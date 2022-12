Während der Vorschau auf Commander Legends stellen wir jeden Tag eine Karte vor und veröffentlichen eine kurze Geschichte zu ihr. Am 30. Oktober und am 6. November dann fassen wir all diese Geschichten aus allen Kanälen zu jedem der vorgestellten Charaktere noch einmal zusammen, damit ihr jede der Legenden im Set besser kennenlernen könnt, und das ganz bequem an nur einem Ort. Na ja, an zweien, aber es ist ja klar, was gemeint ist.

Breeches, tollkühner Plünderer

Der Goblinpirat Breeches ist bekannt für sein scharfes Auge beim Schießen, seine kunstfertigen Knoten und seine Expertise im Schreien. Seine Bereitschaft, begeistert und aus vollem Hals alles zu jeder Zeit und aus jedem Grund in die Welt hinauszuschreien, ist der Stoff, aus dem Legenden sind.

Zwar war Breeches’ letzte Reise nach Orazca, um die Immerwährende Sonne zu stehlen, erfolglos, doch die anschließende Plünderung der Goldenen Stadt erwies sich für ihn und seine Piratenkameraden als außerordentlich einträglich. Breeches und sein Freund Malcolm sind zu hohen Tieren in der Tollkühnen Koalition geworden und schaffen jede Menge „Münzen und Edelsteine und Schuldscheine“ heran.