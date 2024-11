Magic: The Gathering Grundstein ist das Magic-Set schlechthin, mit Karten aus dem gesamten Multiversum in einem spannenden Release. Mit Karten, die in Standard bis mindestens 2029 legal sein werden, ist dieses Set perfekt für den Einstieg in das erste Sammelkartenspiel der Welt.

Es wäre kein Magic-Set, wenn es nicht auch ein paar coole neue Spielsteinkarten geben würde. Diese Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration sind eine tolle Möglichkeit, den Überblick im Spiel zu behalten. Sie sind zwar nicht notwendig für dein Spielerlebnis, aber sie sind ein zusätzliches Werkzeug im Werkzeuggürtel eines Magic-Spielenden.

In Magic: The Gathering Grundstein gibt es 23 Spielsteine und 2 Embleme (erzeugt von Kaito, geschickter Eindringling, und Vivien Reid) in Play-Boostern und Sammler-Boostern. Die Einsteigersammlung enthält 8 zusätzliche Spielsteinkarten, die nicht in den Grundstein-Play-Boostern und -Sammler-Boostern enthalten sind.

Außerdem sind die Spielsteinkarten in Grundstein-Play-Boostern, -Sammler-Boostern und der Einsteigersammlung doppelseitig, wobei diese nur in Sammler-Boostern als Traditionelle Foilkarten zu finden sind. Mit ihnen kannst du deine Spielsteinkarten stylisch aufpeppen und praktischer gestalten.

Du kannst dir alle Spielsteinkarten in der Grundstein-Kartengalerie ansehen, eine einfache Möglichkeit, alle Spielsteine und Karten des Sets zu entdecken. Weitere Informationen zu Artwork-Karten findest du hier, und in der Kartengalerie kannst du sie dir ansehen.

