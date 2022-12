Während der Vorschau auf Commander Legends stellen wir jeden Tag eine Karte vor und veröffentlichen eine kurze Geschichte zu ihr. Am 30. Oktober und am 6. November dann fassen wir all diese Geschichten aus allen Kanälen zu jedem der vorgestellten Charaktere noch einmal zusammen, damit ihr jede der Legenden im Set besser kennenlernen könnt, und das ganz bequem an nur einem Ort. Na ja, an zweien, aber es ist ja klar, was gemeint ist.

Bell Borca, spektraler Feldwebel

Bell Borca hatte nicht darum gebeten, Agrus Kos’ Partner zu werden. Sicher, dieser Tage betrachtet man Kos als einen der größten Helden in der Geschichte Ravnicas, doch damals hatte er seine besten Tage eigentlich bereits hinter sich. Die unterbesetzte Boros-Legion wollte ihn jedoch nicht in den Ruhestand entlassen, und er behandelte seinen jungen Partner alles andere als gut. Bell Borca hatte nicht darum gebeten, durch die Bombe eines Meuchlers in die Luft gejagt zu werden. Doch da war er kaum der Einzige. Bell Borca hatte eine Lebensversicherung bei den Orzhov abgeschlossen, die ihn als Geist zurückkehren ließ, um Gerechtigkeit für seinen Tod zu finden – sehr zum Verdruss seines Partners Agrus. Dies war nur zu charakteristisch für den Tod auf Ravnica, besonders in jenen Tagen, als die Seelen der Verstorbenen das Reich der Lebenden nicht verlassen konnten. Bell Borca hatte nicht darum gebeten, der einzige Wojek zu sein, der seinen eigenen Mord aufklärte. Doch das tat er. So steht es in seiner Dienstakte.