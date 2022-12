Riesige Monster. Umfangreiche Funktionen. Wir haben große Pläne für dieses Jahr. Es ist fast Zeit, das Reich der Behemoths zu betreten; ein guter Zeitpunkt, um etwas mehr über unsere Visionen und Pläne zu reden. Im diesen Monat erscheinenden Update zum Spiel teilen wir unsere Pläne mit, wie wir noch mehr Spiel-, Wettbewerbs- und Verbindungsmöglichkeiten zu Magic:The Gathering Arena hinzufügen möchten. Bleibt gesund und spielt jetzt von zu Hause aus mit euren Freunden.

Ikoria: Reich der Behemoths

Wer bisher noch nicht die Kartenvorschau verfolgt hat, sollte sich unbedingt einmal die vollständige Kartenbilder-Galerie anschauen. Für alle, die bisher schon die Updates verfolgt haben, ist sie sicherlich auch einen zweiten Blick wert.

Ja, das ist wirklich Godzilla, und ja, diese Kartenstile mit alternativer Illustration werden in MTG Arena verfügbar sein.

Nur für kurze Zeit: Godzilla-Monsterserie

Bis zum 21. Mai erhalten Spieler, die an einem Limited-Event zu Ikoria: Reich der Behemoths teilnehmen, zusätzlich zu den normalen Event-Belohnungen einen Kartenstil aus der Godzilla-Monsterserie. Das gilt für Ikoria Draft- und Sealed-Events; du erhältst bis zum Schlussdatum für jedes Event, an dem du teilnimmst, einen Kartenstil. (Es gibt insgesamt 18 Kartenstile zum Sammeln!)

Zusätzlich zum neuen Kartenset, der Set-Meisterung und einigen wahrhaft monströsen Kartenstilen möchten wir noch mindestens einen Aspekt hervorheben, bevor wir zu den Plänen unserer Entwickler übergehen.

Mit Ikoria: Reich der Behemoths werden Drafts mit anderen Spielern möglich. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, und um dieses Ereignis zu feiern, wird jeder Spieler einen kostenlosen Draft erhalten, um es auszuprobieren. Du musst dich lediglich innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung von Ikoria im Spiel anmelden, um dein Geschenk anzunehmen!

Wir präsentieren: Spieler-Draft

Ab Donnerstag werden im Spiel zwei Modi für Spieler-Drafts verfügbar sein, die eine größere kompetitive Herausforderung darstellen und mehr Belohnungen bieten. Der Modus ist vom Spielablauf her mit anderen Spielmodi in Magic: The Gathering Arena vergleichbar und ähnelt von der Erfahrung her einem Draft mit realen Magic-Karten am Tisch.

Fangen wir mit den Grundlagen an:

Spieler-Drafts werden für Best-of-One- und Best-of-Three-Drafts verfügbar sein.

Best-of-One-Drafts mit Bots werden weiterhin verfügbar sein und wie bisher alle zwei Wochen rotieren.

Best-of-Three-Drafts mit Bots werden nicht mehr verfügbar sein; alle Best-of-Three-Drafts werden unter Spielern ausgetragen.

Wenn der aktuelle Bot-Draft und der Spieler-Draft dasselbe Set beinhalten, werden beide Draft-Varianten separat gespielt. (Spieler, die gegen Bots gedraftet haben, werden nicht gegen Spieler spielen, die gegen andere Spieler gedraftet haben.)

Spieler-Drafts werden wie Ligen funktionieren; du wirst zum Spielen Spielern aus anderen Draft-Pods zugeordnet.

Wenn du einem Spieler-Draft beitrittst, wartest du an einem virtuellen Tisch, bis sieben weitere Spieler verfügbar sind. Sobald sich acht Spieler gefunden haben, musst du bestätigen, dass du bereit bist, bevor der Draft beginnt. Dann wird der Draft gestartet. Er läuft ähnlich ab wie Drafts gegen Bots: Jeder Spieler wählt eine Karte aus dem jeweiligen Pack und gibt dieses dann an einen anderen Spieler weiter. Wir haben eine kleine Sicherung in die Benutzeroberfläche eingebaut: Ein einzelner Klick reserviert eine Karte (die jedoch nicht automatisch als deine Auswahl bestätigt wird). Ein Doppelklick, das Ziehen der Karte in dein Deck und/oder ein Klick auf die Schaltfläche „Auswahl bestätigen“ legt deine Auswahl fest.

Wir haben die Benutzeroberfläche für die Drafts aktualisiert, um einige dieser Details möglichst klar darzustellen. Die Weitergaberichtung für die Packs wird ebenso angezeigt wie der Auswahlstatus anderer Spieler (aber natürlich nicht, welche Karte sich jeder Spieler ausgesucht hat):

Um sicherzustellen, dass Spieler-Drafts nicht zu lange dauern, steht für jede Auswahl jeweils nur ein bestimmter Zeitrahmen zur Verfügung, der sich nach dem aktuellen Pack und der Anzahl der bereits erfolgten Auswahlen richtet. Die meiste Zeit hast du beispielsweise für die Entscheidung, welche Karte du zuerst aus dem ersten Pack auswählen möchtest. Für die siebte Karte, die du aus Pack drei auswählst, hast du dagegen nur noch 30Sekunden Zeit. Falls du vor Ablauf der Zeit keine Karte auswählst, trifft das Spiel die Wahl für dich (wobei, sofern du eine Karte mit einem einzelnen Mausklick reserviert hattest, die reservierte Karte ausgewählt wird)!

Sobald der eigentliche Draft vorbei ist, werden Paarungen mit Spielern gebildet, die ebenfalls gegen andere Spieler gedraftet haben– allerdings nicht unbedingt im selben Pod (ein ähnliches System wie bei den Ligen in Magic: The Gathering Online).

Drafte Ikoria: Reich der Behemoths– auf uns!

Zur Einweihung eines der am meisten nachgefragten Spielmodi gibt es zwei Besonderheiten in unserem Update:

Ikoria-Spieler-Drafts, sowohl im Best-of-One- als auch im Best-of-Three-Modus, werden ab dem 16. April verfügbar sein.

Dein erster Ikoria-Spieler-Draft geht auf uns– du musst keine Teilnahmegebühr zahlen! Du kannst entweder einen Best-of-One-Draft oder einen Best-of-Three-Draft wählen.

Du musst dich bis zum 30. April im Spiel anmelden, um deinen kostenlosen Ikoria-Spieler-Draft zu erhalten.

Aktualisierung der Benennungen

Premier Draft

Best-of-One, Spieler-Draft, aktuelles Set, mit Rangliste

Ranglisten-Draft -> Schnell-Draft

Best-of-One, Bot-Draft, Set-Rotation alle zwei Wochen, mit Rangliste

Traditioneller Draft -> Traditioneller Draft*

Best-of-Three, Spieler-Draft, aktuelles Set, ohne Rangliste

*Bei Traditionellen Drafts draftest du nun gegen andere Spieler anstelle von Bots.

Ikoria: Reich der Behemoths Draft-Turnierplanung

16.April– Juni2020: Ikoria Premier Draft

16.April– Juni2020: Ikoria Traditioneller Draft

17.April– 1.Mai: Hauptset 2020 Schnell-Draft

1.Mai– 15.Mai: Ikoria Schnell-Draft

15.Mai– 29.Mai: Krieg der Funken Schnell-Draft

Teilnahmegebühren und Preise für die Events

Traditioneller Draft

Wir werden eine neue Event-Struktur für traditionelle Drafts ausprobieren, die mehr dem Ablauf im Store ähnelt. Die Teilnehmer spielen insgesamt drei Matches und erhalten je nach Anzahl der Siege Preise.

Teilnahmegebühr: 1500Edelsteine oder 10.000Gold

Event-Dauer: Drei Matches (die Anzahl an Siegen/Niederlagen ist nicht relevant)

Preise:

3 Siege: 3000Edelsteine, 6Packs

2 Siege: 1000Edelsteine, 4Packs

0–1Sieg: 1Pack

Premier Draft

Wir wollen, dass der Premier Draft seinen Namen verdient. Daher haben wir Teilnahmegebühr und Preisstruktur entsprechend gestaltet. Aktuell ist geplant, dass diese Drafts eine höhere Teilnahmegebühr haben als Schnell-Drafts, wobei aber auch die Preisstruktur entsprechend angepasst wird.

Teilnahmegebühr: 1500Edelsteine oder 10.000Gold

Event-Dauer: 7 Siege oder 3 Niederlagen (je nachdem, was zuerst eintritt)

Preise:

7 Siege: 2200Edelsteine und 6Packs

6 Siege: 1800Edelsteine und 5Packs

5 Siege: 1600Edelsteine und 4Packs

4 Siege: 1400Edelsteine und 3Packs

3 Siege: 1000Edelsteine und 2Packs

2 Siege: 250Edelsteine und 2Packs

1 Sieg: 100Edelsteine und 1Pack

0 Siege: 50Edelsteine und 1Pack

Schnell-Draft (bisher Ranglisten-Draft)

Abgesehen vom neuen Namen wird sich an der Event- und Preisstruktur des Events nichts ändern. Die Matches werden auch weiterhin den Limited-Rang bestimmen.

Planung der Entwickler

Erscheint demnächst

Wenn du nach Informationen zu Ikoria: Reich der Behemoths und zum Spieler-Draft suchst, solltest du einfach nach oben scrollen. Das Update im April 2020 wird allerdings auch noch einige weitere Änderungen mit sich bringen.

Updates zu FNM für daheim

Es ist uns auch weiterhin am wichtigsten, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Fans und Partner zu schützen. Daher werden wir die lokalen Communitys nach wie vor durch die sichere Distanz von Online-Spielmöglichkeiten unterstützen. Zusätzlich zu anderen wichtigen Initiativen werden wir unsere „FNM für daheim“-Events auch im Mai weiterführen:

17.April: Ikoria: Reich der Behemoths– das Lager (nimm an einem beliebigen Event teil, um eine Belohnung von deinem Store zu erhalten)

24.April: Highlander (auch Singleton genannt)

1.Mai: Artisan

8.Mai: Pauper

15.Mai: Historic Brawl

Wie bisher wird für diese Events im Spiel keine Teilnahmegebühr erhoben. Außerdem werden einzelne seltene und sagenhaft seltene Karten als Belohnung für den ersten und zweiten Sieg vergeben. Wer sich mit einem teilnehmenden WPN-Store verbunden hat, kann außerdem einen zusätzlichen Promo-Code erhalten, mit dem im Spiel weitere Belohnungen erhältlich sind. Mit dem Update des Spiels im April erscheinen diese Codes in Form von MTG Arena Promo-Pack-Codes, die sich (wie der Name vermuten lässt) an den in Stores erhältlichen Promo-Packs orientieren.

Jede Woche kann maximal ein Code pro Spieler eingelöst werden, und jeder Code bedeutet im Spiel zwei kosmetische Gegenstände– darunter Kartenstile, Avatare, Kartenhüllen und Begleiter, die zum Teil bisher nicht erhältlich waren.

Regelmäßige FNM-Teilnehmer sollten auf jeden Fall ihren Store kontaktieren und sich mit dessen Online-Community in Verbindung setzen. Wenn du noch nie bei einem Friday Night Magic Event in einem Store dabei warst und dir diese Gelegenheit den Anstoß dazu gibt, dich mit Magic-Spielern in deiner Gegend zu vernetzen– nur zu! Diese Events sollen die Menschen einander näher bringen, auch wenn sie sich nicht persönlich begegnen.

Verbesserte Darstellung der Karten

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass im Video und auf den Screenshots die Karten im Spiel etwas anders aussehen als sonst– gut beobachtet! Bei zwölf (!) verschiedenen Marken in Ikoria, der Komplexität von Mutation und dem Plan, auch ältere Karten zum Spiel hinzuzufügen (was noch mehr Mechaniken ins Spiel bringt) ist dies der perfekte Zeitpunkt, um das Aussehen der Karten etwas zu glätten:

Konsistente Platzierung von Plaketten und Bannern

Verbesserte Größenverhältnisse

„Aufgeräumteres“ Gesamtbild

Mengenabhängige Effekte (z.B. Hingabe, Adaptieren usw.) Schlüsselwortfähigkeiten (z.B. Fliegend, Todesberührung usw.) „Weitere Infos“ (z.B. kartenspezifischer Text, ausgelöste Fähigkeiten, mehr als drei Schlüsselwörter usw.) / Erhaltene Fähigkeiten

In Entwicklung

64-Bit-Client

Psst! Das ist der Teil für alle, die auf ein Status-Update zum Thema macOS gewartet haben. Mit dem Update im Juni 2020 wird Magic: The Gathering Arena auf einen 64-Bit-Client umgestellt. Wir werden für die Veröffentlichung von Ikoria und das Spiel-Update im Mai weiterhin einen 32-Bit-Client unterstützen; danach gibt es allerdings nur noch den 64-Bit-Client.

macOS

Das bedeutet, dass wir auch mit Catalina kompatibel sein werden, wenn wir den Client für macOS veröffentlichen. Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern bei Skybox Labs zusammen, um dieses langersehnte Ziel zu erreichen, und planen, bis zum Ende des Sommers einen macOS-Client zu veröffentlichen. Wir bitten noch um ein wenig Geduld, denn bevor der macOS-Client kommt, müssen wir uns um die Konvertierung auf einen 64-Bit-Client kümmern.

Sobald wir einen konkreten Termin für die Veröffentlichung haben, wird es wahrscheinlich (wieder) jemand aus dem Entwicklerteam nach Herzenslust hinausposaunen.

Cube-Draft

Nachdem wir nun Spieler-Drafts implementiert haben, dürfte klar sein, was das bedeutet.

Vielleicht hast du zu Beginn des Monats schon einmal einen kleinen Vorgeschmack bekommen, als wir Cube-Sealed angeboten haben: Bald wird es möglich sein, Drafts mit den besten der besten aller Karten zu veranstalten, die in Magic: The Gathering Arena verfügbar sind. Wie Cube-Sealed wird auch Cube-Draft ein Phantom-Event, nur dass dabei nicht das Äquivalent von sechs „Packs“ geöffnet wird, sondern die Karten gegen die Mitspieler gedraftet werden.

In Cube spielt die Seltenheit keine Rolle, sodass die Packs jede Menge aufregender seltener und sagenhaft seltener Karten enthalten werden. Die Vielfalt an Karten, Strategien und Synergien macht jedes Match zu einer spannenden neuen Erfahrung. Wir werden mit dem Hinzufügen weiterer Karten zu MTG Arena auch die angebotenen Cubes ständig verändern und erneuern.

Planung für Historic

Wir haben aktuell zwar keine spezifischen Neuigkeiten zu verkünden, aber wir möchten klarstellen, dass wir auch weiterhin Historic unterstützen werden. Unser Plan ist es, dieses Format in Magic: The Gathering Arena mit der Erweiterung unserer Eternal-Formatangebote immer weiter in den Vordergrund zu rücken.

Wir werden diesen Spielmodus weiter stärken und auffächern, besonders indem wir Karten hinzufügen, die aus Pioneer und Standard herausfallen, damit das Format interessant bleibt. Aktuell ist die Veröffentlichung der Historischen Anthologie 3 für den Mai geplant.

Amonkhet-Remaster

Die Arbeit am Amonkhet-Remaster schreitet gut voran und sollte irgendwann in diesem Sommer abgeschlossen sein. Wir arbeiten auch weiterhin mit der Magic R&D-Abteilung an zukünftigen Set-Remasters, die sich auf Pioneer konzentrieren. Derzeit sind wir jedoch noch in der Konzeptphase.

Mit diesen Neuerungen, der Historischen Anthologie 3, dem Hauptset 2021, Jumpstart und Zendikars Erneuerung gibt es in diesem Jahr noch viele neue Karten, auf die wir uns freuen können!

In der Konzeptphase

Mobil-Client

Eines sollte klar sein: Das hier ist ein großes Projekt, und es wird viel Arbeit kosten, es zu realisieren. Bis zum Spätherbst wird es hierzu nicht viele Informationen geben, aber das können wir jetzt schon verraten:

Der Client ist für 2020 geplant.

Er wird plattformübergreifend funktionieren.

Egal ob du unterwegs oder am heimischen Rechner spielst: Du wirst immer Zugang zu allen Karten, Decks Spielmodi usw. haben.

Spieler-Herausforderungen

„Spieler-Herausforderungen“ ist unser Arbeitstitel für kompetitive Erfahrungen, die nicht lang dauern, aber herausragende Fähigkeiten erfordern. Sie sollen die Gelegenheit bieten, über Gold, Edelsteine und Boosterpackungen hinaus weitere bedeutsame Preise zu gewinnen. Angesichts der aktuellen Lage wollen wir diese Pläne ein wenig vorziehen, um noch mehr Möglichkeiten zu eröffnen, aus den eigenen vier Wänden heraus an Wettkämpfen teilzunehmen. In den nächsten Wochen werden weitere Informationen dazu folgen!

Preise und Format werden sich von unseren Metagame-Herausforderungen unterscheiden, aber sich trotzdem am Schema „X Siege oder Y Niederlagen“ orientieren (d.h. keine Brackets und kein Schweizer System).

Diese Wettkämpfe werden sich insofern von unseren Mythic Point Qualifiern unterscheiden, dass dafür keinerlei vorherige Qualifikation notwendig sein wird.

Sie sind ebenfalls nicht Teil des Magic-E-Sports oder der MPL.

Unser Ziel ist es, den Preispool über die Teilnehmer zu finanzieren; die Preise werden je nach Region und geltenden Gesetzen unterschiedlich ausfallen.

Aufräumsegment

Das war eine ganze Menge, hoffentlich bist du noch dabei! Die Veröffentlichung von Ikoria: Reich der Behemoths ist für den 16.April geplant. Sie wird ein neues Kartenset, eine neue Draft-Erfahrung, eine neue Set-Meisterung und einige wichtige Verbesserungen der Benutzeroberfläche mit sich bringen. Die aktuellen Informationen zu Wartungszeiten findest du auf unserer Statusseite. Und falls du nicht bis Donnerstag warten willst, kannst du dir am 15.April unser Early-Access-Event anschauen und einige der beliebtesten Streamer und Content-Ersteller anfeuern, wenn sie dieses monströse Set zum allerersten Mal in ihre Hände, Pfoten und Klauen bekommen.