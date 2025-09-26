2025 fue un año emocionante para Magic, y queremos a mantener esa emoción en marcha mientras nos preparamos para 2026. En la MagicCon: Atlanta, los fans tuvieron la oportunidad de ver las colecciones de Magic de 2026. Aunque todavía nos quedan sorpresas por desvelar, el año que viene habrá algo emocionante para todos los jugadores de Magic.

Si te perdiste la ponencia o quieres escuchar la reacción del público, puedes verla aquí. Por el momento, te mostramos todas las novedades de Magic que anunciamos para el año que viene:

Sí, eso quiere decir que tendremos siete colecciones de Magic en 2026. Se trata de una singularidad en la programación y no será lo habitual de ahora en adelante, pero teníamos tantas cosas increíbles que no pudimos esperar. En 2027, volveremos al ritmo de seis colecciones de Magic.

Lorwyn eclipsado

(23 de enero)

Vamos a comenzar el año con una vuelta al idílico reino de Lorwyn gracias a Lorwyn eclipsado. Los fans llevan años pidiéndonos que regresemos al plano natal de los kithkin, los boggarts y todo tipo de criaturas extrañas. Ahora podrás unirte a un grupo de estudiantes de Strixhaven en su viaje por este bucólico plano.

0124a_MTGECL_Main: Ashling, Rekindled 0222_MTGECL_Main: Emptiness

Entérate de todos los detalles en el primer vistazo al coleccionismo de Lorwyn eclipsado y en la guía del planeswalker de Lorwyn eclipsado. A continuación, echa un ojo a la galería de Lorwyn eclipsado para ver todas las cartas en el mismo sitio. Lorwyn eclipsado se lanzará el 23 de enero de 2026 y ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Una nueva colección de Más allá del Multiverso

Desvelaremos la segunda colección de 2026 en la Comic Con de Nueva York el 10 de octubre de 2025.

Esta colección estará disponible tanto en versión física como en MTG Arena. Cuando anunciemos de qué trata, publicaremos todas las novedades aquí, en DailyMTG.

Secretos de Strixhaven

(Abril de 2026)

¡Volvemos a las aulas con Secretos de Strixhaven! Regresamos a Arcavios y al mejor centro de estudio del Multiverso, la universidad de Strixhaven. El grupo sediento de aventuras de Lorwyn eclipsado se lanza a una nueva aventura académica. Esta vez, seguiremos más de cerca la vida de los estudiantes fuera del campus mientras exploran lo que hay más allá de los muros de la universidad.

Adéntrate en la nueva colección de Strixhaven a partir de abril. Además, nos complace anunciar Strixhaven: Omens of Chaos, una nueva novela juvenil escrita por Seanan McGuire. Esta obra seguirá a un grupo de estudiantes de Strixhaven en su misión para descubrir su destino y a qué parte del Multiverso pertenecen. Más adelante ofreceremos detalles sobre la novela, pero, por ahora, no te pierdas la cubierta y la carta promocional Command Tower que se incluye con la obra.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

(Junio de 2026)

¡Atención, fans de Marvel! Estamos reuniendo a los héroes más poderosos de la Tierra y más allá en Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, el próximo paso de nuestra colaboración con Marvel. Esta gigantesca colección incluye personajes de todo el universo de Marvel, desde equipos de superhéroes famosos hasta villanos que buscan la dominación mundial.

Más adelante daremos más detalles sobre esta colaboración, cuando toque reunir a los héroes.

Magic: The Gathering | El Hobbit™

(Agosto de 2026)

Aunque no sea un viaje inesperado, nos alegra anunciar que Magic vuelve a la Tierra Media con Magic: The Gathering | El Hobbit. Sigue al intrépido ladrón Bilbo Bolsón y a su grupo en una historia de una ida y una vuelta a la Montaña Solitaria. Prepárate para luchar contra trolls comecarne, contar acertijos en las tinieblas y enfrentarte al mismísimo Smaug en agosto, cuando se estrene Magic: The Gathering | El Hobbit en todo el mundo, tanto en versión física como en MTG Arena.

Reality Fracture

(Octubre de 2026)

Años de sutiles maquinaciones acabarán por destruir la fachada y darán paso a un villano que hay que ver para creer, pero todavía no es el momento. Pronto desvelaremos más información…

Más adelante daremos más detalles sobre Reality Fracture. Por el momento, no le quites ojo a la historia de Magic para saber cómo se desarrolla esta saga.

Magic: The Gathering | Star Trek™

(Noviembre de 2026)

La última colección de Magic de 2026 nos lleva a la última frontera. Magic: The Gathering | Star Trek invita a los jugadores a recorrer las estrellas. Esta colección hará su estelar debut en noviembre de 2026 y contará con personajes, historias y, por supuesto, naves de la franquicia completa para todos los fans de Star Trek.

Magic: The Gathering | Star Trek viajará hasta las mesas de Magic y MTG Arena el año que viene. Próximamente daremos más detalles sobre la colección. Hasta entonces, prepárate para alcanzar lugares a los que ninguna colección de Magic ha podido llegar.

Gracias por acompañarnos en esta aventura por las novedades de 2026. Tenemos muchas ganas de mostrarte los nuevos y audaces horizontes de Magic el año que viene. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo de Magic, échale un ojo a DailyMTG y a nuestras redes sociales.