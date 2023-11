Wizards of the Coast

Bist du bereit, in die uralten Höhlen und die innere Welt von Ixalan hinabzusteigen? Dann nimm diese Decks mit, um gewappnet zu sein! Hier sind sieben Decks mit 60 Karten, die sich um die Geschichte von Die verlorenen Höhlen von Ixalan drehen! Sieh dir diese Story-Decks ab dem 23. November in MTG Arena an und probiere bei einem Event fünf der Decks gegen andere Spieler aus.

Huatli, Poetin der Einheit | Illustration von: Ledania

Die verlorenen Höhlen von Ixalan zu Story-Decks und Festival-Event – Details

Termine : 23. November, 8:00 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) – 29. November, 8:00 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ)

: 23. November, 8:00 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) – 29. November, 8:00 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) Format : Standard mit vorgefertigten Decks, spiele mit einem der sieben Decks und wechsle beliebig oft.

: Standard mit vorgefertigten Decks, spiele mit einem der sieben Decks und wechsle beliebig oft. Teilnahmegebühr : 2.500 Gold oder 500 Edelsteine

: 2.500 Gold oder 500 Edelsteine Struktur : Spiele, so viel du willst, bis das Event endet.

: Spiele, so viel du willst, bis das Event endet. Belohnungen:

Siege Belohnungen 5 Kartenstil Huatli, Poetin der Einheit 4 Kartenstil Kellan, verwegener Reisender 3 Kartenstil Bringer der letzten Gabe 2 Kartenstil Wandelnder Thron 1 Kartenstil Erdrüttler-Schreckensmaul

Erdrüttler-Schreckensmaul Wandelnder Thron Bringer der letzten Gabe

Kellan, verwegener Reisender Huatli, Poetin der Einheit // Brüllen des Fünften Volkes

Festival-Event-Story-Decks

Die Sprache meiner Liebe sind Dinos

(Gruul)

Bei diesem Deck geht es um die neue Verbindung zwischen Huatli und Saheeli, nachdem Saheeli nach der Phyrexianischen Invasion auf dieser Welt gestrandet ist. Huatli besteht in den Tiefen mit Hilfe der Dinosaurier von Ixalan und einigen neuen Metallfreunden, die sie Saheeli und ihrem Filigran verdankt. Bei diesem Deck kommt es darauf an, schnell Mana aufzubauen und so viele Dinosaurier wie möglich zu spielen, um die gegnerischen Kreaturen mit Reptilienpower zu plätten!

2 Huatli, Poet of Unity 2 Thrashing Brontodon 3 Saheeli's Lattice 1 Poetic Ingenuity 2 Trumpeting Carnosaur 3 Dinotomaton 2 Restless Ridgeline 3 Armored Kincaller 4 Belligerent Yearling 4 Triumphant Chomp 4 Ixalli's Lorekeeper 1 Hulking Raptor 2 Burning Sun Cavalry 1 Scytheclaw Raptor 2 Earthshaker Dreadmaw 9 Forest 9 Mountain 2 Itzquinth, Firstborn of Gishath 4 Cavern of Souls

Eine Sonne für Tausend Monde

(Boros)

Huatlis geliebter Cousin, der edle Krieger Inti, ist beim Gemetzel von Vitos fanatischem Kreuzzug verschollen. Huatlis einziger Trost ist die Entdeckung der Wurzeln des Imperiums der Sonne unter der Erdkruste von Ixalan. Spiele mit Inti und den Kriegern der Oltec, den sogenannten Tausend Monden, im Kampf gegen die neu gebildete Horde dämonischer Vampire und die Pilzplage der Mycotyrannin. Bei diesem Deck kommt es aufs Angreifen und Tappen an, um Spielsteine zu erzeugen und Kreaturen mit +1/+1-Marken wachsen zu lassen. Setze deine Streitkräfte geschickt für Angriffe ein, um den Sieg zu erringen, oder mache sie stärker, bis dein Gegner nicht mehr mithalten kann!

3 Market Gnome 3 Abrade 2 Clay-Fired Bricks 2 Thousand Moons Smithy 2 Adaptive Gemguard 3 Tinker's Tote 2 Volatile Wanderglyph 2 Anim Pakal, Thousandth Moon 2 Unstable Glyphbridge 2 Warden of the Inner Sky 2 Thousand Moons Infantry 2 Helping Hand 2 Inti, Seneschal of the Sun 2 Caparocti Sunborn 11 Plains 11 Mountain 2 Hidden Courtyard 1 Threefold Thunderhulk 2 Guardian of the Great Door 2 Spring-Loaded Sawblades

Neue Welt, neue Freunde

(Abzan)

Ist das Kellan? Ja. Den abenteuerlustigen Halbfee-Jungen hat es nach Ixalan verschlagen, gerade rechtzeitig für die Suche nach dem Weltenkern. Begleite ihn bei seinem eigenen Abenteuer auf Ixalan, bei dem er vor Goblins flieht, Vampir-Verschwörungen aufdeckt und neue Freunde findet. Bei diesem Deck kommt es darauf an, die Erkunden-Mechanik und die neuen Höhle-Länderkarten zu nutzen, um deine Kreaturen zu verstärken und benötigte Karten aus deinem Deck herauszufiltern. Es ist Zeit für dein Abenteuer in den Höhlen von Ixalan!

2 Kellan, Daring Traveler 4 Forest 2 Thousand Moons Crackshot 5 Plains 2 Quicksand Whirlpool 4 Spelunking 2 Hidden Nursery 2 Restless Prairie 2 Poison Dart Frog 3 Twists and Turns 2 Hidden Necropolis 2 Hidden Courtyard 2 Pit of Offerings 2 Get Lost 2 Vanguard of the Rose 2 Glowcap Lantern 1 Swamp 4 Forgotten Monument 4 Miner's Guidewing 4 Bat Colony 2 Kinjalli's Dawnrunner 3 Gargantuan Leech 2 Cosmium Confluence

Böse Pilze

(Golgari)

Die Mycotyrannin ist erwacht und hat großen Appetit! Werde eins mit dem Pilz und beginne mit der Übernahme der Welt! Dieses Deck ist voller rankender Pilze und hungriger Goblins und dreht sich darum, Dinge auf deinen Friedhof zu bringen, Spielsteine zu erzeugen und vor allem die Mycotyrannin zu füttern.

2 The Mycotyrant 2 Akawalli, the Seething Tower 2 Squirming Emergence 4 Deathcap Marionette 2 Stinging Cave Crawler 3 Stalactite Stalker 3 Skullcap Snail 2 Fungal Fortitude 2 Hidden Nursery 2 Broodrage Mycoid 2 Synapse Necromage 2 Defossilize 2 Chupacabra Echo 2 Cavern of Souls 3 Hidden Necropolis 11 Swamp 7 Forest 3 Dead Weight 1 Tarrian's Journal 2 Souls of the Lost 1 The Skullspore Nexus

Dreiste Kumpels

(Izzet)

Was gibt es Schöneres für einen Piraten als einen Schatz? Nun, der größte Schatz für Malcolm und Breeches ist ihr eigenes Leben! Das dynamische Duo ist viel tiefer unter dem vertrauten Meer gelandet, als ihm lieb ist. Hilf den beiden dabei, unter Einsatz von reichlich Sprengstoff einen Ausweg zu finden. Erzeuge Schätze und setze sie ihn, um deine Crew zu stärken! Dieses Deck kommt schnell zur Sache, erzeugt Spielsteine und gibt sie aus, um Gegner in die Luft zu jagen, Karten zu ziehen und Kreaturen zu buffen.

2 Malcolm, Alluring Scoundrel 2 Breeches, Eager Pillager 2 Unlucky Drop 2 Brazen Blademaster 2 Enterprising Scallywag 2 Goblin Tomb Raider 2 Subterranean Schooner 2 Hidden Cataract 8 Mountain 1 Sunfire Torch 2 Rumbling Rockslide 2 Chart a Course 1 Captain Storm, Cosmium Raider 2 Waylaying Pirates 2 Pirate Hat 1 Diamond Pick-Axe 3 Cavern of Souls 9 Island 3 Spyglass Siren 4 Staunch Crewmate 1 Brass's Tunnel-Grinder 2 Plundering Pirate 2 Hidden Volcano 1 The Belligerent

Story-Decks außerhalb des Events

Gehört das in ein Museum?

(Jeskai)

Auf Anfrage von Saheeli ist Quintorius Kand nach Ixalan gekommen, um seinen neuen Planeswalker-Funken zu testen. Mit dem in Strixhaven gewonnenen Wissen hilft Quintorius dem Imperium der Sonne dabei, seine verlorene Geschichte aufzudecken. Dabei erfährt er mehr über das vergessen geglaubte geheimnisvolle Imperium der Münzen. Dabei lernt er, wie wichtig Integrität ist und wer die Geschichte von Ixalan erzählen sollte. Bei diesem Deck geht es darum, mithilfe der Entdeckung-Mechanik Karten kostenlos zu wirken und das Spielfeld mit Kreaturen und Artefakten zu füllen, die interessante Kombinationen und schließlich mächtige Siegbedingungen ermöglichen.

2 Buried Treasure 2 Curator of Sun's Creation 2 Abuelo, Ancestral Echo 2 Restless Anchorage 2 Oltec Archaeologists 2 Matzalantli, the Great Door 2 Oteclan Landmark 2 Abuelo's Awakening 2 Chart a Course 2 Sage of Days 2 Council of Echoes 2 Confounding Riddle 2 Ancestral Reminiscence 2 Didact Echo 2 Self-Reflection 2 Ancestors' Aid 3 Master's Guide-Mural 1 Quintorius Kand 2 Digsite Conservator 8 Island 6 Mountain 8 Plains

Untergang des Fanatikers

(Orzhov)

Vito ist zurückgekehrt, um seinen wahren Gott zu finden. Seine Liebe zu den Heiligen der Legion des Zwielichts ist erloschen. Er folgt Tarrians Aufzeichnungen, um den alten Fledermausgott Aclazotz zu finden, der im Weltenkern von Ixalan versiegelt ist. Begleite ihn auf seiner Pilgerreise, durch seinen Kreuzzug – bis zu seiner endgültigen Niederlage. Dieses Deck wird durch gefallene Freunde und Feinde stärker, da es verschiedene Möglichkeiten bietet, Spielsteine und Artefakte zu opfern, um starke Spielzüge zu machen und mächtige Entfernungszauber zu finden!