verbringt einen Großteil seiner Zeit damit, in seinem Panzer zu meditieren, seine beachtliche Magie über die Marsch, die er sein Zuhause nennt, zu verbreiten und allen und jeden Aspekt der Natur zu verstehen und nachzuempfinden.

Seine magische Macht ist derart gewaltig, dass man sich unwillkürlich seinem gemächlichem Tempo anpasst. Man stellt eine einfache Ja-Nein-Frage und stellt hinterher fest, dass unbemerkt eine ganze Stunde vergangen ist – und man noch immer keine Antwort erhalten hat. Nur ein einziges Wesen, ein lästiges Kaninchen, war je in der Lage, seiner Magie zu widerstehen. Zwar reizen die Unterbrechungen des Kaninchens Archelos, doch er weiß, dass er bereits uralt war, als es geboren wurde, und er weiß, dass er noch älter sein wird, wenn es wieder in die Erde zurückkehrt.