Standard

Aucun changement.

Pioneer

Aucun changement.

Modern

Aucun changement.

Legacy

Aucun changement.

Vintage

Aucun changement.

Pauper

Aucun changement.

Alchemy

Aucun changement.

Historique

La Chaîne alimentaire est interdite.

Intemporel

Aucun changement.

Brawl

Aucun changement.

Consultez la liste de toutes les cartes interdites et restreintes par format.

Salutations, chers joueurs !

Je m’appelle Carmen Klomparens, et je suis conceptrice dans l’équipe de conception de jeu de Magic. Il est temps de procéder à la deuxième annonce des cartes interdites et restreintes de 2026. Lors de la première annonce de cette année, les formats sur table en 60 cartes ont connu une certaine stabilité et nous avons annoncé des mises à jour pour MTG Arena. L’annonce d’aujourd’hui est plus rapprochée de la précédente que ce dont nous avions l’habitude ces dernières années et est en cohérence avec notre approche actuelle : jauger souvent pour nous donner des opportunités de réagir.

Comme d’habitude, nous étions dans WeeklyMTG sur twitch.tv/magic le 24 mars, à 10 h heure du Pacifique pour discuter de ces changements. D’ici là, regardons comment se portent nos formats, qu’en dites-vous ?

Standard

Écrit par Jadine Klomparens

Aucun changement.

Le Standard a continué à se montrer varié et à bien se porter durant les mois qui se sont écoulés depuis notre dernière mise à jour des cartes interdites et restreintes. Nous voyons des decks gagner et perdre en popularité et en taux de victoires au fil des découvertes de nouvelles technologies. Aucun deck ni aucune stratégie ne s’est démarqué comme vainqueur incontestable du format Standard.

La vision d’ensemble du format Standard reste semblable à ce qu’elle était après le Pro Tour Lorwyn éclipsé. Les decks principalement vert Bébé taupe-blaireau se défendent contre un vaste éventail de decks principalement bleus, noirs et rouges cherchant à vaincre le Bébé avec de nombreux sorts de retrait et une stratégie proactive. Quelques decks Aggro et Combo complètent le format, chacun cherchant à décrocher la victoire en submergeant ou manipulant, respectivement, le reste du format.

Mais au cœur de cette fresque, les détails du Standard ont énormément évolué. Lors de notre dernière discussion, les decks Bébé taupe-blaireau en tête étaient alimentés par le Rythme de la nature et cherchaient à mettre fin aux parties avec un Béhémoth caveur de cratères surpuissant. Les choses ont changé.

2 Surrak, Elusive Hunter 1 Promising Vein 4 Earthbender Ascension 4 Mightform Harmonizer 4 Esper Origins 2 Meltstrider's Resolve 3 Escape Tunnel 2 Royal Treatment 4 Sazh's Chocobo 4 Ba Sing Se 4 Llanowar Elves 4 Icetill Explorer 4 Badgermole Cub 4 Fabled Passage 14 Forest 1 Scrapshooter 2 Meltstrider's Resolve 1 Surrak, Elusive Hunter 2 Pawpatch Formation 3 Soul-Guide Lantern 4 Mossborn Hydra 2 Eumidian Terrabotanist

Toucheterre mono-vert est désormais le deck Bébé taupe-blaireau le plus joué. C’est une approche différente de l’utilisation du Bébé taupe-blaireau, qui est plus orienté vers la victoire contre des decks interactifs. En tant que deck Toucheterre à part entière, ce deck comprend un éventail varié de cartes maîtresses qui peuvent submerger les sorts de retrait de l’adversaire. Il joue même le duo très puissant de l’Explorateur laboureur de glace et de l’Harmonisateur puissaforme, qui était le fer de lance du deck Harmonisateur Temur qui s’est placé 2e lors du Pro Tour Lorwyn éclipsé.

L’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles n’a pas bouleversé le métagame Standard, mais l’extension a apporté de nouveaux outils pour des decks existants. Par exemple :

3 Swamp 3 Inti, Seneschal of the Sun 4 Starting Town 3 Mountain 4 Multiversal Passage 1 Bitter Triumph 4 Moonshadow 4 Marauding Mako 3 Requiting Hex 3 Fear of Missing Out 4 Cool but Rude 4 Blazemire Verge 4 Bloodghast 4 Flamewake Phoenix 1 Carnage, Crimson Chaos 1 Restless Vents 4 Blood Crypt 4 Bloodthorn Flail 2 Casey Jones, Vigilante 2 Hobgoblin, Mantled Marauder 1 Qarsi Revenant 1 Requiting Hex 2 Intimidation Tactics 1 Duress 1 Bitter Triumph 1 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 2 Case of the Crimson Pulse 2 Sunspine Lynx

Le deck Fouineur Rakdos avait déjà été joué en Standard auparavant, et la parution de la carte Sympa mais malpoli lui a donné un regain de popularité. Avec une apparition au Top 8 du Magic Spotlight : Teenage Mutant Ninja Turtles, nous reverrons probablement ce deck avoir un certain succès lors des évolutions à venir du Standard.

Pour clore ce paragraphe à propos du Standard, je tiens à réaffirmer que bien que le format soit diversifié au niveau du métagame, des améliorations sont encore possibles. La vitesse du format est supérieure à ce que nous souhaitons, et certains decks exercent une pression trop forte très tôt dans la partie. Rectifier cela dans les extensions à venir est à l’esprit de l’équipe de conception de jeu depuis quelque temps déjà. Nous avons hâte de voir comment va évoluer le Standard au fur et à mesure que nous nous améliorons pour sa conception.

En attendant, le format Standard actuel demeure très amusant, varié et populaire. Nous restons aux aguets des nouveaux développements qui feront suite à la sortie de l’extension Les secrets de Strixhaven le mois prochain.

Pioneer

Écrit par Carmen Klomparens

Aucun changement.

Le Pioneer est dans une situation unique. Le rouge apparaît nettement plus fréquemment que ce que nous souhaitons dans les différents archétypes, mais chacun de ces archétypes apparaît à une fréquence acceptable. Lors de nos dernières annonces nous avons évoqué l’ambiance des decks Aggro mono-rouge, Leçons d’Izzet, Trancheur en acier Prouesse et Phénix d’arc, mais nous constatons que ces decks ont un taux de victoires auquel on pourrait s’attendre pour des decks puissants. Si le rouge et le bleu ne sont pas vos couleurs favorites, Graissecroc, caïd d’Okiba est actuellement la carte centrale de deux decks Combo centrés sur le cimetière. Graissecroc s’associe aux variantes Orzhov et Abzan, chacune possédant ses forces et faiblesses du fait de leurs styles de jeu différents.

2 Bitter Triumph 2 Bleachbone Verge 2 Brightclimb Pathway 4 Concealed Courtyard 1 Duress 4 Fatal Push 4 Fleeting Spirit 1 Geier Reach Sanitarium 4 Godless Shrine 4 Greasefang, Okiba Boss 3 Guardian of New Benalia 4 Iron-Shield Elf 4 Monument to Endurance 4 Parhelion II 2 Plains 2 Shadowy Backstreet 1 Swamp 1 Takenuma, Abandoned Mire 4 The Mycosynth Gardens 4 Thoughtseize 1 Urborg, Tomb of Yawgmoth 2 Vanishing Verse 1 Beza, the Bounding Spring 3 Doorkeeper Thrull 1 Duress 1 Go Blank 2 High Noon 3 Pest Control 1 Sheltered by Ghosts 2 Soul-Guide Lantern 1 Vanishing Verse

La variante Orzhov de Graissecroc correspond essentiellement à un deck Midrange qui capitalise sur la défausse avec une éclosion de combos. Différentes variations du Vigile de la Nouvelle Bénalia rendent la défausse de cartes plus bénéfique que détrimentaire, grâce aux synergies entre le Monument à la résilience et le cimetière et la carte éponyme du deck. Et d’un autre côté…

3 Bitter Triumph 1 Yathan Roadwatcher 1 Voice of Victory 3 Cache Grab 4 Temple Garden 1 Emptiness 4 Esika's Chariot 4 Formidable Speaker 1 Swamp 4 Greasefang, Okiba Boss 1 Lush Portico 3 Multiversal Passage 1 Overlord of the Balemurk 4 Parhelion II 1 Plains 3 Raffine's Informant 1 Skysovereign, Consul Flagship 1 Godless Shrine 1 Takenuma, Abandoned Mire 4 Concealed Courtyard 1 Brushland 1 Thundering Broodwagon 1 Boseiju, Who Endures 4 Blooming Marsh 4 Thoughtseize 3 Witherbloom Command 2 Ashiok, Dream Render 2 Duress 1 Loran of the Third Path 1 Sheoldred, the Apocalypse 1 Unlicensed Hearse 2 Vanishing Verse 3 Pest Control 3 Fatal Push

Il existe l’approche Abzan de Graissecroc. Plutôt que de se concentrer sur un flux de pioche et de défausse de cartes, le vert est là pour permettre au deck de se concentrer sur les combos centrées sur le cimetière. L’Orateur redoutable et la Saisie de cache permettent plus de régularité à la combo centrale du deck.

Ces deux variations de Graissecroc ont connu un certain succès, mais cela reste dans la mesure de ce que nous considérons sain pour le format. D’après nos données de MTG Arena, nous ne voyons aucun deck dominer le métagame Construit et occuper 10 % du métagame. Sur Magic Online, nous voyons également plusieurs types de deck se hisser dans les Tops 8. Quelques decks se sont illustrés dans le format comme susceptibles d’avoir de bons taux de réussite, mais c’est un environnement qui permet aux joueurs de choisir leur stratégie favorite et trouver un moyen de gagner avec.

Honnêtement ? Je vous conseille d’essayer.

Modern

Écrit par Carmen Klomparens

Aucun changement.

En continuant l’analyse des formats sans rotation, le Modern continue de prospérer. Lors de notre dernier examen du format, nous avions relevé le fait que les cartes des nouvelles extensions avaient un impact sur le format et la revitalisation des archétypes. Un Modern Showcase Challenge plus tard…

1 Island 1 Forest 4 Misty Rainforest 2 Polluted Delta 1 Hedge Maze 1 Undercity Sewers 2 Underground Mortuary 1 Overgrown Tomb 1 Breeding Pool 1 Watery Grave 4 Generous Ent 2 Sink into Stupor 1 Otawara, Soaring City 2 Formidable Speaker 4 Endurance 4 Shardless Agent 1 Halo Forager 4 Force of Negation 4 Overlord of the Balemurk 4 Wistfulness 2 Deceit 1 Flooded Grove 2 Curator of Mysteries 2 Street Wraith 4 Subtlety 3 Living End 1 Flare of Denial 3 Foundation Breaker 1 Flare of Denial 1 Mai, Scornful Striker 1 Damping Sphere 3 Dismember 2 Inevitable Betrayal 4 Mystical Dispute

L’extension Lorwyn éclipsé a complétement changé la construction de Fin vivante. L’Orateur redoutable permet au deck de réduire le nombre de façons d’aboutir à une Fin vivante. L’Orateur remplit deux rôles en remplissant le cimetière et en cherchant l’Agente sans éclat. L’Orateur redoutable offre aussi une palette d’outils qui permet au deck de jouer de façon plus réactive contre les perturbations ou les combos plus rapides. Cela permet aussi de fiabiliser le déploiement de la stratégie contre la haine du cimetière en permettant au deck de se reposer de façon fiable sur les tactiques de déploiement observées dans des versions précédentes des decks Fin vivante en commençant simplement à lancer des créatures puissantes si la partie dure suffisamment longtemps. En parlant de la haine du cimetière : la Nostalgie, qui vous permet de mettre deux créatures au cimetière pour un coût de {U}{U}, est un moyen efficace d’obtenir quatre exemplaires dans le deck principal ; mais le fait que son mode vert puisse retirer nombre des principaux éléments de haine issus de l’Épopée d’Urza est un atout fantastique.

Dans le métagame en ligne, nous observons une présence plus importante que nous le voudrions des decks Énergie Boros, mais la fréquence de popularité du deck au cours des dernières années semble saine pour un format sans rotation. Avec la saison de CQR Modern qui approche, nous allons surveiller le métagame et son évolution et rester vigilants à l’impact de l’archétype Titan Amulette sur les événements en Modern. Je maintiens que nous pensons que le format Modern semble sain et amusant en ce moment et nous ne comptons pas y toucher à moins que cela ne s’avère nécessaire. Nous souhaitons également nous assurer de mettre toutes les chances de notre côté pour que notre premier format sans rotation ait du succès cette année. Nous semblons, heureusement, sur la bonne voie.

Legacy

Écrit par Carmen Klomparens

Aucun changement.

Dans la vie, personne n’échappe à la mort ou aux taxes.

1 Canoptek Scarab Swarm 1 Flickerwisp 3 Thalia, Guardian of Thraben 4 White Orchid Phantom 4 Stoneforge Mystic 4 Aether Vial 1 Lion Sash 1 Phyrexian Metamorph 4 Recruiter of the Guard 4 Swords to Plowshares 4 Karakas 4 Witch Enchanter 1 Pre-War Formalwear 1 Meteor Sword 4 Solitude 4 Flagstones of Trokair 4 Wasteland 4 Ghost Quarter 4 Phelia, Exuberant Shepherd 1 Eiganjo, Seat of the Empire 4 Clarion Conqueror 2 Shadowy Backstreet 10 Plains 3 Skyclave Apparition 1 Containment Priest 1 Loran of the Third Path 1 Batterskull 1 Yorion, Sky Nomad 2 Mindbreak Trap 4 Deafening Silence 3 Disruptor Flute 3 Wrath of the Skies 1 Faerie Macabre 1 Path to Exile

Mais outre les victoires de Mort et Taxes au Legacy Showcase Challenge ce mois-ci, nous avons vu le favori du format, Dimir Tempo, être moins utilisé dans le métagame, et avec un succès plus mitigé. Les decks Oups ! Tous les sorts perdent de leur impact quand les gens s’adaptent pour faire face au métagame actuel du format Legacy. Nous sommes ravis de voir que les parties en Legacy deviennent plus équitables. Un des symptômes les plus évidents de ce changement est la fréquence croissante de Retour au pays dans l’ensemble du format. Les joueurs ont également commencé à remporter des victoires avec un autre deck Aggro blanc centré sur les créatures qui rappelle le deck Énergie Boros du format Modern.

4 Ajani, Nacatl Pariah 4 Amped Raptor 4 Arid Mesa 1 Badlands 3 Cabal Therapy 1 Elegant Parlor 2 Goblin Bombardment 4 Guide of Souls 3 Hexing Squelcher 2 Karakas 4 Marsh Flats 4 Ocelot Pride 3 Orcish Bowmasters 1 Plains 2 Plateau 2 Scrubland 1 Shadowy Backstreet 1 Silent Clearing 4 Swords to Plowshares 3 Thoughtseize 3 Voice of Victory 4 Wasteland 2 Clarion Conqueror 3 Containment Priest 4 Leyline of the Void 2 Null Rod 2 Prismatic Ending 1 Pyroblast 1 Red Elemental Blast

Ces decks contiennent de nombreuses cartes maîtresses bien connues des joueurs qui jouent régulièrement en Modern couplées à des perturbateurs propres au format Legacy, comme les Terres dévastées et la Thérapie de la Coterie. Pour être honnête, j’ai du mal à contenir ma joie de voir une version équilibrée de Thérapie de la Coterie faire son retour sur les tables en Legacy.

Tous biais thérapeutique mis à part, le Legacy semble avoir encore du chemin à faire et les joueurs ont l’air d’apprécier l’évolution actuelle. Le haut du panier change considérablement d’un événement à l’autre, avec une rotation des macro-archétypes et des decks dans la lumière des projecteurs. Nous avons hâte de voir comment le format va évoluer.

Vintage

Écrit par Carmen Klomparens

Aucun changement.

Le Vintage est déjà plus ou moins dans l’état que nous considérons comme idéal pour un format Eternal. Il existe des piliers clairement définis, comme l’Atelier de Mishra, le Bazar de Baghdad, Lurrus de la Tanière des rêves, le Serment des druides et des decks Initiative ainsi que de nombreux autres archétypes. Des piliers différents s’illustrent chaque semaine, en fonction des versions de chaque deck apportées par les joueurs, des hasards de la pioche et ainsi de suite. Et en dépit de la prépondérance des decks dominants dans les conversations et le métagame, la construction de deck et les decks moins populaires ont leur place et peuvent encore s’illustrer. Pour combler le tout, l’année écoulée a vu un flux constant de contenus issus des nouvelles extensions qui ont permis à ces archétypes d’innover dans la façon de construire les decks.

Nous pensons que le Vintage est aujourd’hui captivant à jouer et sommes ravis de constater son évolution au fil du temps.

Pauper

Écrit par Gavin Verhey

Aucun changement.

Dans son ensemble, le format semble se porter plutôt bien. En surveillant le Pauper aux côtés des membres du panel du format, il nous est clairement apparu que Terreur s’illustre depuis quelque temps comme l’un des decks dominants, mais dans des proportions qui ne nous poussent pas à intervenir. Il demeure le deck que nous surveillons le plus attentivement.

Cependant, avec la sortie de l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, le paysage a été modifié par l’émergence de plusieurs cartes. Deux nouveautés en particulier se sont fait remarquer.

2 Idyllic Grange 4 Novice Inspector 4 Thraben Inspector 4 Lunarch Veteran 4 Thraben Charm 4 Raffine's Informant 3 Prismatic Strands 2 Guardians' Pledge 4 Battle Screech 3 Leonardo, Big Brother 1 Eagles of the North 17 Plains 4 Kor Skyfisher 4 Militia Bugler 4 Dust to Dust 2 Journey to Nowhere 2 Holy Light 2 Standard Bearer 3 Martyr of Sands 2 Revoke Existence

Leonardo, grand frère a fourni un outil puissant aux decks agressifs, transformant tous ces jetons en de nombreuses blessures. La carte a été jouée dans des decks blancs agressifs et est même apparue dans des decks Elfes pour achever l’adversaire après un tour massif. La montée en popularité de cette carte attire d’autant plus notre attention que ces decks blancs agressifs triomphent généralement des decks Terreur, ce qui peut fortement altérer le métagame.

Le Surveillant utrom donne un nouvel outil aux decks Affinité, en renforçant l’Aérogarde morne tout en réduisant son coût. L’Aérogarde morne apparaît de temps en temps en deck Affinité, et cela constitue une amélioration substantielle, permettant de déployer une puissante force d’attaque volante rapidement.

1 Makeshift Munitions 1 Cast Down 4 Thoughtcast 3 Krark-Clan Shaman 4 Myr Enforcer 2 Great Furnace 3 Seat of the Synod 3 Vault of Whispers 4 Ichor Wellspring 3 Galvanic Blast 3 Nihil Spellbomb 4 Drossforge Bridge 4 Mistvault Bridge 3 Silverbluff Bridge 2 Blood Fountain 4 Reckoner's Bargain 1 Hunter's Blowgun 1 Eviscerator's Insight 4 Refurbished Familiar 4 Utrom Monitor 1 Toxin Analysis 1 Chromatic Star 1 Duress 1 Hydroblast 1 Pyroblast 4 Blue Elemental Blast 4 Red Elemental Blast 1 Krark-Clan Shaman 1 Nihil Spellbomb 1 Breath Weapon 1 Toxin Analysis

Le Pauper est un format comprenant de nombreux archétypes et cartes niches, et cette amélioration avec le Surveillant utrom n’a rien d’exceptionnel. Je ne pense pas que nous allons l’interdire, à moins que la situation ne se retrouve hors de contrôle. Je souhaite souligner que cette carte courante physique étant assujettie à l’Équipe de tortues n’est pas une situation idéale pour une carte qui est là pour durer. De plus, il n’existe même pas une version Premium de la carte pour ceux qui aiment avoir un deck qui brille !

Une bonne nouvelle cependant pour les joueurs numériques : j’ai discuté avec l’équipe de Daybreak Games qui gère Magic Online, où le Pauper est très joué, et ils vont augmenter les chances d’obtenir le Surveillant utrom dans les coffres au trésor à partir du 1er avril ! La carte devrait donc devenir plus facile à obtenir pour les joueurs.

Et puisque nous parlons de Magic Online, dans seulement quelques jours, le 25 mars, ce sera au tour du format Pauper d’être en vedette pour la nouvelle saison de MOCS de la plateforme. Nous sommes impatients d’examiner le métagame et de voir quelle direction il prend !

Au moment où j’écris ceci, le premier Paupergeddon de 2026 n’a pas encore eu lieu. Mais au moment de la publication de cet article, l’événement se sera tout juste achevé, et nous allons prendre le temps d’examiner les résultats.

Pour conclure, nous parlions d’une éventualité : une levée probatoire de l’interdiction de l’Ornement de brideur. Cette carte a été bannie il y a longtemps, et le Pauper a énormément changé depuis. Un déploiement lent serait mis en difficulté par beaucoup des decks actuels. Lever cette interdiction pourrait potentiellement apporter un outil supplémentaire à certains des decks les plus lents. Cela dit, cette carte était incroyablement puissante et nous souhaitons donc procéder avec prudence pour l’éventuelle levée probatoire de cette interdiction. Qu’en pensez-vous ? Merci de nous faire part de vos commentaires.

Amusez-vous bien avec le format Pauper, et n’hésitez-pas à nous faire part de votre avis, nous sommes à l’écoute !

Alchemy

Écrit par Daniel Xu

Aucun changement.

Depuis notre dernière mise à jour, les variations de Leçons d’Izzet, Oiseaux d’Azorius, Ouroboroïde mono-vert et Dragons restent au sommet du podium des matchs en trois parties d’Alchemy, tandis que les matchs à élimination directe connaissent plus de diversité. Aucun de ces decks ne se démarque clairement des autres, et de nouvelles pistes continuent d’être explorées dans le format avec l’émergence de decks centrés sur les cartes de l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles et sur des cartes rééquilibrées. Nous continuons à surveiller les decks Subtilité aquatique qui combinent la carte éponyme avec Sin, châtiment de Spira et l’Omniscience dans les matchs à élimination directe, mais nous estimons que ces stratégies n’ont pas un succès suffisamment régulier pour intervenir à l’heure actuelle.

Nous prévoyons de continuer à publier des rééquilibrages tout au long de l’année. Attendez-vous à des changements plus dynamiques sur cet aspect à mesure que le métagame se stabilise.

Historique

Écrit par Daniel Xu

La Chaîne alimentaire est interdite.

Depuis l’annonce des cartes interdites et restreintes de février, nous avons été satisfaits des impacts sur l’écosystème du format Historique. Les decks interactifs, tels que Jund et Dimir, se hissent désormais dans les têtes de classement des matchs en trois parties, et la diversité des stratégies viables est bien plus étendue qu’avant. Nos levées d’interdiction ont élargi la variété des réponses dans le format, permettant aux joueurs de trouver des contres appropriés aux decks Combo comme Réanimateur et Valakut. Tandis que nous continuons à observer l’impact du Mage de la lune et de l’Annonciateur des mers, le sommet du métagame s’est bien adapté en intégrant la Vue prismatique et le recyclage de terrain de base de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu à leur base de mana, et les deux créatures apparentées à la Lune de sang ne sont plus des cartes centrales favorites pour la construction de deck. Nous avons l’impression qu’elles ont eu l’effet souhaité de fournir des réponses claires et efficaces aux puissants terrains non-base en option de réserve.

4 Avacyn's Pilgrim 4 Esper Sentinel 2 Extraction Specialist 1 Imodane's Recruiter 4 Juggernaut Peddler 4 Noble Hierarch 4 Recruiter of the Guard 4 Sigardian Evangel 1 Tajic, Legion's Valor 1 Witch Enchanter 4 Birthing Ritual 4 Food Chain 4 Cavern of Souls 3 Echoing Cavern 2 Forest 4 Mana Confluence 2 Plains 4 Prismatic Vista 4 Starting Town 1 A-Haywire Mite 4 Brutal Cathar 1 Dauntless Dismantler 1 Faerie Macabre 1 Jegantha, the Wellspring 3 Jirina, Dauntless General 4 Seam Rip

L’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles a introduit la Chaîne alimentaire au format Historique. Rétrospectivement, c’était une erreur. Nous n’avions pas identifié l’interaction entre la Prédicatrice sigardienne et la Chaîne alimentaire, dont la combo engendre une grande quantité de 3/1. Les archétypes de compétition qui utilisent cette interaction sont encore en développement, mais ils sont déjà presque au sommet du podium des matchs en trois parties que ce soit en taux de présence dans le métagame ou au niveau des pourcentages de victoires. Leur présence est bien plus importante que souhaitable pour un deck qui peut presque systématiquement faire des combos pour mettre fin à la partie au troisième tour, et régulièrement faire des combos au deuxième tour, tout particulièrement avec sa pesante mise en œuvre numérique nécessaire pour la combo. Notre philosophie est en outre de ne pas avoir de combos systématiques au tour deux en Historique et plutôt les trouver en Intemporel. Pour ces raisons, la Chaîne alimentaire est interdite.

Intemporel

Écrit par Daniel Xu

Aucun changement.

L’interdiction de la Nécropuissance a ouvert la porte à tout un éventail de stratégies viables en Intemporel. Énergie Mardu a pris la tête du classement, mais Exposé libre, Réanimateur et Piétinement mono-rouge ne sont pas loin derrière. La cohérence de puissance entre ces decks est encourageante pour la santé du format. Tandis que la Mine des morts-terrains demeure une carte très jouée, les decks centrés autour d’elle sont moins fréquents. Nous pensons que sa place actuelle dans le métagame est saine par rapport à la norme du format Intemporel.

Brawl

Écrit par Daniel Xu

Aucun changement.

L’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles a ajouté plusieurs nouveaux commandants amusants au Brawl, avec une très forte popularité de Raph et Mikey, fauteurs de trouble et une popularité notable également pour Leonardo, l’équilibre et Splinter, rat génial. Nous poursuivons nos mises à jour régulières de l’appariement avec la plupart des extensions pour améliorer la sélection d’adversaires. Pour conclure, nous sommes en train de finaliser nos projets pour le prochain événement compétitif en Brawl, alors restez à l’affût d’une annonce à venir prochainement.