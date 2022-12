Hallo!

Ich bin Mike Turian, Principal Product Designer für Magic. Einer der Bereiche, auf die ich mich konzentriere, ist die Frage, wie wir die Essenz jedes Magic-Sets mit Kartendrucken einfangen, die faszinieren und das Set hervorheben. In diesem Artikel teile ich einige neue Kartenbilder für Showcase-Karten, Karten ohne Rand und mit erweitertem Kartenrand und noch mehr! Da alle diese Kartendrucke in Hauptset 2021 Sammler-Boostern enthalten sind, werde ich einen solchen Sammler-Booster durchgehen und außerdem die anderen Hauptset 2021 Produkte ansprechen, in denen diese coolen neuen Kartendrucke ebenfalls zu finden sind.

Showcase-Drucke

Hier ist Teferi in seinem Showcase-Druck! Aber keine Sorge, es gibt für die Planeswalker-Karte jeder Farbe einen besonderen Showcase-Kartenrand!

Unser Ziel für den Showcase-Kartendruck war bei jedem Set, die coolsten Elemente hervorzuheben und die Essenz des Sets einzufangen. Beim Hauptset 2021 wollten wir die Planeswalker in den Mittelpunkt stellen. Adam Prosak, der Design Lead für das Hauptset 2021, arbeitete bereits an einem vertikalen Zyklus, der mit den fünf einfarbigen Planeswalkern im Set verbunden sein sollte. Da jeder sagenhaft seltene Planeswalker eine seltene, eine nicht ganz so häufige und eine häufige Referenz hat, wussten wir, dass diese hervorragend zu den Showcase-Karten im Set passen würden. Adam hatte schon dafür gesorgt, dass alle Karten, die auf einzelne Planeswalker verwiesen, gut zusammen funktionierten. Wir fanden es großartig, wie ein liebevoll gestalteter kreativer Kartendruck ebenfalls diese Verbindung betonte.

Ich habe mit Senior Graphic Designer James Arnold darüber gesprochen, wie er den oben abgebildeten neuen Showcase-Kartenrand gestaltet hat, und er hat mir erklärt, wie der kreative Kartendruck für Teferi auf dem ursprünglichen Kartenrand für blaues Mana basiert. Dann wollte er Elemente des Lichtbrechungsdesigns einbringen, wie es auch in der Illustration zu sehen ist. Schließlich ist zu erkennen, wie die Rahmenelemente zu Teferis Gewand passen, sodass Teferi aus der Illustration heraus auf die gesamte Karte ausgeweitet wird.

Obwohl Teferi der einzige Planeswalker mit vier Illustrationsvarianten im Showcase-Kartenrand ist, wurde für jeden Planeswalker im Set der Kartenrand sowohl bei der Planeswalker-Karte als auch bei jeder einzelnen Karte im Kartenzyklus des Planeswalkers so gestaltet, dass er dessen Geist widerspiegelt.

Ugin, genauer gesagt Ugin der Geisterdrache, kommt im Hauptset 2021 zurück. Wir sind von den Showcase-Drucken so begeistert, dass wir wussten, wir mussten auch einen Showcase-Kartenrand für Ugin kreieren. Obwohl es für Ugin im Gegensatz zu den anderen fünf Planeswalkern im Hauptset 2021 keine zusätzlichen Karten gibt, die namentlich auf ihn verweisen, und auch kein Standardland (tut mir leid, Ödnis!), war die Gelegenheit, Ugin zu präsentieren, einfach zu verlockend.

Ein letztes Puzzleteil fehlte noch bei den Showcase-Karten – Standardländer! Jeder der fünf einfarbigen Planeswalker im Hauptset 2021 hat ein eigenes Standardland, das seine Heimatwelt zeigt. Die Insel zeigt beispielsweise Teferis Heimatwelt Dominaria im Showcase-Kartenrand, sodass du alle deine Teferi-Zaubersprüche stilvoll wirken kannst!

Diese Showcase-Karten sind in Hauptset 2021 Draft-Boostern und Sammler-Boostern enthalten sowie in jedem Produkt, das solche Boosterpackungen beinhaltet.

Kartendrucke ohne Rand

Planeswalker-Kartendrucke ohne Rand wurden mit der Mythic Edition für Gilden von Ravnica in Magic eingeführt und in jedem Set seit Thron von Eldraine fortgeführt. Kartendrucke ohne Rand erfreuen sich inzwischen großer Beliebtheit, und wir freuen uns über die Gelegenheit, atemberaubende Darstellungen jedes Planeswalkers zum Leben zu erwecken. Jeder der sechs Planeswalker im Hauptset 2021 erhält einen Kartendruck ohne Rand mit einmaliger Illustration.

Außerdem hatten wir angesichts der positiven Resonanz auf die Kartendrucke ohne Rand zu überlegen begonnen, wo wir dieses gewisse Etwas noch einfangen konnten. In Ikoria: Reich der Behemoths haben wir die Triom-Länder ohne Rand gestaltet. Beim Hauptset 2021 haben wir uns für sechs neu aufgelegte Karten entschieden, von denen wir wussten, dass sie bei den Spielern gut ankommen würden. Wir haben das Set nach den idealen Kandidaten für Kartendrucke ohne Rand durchkämmt und schließlich eine nicht ganz so häufige Karte (deren Druck ohne Rand das Symbol für selten trägt) sowie drei seltene und zwei sagenhaft seltene Karten ausgewählt.

Diese Karten ohne Rand sind in Hauptset 2021 Draft-Boostern und Sammler-Boostern enthalten sowie in jedem Produkt, das solche Boosterpackungen beinhaltet.

Teferi, Herr über die Zeit

Da Teferi, Herr über die Zeit, das Planeswalker-Gesicht des Hauptsets 2021 ist, wollten wir ihm ein weiteres Element hinzufügen, um seinen Geist einzufangen. Die für das Set verantwortlichen Teams entwickelten gerade Teferis Kräfte, während Senior Art Director Cynthia Sheppard bei der Auftragsvergabe für die Illustrationen des Sets federführend war. Ihre Idee: Da Teferi die Manipulation der Zeit verkörpern würde, könnten wir herausstellen, wie Teferi die Zeit manipuliert, indem wir für ihn mehrere Illustrationsversionen kreieren.

Für Teferi, Herr über die Zeit, gibt es vier Versionen mit normalem Kartenrahmen, vier Showcase-Versionen und eine Version ohne Rand, dazu jede Version als Premiumkarte. Das ist eine Menge Teferi!

Karten mit erweitertem Kartenrand

Kartendrucke mit erweitertem Kartenrand sind weiterhin ein beliebtes Mittel, um Decks ein gewisses Etwas zu verleihen. Bei den seltenen oder sagenhaft seltenen Karten, die es nicht als Showcase-Druck oder ohne Rand gibt, sollen die Sammler-Booster jede dieser Karten mit einem eigenen coolen Kartendruck hervorheben.

Die „Buy-a-Box“-Promokarte für das Hauptset 2021 haben wir mit einem erweiterten Kartenrand aufgewertet. Die Premiumkarte Rin und Seri, die Unzertrennlichen, ist im Store bei jedem Kauf eines ganzen Displays mit Draft-Boostern oder Sammler-Boostern erhältlich (solange der Vorrat reicht). Die Nicht-Premium-Version von Rin und Seri mit erweitertem Kartenrand wird ebenfalls in Sammler-Boostern enthalten sein (im oben aufgeführten Slot für eine Nicht-Premiumkarte mit erweitertem Kartenrand). Neben Rin und Seri kann jede andere Karte mit erweitertem Kartenrand sowohl als Premiumkarte als auch als Nicht-Premiumkarte in Sammler-Boostern enthalten sein.

Sammler-Booster stellen weiterhin die einzige Möglichkeit dar, seltene und sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand zu erhalten.

Jeder Sammler-Booster wird Folgendes enthalten:

Info zu Sammler-Boostern

4 häufige Premiumkarten (Karten, Doppelländer oder Standardländer)

2 nicht ganz so häufige Premiumkarten

1 Premium-Showcase-Standardland

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte mit erweitertem Kartenrand (45 selten, 8 sagenhaft selten)

2 seltene oder sagenhaft seltene Premiumkarten oder Premiumkarten mit erweitertem Kartenrand

2 häufige oder nicht ganz so häufige Showcase-Karten oder eine Karte ohne Rand, deren Vorschau Martin Juza am 8. Juni zeigen wird (5 häufig, 6 nicht ganz so häufig)

1 seltene oder sagenhaft seltene Showcase-Karte oder Karte ohne Rand (8 selten, 17 sagenhaft selten, darunter 5 Versionen des sagenhaft seltenen Teferi)

1 häufige oder nicht ganz so häufige Showcase-Premiumkarte oder eine Karte ohne Rand, deren Vorschau Martin Juza am 8. Juni zeigen wird (5 häufig, 6 nicht ganz so häufig)

1 Showcase-Premiumkarte oder Premiumkarte ohne Rand, zufällige Seltenheit (5 häufig, 6 nicht ganz so häufig, 8 selten, 17 sagenhaft selten, darunter 5 Versionen des sagenhaft seltenen Teferi)

1 Premium-Spielsteinkarte

In einer Hauptset 2021 Sammler-Boosterpackung sind immer mindestens vier seltene oder sagenhaft seltene Karten enthalten, und in ungefähr 45 % der Fälle sind es fünf. Jede Packung enthält 11 Premiumkarten (dazu die doppelseitige Premium-Spielsteinkarte) und 4 Nicht-Premiumkarten.

Draft-Booster enthalten weiterhin fantastische Kartendrucke ohne Rand und Showcase-Drucke. Unter den Nicht-Premiumkarten ist in ungefähr 1 von 3½ Draft-Boostern eine Showcase-Karte oder Karte ohne Rand (zufällige Seltenheit, außer Standardländer), wobei es sich in ungefähr 1 von 15 Draft-Boostern um eine seltene oder sagenhaft seltene Karte handelt. Außerdem enthält jeder 7. Draft-Booster ein Showcase-Standardland. Premiumkarten sind weiterhin in jedem 3. Draft-Booster enthalten, da wir deren Häufigkeit mit dem Hauptset 2020 erhöht haben. Showcase-Premiumkarten und Premiumkarten ohne Rand sind in ungefähr jeder 35. Draft-Boosterpackung enthalten.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Wie komme ich an all diese coolen Karten?

Karten mit erweitertem Kartenrand – Karten mit erweitertem Kartenrand gibt es exklusiv in Hauptset 2021 Sammler-Boostern. Jeder Sammler-Booster enthält 1 von 53 Nicht-Premium-Karten mit erweitertem Kartenrand und bietet eine Chance, bis zu zwei weitere der 52 Premiumkarten mit erweitertem Kartenrand zu erhalten. Die Premiumkarte Rin und Seri, die Unzertrennlichen, ist im Store über die „Buy-a-Box“-Promotion erhältlich.

Showcase-Karten – Alle Showcase-Karten können in Draft-Boostern und Sammler-Boostern auftauchen. Das Hauptset 2021 Bundle beinhaltet zehn Draft-Booster, und diese Booster können ebenfalls Showcase-Karten enthalten. Das Prerelease-Kit beinhaltet sechs Draft-Booster, und diese Booster können ebenfalls Showcase-Karten enthalten. Ebenso beinhalten die Planeswalker-Decks für das Hauptset 2021 jeweils einen Draft-Booster, der diese Karten enthalten kann.

Planeswalker und neu aufgelegte Karten ohne Rand – Alle Planeswalker und neu aufgelegten Karten ohne Rand können in Draft-Boostern und Sammler-Boostern auftauchen. Das Hauptset 2021 Bundle beinhaltet zehn Draft-Booster, und diese Booster können ebenfalls Karten ohne Rand enthalten. Das Prerelease-Kit beinhaltet sechs Draft-Booster, und diese Booster können ebenfalls Karten ohne Rand enthalten. Ebenso beinhalten die Planeswalker-Decks für das Hauptset 2021 jeweils einen Draft-Booster, der diese Karten enthalten kann.

Das Hauptset 2021 ist vollgepackt mit fantastischen Kartendrucken! Wir möchten immer, dass es möglichst viel Spaß macht, Boosterpackungen zu öffnen, und wir sind begeistert, wie viel aufregender es durch diese Karten wird. Sagt mir auf Twitter eure Meinung zu all diesen Kartendrucken: @mturian. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit!