Die Spielsteine von Magic: The Gathering – Fallout®

Erlebe in Magic: The Gathering – Fallout® einen postnuklearen Aufbruch mit Sci-Fi-Technologie und Charakteren aus allen Fallout-Videospielen seit dem Erscheinen des Originals im Jahr 1997. Ab dem 8. März 2024 findest du in Sammler-Boostern und Commander-Decks 20 Spielsteine mit großflächiger Illustration und 2 Hilfekarten. Jedes Commander-Deck enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten, und die Sammler-Booster enthalten 1 traditionelle doppelseitige Foil-Spielsteinkarte.

Jetzt vorbestellen

Bestelle Magic: The Gathering – Fallout® Sammler-Booster-Displays, Commander-Decks und mehr bei deinem Store, online bei Amazon und überall sonst vor, wo es Magic: The Gathering Produkte gibt.

Magic: The Gathering – Fallout® Spielsteine

Kopie Mensch, Ritter Mensch, Soldat

Soldat Krieger Alien

Zombie, Mutant Siedlung Eichhörnchen

Soldat (rot-weiß) Hinweis Speise (Militär)

Speise (Überleben) Speise (Technik) Altmetall

Roboter Thopter Schatz (Überleben, Technik)

Schatz (Militär) Ödland-Überlebenshandbuch

Energiereserve (Hilfekarte) Strahlung (Hilfekarte)

Spielsteine in Magic: The Gathering – Fallout ® Commander-Decks

Spielsteine in Ave, Caesar

1 Spielstein Roboter // Schatz (Militär)

1 Spielstein Kopie // Schatz (Militär)

1 Spielstein Roboter // Altmetall

1 Spielstein Kopie // Altmetall

1 Spielstein Kopie // Mensch, Soldat

1 Spielstein Soldat // Mensch, Soldat

1 Spielstein Soldat // Schatz (Militär)

1 Spielstein Soldat (rot-weiß) // Speise (Militär)

1 Spielstein Krieger // Speise (Militär)

1 Spielstein Krieger // Soldat (rot-weiß)

Umdrehen Roboter // Schatz (Militär) Umdrehen Kopie // Schatz (Militär) Umdrehen Roboter // Altmetall

Umdrehen Kopie // Altmetall Umdrehen Kopie // Mensch, Soldat Umdrehen Soldat // Mensch, Soldat

Umdrehen Soldat // Schatz (Militär) Umdrehen Soldat (rot-weiß) // Speise (Militär)

Spielsteine in Kampflustige Überlebende

1 Spielstein Altmetall // Eichhörnchen

1 Spielstein Altmetall // Schatz (Überleben, Technik)

1 Spielstein Siedlung // Mensch, Soldat

1 Spielstein Siedlung // Speise (Überleben)

1 Spielstein (Überleben, Technik) // Ödland-Überlebenshandbuch

1 Spielstein Speise (Überleben) // Eichhörnchen

2 Spielsteine Strahlung (Hilfekarte) // Kopie

2 Spielsteine Strahlung (Hilfekarte)/ Schatz (Überleben, Technik)

Umdrehen Altmetall // Eichhörnchen Umdrehen Altmetall // Schatz (Überleben, Technik) Umdrehen Siedlung // Mensch, Soldat

Umdrehen Siedlung // Speise (Überleben) Umdrehen Schatz (Überleben, Technik) // Ödland-Überlebenshandbuch Umdrehen Speise (Überleben) // Eichhörnchen

Umdrehen Strahlung (Hilfekarte) // Kopie Umdrehen Strahlung (Hilfekarte)/ Schatz (Überleben, Technik)

Spielsteine in Wissenschaft!

1 Spielstein Energiereserve (Hilfekarte) // Schatz (Überleben, Technik)

1 Spielstein Ritter // Speise (Technik)

1 Spielstein Ritter // Kopie

1 Spielstein Thopter // Schatz (Überleben, Technik)

1 Spielstein Thopter // Altmetall

1 Spielstein Kopie // Hinweis

1 Spielstein Schatz (Überleben, Technik) // Hinweis

1 Spielstein Schatz (Überleben, Technik) // Mensch, Ritter

1 Spielstein Speise (Überleben) // Roboter

1 Spielstein Roboter // Schatz (Überleben, Technik)

Umdrehen Energiereserve (Hilfekarte) // Schatz (Überleben, Technik) Umdrehen Mensch, Ritter // Speise (Technik) Umdrehen Mensch, Ritter // Kopie

Umdrehen Thopter // Schatz (Überleben, Technik) Umdrehen Thopter // Altmetall Umdrehen Kopie // Hinweis

Umdrehen Schatz (Überleben, Technik) // Hinweis Umdrehen Schatz (Überleben, Technik) // Mensch, Ritter

Umdrehen Speise (Technik) // Roboter Umdrehen Roboter // Schatz (Überleben, Technik)

Spielsteine in Mutantengefahr

2 Spielsteine Alien // Hinweis

3 Spielsteine Zombie, Mutant // Kopie

1 Spielstein Zombie, Mutant // Hinweis

4 Spielsteine Strahlung (Hilfekarte) // Zombie, Mutant

Umdrehen Alien // Hinweis Umdrehen Zombie, Mutant // Kopie

Umdrehen Zombie, Mutant // Hinweis Umdrehen Strahlung (Hilfekarte) // Zombie, Mutant

Magic: The Gathering – Fallout® Produkte erscheinen am 8. März 2024, und du kannst sie jetzt in deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt!