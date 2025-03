Tarkir: Drachensturm hat alles, was Magic-Spielende lieben. Epische Drachen, die die Lüfte in der Schlacht beherrschen. Fürchterliche Zaubersprüche, die das Multiversum erschüttern. Und natürlich gibt es jede Menge Spielsteine, damit du den Überblick über deine Partien behältst!

0012_MTGTDM_TknMain: Goblin 0015_MTGTDM_TknMain: Reliquary Dragon

In Tarkir: Drachensturm enthält jeder Play-Booster entweder eine Artwork-Karte oder eine doppelseitige Spielsteinkarte als nicht Foilkarte. In den Play-Boostern gibt es 16 verschiedene Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration, die in verschiedenen Kombinationen auf diesen doppelseitigen Spielsteinkarten erscheinen.

0004_MTGTDM_TknMain: Soldier 0016_MTGTDM_TknMain: Treasure

Jeder Tarkir: Drachensturm Sammler-Booster enthält eine traditionelle doppelseitige Foil-Spielsteinkarte. Jede der 16 Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration aus den Play-Boostern und die 33 Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration aus Tarkir: Drachensturm Commander-Produkten können auf traditionellen doppelseitigen Foil-Spielsteinkarten in Sammler-Boostern erscheinen. (Die Erfahrung-Hilfekarte aus dem Commander-Deck Sultai-Wiederauferstehung erscheint nicht in Booster-Produkten.)

0001a_MTGTDM_TknComm: Eldrazi // Citizen 0003a_MTGTDM_TknComm: Dog // Goblin

Jedes Tarkir: Drachensturm Commander-Deck enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten, mit denen du den Überblick über deine Commander-Partien behältst.

Du kannst dir alle Spielsteine aus Tarkir: Drachensturm in der Kartengalerie des Sets ansehen.

Spielsteine in Tarkir: Drachensturm Play-Boostern und Sammler-Boostern

Play-Boostern und Sammler-Boostern Tarkir: Drachensturm Commander-Decks (Spielsteine in) Abzan-Bollwerk (Spielsteine in) Jeskai-Kampfkunst (Spielsteine und Hilfekarte in) Sultai-Wiederauferstehung (Spielsteine in) Mardu-Ansturm (Spielsteine in) Temur-Gebrüll

Commander-Decks

Du kannst all diese Spielsteine und mehr bekommen, wenn du Tarkir: Drachensturm Produkte vorbestellst, darunter Play-Booster, Sammler-Booster, Commander-Decks und mehr! Das Set erscheint weltweit am 11. April und kann in deinem Store, bei Einzelhändlern wie Amazon und überall dort, wo Magic-Produkte verkauft werden, vorbestellt werden.