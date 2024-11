Das letzte Jahr hat für alle unsere Formate viel Veränderung gebracht, und das kommende Jahr verspricht noch mehr. Vor nur wenigen Monaten wurden Historic und Timeless durch Modern Horizons 3 umgekrempelt, und dann hatte Standard seine erste Rotation als dreijähriges Format. Zum Abschluss des Jahres bringt Magic: The Gathering Grundstein Standard spannende Karten, die für viele Jahre legal bleiben werden, und mit Pioneer Masters wird der Übergang von Explorer zu kompetitivem Pioneer abgeschlossen. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie wir über die einzelnen Formate denken, und ein bisschen darüber, was die Zukunft bereithält.

Übersicht

Das nachfolgende Diagramm zeigt für ungefähr einen Monat die Anteile am Spielbetrieb für unsere sechs Hauptformate. Es erfasst Daten vom Ende von Bloomburrow bis zum Launch von Duskmourn: Haus des Schreckens und ist repräsentativ für den allgemeinen Zustand des Spielbetriebs.

Standard ist mit Abstand das beliebteste Format. Seine Population nimmt ein bisschen ab, wenn ein Set altert (das Diagramm beginnt Mitte der Bloomburrow-Saison), und erholt sich wieder, wenn ein neues Set herauskommt (der Sprung am Ende ist das Release von Duskmourn: Haus des Schreckens), aber es hat immer eine klare relative Mehrheit des Spielbetriebs. Als Nächstes kommt Historic, gefolgt von Brawl, wobei diese beiden sehr eng beieinander liegen. Alchemy ist klarer Vierter, und dann haben Explorer und Timeless jeweils die Hälfte der Population von Alchemy.

Das sieht ziemlich ähnlich aus wie das Diagramm aus dem letzten Jahr, mit ein paar nennenswerten Änderungen: Standard ist ein bisschen beliebter als im letzten Jahr, Brawl ist beliebter als zuvor, und Timeless ist in diesem Diagramm neu.

Formate in MTG Arena

Die offensichtlichste Erkenntnis aus dem Diagramm ist, dass wir in MTG Arena viele verschiedene Formate haben. Obwohl einige beliebter sind als andere, steht jedes dieser Formate für zahlreiche Spielende und Partien jeden Tag, und jedes ist das Lieblingsformat mancher Spielender. Wir wenden zwar mehr von unseren Entwicklungskapazitäten für die beliebteren Formate auf, aber wir möchten sicherstellen, dass in allen unseren Formaten spannende und fesselnde Dinge passieren.

Generell möchten wir, dass jedes Format Balance, Vielfalt und Spaß bietet. Balance ist wichtig, damit du immer das Gefühl hast, dass du eine faire Siegchance hast und deine Entscheidungen im Laufe eines Matches relevant sind. Vielfalt bezieht sich auf die Konkurrenz, wo eine größere Bandbreite erfrischend ist, aber auch darauf, dass du selbst eine Vielzahl möglicher Decks und Archetypen spielen kannst. Und Spaß ist immer wichtig. Schließlich verlieren Spielende in der Regel ungefähr die Hälfte ihrer Partien; daher möchten wir sicherstellen, dass das Spielen in jedem Match interessant und unterhaltsam ist.

Balance, Vielfalt und Spaß sind in jedem Format wichtig, aber jedes Format denkt ein wenig anders darüber und würde die Wichtigkeit dieser Werte möglicherweise anders einstufen. In Historic liegt beispielsweise ein Fokus auf der Vielfalt, denn wir möchten sicherstellen, dass Spielende eine möglichst große Bandbreite an Decks haben, die sie mit Aussicht auf Erfolg spielen können. In einem Casual-Format wie Brawl steht dagegen der Spaß an erster Stelle. Jedes Format ist für einen bestimmten Typ von Spielenden ausgelegt, und das hilft uns dabei, uns auf ihre Entwicklung zu konzentrieren und ihr Wachstum in die richtige Richtung zu lenken.

Tabletop-analoge Formate

Viele Spielende in MTG Arena legen Wert darauf, Magic genauso zu spielen wie vor Ort. Vielleicht spielen sie Magic schon lange, haben große Sammlungen gedruckter Magic-Karten oder möchten einfach allgemein im digitalen Magic die gleiche Erfahrung haben wie beim Tabletop. Was auch immer der Grund ist, wir wissen, dass es diesen Spielenden wichtig ist, die Erfahrung von Magic mit gedruckten Karten zu spiegeln, und deshalb sorgen wir dafür, dass Explorer und Standard immer authentisch dem Tabletop-Spielbetrieb entsprechen.

Explorer

Explorer ist unsere Heimat für Tabletop-authentisches, nicht-rotierendes Spielen. Es soll Fans von Pioneer ansprechen oder alle, die nach einem größeren nicht-rotierenden Format suchen, das sie in MTG Arena und vor Ort spielen können.

Explorer hat zwar nicht jede Karte, die es in Pioneer gibt, aber es kommt dem recht nahe. Viele der besten Pioneer-Decks sind voll spielbar, und im Best-of-Three-Explorer-Metagame gibt es viel Rakdos-Bravour, Izzet-Phoenix, Azorius-Kontrolle und Selesnija-Engel, genau wie in Pioneer. Und mit dem Release von Pioneer Masters im Dezember werden wir einen gewaltigen Sprung nach vorne machen.

In unserer Ankündigung des Explorer-Formats vor gut zwei Jahren haben wir gesagt, dass wir alle Karten aufnehmen möchten, die benötigt werden, um kompetitive Pioneer-Decks zu spielen, und genug vom Rest, damit Spielende die Pioneer-Decks bauen können, die sie begeistern.

Wir denken, dass wir dieses Ziel erreichen werden, wenn Pioneer Masters erscheint. Wir haben den Pioneer-Spielbetrieb bei Pro Tours und Regional Qualifiern sowie auf Magic Online und viele andere Quellen abgesucht, um sicherzustellen, dass wir die Karten erfassen, die tatsächlich benutzt werden, und wir haben sie alle in Pioneer Masters gepackt.

Die jüngsten Pioneer Regional Championships geben uns eine großartige Gelegenheit, das zu testen. In Brasilien, den USA, Japan und weiteren Ländern wurden in Hauptdecks und Sideboards 1.473 verschiedene Karten registriert. Nach dem Release von Pioneer Masters wird es in MTG Arena alle bis auf 29 davon geben. Von den insgesamt 176.664 registrierten Kartenexemplaren gehören nur 95 zu den fehlenden Karten, d. h., MTG Arena wird 99,95 % der bei Regional Championships benutzten Pioneer-Karten unterstützen.

Wir haben von Anfang an gesagt, dass Explorer die erste Etappe einer Reise darstellt und wir den Namen ersetzen würden, wenn alle Pioneer-Decks, die Spielende spielen möchten, verfügbar sind. Aus unserer Sicht haben wir diesen Punkt erreicht, aber die Spielenden spielen bei der Beantwortung dieser Frag auch eine entscheidende Rolle. In den kommenden Monaten werden wir daher das Pioneer-Meta beobachten, das Explorer-Meta beobachten, unsere Daten zum Spielbetrieb beobachten und zuhören, was Spielende sagen, um zu sehen, ob wir das Ziel erreicht haben. Wir sind sehr interessiert, zu erfahren, was die Spielenden denken.

Standard

Standard ist das Format, das es in MTG Arena am längsten gibt, und es war schon immer unser mit Abstand beliebtestes Format. Wir stimmen es speziell auf Spielende ab, die sich eine Tabletop-authentische Magic-Erfahrung wünschen, aber es ist keine Überraschung, dass das bei einer großen Bandbreite unserer Spielenden beliebt ist.

Standard durchläuft gerade ein paar spannende Veränderungen, und eine der größten steht mit Magic: The Gathering Grundstein unmittelbar bevor. Da das Set bis mindestens 2029 in Standard legal ist, wird es für alle Spielenden ein neues Rückgrat des Formats bilden. Außerdem ist es als ideales Set konzipiert, um neuere Spielende mit der ganzen verlockenden Tiefe, die Magic zu bieten hat, zu begeistern.

Dies gibt MTG Arena eine großartige Gelegenheit, unsere Herangehensweise an neue Spielende zu optimieren, und über die nächsten ungefähr sechs Monate hinweg werden wir unsere Erfahrung für neue Spielende rund um Magic: The Gathering Grundstein anpassen, unter anderem, indem wir neue Spielende in MTG Arena zu Standard als Standard-Spielmodus hinführen.

Standard hatte vor Kurzem seine erste Rotation seit einiger Zeit und seine erste Rotation überhaupt als dreijähriges Format. Wir sehen zwar insgesamt eine große Vielfalt und einen guten Zustand, besonders im Best-of-Three-Modus, aber vor Kurzem haben wir gehandelt und die Ley-Linie der Resonanz nur im Best-of-One-Modus ausgeschlossen. Dieses Hilfsmittel nutzen wir nicht oft, denn oberflächlich betrachtet läuft es den Zielen des Formats zuwider. Es steht ja am Anfang dieses Abschnitts: Standard ist für Spielende gedacht, die sich eine Tabletop-authentische Magic-Erfahrung wünschen, und durch einen solchen Ausschluss scheint das Format weniger authentisch zu werden.

Online-Spielende haben jedoch eine klare und starke Präferenz für Best-of-One. Wir geben für alle unsere Formate die gleiche Wahlmöglichkeit, und mit ähnlichen Ergebnissen: Unabhängig vom Format spielen die meisten lieber Best-of-One. Das bedeutet, dass wir manchmal Kompromisse machen müssen. In diesem Fall denken wir, dass sich durch das Ausschließen der Ley-Linie der Resonanz im Best-of-One-Modus der Modus ähnlicher spielt wie Best-of-Three, wo die Karte derzeit kein wesentlicher Faktor ist.

Möglicherweise geraten wir in Zukunft in ähnliche Situationen; in einer größeren Standard-Umgebung werden sie wahrscheinlich häufiger auftreten. In jedem Fall werden wir Standard in MTG Arena im Fokus behalten, um, soweit möglich, Spielenden, die nach authentischem Tabletop-Magic suchen, eine großartige Erfahrung zu bieten.

Digitale Formate

Digitale Spielmuster unterscheiden sich von Spielmustern vor Ort. Um nur ein Beispiel zu nennen: Während relativ wenige Spielende vor Ort jede Woche 50 Partien Magic spielen, kommt das in MTG Arena recht häufig vor. Diese starke Spielaktivität bedeutet, dass wir die Prioritäten etwas anders setzen müssen. Format-Vielfalt wird beispielsweise noch wichtiger, damit Spielende trotzdem auf vielfältige Konkurrenz treffen und das Gefühl haben, dass sie wirklich wählen können, welches Deck sie spielen möchten.

Das ist einer der Gründe, warum wir bei der Balance der digitalen Formate andere Mittel anwenden, z. B. Balanceanpassungen an Karten. Eine Karte einfach auszuschließen, entfernt normalerweise mindestens ein Deck aus einer Umgebung, manchmal auch mehrere. Balanceanpassungen geben uns, wenn wir es gut machen, die Möglichkeit, die Karten und Archetypen, die Spielenden Spaß machen, erfolgreich und spielbar zu halten, nur mit angemessenem Powerlevel.

Alchemy

Alchemy ist unser rotierendes digitales Format und darauf ausgelegt, ein fließendes, vielfältiges Meta zu bieten. Es richtet sich an Spielende, die jede Woche zahlreiche Partien spielen; deshalb ist Vielfalt besonders wichtig.

Insgesamt hat sich die Vielfalt in Alchemy gut gehalten. Während das beste Deck in Standard über das letzte Jahr relativ statisch war, hat sich das beliebteste Deck in Alchemy alle drei bis vier Monate geändert.

Mono-Rot ist in Alchemy stark, wie auch in Standard, und da es möglicherweise zu stark ist, werden wir in Kürze ein paar Änderungen vornehmen. Darüber hinaus sehen wir weiterhin eine große Vielfalt in den Decks, die gespielt werden. In Best-of-One-Alchemy machen die drei besten Decks nur rund 12 % des Metagames aus, die Hälfte der 24 % für Standard.

Ein wichtiges Thema in Alchemy war dieses Jahr Raubzug. Unsere Daten haben das Deck zwar nie als zu stark ausgewiesen, aber es war kurzzeitig sehr nah daran, zu beliebt zu werden. Das hat sich inzwischen ein bisschen abgekühlt, und insgesamt sind wir mit der Entwicklung von Raubzug recht zufrieden. Es ist eine interessante Mechanik, die ein unterhaltsames thematisches Deck ermöglicht hat, an dem viele Spielende Spaß hatten, wobei aber die Siegquote sehr fair geblieben ist. Das ist ziemlich genau das Ziel, das wir für jede neue Set-Mechanik haben. Es mag einzelne Karten geben, die überzogen sind, aber wir denken, die Mechanik selbst funktioniert gut.

Schließlich werden wir mit dem Release von Magic: The Gathering Grundstein und der Etablierung von Standard als Format für neue Spielende Alchemy auf diejenigen fokussieren, die viel und zuerst digital spielen und die die Vielfalt und das Veränderungstempo lieben, die wir für das Format ursprünglich vorgesehen hatten Wie im Bericht zur Lage des Spiels erwähnt, haben wir hinter den Kulissen noch einiges zu tun, um unsere Möglichkeiten dort zu verbessern, aber wir sind begeistert von den Chancen, die Alchemy bietet.

Historic

Unser wichtigstes nicht-rotierendes digitales Format ist Historic, wo wir uns darauf konzentrieren, dafür zu sorgen, dass eine möglichst breite Palette von Decks eine gute Balance hat und Spielenden unterhaltsame Optionen bietet. Wie alle unsere digitalen Formate richtet es sich an diejenigen, die viel spielen; deshalb ist diese Vielfalt wichtig.

Das Erscheinen von Modern Horizons 3 im Juli hat das Format ordentlich aufgemischt und kurzzeitig Balance und Vielfalt beeinträchtigt. Das ursprüngliche Boros Energy Deck war eindeutig zu stark für das Format, und es war auch bald überrepräsentiert. Nach Balanceanpassungen an mehreren Karten des Decks sind wir mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Das Boros Energy Deck mit Balanceanpassungen ist immer noch eines der stärksten und meistgespielten Decks im Format, aber anstatt zu dominieren, steht es jetzt mit mehreren anderen mächtigen Decks auf einer Stufe, darunter Mono-Grün-Elfen, Izzet-Zauberer und verschiedene Varianten von Mono-Weiß.

Das streben wir bei jeder Balanceanpassung an: Das Deck soll stark und erfolgreich bleiben, aber auf einem fairen Niveau. Wir treffen dabei nicht immer ins Schwarze, aber wir lernen jedes Mal dazu.

Historic ist das vielfältigste Format in MTG Arena, und derzeit ist es vielfältiger als je zuvor. Die drei besten Decks machen knapp unter fünf Prozent des Metagames aus, was zeigt, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Decks gespielt wird. Wir gehen davon aus, dass Pioneer Masters ohne größere Störungen zum Format beitragen wird.

Timeless

Timeless ist das Format, wo unsere Priorität darin besteht, die breiteste Palette an Karten und Magic-Erfahrungen anzubieten, die in MTG Arena möglich ist. Derzeit ist jede in MTG Arena verfügbare Karte legal, und nur drei sind eingeschränkt. Er scheint immer noch verrückt, dass ein Format, in dem du viermal Schwarzer Ritus in einem Deck spielen kannst, nicht zusammengebrochen ist, aber wenn jedes Deck mit verrückten Tricks vollgepackt ist, funktioniert es irgendwie. Timeless bleibt ein Format, in dem nichts fair und doch alles ausbalanciert ist.

Wie Historic wurde auch Timeless durch Modern Horizons 3 aufgemischt, allerdings nicht so, wie es erwartet worden war. Vor dem Launch waren alle besorgt, dass Timeless von Rakdos Scam und den Pitch-Elementarwesen überrannt werden würde, aber letztendlich waren es eine unscheinbare Ein-Mana-Katze und ein paar energiereiche Freunde, die der Sachkunde endlich ernsthaft Konkurrenz um die Position des meistgespielten Timeless-Decks machen konnten. Am Ende scheint Modern Horizons 3 für Timeless sehr gesund gewesen zu sein und zu einem breiteren, vielfältigeren Metagame geführt zu haben. Die Bandbreite der Decks, die derzeit gespielt werden, ist wirklich überraschend, besonders für ein Format mit so wenigen Leitplanken.

Brawl

Obwohl Brawl nicht mehr unser jüngstes Format ist, wächst es immer noch sehr schnell. Letztes Jahr lag es vom Spielbetrieb her ungefähr gleichauf mit Alchemy, aber jetzt liegt Brawl nur noch knapp unter Historic. Das Verhältnis ist zwar seit einer Weile recht stabil, aber es wäre keine Überraschung, wenn Brawl Historic im nächsten Jahr überholen würde.

Brawl ist ein Commander-ähnliches Casual-Format, in dem Spielende eine möglichst breite Palette von Commandern einsetzen können sollen. Wir wollen, dass Spielende jeden Commander mitbringen können, den sie gerne spielen, und ein faires, interessantes Match bekommen.

Spielenden unabhängig vom Commander ein faires Match zu geben bedeutet, dass wir uns dein Deck anschauen müssen, herausfinden, wie stark es ist, und dich dann schnell in ein Match gegen jemanden schicken, dessen Deck ähnlich stark ist. Das ist eine Herausforderung, und es erfordert einige Kompromisse. Und wir arbeiten immer daran, das besser hinzubekommen, besonders was unsere Reaktion auf neue Karten und Verschiebungen im Meta betrifft. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden damit, wie gut das System funktioniert. In den meisten Fällen gelingt es uns, für jeden Commander, der gespielt werden soll, schnell ein faires Match zu finden, das Spaß macht.

Da dies ein wachsendes Format ist, werden wir weiterhin nach Möglichkeiten suchen, Spielende zu unterstützen, die es jetzt gerne spielen oder einsteigen möchten. Wir haben mit dem Verkauf vorgefertigter Decks gute Ergebnisse erzielt und glauben, dass es weitere Möglichkeiten gibt, auf verschiedene Arten Inhalte speziell für Brawl-Spielende zu erstellen.

Fazit

Das Kernziel von MTG Arena ist „schnelles Magic, das Spaß macht, für alle und überall“ (mehr dazu im Bericht zur Lage des Spiels), und dieses „alle“ heißt, dass wir eine große Bandbreite unterschiedlicher Spielender haben, die wir unterstützen möchten. Das ist das angestrebte Ziel. Wir haben die Palette der Hauptformate, die wir unterstützen, so konzipiert, dass sie möglichst viele Spielende abdeckt, aber wir wissen, dass es immer Spielende geben wird, die sich wünschen, wir würden ein zusätzliches Format oder zusätzliche Karten unterstützen. Unserer Ansicht nach bietet die aktuelle Formatpalette eine gute Vielfalt an Möglichkeiten, besonders mit den neuen Inhalten, die die einzelnen Formate im nächsten Jahr erhalten werden, aber wir werden immer auf der Suche nach Möglichkeiten sein, mehr Leuten an mehr Orten mehr Magic zu bieten.