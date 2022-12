Wie auch schon in der Vergangenheit wird es in Kaldheim einige einzigartige Karten in unseren Themenboostern zu finden geben, die das Motiv des Boosters hervorheben und gleichzeitig Spielern, die um dieses Motiv herumbauen wollen, ein kleines Extra mitgeben, ohne dass sie sich allzu große Sorgen wegen des Spielens im Limited machen müssen. Diese einzigartigen Karten aus den Themenboostern zeigen wir euch gleich. Diese Karten sind nicht ganz so häufig und selten, und sie haben in etwa dasselbe Machtniveau wie Karten aus vorherigen Themenboostern.

Außerdem probieren wir in Kaldheim etwas Neues mit den Setboostern aus. Wie auch in den Themenboostern gibt es einen Bereich in den Setboostern, der einem Motiv folgt. Dabei handelt es sich um ein Set aus 6 häufigen und nicht ganz so häufigen Karten mit einem der Motive des Sets (häufige Karten stehen dabei in Verbindung mit häufigen Karten und nicht ganz so häufige Karten mit eben solchen). Einige der einzigartigen Karten aus den Themenboostern werden also auch in Setboostern zu finden sein, wo sie diese Motive unterstützen und eine Verbindung zwischen den nicht ganz so häufigen Karten herstellen. All diese einzigartigen Karten sind nicht ganz so häufig. Die unten aufgelisteten einzigartigen seltenen Karten befinden sich im „Wow“-Slot der Setbooster.

Alle folgenden Karten sind in jedem Format, in dem Kaldheim legal ist, ebenfalls legal.

Die folgenden Karten mit den Nummern 374 – 393 sind in Set- und Themenboostern zu finden:

Weiterhin finden sich mehrere dieser Karten auch in den Commander-Decks zu Kaldheim: Blätterdach-Taktikerin, Urschlangenkult-Ritualistin, Hinterhalt der Elfen und Surtland-Elementalist.