Was befindet sich in Krieg der Brüder Boostern?

Der Krieg der Brüder war eine Geschichte aus den Mythen und Legenden … bis heute. Am 11. November kannst du deinen Store oder Amazon aufsuchen, um die Geschichte hautnah mitzuerleben. Hier findest du, was dir blüht:

Krieg der Brüder enthält 101 häufige, 80 nicht ganz so häufige, 63 seltene und 23 sagenhaft seltene Karten. Drei jener seltenen und drei jener sagenhaft seltenen Karten sind doppelseitige Karten mit Verschmelzen. Krieg der Brüder enthält außerdem 10 Standardländer und 10 Mech-Standardländer mit großflächiger Illustration.

Retro-Artefakte

Der Krieg der Brüder wurde in antiken Zeiten ausgefochten. Jeder Booster enthält ein kleines Stück der Geschichte von Magic: 63 Artefakte aus der Vergangenheit von Magic mit Retro-Kartenrand. Manche erscheinen zum ersten Mal mit Retro-Kartenrand, andere sind uns schon einmal begegnet, aber sie alle passen ideal in dein Lieblingsdeck.

Insgesamt gibt es 63 Retro-Artefakte: 18 nicht ganz so häufige, 30 seltene und 15 sagenhaft seltene. Jeder Set- und Draft-Booster enthält ein Retro-Artefakt. Auch Sammler-Booster enthalten Retro-Artefakte – die vollständigen Produktdetails findest du im Folgenden.

Bauplan-Artefakte

Alle 63 Retro-Artefakte gibt es auch als Bauplan-Version. Die Bauplan-Artefakte warten mit einer neuen Illustration auf, die erste Skizzen der späteren fertigen Illustration zeigt. Die Bauplan-Artefakte gibt es ausschließlich mit Retro-Kartenrand. Sie sind auch in Set-, Draft- und Sammler-Boostern verfügbar, in denen sowohl Retro-Artefakte als auch Bauplan-Artefakte als Foilkarten und Nicht-Foilkarten vorkommen können.

Jeder Set- und Draft-Booster enthält entweder ein Retro- oder ein Bauplan-Artefakt. In etwa 66 % der Fälle ist es eine nicht ganz so häufige Karte, in 27 % der Fälle eine seltene Karte und in 7 % der Fälle eine sagenhaft seltene Karte. Unabhängig von der Seltenheit deines Artefakts wird es in einem Sechstel der Fälle ein Bauplan-Artefakt sein.

(In ihren Wildcard-Slots enthalten außerdem etwa 24 % der Krieg der Brüder Set-Booster ein zusätzliches Retro- oder Bauplan-Artefakt.)

Karten mit Seriennummern

Wir haben auch Bauplan-Karten im Angebot, die selbst einzigartige Teile der Geschichte von Magic sind. Jede der 63 Bauplan-Karten gibt es auch mit einer von 500 Seriennummern. Auf jede Karte mit Seriennummer ist eine Zahl zwischen 1 und 500 aufgedruckt und wartet mit einer Doppel-Regenbogen-Version unseres traditionellen Foil-Kartendrucks auf:

Karten mit Seriennummern gibt es nur in Sammler-Boostern. Karten mit Seriennummern gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein. Sie sind mechanisch identisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern.

TRANSFORMERS

Im Krieg der Brüder kämpfen allerlei riesige Roboter gegeneinander – die perfekte Gelegenheit, auch andere Transformers-Roboter von Jenseits des Multiversums in die Schlacht zu führen. Diese Karten haben ihren eigenen Set-Code: BOT. Im BOT-Set sind 15 verschiedene Transformers-Karten enthalten. Sie sind allesamt sagenhaft selten und mechanisch einzigartig. BOT-Karten kannst du in Set- und Sammler-Boostern finden, sowohl als Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Umdrehen Regulär Umdrehen Regulär

In 10 % der Set-Booster findest du eine Transformers-Karte. Jedes Bundle enthält außerdem eine Transformers-Karte als Nicht-Foilkarte und jedes Geschenk-Bundle eine Transformers-Karte als Foilkarte.

Es gibt außerdem ein anderes Universum, in dem alle Grenzen dessen, was du über die Transformers wusstest, gesprengt wurden – ein Universum, in dem die heroischen Decepticons gegen die bösen Autobots kämpfen. Diese verkehrte Welt kannst du mit den Shattered-Glass-Transformers-Karten erleben. Die Shattered-Glass-Karten sind mit den normalen Transformers-Karten mechanisch identisch, verfügen aber über eine andere Illustration und einen anderen Kartenrand.

Shattered-Glass-Transformers-Karten gibt es nur in Krieg der Brüder Sammler-Boostern – etwa 12 % der Sammler-Booster enthalten eine davon. Während Shattered-Glass-Transformers-Karten als Nicht-Foilkarten in allen Sprachen gedruckt werden, in denen Sammler-Booster erhältlich sind, gibt es Shattered-Glass-Transformers-Karten als Foilkarten nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein. Shattered-Glass-Transformers-Foilkarten sind schwer zu finden – es ist etwa so wahrscheinlich, einen Shattered-Glass-Transformer als Foilkarte zu finden, wie ein Exemplar von Hidetsugu mit Neontinte-Kartendruck (einer beliebigen Farbe) in Kamigawa: Neon-Dynastie.

Umdrehen Shattered Glass Umdrehen Shattered Glass

Es gibt 14 Shattered-Glass-Transformers-Karten, nicht 15 – Arcee hat keine Shattered-Glass-Version.

Mech-Standardländer

Urza und Mishra haben gewaltige Kriegsmaschinen für ihren Konflikt gebaut, die du in all ihrer Vielfalt auf den Mech-Standardländern erblicken kannst. Es gibt zehn Mech-Länder, zwei für jeden Standardlandtyp:

In Krieg der Brüder Set‑ und Draft-Boostern gibt es die Mech-Standardländer als traditionelle Foilkarten und als Nicht-Foilkarten. Etwa ein Viertel der Krieg der Brüder Set- und Draft-Booster enthalten ein Mech-Standardland. In jedem Krieg der Brüder Sammler-Booster befindet sich ein Mech-Standardland als traditionelle Foilkarte.

Karten ohne Rand

Karten ohne Rand mit alternativer Illustrationen gibt es in vielen Magic-Sets und Krieg der Brüder bildet da keine Ausnahme. In Krieg der Brüder gibt es sechs seltene Karten ohne Rand und zwei sagenhaft seltene Karten ohne Rand. Normalerweise gibt es jeden Planeswalker eines Sets auch als Version ohne Rand, aber bei Urza dem Planeswalker – Urzas verschmolzener Form – ist dies nicht der Fall. Stattdessen gibt es sowohl von Mishra, Zähmer von Mak Fawa, als auch Urza, Prinz von Kroog, Versionen ohne Rand. Diese Karten ohne Rand kannst du in Set‑, Draft‑ und Sammler-Boostern finden, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Nicht-Foilkarten ohne Rand findest du in etwa 3 % der Krieg der Brüder Draft-Booster und 4 % der Krieg der Brüder Set-Booster.

Karten mit erweitertem Kartenrand

In Krieg der Brüder Sammler-Boostern gibt es 53 seltene und 19 sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand. Es gibt außerdem Versionen mit erweitertem Kartenrand der 5 seltenen Karten aus Krieg der Brüder Jumpstart-Boostern, der 16 seltenen und 4 sagenhaft seltenen Karten aus den Krieg der Brüder Commander-Decks und 5 anderer seltener und 2 anderer sagenhaft seltener Krieg der Brüder Commander-Karten, die in Set-Boostern und in Krieg der Brüder Sammler-Boostern vorkommen.

Alle Karten mit erweitertem Kartenrand aus dem Krieg der Brüder Hautpset gibt es als traditionelle Foilkarten und Nicht-Foilkarten. Die Jumpstart-Karten mit erweitertem Kartenrand und die meisten Commander-Karten gibt es lediglich als Nicht-Foilkarten; die fünf Krieg der Brüder Commander-Karten aus Set-Boostern, die keine Sagen sind, sowie die zwei sagenhaft seltenen Karten aus den Set-Boostern und die sagenhaft seltenen legendären Karten aus den Krieg der Brüder Commander-Decks kommen jedoch als Foilkarten in Sammler-Boostern vor.

Karten mit Verschmelzen aus Krieg der Brüder und Karten ohne Rand gibt es nicht mit erweitertem Kartenrand.

Set-Booster

Jeder Krieg der Brüder Set-Booster enthält:

Mindestens 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte (etwa in 42 % der Fälle sind es 2, in 13 % der Fälle sind es 3, in 1 % der Fälle sind es 4 und in < 1 % der Fälle sind es 5)

1 Retro-Artefakt oder Retro-Bauplan-Karte vom Retro-Artefakt-Bonusblatt

1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit, einschließlich seltener Karten ohne Rand, Transformers-, Retro-Artefakt-, Retro-Bauplan-, Jumpstart- oder Commander-Karten

2 Wildcards beliebiger Seltenheit, einschließlich der Gelegenheit Krieg der Brüder Commander-Karten, seltene Jumpstart-Booster-Karten, Transformers-Karten, oder Retro-Artefakte und Retro-Bauplan-Karten zu finden

3 thematisch zusammenhängende nicht ganz so häufige Karten

3 thematisch zusammenhängende häufige Karten

1 Standardland oder Mech-Standardland, das eine Foilkarte oder Nicht-Foilkarte sein kann

1 Artwork-Karte

1 Karten aus der Liste oder eine Spielsteinkarte, eine DSK-Hilfekarte, Marken-Stanzkarte oder Werbekarte

Draft-Booster

Krieg der Brüder Draft-Booster enthalten:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte, die im Kartendruck ohne Rand sein kann

In einem Drittel der Booster wird eine häufige Karte durch 1 traditionelle Foilkarte ersetzt, die ein Standardland, eine häufige, nicht ganz so häufige, seltene oder sagenhaft seltene Karte oder ein Retro-Artefakt oder eine Retro-Bauplan-Karte sein kann

1 Retro-Artefakt oder eine Retro-Bauplan-Karte

1 Standardland oder Mech-Standardland

3 nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten

10 häufige Nicht-Foilkarten, es sei denn, eine davon wird durch eine traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit ersetzt

Sammler-Booster

Jeder Sammler-Booster enthält:

1 seltene oder sagenhaft seltene Foilkarte mit alternativem Kartenrand, die entweder mit erweitertem Kartenrand, eine Commander-Karte mit erweitertem Kartenrand, ohne Rand, ein Retro-Artefakt oder eine Retro-Bauplan-Karte oder (in weniger als 1 % der Booster) eine Retro-Bauplan-Karte mit Seriennummer sein kann

2 Retro- oder Bauplan-Artefakte als Nicht-Foilkarten: Jeder Sammler-Booster enthält 1 Retro-Artefakt und 1 Bauplan-Artefakt, wovon eines selten oder sagenhaft selten ist.

1 zusätzliches nicht ganz so häufiges Retro- oder Bauplan-Artefakt als Foilkarte

1 Karte aus der Transformers-Serie, die (in 21 % der Booster) eine Foilkarte oder (in 12 % der Booster) eine Shattered-Glass-Karte oder (in weniger als 1 % der Booster) beides sein kann

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte ohne Rand oder mit erweitertem Kartenrand

1 seltene oder sagenhaft seltene Commander-Karte mit erweitertem Kartenrand oder seltene Jumpstart-Karte als Nicht-Foilkarte

1 Mech-Land als traditionelle Foilkarte

2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

4 häufige traditionelle Foilkarten

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Commander-Decks

Die beiden Commander-Decks für Krieg der Brüder – eines für jeden Bruder, Urza und Mishra – zollen der Geschichte von Magic Tribut: Die beiden Commander-Decks kommen vollständig im Retro-Kartenrand daher. Richtig gelesen – jede einzelne Karte in beiden Decks hat den Retro-Kartenrand.

Außerdem enthält jedes Krieg der Brüder Commander-Deck eine Sammler-Booster-Probepackung, die zwei Karten enthält:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte, die eine traditionelle Foilkarte, eine Karte ohne Rand oder eine Karte mit erweitertem Kartenrand sein kann

1 nicht ganz so häufiges Retro-Artefakt- oder Retro-Bauplan-Artefakt als traditionelle Foilkarte

Deine Sammler-Booster-Probepackung könnte eine besondere Version einer Karte aus deinem Commander-Deck enthalten oder auch eine Karte, die perfekt in ein anderes Commander-Deck passt. Die meisten Krieg der Brüder Commander-Decks enthalten eine Sammler-Booster-Probepackung in derselben Sprache wie das Deck. Falls dein Commander-Deck jedoch auf Italienisch, Portugiesisch oder Spanisch ist, ist deine Sammler-Booster-Probepackung auf Englisch.

Bundle

Jedes Bundle enthält acht Krieg der Brüder Set-Booster in einer tollen Schachtel, in der du deine Karten aufbewahren und ausstellen kannst, und zusätzlich:

20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

20 Standardländer als Nicht-Foilkarten

1 traditionelle Foil-Promokarte Königin Kayla bin-Kroog mit einzigartiger alternativer Illustration von Howard Lyon

1 Nicht-Foilkarte der Transformers-Serie

1 übergroßer Krieg der Brüder Spindown-Lebenspunktezähler mit Urza- oder Mishra-Thema

Rechtzeitig zu den Feiertagen gibt es ab dem 2. Dezember auch ein Krieg der Brüder Geschenk-Bundle, das neben den acht Set-Boostern, einer Foilkarte der Transformers-Serie und einem Spindown-Lebenspunktezähler mit Transformers-Thema auch einen zusätzlichen Sammler-Booster enthält.

Prerelease-Packs

Prerelease-Packs sind für Prerelease-Events verfügbar, die eine Woche vor dem Release von Krieg der Brüder am 11. November stattfinden. Sichere dir bei teilnehmenden Händlern einen frühzeitigen Zugang zu sechs Krieg der Brüder Draft-Boostern, um dein erstes Krieg der Brüder Sealed-Deck zu bauen. Nur für dieses Set gibt es die Prerelease-Packs in zwei verschiedenen Designs – eins für Urza und eins für Mishra –, damit du dir aussuchen kannst, für welchen Bruder du kämpfen möchtest.

Jedes Prerelease-Pack enthält:

6 Draft-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Set als traditionelle Foilkarte mit Promo-Aufdruck

1 Prerelease-Pack mit ausstanzbarem Zubehör und Marken, die thematisch zu den Mechaniken von Krieg der Brüder passen

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Jumpstart

Krieg der Brüder ist das zweite Set, bei dem Jumpstart als thematisches Magic-Set und mit Karten erscheint, die in Standard legal sind. Jumpstart ist der schnellste und einfachste Weg, eine Partie Magic im Limited-Format zu spielen: Öffne einfach zwei Jumpstart-Booster, mische sie zusammen und lege los! Jumpstart ist eine großartige Sealed-Erfahrung für alle, von neuen Spielern bis hin zu langjährigen Magic-Fans. Überspringe den Deckbau und steige direkt in eine Partie Magic ein.

Krieg der Brüder Jumpstart-Booster gibt es in zehn verschiedenen Themen, und wenn du sie zusammenmischst, kann alles Mögliche passieren. Wenn du ein paar Partien Jumpstart spielst, kommen dir vielleicht finstere Gixianer unter, die Urzas Kraftsteine einsetzen, oder Mishras Maschinen, die sich mit Titanias argothischen Verteidigern zusammentun. Für jede Farbe gibt es eine seltene Karte, die speziell für Jumpstart entwickelt wurde, und zwei Themen, die jeweils eine Variante derselben Mechanik darstellen.

Weiß : Infanterie (zwei Versionen)

: Infanterie (zwei Versionen) Blau : Kraftsteine (zwei Versionen)

: Kraftsteine (zwei Versionen) Schwarz : Exhumieren (zwei Versionen)

: Exhumieren (zwei Versionen) Rot : Schweißtechnik (zwei Versionen)

: Schweißtechnik (zwei Versionen) Grün: Titanisch (zwei Versionen)

Jeder Krieg der Brüder Jumpstart-Booster enthält zwei seltene oder sagenhaft seltene Karten: eine seltene Karte, die dem Thema der Farbe entspricht, und eine weitere seltene Karte aus dem Hauptset, die zufällig aus einem Pool innerhalb der Farben des Themas ausgewählt wird. (Wir zeigen dir diese Karten bald in einem Artikel, der Krieg der Brüder Jumpstart gesondert behandelt.)

Krieg der Brüder Jumpstart-Booster enthalten:

1 Themenkarte, die das Thema des Jumpstart-Boosters beschreibt

20 spielbare Karten insgesamt

2 seltene Karten – eine zufällige seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Hauptset in der Manafarbe des Themas und eine seltene Karte, die es nur in Jumpstart-Boostern gibt

2 Länder als traditionelle Foilkarten

6 Länder als Nicht-Foilkarten

Willkommens-Booster

Neue Magic-Spieler können ihren WPN-Store besuchen und einen Willkommens-Booster erhalten. Während wir mit Krieg der Brüder die Geschichte von Magic erkunden und im Jahr 2023 in die Zukunft von Magic schauen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einen Freund in Magic: The Gathering einzuführen!