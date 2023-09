Abenteuer aus dem Märchenbuch, bezaubernde Märchen und natürlich wunderschön böse Standardland-Illustrationen. Öffne erneut das Märchenbuch und erkunde die faszinierende Welt von Eldraine mit den verdrehten Geschichten von Wildnis von Eldraine. Verzaubere deine Kreaturen mit Rollen, feilsche um Vorteile und feiere mit uns, wenn wir erneut das (digitale) Märchenbuch dieses wilden und wunderbaren Sets öffnen.

Öffne die Wildnis von Eldraine-Kartengalerie, um einen Blick auf die neuen Karten zu werfen.

Wildnis von Eldraine auf MTG Arena sammeln

Verzaubere dein Deck

In MTG Arena findest du die wunderschönsten Illustrationen, um dein Deck zu schmücken. Von Märchenbuch-Standardländern mit großflächiger Illustration …

bis hin zu besonderen Versionen ohne Rand deiner Lieblings-Charaktere und -Planeswalker …

verbreitet sich die Wildnis von Eldraine schneller auf MTG Arena als der Böse Schlummer. Und wir könnten euch unsere digitalen Geschichten niemals ohne die Märchenbuch-Abenteuer erzählen:

Deine Karten verdienen es, wie aus dem Bilderbuch auszusehen!

Bezaubernde Märchen (WOT)

Bezaubernde Märchen sind 63 wiederkehrende Lieblings-Verzauberungen mit Rahmen, Illustrationen und Anekdotentexten im Bilderbuch-Stil, die auch auf MTG Arena erhältlich sein werden. Obwohl du diese Karten in Wildnis von Eldraine Boostern in MTG Arena findest, haben diese Karten ein eigenes Erweiterungssymbol und ein eigenes Set-Kürzel (WOT), und sie sind in Standard nicht legal, außer sie erscheinen auch in einem anderen Set, das in Standard legal ist:

Wenn du eine in deinem Sealed-Kartenpool findest, kannst du mit ihr im Event spielen!

Das Gleiche gilt, wenn du eine davon in deinem Draft bekommst, dann kannst du ebenfalls damit spielen!

Wie erstmals im Set Marsch der Maschine eingeführt, findest du diese bezaubernden Bonus-Set-Karten bereits mit ihrem wunderschönen Design in Boosterpackungen.

Bezaubernde Märchen im Historic-Format

Diese Karten werden auch im Historic-Format legal sein, mit ein paar Ausnahmen. Viele dieser Karten sind bei Fans sehr beliebt, und das aus einem guten Grund: Sie sind sehr, sehr mächtig! Daher haben wir uns entschlossen, die folgenden sechs Karten proaktiv im 60-Karten Historic Constructed Format zu bannen (sowohl in Best-of-One als auch Best-of-Three): Nekropotenz, Blutmond, Grundsteuer, Ausbreitendes Meer, Schleichangriff und Alarmwache.

In Historic Brawl sind sie legal.

Die Mechaniken von Wildnis von Eldraine

In Eldraine findest du alle Mechaniken eines anständigen Märchen-Sets, wie Abenteuer und Sagen, aber es bietet auch neue Spannung für altbekannte Geschichten, und sogar die Feen müssen sich an die Regeln halten. Hier ist ein Ausblick auf die neuen Mechaniken und wie sie in MTG Arena funktionieren!

Weitere Informationen findest du in unserem Artikel zu den Wildnis von Eldraine Mechaniken.

Rollen

Sei ein Held. Oder sei böse. Oder königlich. Oder ein Monster. Dies ist immerhin dein ganz persönliches Märchen und du bestimmst dabei, welche Rolle du spielen möchtest! Rollen sind sechs neue, vordefinierte Spielsteine, jeder davon eine Aura mit Verzaubert eine Kreatur:

Verflucht – Die verzauberte Kreatur hat Basis-Stärke und -Widerstandskraft 1/1.

Monster – Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 und verursacht Trampelschaden.

Königlich – Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 und hat Abwehr {1}.

Magier – Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 und hat „Immer wenn diese Kreatur angreift, wende Hellsicht 1 an.“

Böse – Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 und „Wenn diese Aura aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, verliert jeder Gegner 1 Lebenspunkt.“

Junger Held – Die verzauberte Kreatur hat „Immer wenn diese Kreatur angreift und falls ihre Widerstandskraft 3 oder weniger ist, lege eine +1/+1-Marke auf sie.“

Sollten an eine Kreatur mehr als eine Rolle angelegt sein, die von demselben Spieler kontrolliert werden, behält die Kreatur nur die neueste Rolle und alle anderen, die von jenem Spieler kontrolliert werden, werden auf den Friedhof gelegt (und hören dann auf zu existieren, da sie Spielsteine sind).

Wenn auf MTG Arena eine Kreatur eine Rolle bekommt, wird der erwähnte Aura-Spielstein unterhalb der Karte angezeigt und die Werte der verzauberten Kreatur werden entsprechend angepasst, um die Auswirkung des erhaltenen Bonus (oder des Fluchs, im Fall von Verflucht) anzuzeigen.…

Feilschen

Feilschen ist eine neue Fähigkeit, die es dir erlaubt, ein Artefakt, eine Verzauberung oder einen Spielstein als zusätzliche Kosten für das Wirken eines Zauberspruchs zu opfern.

Feilschen erscheint als zusätzliche Kosten für das Wirken einer Karte auf MTG Arena, und jedes Mal bestimmst du, ob du feilschen möchtest oder nicht. Auch wenn die Kosten immer gleich sind, ist der Effekt jedes Mal unterschiedlich, also lies dir genau durch, was du durch Feilschen bekommst!

Abenteuer

Ja, der Hohe König Kenrith ist tot und viele andere sind gefangen im Bösen Schlummer, aber immerhin sind die Phyrexianer besiegt! Das ist ein Grund zum Feiern!

Feier ist ein neues Fähigkeitswort, das Fähigkeiten hervorhebt, die überprüfen, ob während des Zuges zwei oder mehr bleibende Karten, die keine Länder sind, unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen sind. Die beiden bleibenden Nichtland-Karten müssen nicht gleichzeitig ins Spiel gekommen sein. Es spielt auch keine Rolle, was mit den bleibenden Karten geschehen ist, nachdem sie ins Spiel gekommen sind. Vielleicht sind sie nicht mehr im Spiel, vielleicht sind sie unter der Kontrolle eines anderen Spielers, oder sie wurden aus irgendeinem Grund zu Ländern. Solange es sich um bleibende Nichtland-Karten handelte, als sie ins Spiel kamen und solange sie unter deiner Kontrolle ins Spiel kamen und es mindestens zwei davon waren, sind die Feier-Fähigkeiten zufriedengestellt.

Neuerungen zu Erweiterten Filtern

Mit dem Erscheinen von Wildnis von Eldraine gibt es jedoch weiteren Grund zum Feiern! Aufgrund der Änderung in der Standard-Rotation und der immer länger werdenden Liste an unterstützten Magic-Sets haben wir den Moment genutzt und der Erweiterter-Filter-­Schaltfläche ein wenig Geburtstags-Glanz verliehen, um ihn intuitiver zu machen und neue Funktionen hinzuzufügen.

Bei der Verwendung der Erweiterten Filter während des Deckbaus ist die Format-Auswahl nun deutlicher hervorgehoben und die verfügbaren Sets sind je nach Format-Legalität gefiltert. Wenn du beispielsweise das Deck-Format auf Standard setzt, sind unter Format-Legal alle Sets aufgelistet, die im Standard-Format erlaubt sind.

Ein Umschalten auf Explorer erweitert die Liste der Format-Legalen Sets um alle Sets, die im Explorer-Format erlaubt sind, sowie die Explorer-Anthologien. Alchemy zeigt nur die Sets, die in Alchemy legal sind, und so weiter.

Es gibt noch ein paar weitere Layout- und Feature-Verbesserungen, die wir implementieren wollen (wie z. B. gesammelt/nicht gesammelt prominenter zu machen), du kannst dich also noch auf viele weitere Optimierungen und Verbesserungen einstellen, die Magic in MTG Arena für viele weitere Jahre unterstützen werden.

Änderungen an Schutz vor Duplikaten

In aller Kürze: Mit Wildnis von Eldraine umfasst der Schutz vor Duplikaten von seltenen und sagenhaft seltenen, neu aufgelegten Karten (also existierenden Karten, die in einem neueren Set erscheinen) auch Karten mit anderer Illustration. Falls du also vier Exemplare einer Karte in deiner Sammlung hast, sind alle zusätzlichen Versionen als neu aufgelegte Karten ebenfalls vor Duplikaten geschützt.

Ein bisschen ausführlicher: Früher kam es beim Schutz vor Duplikaten darauf an, ob es sich bei der neu aufgelegten Karte um eine „komplette“ Neuauflage handelte. Falls die vier Exemplare einer Karte in deiner Sammlung denselben Namen und dieselbe Illustration hatte, galt dies als „komplette Neuauflage“ und konnte nur in Boostern gefunden werden, falls du bereits alle anderen Karten derselben Seltenheit in diesem Set gesammelt hattest (das gleiche Prinzip wie für Karten, die in Constructed gebannt wurden). Falls jedoch die Karte mit einer unterschiedlichen Illustration oder im Showcase-Design neu aufgelegt wurde, galt sie für den Schutz vor Duplikaten wie jede andere seltene bzw. sagenhaft seltene Karte im Set (der Schutz vor Duplikaten war erst aktiv, sobald du vier Exemplare dieser Version in deiner Sammlung hattest).

Wichtige Erinnerung

Der Schutz vor Duplikaten ist nicht aktiv, wenn du 14-Karten-Booster in einem Limited-Event (Draft, Sealed) öffnest: Du kannst dort immer noch jede seltene oder sagenhaft seltene Karte finden und für dein Deck wählen, selbst wenn du bereits vier Exemplare davon in deiner Sammlung hast. Hier gibt es keine Änderung.

Neu aufgelegte Karten kommen immer noch in Boostern vor, aber du solltest sie nur erhalten, wenn du bereits alle anderen verfügbaren Karten dieser Seltenheit im Set gesammelt hast.

In den vielen Jahren, seit wir unsere ursprüngliche Richtlinie für den Schutz vor Duplikaten von neu aufgelegten Karten implementiert haben, hat sich die Art und Weise, wie Spieler Karten in MTG Arena sammeln, verändert, und auch die Varianten von Karten, die zum Sammeln verfügbar sind (Bonus-Sets, Anthologien, Showcase-Designs, Goldene Booster etc.), hat sich erweitert, und wir haben viel Feedback erhalten, die Richtlinien entsprechend anzupassen. Wir finden, ihr habt recht!

Öffnet die Booster!

Wenn wir beim Thema Booster Öffnen sind …

Es könnte sein, dass wir das immer und immer wieder tun müssen. Ihr wisst schon, für Forschungszwecke. Oder so. Okay, die nächste Änderung ist ziemlich einfach erklärt. Wir öffnen sehr gerne Booster. Manchmal öffnen wir sehr gerne sehr viele Booster, alle gleichzeitig, und wenn wir so viele Booster öffnen, wollen wir es genießen. Wir wollen alle Karten sehen, die wir erhalten. Das ist alles. Das ist die Neuerung. Diese Änderung soll einfach den Spaß am Öffnen von Boostern steigern und informativer machen.

Rotation und Neubeginn

Bald ist es soweit! Es kommen große Veränderungen in Bezug auf die Standard-Rotation auf uns zu, und die größte davon ist … keine Standard-Rotation in diesem Jahr!

Falls dies eine Neuigkeit ist für dich, solltest du zuerst unseren Artikel Wiederbeleben des Standard-Formats lesen. Als Nächstes solltest du unseren Neubeginn 2023 Leitfaden besuchen, denn auch wenn es dieses Jahr keine Standard-Rotation gibt, rotieren dennoch die Sets im Alchemy-Format! Und weil Alchemy rotiert und Standard ebenfalls rotiert, aber nicht mehr in einem Drei-Jahres-Zyklus, unterstützen wir unsere Spieler mit aufregenden Belohnungen zum Neubeginn für das Erweitern ihrer Sammlung, inklusive zusätzlichen Wildnis von Eldraine Boostern, einzelnen Karten als Belohnung (ICRs) sowie einer fantastischen Ashiok-Kartenhülle als Teil der Set-Meisterung – kein Kauf erforderlich!

Um die Neubeginn-Belohnungen zu erhalten, logge dich vor dem Erscheinen von Wildnis von Eldraine in MTG Arena ein!

Mach dich auf in die Wildnis

Wildnis von Eldraine erscheint am 5. September in MTG Arena! Bereite dich auf die Abenteuer vor, die diese märchenhafte Welt zu bieten hat. Und am wichtigsten: Viel Glück und viel Spaß!