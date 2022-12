Während der Vorschau auf Commander Legends stellen wir jeden Tag eine Karte vor und veröffentlichen eine kurze Geschichte zu ihr. Am 30. Oktober und am 6. November dann fassen wir all diese Geschichten aus allen Kanälen zu jedem der vorgestellten Charaktere noch einmal zusammen, damit ihr jede der Legenden im Set besser kennenlernen könnt, und das ganz bequem an nur einem Ort. Na ja, an zweien, aber es ist ja klar, was gemeint ist.

Kamahl, Herz von Krosa

Als der dominarische Barbar Kamahl in den Besitz des Mirari – eines mächtigen, magischen Artefakts – gelangte, verstärkte dieses seine natürliche Veranlagungen und ließ ihn gewalttätig und machthungrig werden. In diesem Zustand versuchte Kamahl, alle pardischen Stämme dazu zu bringen, ihm zu folgen. Kamahl verlor die Kontrolle, und von unnatürlichem Zorn getrieben stieß er das Schwert in seine eigene Schwester und tötete sie beinahe.

Von Reue geplagt wurde Kamahl zum Einsiedler im Krosas-Wald. Er erlernte die Lebensweise der Druiden von Thriss dem Nantuko und widmete sein Leben der Natur und der Verteidigung anderer. Zwar ist Kamahl lange tot, doch der Orden der Kamahlit-Druiden wurde im Gedenken an seine Taten im Krosas-Wald gegründet.