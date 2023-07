Wizards of the Coast

Commander ist ein Format mit großen Schlachten, epischen Geschichten und spannenden Legenden. Mit dem Release von Commander Masters kannst du den Maßstab dieser Commander-Partien an deinen nächsten Draft anlegen. Das bedeutet, wir wollen, dass du alle Spielsteine haben sollst, die du brauchst, wenn du deine nächste Partie Commander spielst.

In den Commander Masters Produkten gibt es 82 Spielsteine mit großflächiger Illustration sowie 8 verschiedene Embleme und 2 Hilfekarten. 57 dieser Spielsteine, Embleme und Hilfekarten sind in Draft-Boostern, Set-Boostern und Sammler-Boostern zu finden. Außerdem sind Spielsteine in Sammler-Boostern doppelseitige traditionelle Foilkarten.

Alle Karten, die diese Spielsteine erzeugen, kannst du dir in unserer Commander Masters Kartengalerie anschauen. Außerdem findest du brandneue spannende „Spaß mit Boostern“-Versionen dieser Karten in unserer Commander Masters Varianten-Kartengalerie. Schließlich kannst du dir in der Commander Masters Commander-Kartengalerie die Karten aus den vier einzigartigen Decks anschauen, die demnächst erscheinen.

Damit wird es Zeit, dass du das Kommando über alle diese Spielsteine übernimmst! Du kannst Commander Masters Bundles, Booster-Displays, Commander-Decks und mehr in deinem Store und bei Online-Händlern wie Amazon vorbestellen.