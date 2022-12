Während der Vorschau auf Commander Legends stellen wir jeden Tag eine Karte vor und veröffentlichen eine kurze Geschichte zu ihr. Am 30. Oktober und am 6. November dann fassen wir all diese Geschichten aus allen Kanälen zu jedem der vorgestellten Charaktere noch einmal zusammen, damit ihr jede der Legenden im Set besser kennenlernen könnt, und das ganz bequem an nur einem Ort. Na ja, an zweien, aber es ist ja klar, was gemeint ist.

Rograkh, Sohn von Rohgahh

Die Kobolde von Kherburg verehren den großen Drachen Prossh, als wäre er ein Gott. Ein Eckpfeiler ihrer Religion ist dabei, dass sie sich auf eine ihrem Gott gefällige Weise benehmen – und dies bedeutet hauptsächlich, dass sie plündern, Dinge niederbrennen und Angst und Schrecken verbreiten. Tatsächlich glaubt man, dass Kobolde, die diesen Idealen gerecht werden, als Drachen wiedergeboren werden und aus einem von Prosshs Eier schlüpfen.

Eines Tages hatte ihr Anführer Rohgahh eine neue Idee: Die beste Möglichkeit, wie sein Gott zu sein, war, selbst einer zu werden. Von diesem Augenblick an nahm er die Rolle eines Tyrannen ein. Er forderte Tribute und Opfer in derselben Höhe, wie sie auch Prossh dargeboten wurden. Rograkh, Rohgahhs Sohn, konnte nicht mit ansehen, wie sein Vater sein eigenes Volk ausplünderte – nicht, wenn es noch so viele andere Leute gab, die man stattdessen ausplündern konnte. Er führt jetzt eine Widerstandsbewegung gegen seinen Vater an und versucht, die Kobolde der Kherburg auf den Pfad der „Rechtschaffenheit“ zurückzuführen.