Im September wird der Fortschritt für MTG Arena Set-Meisterung und Meisterungspass über das digitale Spiel hinaus in deinen Store übertragen.

Im Laufe des Monats September erhalten Spieler, die mit ihrem Wizards Account in einem Wizards Play Network (WPN) Store an einem Event teilnehmen, in MTG Arena 1.000 EP über ihren Posteingang im Spiel. Dazu zählen Wildnis von Eldraine Prerelease, Open House, Friday Night Magic und weitere! Die Spieler können bis zu vier Mal im September 1.000 EP pro Event erhalten, insgesamt also 4.000 EP.

Um dazu berechtigt zu sein, müssen die Spieler an einem Magic-Event im September in einem Wizards Play Network Store teilnehmen. Die Spieler müssen ihren Wizards Account verwenden, der mit ihrem MTG Arena Account verbunden ist.

Die EP werden im Laufe des Monats an die Posteingänge der berechtigten Spieler in MTG Arena gesendet. Du solltest also unbedingt deinen WPN-Store besuchen, an Events teilnehmen und gleichzeitig einige Stufen in deinem Meisterungspass aufsteigen!

Dein MTG Arena Account und Orte zum Spielen

Du brauchst einen MTG Arena Account? Melde dich an und spiele kostenlos auf PC, unter iOS oder Android!

Du weißt nicht, wo du Magic: The Gathering in einem WPN-Store spielen kannst? Auf Locator.Wizards.com findest du einen freundlichen Store in deiner Nähe.

Wichtige Details: